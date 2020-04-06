Ilan RGD
- Denis Kudryashov
Ilan RGD -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. либо сигналам своего индикатора пользователя(имеется возможность встроить его в советник). Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. Ilan Plus можно использовать либо на одном графике. либо на двух графиках в противоположном направлении торговли. Период для торговли 5-15 минут, на одном включается LONG TRADES OPEN, а на другом SHORT TRADES OPEN. Остальные параметры подбираются пользователем. На экран графика выводится разнообразная информация о торговле, цвет сигналов обозначает состояние параметра: белый - параметр отключён, зелёный - параметр работает в данный момент, красный - параметр включен, но в данный момент не работает, так как условия не соответствуют.
Параметры советника:
- Reset - Сброс счётчиков.
- OFF NEWS SERIES ORDERS - Новую сетку ордеров не открывает после завершении текущей серии.
- Close All Orders - закрывает все ордера текущего советника.
- Lot New - Изменение начального лота после того как текущая серия ордеров закроется.
- LONG TRADES OPEN - BUY on-off.
- SHORT TRADES OPEN - SELL on-off.
- Lot Start - Размер объёма первого ордера, в серии ордеров.
- Lot Exponent - Умножение следующего открываемого ордера.
- Take Profit - Размер прибыли.
- Step - Размер шага между ордерами.
- Slip - Максимальное отклонение от цены, при открытии или закрытии ордеров.
- Lot 0-(1),1-(0.1),2-(0.01) - Тип лота, сколько точек после запятой 2 - микро лот 0.01.
- Max Trades - Максимальное число ордеров которые открывает советник.
- Step Exponent on-off - Включение умножения последующего шага между ордерами.
- Start Step Exp - С какого ордера по счёту, включается умножение последующего шага.
- Step Exponent - Множитель шага.
- Ban Orders On-Off - Включение логики, при которой если количество ордеров на двух графиках на которых работает советник в разных направлениях достигнет установки, то советнику запрещается выставлять новые ордера, пока одна из серий не закроется(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках).
- Orders - Количество ордеров, при достижении которых на двух графиках запрещается советнику выставлять новые ордера(следует устанавливать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках).
- Close Series On-Off - Включает режим закрытие серии ордеров при достижении установленной прибыли и количества открытых ордеров.
- Close Series - Закрывает ордера если их количество достигнет Close Series и установленного Close Profit.
- Close Profit - Закрывает ордера если они достигнут Close Series при общей прибыли, равной Close Profit, который может быть и положительным и отрицательным и 0.
- Ban Order Candle - Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече.
- Period 1-5-10-15-30-60... Период свечи, на которой запрещено выставлять два и более ордеров.
- Ban Order Money - Включение закрытия всех ордеров если уровень денежных средств достигнет установленного размера(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках).
- Ban Money - Размер денежных средств при которых закрываются все ордера и работа советника прекращается на установленном графике(следует устанавливать на обоих работающих советниках, если они работают на разных графиках).
- Close order (Stop Out) - Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к Stop Out и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня Stop Out.
- % Stop Out - Уровень больше чем Stop Out, при котором советник начинает закрывать ордера(у разных брокеров уровень Stop Out разный и его нужно точно знать, советник при первом включении на графике выводит этот уровень в журнал советников).
Остальные параметры в комментариях к советнику.