New Age Bot
- Experts
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Thomas Bradley ButlerALL OF MY PRODUCTS ARE CLEARLY STATED WITH WHAT TO DO AND YOU MUST READ ALL AND FOLLOW DESCRIPTIONS.
- Version: 3.40
- Updated: 23 September 2022
- Activations: 5
Optimized from 2004 to 2022. Optimize further after this date, use monthly or yearly. Experts need optimizing as markets develop new ranges.
New Age Bot trades XAU/USD on 5 minute charts.
- Entry - Bollinger bands and trend trading reversals is used for entries.
- Stops - Trailing stops are used with ATR.
- Money - lots
- Bollinger band period - 20
- MA period - 100
- Deviation - 2.0
- Symbol for build - XAU/USD
- Time frame for build - 5 minute charts
Risk Disclaimer
Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results.
Hypothetical Results Disclaimer
THESE RESULTS ARE BASED ON SIMULATED OR HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS THAT HAVE CERTAIN INHERENT LIMITATIONS. UNLIKE THE RESULTS SHOWN IN AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, THESE RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, BECAUSE THESE TRADES HAVE NOT ACTUALLY BEEN EXECUTED, THESE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR OVER-COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED OR HYPOTHETICAL TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THESE BEING SHOWN.