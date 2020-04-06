Ilan Burbudos Fx

Советник Ilan Barbudos Fx -это аналог советника торгующий на одном графика в разные стороны одновременно(для этого требуется соответственный счёт который это позволяет), с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первые ордера робот выставляет по двум свечам. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. Ilan Barbudos Fx можно использовать либо на одном графике, либо на двух графиках в противоположном направлении торговли, на одном включается  LONG TRADES OPEN, а на другом SHORT TRADES OPEN. Остальные параметры подбираются пользователем.  

Параметры советника:

  • Close Orders Закрывает все ордера советника.

  • Start Time Начало время отсчёта работы советника.

  • Slip * Отклонение от текущей цены для заключения сделки.

  • Reset Сброс счётчиков.

  • UseEquityStop Закрывает все ордера когда убыток будет равен значению TotalEquityRisk.

  • TotalEquityRisk Размер убытка в проценте когда советник закроет все ордера.

  • OFF NEWS SERIES ORDERS Buy Запрещает советнику вновь открывать новую серию ордеров Buy когда эта закроется.

  •  Lot Buy New После закрытии текущей серии , будет назначен новый стартовый лот для новых серий Buy.

  • OFF NEWS SERIES ORDERS Sell Запрещает советнику вновь открывать новую серию ордеров Sell когда эта закроется.

  • Lot Sell New После закрытии текущей серии , будет назначен новый стартовый лот для новых серий Sell.

  • LONG TRADES OPEN * Разрешает советнику открывать ордера BUY.

  • SHORT TRADES OPEN * Разрешает советнику открывать ордера SELL.

  •  Lot Start Buy * Стартовый лот Buy.

  •  Lot Exponent Buy * Множитель следующего лота Buy.

  • Take Profit Buy * Прибыль Buy.

  • Overall Stop Buy Стоп от средней цены серии ордеров Buy.

  • Step * Шаг между у ордерами Buy.

  • Max Trades Buy * Максимальное колличество ордеров которое откроет советник.

  • Step Exponent Buy on-off Включения множителя для увеличения шага.

  • Start Step Exp Buy С какого ордера включается множитель шага.

  • Step Exponent Buy Параметр(множитель) для увеличения шага между ордерами Buy.

  • Sliding Stop Buy On-Off Включение скользящего стопа который следует за серией ордеров.

  • Sliding Stop Buy (Start) Параметр прибыли серии когда включается скользящий стоп.

  • Sliding Stop Buy (Stop) Размер средней прибыли серии когда скользящий стоп останавливается.

Аналогичные параметры для ордеров SELL.

  • Ban Order Candle - Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече.

  • Period 1-5-10-15-30-60... Период свечи, на которой запрещено выставлять два и более ордеров.

  • Ban Order Money - Включение закрытия всех ордеров если уровень денежных средств достигнет установленного размера(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках).

  • Ban Money - Размер денежных средств при которых закрываются все ордера и работа советника прекращается на установленном графике(следует устанавливать на обоих работающих советниках, если они работают на разных графиках).

  • Close order (Stop Out) - Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к  Stop Out и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня  Stop Out.

  • % Stop Out - Уровень больше  чем Stop Out, при котором советник начинает закрывать ордера(у разных брокеров уровень Stop Out разный и его нужно точно знать, советник при первом включении на графике выводит этот уровень в журнал советников).

Остальные параметры в комментариях к советнику.


