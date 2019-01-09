Forex Ilan Barbudos

Lot Sell New После закрытии текущей серии , будет назначен новый стартовый лот для новых серий Sell .

Lot Buy New После закрытии текущей серии , будет назначен новый стартовый лот для новых серий Buy.

TotalEquityRisk Размер убытка в проценте когда советник закроет все ордера.

UseEquityStop Закрывает все ордера когда убыток будет равен значению TotalEquityRisk.

Аналогичные параметры для ордеров SELL.

Close Series On-Off Включает режим закрытие серии ордеров при достижении установленной прибыли и количества открытых ордеров.

Close Series Закрывает ордера если их количество достигнет Close Series и установленного Close Profit.

Close Profit Закрывает ордера если они достигнут Close Series при общей прибыли, равной Close Profit, который может быть и положительным и отрицательным и 0.

Ban Order Candle - Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече.

Period 1-5-10-15-30-60... Период свечи, на которой запрещено выставлять два и более ордеров.

Ban Order Money - Включение закрытия всех ордеров если уровень денежных средств достигнет установленного размера(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках).

Ban Money - Размер денежных средств при которых закрываются все ордера и работа советника прекращается на установленном графике(следует устанавливать на обоих работающих советниках, если они работают на разных графиках).

Close order (Stop Out) - Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к Stop Out и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня Stop Out.