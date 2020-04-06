Edward Teach Fx

Это советник для краткосрочной торговли с использованием серии ордеров с их усреднением и последующим увеличением. Советник торгует в обе стороны, выбирая более подходящую сторону в процессе торговли. Используется скрытые профиты и виртуальный скользящий стоп в виде трала.Так же советник имеет возможность останавливать торговлю (не открывать новые ордера) перед важными новостями, как при ручной установке, так и получая информацию от индикатора "News provider" . Имеется несколько логик которые улучшают качество и безопасность торговли в целом. Лучше использовать советника на 5-15 минутных графиках.

Параметры советника:



Close All Orders - Закрытие всех ордеров.

После закрытия серии прибыльных ордеров, советник больше ордера не открывает. Lot - Размер лота.

Размер максимального отклонение от цены, при закрытии или открытии ордеров. Max Orders - Максимальное количество ордеров которые выставляет советник.

Buy Step Exponent - Множитель шага между ордерами Buy.

С какого ордера включается множитель шага между ордерами Buy. Buy Step - Шаг между ордерами Buy(постоянный).

Множитель следующего лота Buy. Step Buy - Ручная установка шага между ордерами Buyl (если Buy Step, Buy Step Exponent, Order Start Step Buy Exp) равны 0.

Множитель шага между ордерами Sell. Order Start Step Sell Exp - С какого ордера включается множитель шага между ордерами Sell.

Шаг между ордерами Sell(постоянный). Sell Lot Exponent - Множитель следующего лота Sell.

(Moving stop) on-off - Включение виртуального скользящего стопа.

News on-off - Включение режима остановки работы советника(не выставление новых ордеров) если есть время новости.

Новость 1. news2 - Новость 2.

Новость 3. news4 - Новость 4.

Новость 5. news6 - Новость 6.

NOT TRADE NEWS On-Off - Включение торговли по новостям от индикатора "News provider", если включен, то советник получает информацию из индикатора "News provider" и закрывает торговлю если есть новости, индикатор "News provider" возможно приобрести отдельно.

Не торговать если есть средней важности новости из индикатора "News provider". NOT TRADE WEAK News On-Off - Не торговать если есть слабые новости из индикатора "News provider".

Close Series On-Off - Включение логики закрытия всей серии ордеров, если прибыль достигнет установленного уровня.

Сколько ордеров в серии, что бы её закрыть при достижении установленной прибыли. Close Profit - Размер прибыли при достижении которой закрываются вся серия ордеров.

Ban Order Candle - Включение логики, которая запрещает открывать несколько ордеров на 1 свече.

Sound Order Profit - Звук при при закрытии прибыльных ордеров(звуковой файл должен быль в папке Sound терминала).

Spread Max Orders Open - Размер максимального спреда, если он становится больше, то новые ордера не открываются.

Close Orders Money - Включение режима закрытии всех ордеров, если установка Money достигнет установленного размера.

Font color - Ц вет шрифта.

На графике, линии показывают уровни новых ордеров и уровни прибыли, тонкие - уровни новых ордеров, толстые - уровни прибыли. Зелёные - уровни Buy, красные - уровни Sell.