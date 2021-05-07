GMMA Trade X MT5
- Experts
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- Version: 1.4
- Updated: 25 May 2021
- Activations: 10
GMMA Trade X MT5 is an EA based on GMMA.
GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1, MovingAverageMAShift1, MovingAverageShift1, CandlestickShift1, MovingAveragePeriod2, MovingAverageMAShift2, MovingAverageShift2, CandlestickShift2, MovingAveragePeriod3, MovingAverageMAShift3, MovingAverageShift3, CandlestickShift3, MovingAveragePeriod4, MovingAverageMAShift4, MovingAverageShift4, CandlestickShift4, MovingAveragePeriod5, MovingAverageMAShift5, MovingAverageShift5, CandlestickShift5, MovingAveragePeriod6, MovingAverageMAShift6, MovingAverageShift6, CandlestickShift6, MovingAveragePeriod7, MovingAverageMAShift7, MovingAverageShift7, CandlestickShift7, MovingAveragePeriod8, MovingAverageMAShift8, MovingAverageShift8, CandlestickShift8, MovingAveragePeriod9, MovingAverageMAShift9, MovingAverageShift9, CandlestickShift9, MovingAveragePeriod10, MovingAverageMAShift10, MovingAverageShift10, CandlestickShift10, MovingAveragePeriod11, MovingAverageMAShift11, MovingAverageShift11, CandlestickShift11, MovingAverageShift12, CandlestickShift12, MovingAverageShift13, CandlestickShift13, MovingAverageShift14, CandlestickShift14, MovingAverageShift15, CandlestickShift15, MovingAverageShift16, CandlestickShift16, MovingAverageShift17, CandlestickShift17, MovingAverageShift18, CandlestickShift18, MovingAverageShift19, CandlestickShift19, MovingAverageShift20, CandlestickShift20, MovingAverageShift21, CandlestickShift21, MovingAveragePeriod22, MovingAverageMAShift22, MovingAverageShift22 and CandlestickShift22 can be adjusted.
GMMA Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades.
May your dreams come true through GMMA Trade X MT5.
Good luck.
=== Inquiries ===
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