Ilan CarMen

Советник  Ilan CarMen -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan CarMen можно использовать либо на одном графике, либо на двух графиках в противоположном направлении торговли, на одном включается  LONG TRADES OPEN, а на другом SHORT TRADES OPEN. Остальные параметры подбираются пользователем.  

Параметры советника:

  • OFF NEWS SERIES ORDERS - Новую сетку ордеров не открывает после завершении текущей серии.
  • Close All Orders - закрывает все ордера текущего советника.
  • Lot New - Изменение начального лота после того как текущая серия ордеров закроется.
  • LONG TRADES OPEN - BUY on-off.
  • SHORT TRADES OPEN - SELL on-off.
  • Lot Start - Размер объёма первого ордера, в серии ордеров.
  • Lot Exponent - Умножение следующего открываемого ордера.
  • Slip  - Максимальное отклонение от цены, при открытии или закрытии ордеров.
  • Take Profit - Размер прибыли.
  • Step   - Размер  шага между ордерами постоянный.
  • Max Trades - Максимальное число ордеров которые открывает советник.  
  • Step Exponent on-off - Включение умножения последующего шага между ордерами.
  • Start Step Exp - С какого ордера по счёту, включается умножение последующего шага.
  • Step Exponent -  Множитель шага.
  • Close Series On-Off - Включает режим закрытие серии ордеров при достижении установленной прибыли и количества открытых ордеров.
  • Close Series - Закрывает ордера если их количество достигнет Close Series и установленного Close Profit.
  • Close Profit - Закрывает ордера если они достигнут Close Series при общей прибыли, равной  Close Profit, который может быть и положительным и отрицательным и 0.
  • Ban Order Candle - Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече.
  • Period 1-5-10-15-30-60... Период свечи, на которой запрещено выставлять два и более ордеров.
  • Ban Order Money - Включение закрытия всех ордеров если уровень денежных средств достигнет установленного размера(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках).
  • Ban Money - Размер денежных средств при которых закрываются все ордера и работа советника прекращается на установленном графике(следует устанавливать на обоих работающих советниках, если они работают на разных графиках).
  • Close order (Stop Out) - Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к  Stop Out и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня  Stop Out.
  • % Stop Out - Уровень больше  чем Stop Out, при котором советник начинает закрывать ордера(у разных брокеров уровень Stop Out разный и его нужно точно знать, советник при первом включении на графике выводит этот уровень в журнал советников).
  • Time On - Включение режима начала и конца работы советника, если нет ордеров, то советник не работает.
  • Start Time Hour - Час начала работы.
  • Start Time Minute - Минута начала работы.
  • Stop Time Hour - Час конца работы.
  • Stop Time Minute - Минута конца работы.
  • Ban News on-off Включает ограничение торговли если установлено время новостей, в это время советник не открывает новые ордера.
  • news1 - Время первой новости.
  • news2 - Время второй новости.
  • news3- Время третьей новости.
  • news4 - Время четвёртой новости.
  • news5 - Время пятой новости.
  • news6 - Время шестой новости.
  • Before news - Время в минутах до новости, когда советник прекращает выставлять новые ордера.
  • After the news - Время в минутах после новости, когда советник не выставляет новых ордеров.
  • Sound Orders Profit - Звук при закрытии прибыли советником (для установки своего звука - он должен быть в папке терминала Sound).
  • Sound Orders Open - Звук при открывании нового ордера советником (для установки своего звука - он должен быть в папке терминала Sound).

Остальные параметры находятся в комментариях к советнику.
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4.67 (3)
Experts
Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
EA Spectr
Fanur Galamov
4.9 (20)
Experts
EA Spectr is an automated professional multi-currency expert advisor that designed for long-term profitable trading. The EA continuously controls price movements and makes accurate trades based on market patterns, trend and technical indicators. The Ea contains a flexible news filter, high spread protection, separate time and days trading filters and allows to work with automatic and fixed trading lots. Each Ea trade is covered by stop loss and take profit levels. The EA does not use grid, mart
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
4.75 (4)
Experts
- Final real price is 1000$ - Discount and price is 99$ (Next price is 200$),  Price will be increased after 2 purchases. Live Real Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2384841 Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is
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Forex Edward Teach
Denis Kudryashov
3.5 (2)
Experts
Edward Teach Forex This is an expert Advisor for short-term trading using a series of orders with their averaging and subsequent increase. The EA trades in both directions, choosing a more suitable side in the trading process. Hidden profits and virtual trailing stop are used.Also, the EA has the ability to stop trading (not to open new orders) before important news, both during manual installation, and receiving information from the indicator "News provider" . There are several logics that imp
Fx Ilan Pluss
Denis Kudryashov
3 (1)
Experts
Fx Ilan Pluss Советник Fx Ilan Pluss -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. FX Ilan Plus можно использовать либо на одном графике, либо на двух г
Fx Kryptonite
Denis Kudryashov
5 (2)
Experts
Forex Kryptonite  Kryptonite expert Advisor has no analogues , it was created on the basis of trading experience in the markets for more than 15 years. The EA has good information and shows excellent profitability, but still, at the heart of the EA is the security of the trading account. There are many included trading modules that improve the trading process of the robot and the trader, as well as the ability to connect the news indicator and connect your indicator. The EA has a trading strate
Fx Analysis of Orders History
Denis Kudryashov
Utilities
Often it is necessary to analyze the history of order opening/closing on your real or demo trading account, or to take a screenshot of the terminal chart to see how well you or an EA performs. This is where the "Analysis of Orders History" tool comes in. The tool scans the history for all orders with the specified magic number and displays orders on the terminal screen, draws the history of deals opening and closing, and connects them with lines to make them clearly visible. Red arrows represent
Fx The First Order
Denis Kudryashov
Utilities
The utility is designed for manually placing the first order in trading with a user-defined magic number that corresponds to the magic number of the currently running EA. You can choose the direction for opening an order and open it using "The First Order". After that, disable "The First Order" and enable your trading expert, which picks up the newly placed order and considers it to be its own, managing it accordingly. Trading experience helps traders to better determine the trade direction than
Kryptonite Fx
Denis Kudryashov
Experts
Fx Kryptonite   Советник  Kryptonite  не имеет аналогов , он создан на основании опыта торговли на рынках более 15 лет. Советник имеет хорошую информативность и показывает отличную доходность, но всё же, в основе советника -это безопасность торгового счёта. Имеется множество включаемых торговых модулей которые улучшают торговый процесс робота и трейдера, так же есть возможность подключения новостного индикатора и подключение своего индикатора. В советнике имеется торговая стратегия "Волна", кото
Edward Teach Fx
Denis Kudryashov
Experts
Edward Teach Fx Это советник для краткосрочной торговли с использованием серии ордеров с их усреднением  и последующим увеличением. Советник торгует в обе стороны, выбирая более подходящую сторону в процессе торговли. Используется скрытые профиты и виртуальный скользящий стоп в виде трала.Так же советник имеет возможность останавливать торговлю (не открывать новые ордера) перед важными новостями, как   при ручной установке, так и получая информацию от индикатора "News provider" . Имеется несколь
Ilan RGD
Denis Kudryashov
Experts
Ilan RGD  Ilan RGD -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. либо сигналам своего индикатора пользователя(имеется возможность встроить его в советник). Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новост
Ilan Burbudos Fx
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Barbudos Fx Советник Ilan Barbudos Fx -это аналог советника торгующий на одном графика в разные стороны одновременно(для этого требуется соответственный счёт который это позволяет), с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первые ордера робот выставляет по двум свечам. Так же советник имеет возможность прекраща
Fx Abrams M1
Denis Kudryashov
Experts
Fx Abrams M1 Работа советника, это увеличение лота и их усреднение, но основное отличие, это пропорциональная торговля. Благодаря этому параметры советника не будут переоптимизированны. Советник торгует одновременно в обе стороны, без индикатора. Самая важная информация о работе выводится на график. Самое главное, это правильно оптимизировать советник. Покупки и продажи оптимизируются отдельно, для этого следует выключить LONG TRADES OPEN или SHORT TRADES OPEN. Далее следует выключить Step Profi
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Ilan EA
Denis Kudryashov
Experts
Ilan  EA Ilan  EA is an analog of the expert Advisor, with the addition of many additional logic and trading options, with the left settings of the expert Advisor . The EA trades using the martingale system with an increase in subsequent lots in a series of orders in order to average them. The robot places the first order based on the signals of the built-in indicator. or signals from the user's own indicator (it is possible to embed it in the expert Advisor). The EA also has the ability to st
FX Ilan Plus
Denis Kudryashov
5 (1)
Experts
Советник FX Ilan Plus -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. FX Ilan Plus можно использовать либо на одном графике, либо на двух графиках в проти
Karakurt
Denis Kudryashov
Experts
Основа работы советника, это увеличение лота и их усреднение, но основное отличие, это пропорциональная торговля. Благодаря этому параметры советника не будут переоптимизированны. Советник торгует одновременно в обе стороны, без индикатора. Самая важная информация о работе выводится на график. Главное правило- это правильно оптимизировать советник. Покупки и продажи оптимизируются отдельно, для этого следует выключить LONG TRADES OPEN или SHORT TRADES OPEN.   Начинать оптимизировать советник на
Forex Ilan Barbudos
Denis Kudryashov
4 (1)
Experts
Советник Forex Ilan Barbudos -это аналог советника торгующий на одном графика в разные стороны одновременно(для этого требуется соответственный счёт который это позволяет), с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первые ордера робот выставляет по двум свечам. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в
Forex Abrams
Denis Kudryashov
Experts
Forex Abrams   Основа работы EA, это увеличение лота и их усреднение, но основное отличие, это пропорциональная торговля. Благодаря этому параметры советника не будут переоптимизированны. Советник торгует одновременно в обе стороны, без индикатора. Самая важная информация о работе выводится на график. Самое главное, это правильно оптимизировать советник. Покупки и продажи оптимизируются отдельно, для этого следует выключить LONG TRADES OPEN или SHORT TRADES OPEN. Далее следует выключить Step Pro
Fx Karakurt
Denis Kudryashov
Experts
Fx Karakurt    Работа робота, это увеличение лота и их усреднение,   основное отличие, это пропорциональная торговля. Благодаря этому параметры советника не будут переоптимизированны. Советник торгует одновременно в обе стороны, без индикатора. Самая важная информация о работе выводится на график. Главное правило- это правильно оптимизировать советник. Покупки и продажи оптимизируются отдельно, для этого следует выключить LONG TRADES OPEN или SHORT TRADES OPEN.   Начинать оптимизировать советник
Fx The First Orders
Denis Kudryashov
Utilities
The utility is designed for manually placing the first order in trading with a user-defined magic number that corresponds to the magic number of the currently running EA. You can choose the direction for opening an order and open it using "The First Orders". After that, disable "The First Orders" and enable your trading expert, which picks up the newly placed order and considers it to be its own, managing it accordingly. Trading experience helps traders to better determine the trade direction th
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