FX Ilan Plus

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Советник FX Ilan Plus -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. FX Ilan Plus можно использовать либо на одном графике, либо на двух графиках в противоположном направлении торговли, на одном включается LONG TRADES OPEN, а на другом SHORT TRADES OPEN. Остальные параметры подбираются пользователем.  

Параметры советника:

  • OFF NEWS SERIES ORDERS - Новую сетку ордеров не открывает после завершении текущей серии.
  • Close All Orders - закрывает все ордера текущего советника.
  • Lot New - Изменение начального лота после того как текущая серия ордеров закроется.
  • LONG TRADES OPEN - BUY on-off.
  • SHORT TRADES OPEN - SELL on-off.
  • Lot Start - Размер объёма первого ордера, в серии ордеров.
  • Lot Exponent - Умножение следующего открываемого ордера.
  • Slip  - Максимальное отклонение от цены, при открытии или закрытии ордеров.
  • Take Profit - Размер прибыли.
  • Step   - Размер  шага между ордерами постоянный.
  • Max Trades - Максимальное число ордеров которые открывает советник.  
  • Step Exponent on-off - Включение умножения последующего шага между ордерами.
  • Start Step Exp - С какого ордера по счёту, включается умножение последующего шага.
  • Step Exponent -  Множитель шага.
  • Close Series On-Off - Включает режим закрытие серии ордеров при достижении установленной прибыли и количества открытых ордеров.
  • Close Series - Закрывает ордера если их количество достигнет Close Series и установленного Close Profit.
  • Close Profit - Закрывает ордера если они достигнут Close Series при общей прибыли, равной Close Profit, который может быть и положительным и отрицательным и 0.
  • Ban Order Candle - Запрещает открывать более одного ордера на 1 свече.
  • Period 1-5-10-15-30-60... Период свечи, на которой запрещено выставлять два и более ордеров.
  • Ban Order Money - Включение закрытия всех ордеров если уровень денежных средств достигнет установленного размера(следует включать на обоих работающих советниках если они работают на разных графиках).
  • Ban Money - Размер денежных средств при которых закрываются все ордера и работа советника прекращается на установленном графике(следует устанавливать на обоих работающих советниках, если они работают на разных графиках).
  • Close order (Stop Out) - Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к Stop Out и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня Stop Out.
  • % Stop Out - Уровень больше  чем Stop Out, при котором советник начинает закрывать ордера(у разных брокеров уровень Stop Out разный и его нужно точно знать, советник при первом включении на графике выводит этот уровень в журнал советников).
  • Time On - Включение режима начала и конца работы советника, если нет ордеров, то советник не работает.
  • Start Time Hour - Час начала работы.
  • Start Time Minute - Минута начала работы.
  • Stop Time Hour - Час конца работы.
  • Stop Time Minute - Минута конца работы.
  • Ban News on-off Включает ограничение торговли если установлено время новостей, в это время советник не открывает новые ордера.
  • news1 - Время первой новости.
  • news2 - Время второй новости.
  • news3- Время третьей новости.
  • news4 - Время четвёртой новости.
  • news5 - Время пятой новости.
  • news6 - Время шестой новости.
  • Before news - Время в минутах до новости, когда советник прекращает выставлять новые ордера.
  • After the news - Время в минутах после новости, когда советник не выставляет новых ордеров.
  • Sound Orders Profit - Звук при закрытии прибыли советником (для установки своего звука - он должен быть в папке терминала Sound).
  • Sound Orders Open - Звук при открывании нового ордера советником (для установки своего звука - он должен быть в папке терминала Sound).

Остальные параметры находятся в комментариях к советнику.

                  


Reviews 1
Katana27
106
Katana27 2019.01.21 08:28 
 

Sehr guter Ea danke

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Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
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LIVE SIGNAL REACHED NEW HIGH Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It elimin
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Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
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Denis Kudryashov
Utilities
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Katana27
106
Katana27 2019.01.21 08:28 
 

Sehr guter Ea danke

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