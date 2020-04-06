Fx Abrams M1

Работа советника, это увеличение лота и их усреднение, но основное отличие, это пропорциональная торговля. Благодаря этому параметры советника не будут переоптимизированны.

Советник торгует одновременно в обе стороны, без индикатора. Самая важная информация о работе выводится на график. Самое главное, это правильно оптимизировать советник.

Покупки и продажи оптимизируются отдельно, для этого следует выключить LONG TRADES OPEN или SHORT TRADES OPEN. Далее следует выключить Step Profit для Buy или Sell(это уменьшение или увеличение TakeProfit.

И начать оптимизировать шаг лота и шаг между ордерами на том периоде где советник не может пройти.

Далее следует искать самые трудные места для советника на прошлом годе и оптимизировать его именно там, а не просто по всему году, но первоначальный TakeProfit уже не следует трогать, нужно оптимизировать только проценты. После оптимизации за несколько лет можно начать оптимизировать уменьшение или увеличение процента TakeProfit.

Та же следует оптимизировать и SHORT TRADES OPEN при этом выключить LONG TRADES OPEN .

ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА:

