Consolida Medias
- Indicators
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- Version: 2.0
- Updated: 18 August 2020
O indicador imprime a linha da média longa quando as médias media e curta estão confinadas dentro dos limites de 1 ATR (average tru range) da média longa. Após períodos de congestão os preços se movimentam fortemente em uma direção. Este indicador não fornece pontos de entrada, apenas mostra que as médias estão bastante próximas.
Parâmetros:
Periodmalongo: Período da média longa.
Periodmamedio: Período da segunda média.
Periodmamedio2:Período da terceira média.
Periodmacurto: Período da média curta
Periodatr: Períodos do indicador Average True Range.
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