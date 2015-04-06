Universal Full Invisible Controller





Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Разрешите мне представить незаменимого помощника для Вашей торговли на рынке Forex.

Прежде всего хочу акцентировать Ваше внимание на том, что первый торговый ордер открывается Вами ВРУЧНУЮ,путем нажатия соответствующей кнопки выбранного направления сделки согласно Вашей стратегии.







Я назову Вам 10 причин, почему данный советник должен быть у каждого трейдера! -))

1) Такие уровни как Stop Loss, Take Profit, а так же отложенные усредняющие ордера будут строго ВИРТУАЛЬНЫМИ, т. е. будут видны только Вам на экране монитора. Для брокера они невидимы. Первый ордер вы открываете по своей стратегии или желанию вручную, выставляя все нужные параметры в настройках. Далее либо продолжаете открывать вручную, либо дожидаетесь срабатывания отложенных ордеров.

2) Величину Take Profit можно устанавливать в 3 вариантах - по заданной цене инструмента, по количеству пройденных пунктов или в денежном выражении, величину которого Вы желаете получить от открытой сделки!!

3) Величину Stop Loss можно выставлять в 4 вариантах!! К выше перечисленным трем, добавляется процентное соотношение от Вашего депозита, которое Вы готовы потерять в открытой сделке или серии сделок!

4) Данный Советник, при длительных сделках, учитывает СВОПы и комиссии, потраченные при открытии сделок. Вам не нужно вручную пересчитывать прибыль.

5) Советник незаменим в следующей ситуации: Представим, что Вы начали торговать каким-то новым роботом. Робот дал сбой, или Вы видите своим опытным глазом, что сделки приведут к большой просадке на счете. Вы удаляете этого подозрительного робота, запускаете Universal Full virtual Controller, ставим в Magic Number значение = -1 (минус один) и наш помощник видит абсолютно все открытые ордера в ту или иную сторону!! Следуя Вашим дальнейшим указаниям (открытия усредняющих лотов, изменения профита всей сетки) он спокойно исправляет сложившуюся опасную ситуацию!

6) Самая информативная панель! Прямо на экране монитора в очень удобном месте Вы можете видеть всю самую важную информацию про ситуацию с Вашими сделками. Это и их количество, и общий объем открытых сделок, и величины Take Profit и Stop Loss. И, конечно, текущий результат.

7) Возможность выбирать цвет приятный глазу или гармонирующий с основными расцветками Вашего рабочего шаблона как и фона панели, так и цвета шрифта!!

8) Не используемые части можно не отображать на экране!

9) Советник может отображать результаты как сделок Sell и Buy в отдельности, так и в совокупном их профите в General Information, при достижении общего профита в котором, Вы можете закрыть абсолютно все ордера на графике нажатием одной кнопки!!

10) Я всегда на связи с Вами, и всегда приду на помощь, если что-то будет Вам не понятно!

Желаю всем профитных сделок!































