Edward Teach Fx
- Experts
- Denis Kudryashov
- Version: 1.7
- Activations: 5
Это советник для краткосрочной торговли с использованием серии ордеров с их усреднением и последующим увеличением. Советник торгует в обе стороны, выбирая более подходящую сторону в процессе торговли. Используется скрытые профиты и виртуальный скользящий стоп в виде трала.Так же советник имеет возможность останавливать торговлю (не открывать новые ордера) перед важными новостями, как при ручной установке, так и получая информацию от индикатора "News provider" . Имеется несколько логик которые улучшают качество и безопасность торговли в целом. Лучше использовать советника на 5-15 минутных графиках.
Параметры советника:
- Close All Orders - Закрытие всех ордеров.
- OFF NEWS SERIES ORDERS - После закрытия серии прибыльных ордеров, советник больше ордера не открывает.
- Lot - Размер лота.
- Take Profit - Размер прибыли.
- Slip - Размер максимального отклонение от цены, при закрытии или открытии ордеров.
- Max Orders - Максимальное количество ордеров которые выставляет советник.
- Buy Step Exponent - Множитель шага между ордерами Buy.
- Order Start Step Buy Exp - С какого ордера включается множитель шага между ордерами Buy.
- Buy Step - Шаг между ордерами Buy(постоянный).
- Buy Lot Exponent - Множитель следующего лота Buy.
- Step Buy - Ручная установка шага между ордерами Buyl (если Buy Step, Buy Step Exponent, Order Start Step Buy Exp) равны 0.
- Sell Step Exponent - Множитель шага между ордерами Sell.
- Order Start Step Sell Exp - С какого ордера включается множитель шага между ордерами Sell.
- Sell Step - Шаг между ордерами Sell(постоянный).
- Sell Lot Exponent - Множитель следующего лота Sell.
- Step Sell - Ручная установка шага между ордерами Sell (если Sell Step, Sell Step Exponent, Order Start Step Sell Exp) равны 0.
- (Moving stop) on-off - Включение виртуального скользящего стопа.
- (Moving stop) Start - Размер начала скользящего стопа от достижения прибыли.
- (Moving stop) Step - Размер через сколько передвигается скользящего стопа.
- News on-off - Включение режима остановки работы советника(не выставление новых ордеров) если есть время новости.
- news1 - Новость 1.
- news2 - Новость 2.
- news3 - Новость 3.
- news4 - Новость 4.
- news5 - Новость 5.
- news6 - Новость 6.
- Before news - Время в минутах до новости, что бы советник не выставлял новые ордера.
- After the news - Время в минутах после новости, что бы советник не выставлял новые ордера.
- NOT TRADE NEWS On-Off - Включение торговли по новостям от индикатора "News provider", если включен, то советник получает информацию из индикатора "News provider" и закрывает торговлю если есть новости, индикатор "News provider" возможно приобрести отдельно.
- NOT TRADE GRAVITY News On-Off - Не торговать если есть важные новости из индикатора "News provider".
- NOT TRADE AVERAGE News On-Off- Не торговать если есть средней важности новости из индикатора "News provider".
- NOT TRADE WEAK News On-Off - Не торговать если есть слабые новости из индикатора "News provider".
- Close Series On-Off - Включение логики закрытия всей серии ордеров, если прибыль достигнет установленного уровня.
- Close Series Orders - Сколько ордеров в серии, что бы её закрыть при достижении установленной прибыли.
- Close Profit - Размер прибыли при достижении которой закрываются вся серия ордеров.
- Ban Order Candle - Включение логики, которая запрещает открывать несколько ордеров на 1 свече.
- Period 0-1-5-10-15-30-60... - На какой свече запрет выставлять несколько свечей(соответственный график должен быть открыт в терминале).
- Sound Order Profit - Звук при при закрытии прибыльных ордеров(звуковой файл должен быль в папке Sound терминала).
- Sound Order Open - Звук при при открытии новых ордеров(звуковой файл должен быль в папке Sound терминала).
- Spread Max Orders Open - Размер максимального спреда, если он становится больше, то новые ордера не открываются.
- Close Orders Money - Включение режима закрытии всех ордеров, если установка Money достигнет установленного размера.
- Money - денежная сумма при достижении которой советник завершает работу и закрывает все ордера.
- Font color - Цвет шрифта.
- color Panel - Цвет панели.