Fx Karakurt
- Experts
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- Version: 1.7
- Activations: 5
Fx Karakurt
Работа робота, это увеличение лота и их усреднение, основное отличие, это пропорциональная торговля. Благодаря этому параметры советника не будут переоптимизированны.
Советник торгует одновременно в обе стороны, без индикатора. Самая важная информация о работе выводится на график. Главное правило- это правильно оптимизировать советник.
Покупки и продажи оптимизируются отдельно, для этого следует выключить LONG TRADES OPEN или SHORT TRADES OPEN.
Начинать оптимизировать советник на том периоде где советник не может пройти, с небольшим запасом и обязательно включив Proportional lot, что бы начальный лот постоянно повышался и советник не проходил трудные периоды за счёт заработанных денег.
Далее следует искать самые трудные места для советника на прошлом годе и оптимизировать его именно там, а не просто по всему году, но первоначальный TakeProfit уже не следует трогать, нужно оптимизировать только проценты и только если оптимизация показывает плохие результаты, то следует его тоже оптимизировать.
ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА:
- The usual order- Обычные ордера. показывается прибыль по которой они закрываются.
- Zero orders- Скрытые ордера, прибыль не показывается.
- Increased orders- Обычные ордера, но к прибыли добавляется постоянное значение, ордера закрываются не по значению(служит для отказа связи, гэпа, открытие нового дня итд).
- Rnd orders - Обычные ордера, но к прибыли добавляется случайное значение, ордера по значению не закрываются(служат для заблуждения брокера).
- Additive Increased orders-Добавка к Increased orders ордерам.
- Additive Rnd orders- Диапазон для случайной добавки от 0, до установленного значения.
- Spread Max Zero orders- Размер максимального спреда, для открытия или закрытия ордеров, работает только если установлены Zero orders.
- Start Time - Время начала работы советника.
- Micro- Если счёт micro .
- Do not close orders- Не закрывать ордера сейчас.
- Close all orders-Закрыть все ордера.
- Close buy orders-Закрыть только ордера на покупку.
- Close sell orders-Закрыть ордера только на продажу.
- Lot Start- первоначальный лот.
- Max Trades - Максимальное количество ордеров которое открывает советник в каждом направлении.
- Slip - разность от запрашиваемой цены для открытия/закрытия ордера от цены на рынке.
- Reset - сброс всех счётчиков(только при реальной торговле).
- MinTimeCloseOrdersZero -Минимальное время жизни сделки в секундах(для некоторых видов счетов, где есть ограничения) только если установлены Zero orders.
- Proportional lot no- Нет пропорции.
- Proportional lot long- Начальный лот увеличивается в зависимости от текущего баланса, но не уменьшается.
- Proportional lot varying-Начальный лот увеличивается или уменьшается в зависимости от текущего баланса.
- Proportional lot standart- Начальный лот повышается только если начальный депозит увеличивается кратно, лот не уменьшается.
- Starting deposit- Начальный депозит для отсчёта .
- Lot step- Шаг между начальным ордером и последующим.
- OFF NEWS SERIES ORDERS - После закрытии серии новая не будет открыта.
- Lot New - после закрытии серии это новый стартовый лот.
- NEWS ORDERS EQW- Выставление нового лота по средствам.
- EQW - Средства при котором закрываются все ордера и выставляется новый начальный лот.
- Lot New EQW- Новый начальный лот.
- LONG TRADES OPEN - Разрешены покупки.
- SHORT TRADES OPEN - Разрешены продажи.
- Lot Exponent - Множитель лот для BUY.
- Take Profit - Размер прибыли.
- Overall Stop - Размер закрытия убытков от средней цены по всем ордерам одной из направлений.
- Step Exponent on-off - Множитель шага между ордерами.
- Start Step Exp - С какого ордера начинает работать множитель шага.
- Step Exponent - Множитель шага.
- Step Profit on-off - Множитель шага для прибыли включение.
- Step Exponent Profit - Множитель шага для прибыли.
- Start Step Order Profit - С какого ордера начинает работать множитель для прибыли.
- Step Profit +/- Увеличение или уменьшение шага для прибыли.
Аналогично для SELL.
- Ban Order Candle - Запрет выставлять более одного ордера на свече.
- Period 0-1-5-10-15-30-60...- На какой свече запрещено выставлять несколько ордеров.
- Ban Order Money - Торговля закрывается если средства на счету достигнут установленного размера.
- Ban Money - Размер средств для закрытии торговли..