Kryptonite Fx
- Experts
- Denis Kudryashov
- Version: 1.1
- Activations: 5
Fx Kryptonite
Советник Kryptonite не имеет аналогов , он создан на основании опыта торговли на рынках более 15 лет. Советник имеет хорошую информативность и показывает отличную доходность, но всё же, в основе советника -это безопасность торгового счёта. Имеется множество включаемых торговых модулей которые улучшают торговый процесс робота и трейдера, так же есть возможность подключения новостного индикатора и подключение своего индикатора. В советнике имеется торговая стратегия "Волна", которая делает советник не имеющего аналогов.
Основа работы советника - это усреднение лотов, но от обычного усреднителя советник кардинально отличается и вы в этом убедитесь посмотрев на его торговлю, когда советник набирает серию ордеров, он начинает делить лоты на части и тем самым устраняет просадку на небольших колебаниях рынка не ожидая когда цена дойдёт до цены прибыли. При умеренных настройках советник показывает отличную торговлю. Торговать рекомендуется на 1 часе или каком другом на ваше усмотрение. Тестировать не обязательно на всех тиках, так как основа работы робота на открытии свечи. Робот медленно оптимизируется и тестируется так как много считает.
ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА:
- Lot New - Изменение начального лота после того как текущая серия ордеров закроется.
- OFF NEWS SERIES ORDERS - Новую сетку ордеров не открывает после завершении серии.
- Close All Orders - закрывает все ордера советника.
- Point - Переключение на Point.
- Pips - Переключение на Pips.
- LONG TRADES OPEN - BUY on-off.
- SHORT TRADES OPEN - SELL on-off.
- Lot - Размер объёма первого ордера в серии ордеров.
- Lot Exponent - Умножение следующего открываемого ордера.
- Take Profit - Размер прибыли.
- Step Fix - Размер шага между ордерами.
- Slip - Максимальное проскальзывание.
- Max Trades - Максимальное число ордеров которые открывает советник.
- PipStepExp on-off - Включение умножения последующего шага между ордерами.
- Pip Step Exponent - Множитель шага.
- Start Orders Exponent - С какого ордера по счёту, включается умножение последующего шага.
- Step Profit on-off - Изменение размера прибыли.
- Step Exponent Profit - Множитель прибыли в зависимости от количества ордеров.
- Step Order Profit - с какого ордера включается изменение прибыли.
- Step Profit Plus-Minus - увеличение или уменьшение прибыли.
- Deposit/Lots - Включение пропорции депозита и лота.
- Deposit start - Депозит для расчёта пропорции.
- Lots start buy -Начальный лот для расчёта.
- Lots start sell -Начальный лот для расчёта
- Lots Long - Если лот повышается, то он больше не понижается, даже если депозит понизится.
- Close Series Buy % On - Включение закрытии ордеров в зависимости от текущих убытков в процентах от депозита, разделён на несколько уровней.
- Close1 Series - Первый уровень убытков, с какого ордера закрываются ордера.
- Close1 % - Первый уровень убытков, размер убытков в %.
- Close2 Series -Второй уровень убытков, с какого ордера закрываются ордера.
- Close2 % -Второй уровень убытков, размер убытков в %.
- Close3 Series -Третий уровень убытков, с какого ордера закрываются ордера.
- Close3 % -Третий уровень убытков, размер убытков в %.
- Close Series On - Включает режим закрытие серии ордеров.
- Close Series - Закрывает ордера если их количество достигнет Close Series и установленного Close Profit.
- Close Profit - Закрывает ордера если они достигнут Close Series при общей прибыли, равной Close Profit, который может быть и положительным и отрицательным и 0.
- Ban Order Candle - Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече.
- Period 1-5-10-15-30-60... Период свечи, на которой запрещено выставлять два и более ордеров (график должен быть открыт в терминале).
Остальные настройки советника в обсуждении советника.