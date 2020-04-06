Fx Abrams M1
- Experts
- Denis Kudryashov
- Version: 2.7
- Activations: 5
Работа советника, это увеличение лота и их усреднение, но основное отличие, это пропорциональная торговля. Благодаря этому параметры советника не будут переоптимизированны.
Советник торгует одновременно в обе стороны, без индикатора. Самая важная информация о работе выводится на график. Самое главное, это правильно оптимизировать советник.
Покупки и продажи оптимизируются отдельно, для этого следует выключить LONG TRADES OPEN или SHORT TRADES OPEN. Далее следует выключить Step Profit для Buy или Sell(это уменьшение или увеличение TakeProfit.
И начать оптимизировать шаг лота и шаг между ордерами на том периоде где советник не может пройти.
Далее следует искать самые трудные места для советника на прошлом годе и оптимизировать его именно там, а не просто по всему году, но первоначальный TakeProfit уже не следует трогать, нужно оптимизировать только проценты. После оптимизации за несколько лет можно начать оптимизировать уменьшение или увеличение процента TakeProfit.
Та же следует оптимизировать и SHORT TRADES OPEN при этом выключить LONG TRADES OPEN .
ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА:
- Close Orders - Закрыть все ордера.
- Start Time - Время начала работы советника.
- UseEquityStop - Включение закрытия ордеров если убыток достигнет установки в процентах.
- TotalEquityRisk - Процент для закрытия ордеров.
- Lot Start- первоначальный лот.
- Max Trades - Максимальное количество ордеров которое открывает советник в каждом направлении.
- Slip - разность от запрашиваемой цены для открытия/закрытия ордера от цены на рынке.
- Reset - сброс всех счётчиков(только при реальной торговле).
- OFF NEWS SERIES ORDERS - После закрытии серии новая не будет открыта.
- Lot New - после закрытии серии это новый стартовый лот.
- LONG TRADES OPEN - Разрешены покупки.
- SHORT TRADES OPEN - Разрешены продажи.
- Lot Exponent - Множитель лот для BUY.
- Take Profit - Размер прибыли.
- Overall Stop - Размер закрытия убытков от средней цены по всем ордерам одной из направлений.
- Step Exponent on-off - Множитель шага между ордерами.
- Start Step Exp - С какого ордера начинает работать множитель шага.
- Step Exponent - Множитель шага.
- Step Profit on-off - Множитель шага для прибыли включение.
- Step Exponent Profit - Множитель шага для прибыли.
- Start Step Order Profit - С какого ордера начинает работать множитель для прибыли.
Аналогичные настройки для SELL.
- Sliding Stop On-Off - Включение скользящего стопа по прибыльным ордерам.
- Sliding Stop (Start)- размер при котором включатся скользящий стоп.
- Sliding Stop (Stop) -Размет при котором выключается скользящий стоп.
- Ban Order Candle - Запрет выставлять более одного ордера на свече.
- Period 0-1-5-10-15-30-60...- На какой свече запрещено выставлять несколько ордеров.
- Ban Order Money - Торговля закрывается если средства на счету достигнут установленного размера.
- Ban Money - Размер средств для закрытии торговли..
Close order (Stop Out) - Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к Stop Out и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня Stop Out.
% Stop Out - Уровень больше чем Stop Out, при котором советник начинает закрывать ордера(у разных брокеров уровень Stop Out разный и его нужно точно знать, советник при первом включении на графике выводит этот уровень в журнал советников).
No Torg Frakt max-min - Включает запрет советнику торговать если он выходит за пределы самого большого или малого фрактала.
No Torg Frakt Start Orders - С какого ордера начинает работать запрет.
Max Cand - Число свечей для поиска пиков фрактала.
Ban News on-off - Включает ограничение торговли если установлено время новостей, советник не открывает ордера.
news1 - Время первой новости итд
- Before news - Время в минутах до новости, когда советник прекращает выставлять ордера.
- After the news - Время в минутах после новости, когда советник не выставляет ордеров.
- Sound Orders Profit - Звук, при закрытии прибыли советником (для установки своего звука - он должен быть в папке терминала Sound).
- Sound Orders Open - Звук при открывании нового ордера советником.