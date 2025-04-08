Fx Karakurt

Работа робота, это увеличение лота и их усреднение, основное отличие, это пропорциональная торговля. Благодаря этому параметры советника не будут переоптимизированны.

Советник торгует одновременно в обе стороны, без индикатора. Самая важная информация о работе выводится на график. Главное правило- это правильно оптимизировать советник.

Покупки и продажи оптимизируются отдельно, для этого следует выключить LONG TRADES OPEN или SHORT TRADES OPEN.

Начинать оптимизировать советник на том периоде где советник не может пройти, с небольшим запасом и обязательно включив Proportional lot, что бы начальный лот постоянно повышался и советник не проходил трудные периоды за счёт заработанных денег.

Далее следует искать самые трудные места для советника на прошлом годе и оптимизировать его именно там, а не просто по всему году, но первоначальный TakeProfit уже не следует трогать, нужно оптимизировать только проценты и только если оптимизация показывает плохие результаты, то следует его тоже оптимизировать.

ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА:





