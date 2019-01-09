Forex Ilan Barbudos

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Советник Forex Ilan Barbudos -это аналог советника торгующий на одном графика в разные стороны одновременно(для этого требуется соответственный счёт который это позволяет), с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первые ордера робот выставляет по двум свечам. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. FX Ilan Barbudos можно использовать либо на одном графике, либо на двух графиках в противоположном направлении торговли, на одном включается LONG TRADES OPEN, а на другом SHORT TRADES OPEN. Остальные параметры подбираются пользователем.  

Параметры советника:

  • Close Orders Закрывает все ордера советника.

  • Start Time Начало время отсчёта работы советника.

  • Slip * Отклонение от текущей цены для заключения сделки.

  • Reset Сброс счётчиков.

  • UseEquityStop Закрывает все ордера когда убыток будет равен значению TotalEquityRisk.

  • TotalEquityRisk Размер убытка в проценте когда советник закроет все ордера.

  • OFF NEWS SERIES ORDERS Buy Запрещает советнику вновь открывать новую серию ордеров Buy когда эта закроется.

  •  Lot Buy New После закрытии текущей серии , будет назначен новый стартовый лот для новых серий Buy.

  • OFF NEWS SERIES ORDERS Sell Запрещает советнику вновь открывать новую серию ордеров Sell когда эта закроется.

  • Lot Sell New После закрытии текущей серии , будет назначен новый стартовый лот для новых серий Sell.

  • LONG TRADES OPEN * Разрешает советнику открывать ордера BUY.

  • SHORT TRADES OPEN * Разрешает советнику открывать ордера SELL.

  •  Lot Start Buy * Стартовый лот Buy.

  •  Lot Exponent Buy * Множитель следующего лота Buy.

  • Take Profit Buy * Прибыль Buy.

  • Overall Stop Buy Стоп от средней цены серии ордеров Buy.

  • Step * Шаг между у ордерами Buy.

  • Max Trades Buy * Максимальное колличество ордеров которое откроет советник.

  • Step Exponent Buy on-off Включения множителя для увеличения шага.

  • Start Step Exp Buy С какого ордера включается множитель шага.

  • Step Exponent Buy Параметр(множитель) для увеличения шага между ордерами Buy.

  • Sliding Stop Buy On-Off Включение скользящего стопа который следует за серией ордеров.

  • Sliding Stop Buy (Start) Параметр прибыли серии когда включается скользящий стоп.

  • Sliding Stop Buy (Stop) Размер средней прибыли серии когда скользящий стоп останавливается.

  • Time Orders Buy On-Off Включение время жизни ордера.

  • Time Buy Hour Сколько часов время жизни ордера.

Аналогичные параметры для ордеров SELL.

  • Close Series On-Off Включает режим закрытие серии ордеров при достижении установленной прибыли и количества открытых ордеров.

  • Close Series  Закрывает ордера если их количество достигнет Close Series и установленного Close Profit.

  • Close Profit Закрывает ордера если они достигнут Close Series при общей прибыли, равной Close Profit, который может быть и положительным и отрицательным и 0.

  • Ban Order Candle - Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече.

  • Period 1-5-10-15-30-60... Период свечи, на которой запрещено выставлять два и более ордеров.

  • Ban Order Money - Включение закрытия всех ордеров если уровень денежных средств достигнет установленного размера(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках).

  • Ban Money - Размер денежных средств при которых закрываются все ордера и работа советника прекращается на установленном графике(следует устанавливать на обоих работающих советниках, если они работают на разных графиках).

  • Close order (Stop Out) - Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к Stop Out и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня Stop Out.

  • % Stop Out - Уровень больше  чем Stop Out, при котором советник начинает закрывать ордера(у разных брокеров уровень Stop Out разный и его нужно точно знать, советник при первом включении на графике выводит этот уровень в журнал советников).

Остальные параметры в комментариях к советнику.


Reviews 1
JEBUSjr
115
JEBUSjr 2020.10.06 11:54 
 

Best EA i have bought used so far consistent in profit and above all good support from the developer..Thanks MR DENIS

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Quantum iGold MT5 – Advanced AI Trading System (XAUUSD) Quantum iGold MT5 is a fully automated trading system built using advanced Artificial Intelligence techniques. It employs a hybrid neural architecture that integrates LSTM and Transformer models to analyze price behavior on XAUUSD . This structure enables the system to detect market patterns, adapt to volatility changes, and generate technically refined trading signals in real time. After purchase, please contact me via MQL5 private messa
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (505)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (4)
Experts
LIVE SIGNAL REACHED NEW HIGH Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It elimin
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.34 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.04 (25)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
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3 (1)
Experts
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5 (2)
Experts
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Fx Analysis of Orders History
Denis Kudryashov
Utilities
Often it is necessary to analyze the history of order opening/closing on your real or demo trading account, or to take a screenshot of the terminal chart to see how well you or an EA performs. This is where the "Analysis of Orders History" tool comes in. The tool scans the history for all orders with the specified magic number and displays orders on the terminal screen, draws the history of deals opening and closing, and connects them with lines to make them clearly visible. Red arrows represent
Fx The First Order
Denis Kudryashov
Utilities
The utility is designed for manually placing the first order in trading with a user-defined magic number that corresponds to the magic number of the currently running EA. You can choose the direction for opening an order and open it using "The First Order". After that, disable "The First Order" and enable your trading expert, which picks up the newly placed order and considers it to be its own, managing it accordingly. Trading experience helps traders to better determine the trade direction than
Kryptonite Fx
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Experts
Fx Kryptonite   Советник  Kryptonite  не имеет аналогов , он создан на основании опыта торговли на рынках более 15 лет. Советник имеет хорошую информативность и показывает отличную доходность, но всё же, в основе советника -это безопасность торгового счёта. Имеется множество включаемых торговых модулей которые улучшают торговый процесс робота и трейдера, так же есть возможность подключения новостного индикатора и подключение своего индикатора. В советнике имеется торговая стратегия "Волна", кото
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Experts
Edward Teach Fx Это советник для краткосрочной торговли с использованием серии ордеров с их усреднением  и последующим увеличением. Советник торгует в обе стороны, выбирая более подходящую сторону в процессе торговли. Используется скрытые профиты и виртуальный скользящий стоп в виде трала.Так же советник имеет возможность останавливать торговлю (не открывать новые ордера) перед важными новостями, как   при ручной установке, так и получая информацию от индикатора "News provider" . Имеется несколь
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Ilan RGD  Ilan RGD -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. либо сигналам своего индикатора пользователя(имеется возможность встроить его в советник). Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новост
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5 (1)
Experts
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Fx The First Orders
Denis Kudryashov
Utilities
The utility is designed for manually placing the first order in trading with a user-defined magic number that corresponds to the magic number of the currently running EA. You can choose the direction for opening an order and open it using "The First Orders". After that, disable "The First Orders" and enable your trading expert, which picks up the newly placed order and considers it to be its own, managing it accordingly. Trading experience helps traders to better determine the trade direction th
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JEBUSjr
115
JEBUSjr 2020.10.06 11:54 
 

Best EA i have bought used so far consistent in profit and above all good support from the developer..Thanks MR DENIS

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