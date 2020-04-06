Параметры советника: Reset - Сброс счётчиков.

Сброс счётчиков. OFF NEWS SERIES ORDERS - Новую сетку ордеров не открывает после завершении текущей серии.

Новую сетку ордеров не открывает после завершении текущей серии. Close All Orders - закрывает все ордера текущего советника.

- закрывает все ордера текущего советника. Lot New - Изменение начального лота после того как текущая серия ордеров закроется. LONG TRADES OPEN - BUY on-off.

BUY on-off. SHORT TRADES OPEN - SELL on-off. Lot Start - Размер объёма первого ордера, в серии ордеров.

Размер объёма первого ордера, в серии ордеров. Lot Exponent - Умножение следующего открываемого ордера.

Умножение следующего открываемого ордера. Take Profit - Размер прибыли.

Размер прибыли. Step - Размер шага между ордерами.

Размер шага между ордерами. Slip - Максимальное отклонение от цены, при открытии или закрытии ордеров.

- Максимальное отклонение от цены, при открытии или закрытии ордеров. Lot 0-(1),1-(0.1),2-(0.01) - Тип лота, сколько точек после запятой 2 - микро лот 0.01.

- Тип лота, сколько точек после запятой 2 - микро лот 0.01. Max Trades - Максимальное число ордеров которые открывает советник. Step Exponent on-off - Включение умножения последующего шага между ордерами.

Включение умножения последующего шага между ордерами. Start Step Exp - С какого ордера по счёту, включается умножение последующего шага.

- С какого ордера по счёту, включается умножение последующего шага. Step Exponent - Множитель шага. Ban Orders On-Off - Включение логики, при которой если количество ордеров на двух графиках на которых работает советник в разных направлениях достигнет установки, то советнику запрещается выставлять новые ордера, пока одна из серий не закроется(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках).

Включение логики, при которой если количество ордеров на двух графиках на которых работает советник в разных направлениях достигнет установки, то советнику запрещается выставлять новые ордера, пока одна из серий не закроется(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках). Orders - Количество ордеров, при достижении которых на двух графиках запрещается советнику выставлять новые ордера(следует устанавливать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках). Close Series On-Off - Включает режим закрытие серии ордеров при достижении установленной прибыли и количества открытых ордеров.

Включает режим закрытие серии ордеров при достижении установленной прибыли и количества открытых ордеров. Close Series - Закрывает ордера если их количество достигнет Close Series и установленного Close Profit .

Закрывает ордера если их количество достигнет Close Series и установленного . Close Profit - Закрывает ордера если они достигнут Close Series при общей прибыли, равной Close Profit, который может быть и положительным и отрицательным и 0. Ban Order Candle - Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече.

Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече. Period 1-5-10-15-30-60... Период свечи, на которой запрещено выставлять два и более ордеров. Ban Order Money - Включение закрытия всех ордеров если уровень денежных средств достигнет установленного размера(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках).

Включение закрытия всех ордеров если уровень денежных средств достигнет установленного размера(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках). Ban Money - Размер денежных средств при которых закрываются все ордера и работа советника прекращается на установленном графике(следует устанавливать на обоих работающих советниках, если они работают на разных графиках). Close order (Stop Out) - Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к Stop Out и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня Stop Out .

Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня . % Stop Out - Уровень больше чем Stop Out, при котором советник начинает закрывать ордера(у разных брокеров уровень Stop Out разный и его нужно точно знать, советник при первом включении на графике выводит этот уровень в журнал советников). Остальные параметры в комментариях к советнику.

Ilan RGD -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. либо сигналам своего индикатора пользователя(имеется возможность встроить его в советник). Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. Ilan Plus можно использовать либо на одном графике. либо на двух графиках в противоположном направлении торговли. Период для торговли 5-15 минут, на одном включается, а на другом. Остальные параметры подбираются пользователем. На экран графика выводится разнообразная информация о торговле, цвет сигналов обозначает состояние параметра: белый - параметр отключён, зелёный - параметр работает в данный момент, красный - параметр включен, но в данный момент не работает, так как условия не соответствуют.