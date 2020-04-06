Kryptonite Fx

Советник Kryptonite не имеет аналогов , он создан на основании опыта торговли на рынках более 15 лет. Советник имеет хорошую информативность и показывает отличную доходность, но всё же, в основе советника -это безопасность торгового счёта. Имеется множество включаемых торговых модулей которые улучшают торговый процесс робота и трейдера, так же есть возможность подключения новостного индикатора и подключение своего индикатора. В советнике имеется торговая стратегия "Волна", которая делает советник не имеющего аналогов.

Основа работы советника - это усреднение лотов, но от обычного усреднителя советник кардинально отличается и вы в этом убедитесь посмотрев на его торговлю, когда советник набирает серию ордеров, он начинает делить лоты на части и тем самым устраняет просадку на небольших колебаниях рынка не ожидая когда цена дойдёт до цены прибыли. При умеренных настройках советник показывает отличную торговлю. Торговать рекомендуется на 1 часе или каком другом на ваше усмотрение. Тестировать не обязательно на всех тиках, так как основа работы робота на открытии свечи. Робот медленно оптимизируется и тестируется так как много считает.

ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА:

Lot New - Изменение начального лота после того как текущая серия ордеров закроется.

- Изменение начального лота после того как текущая серия ордеров закроется. OFF NEWS SERIES ORDERS - Новую сетку ордеров не открывает после завершении серии.

Новую сетку ордеров не открывает после завершении серии. Close All Orders - закрывает все ордера советника.

Point - Переключение на Point .

Переключение на . Pips - Переключение на Pips.

LONG TRADES OPEN - BUY on-off.

BUY on-off. SHORT TRADES OPEN - SELL on-off.

Lot - Размер объёма первого ордера в серии ордеров.

Размер объёма первого ордера в серии ордеров. Lot Exponent - Умножение следующего открываемого ордера.

Умножение следующего открываемого ордера. Take Profit - Размер прибыли.

Размер прибыли.



Step Fix - Размер шага между ордерами.

Размер шага между ордерами. Slip - Максимальное проскальзывание.

- Максимальное проскальзывание. Max Trades - Максимальное число ордеров которые открывает советник.

PipStepExp on-off - Включение умножения последующего шага между ордерами.

Включение умножения последующего шага между ордерами. Pip Step Exponent - Множитель шага.

Множитель шага. Start Orders Exponent - С какого ордера по счёту, включается умножение последующего шага.

Step Profit on-off - Изменение размера прибыли.

Изменение размера прибыли. Step Exponent Profit - Множитель прибыли в зависимости от количества ордеров.

Множитель прибыли в зависимости от количества ордеров. Step Order Profit - с какого ордера включается изменение прибыли.

с какого ордера включается изменение прибыли. Step Profit Plus-Minus - увеличение или уменьшение прибыли.

Deposit/Lots - Включение пропорции депозита и лота.

Включение пропорции депозита и лота. Deposit start - Депозит для расчёта пропорции.

Депозит для расчёта пропорции. Lots start buy - Начальный лот для расчёта.

Начальный лот для расчёта. Lots start sell - Начальный лот для расчёта

Начальный лот для расчёта Lots Long - Если лот повышается, то он больше не понижается, даже если депозит понизится.

Close Series Buy % On - Включение закрытии ордеров в зависимости от текущих убытков в процентах от депозита, разделён на несколько уровней.

Включение закрытии ордеров в зависимости от текущих убытков в процентах от депозита, разделён на несколько уровней. Close1 Series - Первый уровень убытков, с какого ордера закрываются ордера.

Первый уровень убытков, с какого ордера закрываются ордера. Close1 % - Первый уровень убытков, размер убытков в %.

Первый уровень убытков, размер убытков в %. Close2 Series -Второй уровень убытков, с какого ордера закрываются ордера.

-Второй уровень убытков, с какого ордера закрываются ордера. Close2 % - Второй уровень убытков, размер убытков в %.

Второй уровень убытков, размер убытков в %. Close3 Series - Третий уровень убытков, с какого ордера закрываются ордера.

Третий уровень убытков, с какого ордера закрываются ордера. Close3 % -Третий уровень убытков, размер убытков в %.

Close Series On - Включает режим закрытие серии ордеров.

Включает режим закрытие серии ордеров. Close Series - Закрывает ордера если их количество достигнет Close Series и установленного Close Profit .

Закрывает ордера если их количество достигнет Close Series и установленного . Close Profit - Закрывает ордера если они достигнут Close Series при общей прибыли, равной Close Profit, который может быть и положительным и отрицательным и 0.

Ban Order Candle - Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече.

Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече. Period 1-5-10-15-30-60... Период свечи, на которой запрещено выставлять два и более ордеров (график должен быть открыт в терминале).

Остальные настройки советника в обсуждении советника.