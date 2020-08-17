Consolida Medias

Market Strength Radar OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar 5 (1) Indicators

Inicialmente este indicador foi elaborado e pensado para rastrear pontos ou velas onde há força de tendência. Como nas grandes descobertas, cheguei ao indicador que mostra principalmente velas de reversão, pontos de tensão, alta liquidez, resistência. O indicador traz simplificação ao gráfico, indicando todos os pontos onde possivelmente teríamos lta´s, ltb´s, médias móveis, bandas, ifr alto. O indicador não faz o gerenciamento de risco, apenas mostra as velas onde podem ocorrer reversão. Lembre