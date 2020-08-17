Consolida Medias

O indicador imprime a linha da média longa quando as médias media e curta estão confinadas dentro dos limites de 1 ATR (average tru range) da média longa. Após períodos de congestão os preços se movimentam fortemente em uma direção. Este indicador não fornece pontos de entrada, apenas mostra que as médias estão bastante próximas.

Parâmetros:

Periodmalongo: Período da média longa.

Periodmamedio: Período da segunda média.

Periodmamedio2:Período da terceira média.

Periodmacurto: Período da média curta

Periodatr: Períodos do indicador Average True Range.

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OTAVIO AGUIAR CAMPOS Aguiar
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Sentimento de Mercado é um indicador que usa os dados do nosso principal indicador: Market Strength Radar.:  https://www.mql5.com/pt/market/product/114568?source=Site +Profile+Seller Ele imprime um gráfico de linhas que deve ser comparado com o gráfico de preço para entendermos o sentimento do mercado. As divergencias são pontos importantes de inflexão. As convergências mostram força da tendência atual. 
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Trend follow by volume verification
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O Indicador valida a força da tendência utilizando o volume negociado. Os candles são mostrados na cor verde indicando força compradora e cor vermelha na força vendedora. O movimento é encerrado pelo SAR parabólico. Vantagens: Filtra distorções de preço sem volume financeiro; Filtra consolidações e movimentos laterais; Filtra divergências de volume pelo indicador Money Flow. Desvantagens: Não filtra todos os falsos rompimentos, visto que rompimentos importantes geram altos volumes financeiros; N
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Supertrendingsignal
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O indicador Supertrendingsignal imprime um sinal na tela indicando início de uma forte tendência. O sinal não mostra o ponto de entrada com melhor risco retorno, apenas faz a indicação de uma forte tendência.  Foi idealizado a partir de um conjunto de médias móveis e volume. Parametros: Periodmalongo: Períodos da média longa Periodmamedio: Períodos da segunda media Periodmamedio2: Perídos da terceira media Periodmacurto: Períodos da média curta. PeriodATR: Períodos do indicador ATR para adequar
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Market Strength Radar
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Indicators
Inicialmente este indicador foi elaborado e pensado para rastrear pontos ou velas onde há força de tendência. Como nas grandes descobertas, cheguei ao indicador que mostra principalmente velas de reversão, pontos de tensão, alta liquidez, resistência. O indicador traz simplificação ao gráfico, indicando todos os pontos onde possivelmente teríamos lta´s, ltb´s, médias móveis, bandas, ifr alto. O indicador não faz o gerenciamento de risco, apenas mostra as velas onde podem ocorrer reversão. Lembre
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SetupMediasATR
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Este indicador imprime 2 médias com distância de 1 ATR (Average True Range) da média principal. As demais médias móveis só são mostradas se estiverem fora desse intervalo. Parâmetros: mediaprincipal = Média que será criado o intervalo, não será mostrada. mediasec1, mediasec2, mediasec3 = médias secundárias. periodatr: periodos do ATR Este indicador faz parte do Trade System MarketStrengthRadar
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Aleksandr Tamonin
4107
Aleksandr Tamonin 2021.01.23 22:09 
 

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