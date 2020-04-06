Ilan Burbudos Fx
- Experts
- Denis Kudryashov
- Version: 1.90
- Activations: 5
Ilan Barbudos Fx
Советник Ilan Barbudos Fx -это аналог советника торгующий на одном графика в разные стороны одновременно(для этого требуется соответственный счёт который это позволяет), с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первые ордера робот выставляет по двум свечам. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. Ilan Barbudos Fx можно использовать либо на одном графике, либо на двух графиках в противоположном направлении торговли, на одном включается LONG TRADES OPEN, а на другом SHORT TRADES OPEN. Остальные параметры подбираются пользователем.
Параметры советника:
Close Orders Закрывает все ордера советника.
Start Time Начало время отсчёта работы советника.
Slip * Отклонение от текущей цены для заключения сделки.
Reset Сброс счётчиков.
UseEquityStop Закрывает все ордера когда убыток будет равен значению TotalEquityRisk.
TotalEquityRisk Размер убытка в проценте когда советник закроет все ордера.
OFF NEWS SERIES ORDERS Buy Запрещает советнику вновь открывать новую серию ордеров Buy когда эта закроется.
Lot Buy New После закрытии текущей серии , будет назначен новый стартовый лот для новых серий Buy.
OFF NEWS SERIES ORDERS Sell Запрещает советнику вновь открывать новую серию ордеров Sell когда эта закроется.
Lot Sell New После закрытии текущей серии , будет назначен новый стартовый лот для новых серий Sell.
LONG TRADES OPEN * Разрешает советнику открывать ордера BUY.
SHORT TRADES OPEN * Разрешает советнику открывать ордера SELL.
Lot Start Buy * Стартовый лот Buy.
Lot Exponent Buy * Множитель следующего лота Buy.
Take Profit Buy * Прибыль Buy.
Overall Stop Buy Стоп от средней цены серии ордеров Buy.
Step * Шаг между у ордерами Buy.
Max Trades Buy * Максимальное колличество ордеров которое откроет советник.
Step Exponent Buy on-off Включения множителя для увеличения шага.
Start Step Exp Buy С какого ордера включается множитель шага.
Step Exponent Buy Параметр(множитель) для увеличения шага между ордерами Buy.
Sliding Stop Buy On-Off Включение скользящего стопа который следует за серией ордеров.
Sliding Stop Buy (Start) Параметр прибыли серии когда включается скользящий стоп.
Sliding Stop Buy (Stop) Размер средней прибыли серии когда скользящий стоп останавливается.
Ban Order Candle - Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече.
Period 1-5-10-15-30-60... Период свечи, на которой запрещено выставлять два и более ордеров.
Ban Order Money - Включение закрытия всех ордеров если уровень денежных средств достигнет установленного размера(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках).
Ban Money - Размер денежных средств при которых закрываются все ордера и работа советника прекращается на установленном графике(следует устанавливать на обоих работающих советниках, если они работают на разных графиках).
Close order (Stop Out) - Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к Stop Out и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня Stop Out.
% Stop Out - Уровень больше чем Stop Out, при котором советник начинает закрывать ордера(у разных брокеров уровень Stop Out разный и его нужно точно знать, советник при первом включении на графике выводит этот уровень в журнал советников).
Остальные параметры в комментариях к советнику.