Советник FX Ilan Plus -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. FX Ilan Plus можно использовать либо на одном графике, либо на двух графиках в противоположном направлении торговли, на одном включается LONG TRADES OPEN, а на другом SHORT TRADES OPEN. Остальные параметры подбираются пользователем.

Параметры советника:

OFF NEWS SERIES ORDERS - Новую сетку ордеров не открывает после завершении текущей серии.

Новую сетку ордеров не открывает после завершении текущей серии. Close All Orders - закрывает все ордера текущего советника.

- закрывает все ордера текущего советника. Lot New - Изменение начального лота после того как текущая серия ордеров закроется. LONG TRADES OPEN - BUY on-off.

BUY on-off. SHORT TRADES OPEN - SELL on-off. Lot Start - Размер объёма первого ордера, в серии ордеров.

Размер объёма первого ордера, в серии ордеров. Lot Exponent - Умножение следующего открываемого ордера.

Умножение следующего открываемого ордера. Slip - Максимальное отклонение от цены, при открытии или закрытии ордеров.

- Максимальное отклонение от цены, при открытии или закрытии ордеров. Take Profit - Размер прибыли.

Размер прибыли. Step - Размер шага между ордерами постоянный.

Размер шага между ордерами постоянный. Max Trades - Максимальное число ордеров которые открывает советник. Step Exponent on-off - Включение умножения последующего шага между ордерами.

Включение умножения последующего шага между ордерами. Start Step Exp - С какого ордера по счёту, включается умножение последующего шага.

- С какого ордера по счёту, включается умножение последующего шага. Step Exponent - Множитель шага. Close Series On-Off - Включает режим закрытие серии ордеров при достижении установленной прибыли и количества открытых ордеров.

Включает режим закрытие серии ордеров при достижении установленной прибыли и количества открытых ордеров. Close Series - Закрывает ордера если их количество достигнет Close Series и установленного Close Profit .

Закрывает ордера если их количество достигнет Close Series и установленного . Close Profit - Закрывает ордера если они достигнут Close Series при общей прибыли, равной Close Profit, который может быть и положительным и отрицательным и 0. Ban Order Candle - Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече.

Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече. Period 1-5-10-15-30-60... Период свечи, на которой запрещено выставлять два и более ордеров. Ban Order Money - Включение закрытия всех ордеров если уровень денежных средств достигнет установленного размера(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках).

Включение закрытия всех ордеров если уровень денежных средств достигнет установленного размера(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках). Ban Money - Размер денежных средств при которых закрываются все ордера и работа советника прекращается на установленном графике(следует устанавливать на обоих работающих советниках, если они работают на разных графиках). Close order (Stop Out) - Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к Stop Out и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня Stop Out .

Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня . % Stop Out - Уровень больше чем Stop Out, при котором советник начинает закрывать ордера(у разных брокеров уровень Stop Out разный и его нужно точно знать, советник при первом включении на графике выводит этот уровень в журнал советников). Time On - Включение режима начала и конца работы советника, если нет ордеров, то советник не работает.

Включение режима начала и конца работы советника, если нет ордеров, то советник не работает. Start Time Hour - Час начала работы.

Час начала работы. Start Time Minute - Минута начала работы.

Минута начала работы. Stop Time Hour - Час конца работы.

Час конца работы. Stop Time Minute - Минута конца работы. Ban News on-off - Включает ограничение торговли если установлено время новостей, в это время советник не открывает новые ордера.

Включает ограничение торговли если установлено время новостей, в это время советник не открывает новые ордера. news1 - Время первой новости.

Время первой новости. news2 - Время второй новости.

Время второй новости. news3- Время третьей новости.

Время третьей новости. news4 - Время четвёртой новости.

Время четвёртой новости. news5 - Время пятой новости.

Время пятой новости. news6 - Время шестой новости.

Время шестой новости. Before news - Время в минутах до новости, когда советник прекращает выставлять новые ордера.

Время в минутах до новости, когда советник прекращает выставлять новые ордера. After the news - Время в минутах после новости, когда советник не выставляет новых ордеров. Sound Orders Profit - Звук при закрытии прибыли советником (для установки своего звука - он должен быть в папке терминала Sound).

- Звук при закрытии прибыли советником (для установки своего звука - он должен быть в папке терминала Sound). Sound Orders Open - Звук при открывании нового ордера советником (для установки своего звука - он должен быть в папке терминала Sound).

Остальные параметры находятся в комментариях к советнику.



