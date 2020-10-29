Forex Abrams

Forex Abrams

 

Основа работы EA, это увеличение лота и их усреднение, но основное отличие, это пропорциональная торговля. Благодаря этому параметры советника не будут переоптимизированны.

Советник торгует одновременно в обе стороны, без индикатора. Самая важная информация о работе выводится на график. Самое главное, это правильно оптимизировать советник.

Покупки и продажи оптимизируются отдельно, для этого следует выключить LONG TRADES OPEN или SHORT TRADES OPEN. Далее следует выключить Step Profit для Buy или Sell(это уменьшение или увеличение TakeProfit.

И начать оптимизировать шаг лота и шаг между ордерами на том периоде где советник не может пройти.

Далее следует искать самые трудные места для советника на прошлом годе и оптимизировать его именно там, а не просто по всему году, но первоначальный TakeProfit уже не следует трогать, нужно оптимизировать только проценты. После оптимизации за несколько лет можно начать оптимизировать уменьшение или увеличение процента TakeProfit.

Та же следует оптимизировать и SHORT TRADES OPEN при этом выключить LONG TRADES OPEN .

ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА:

  • Close Orders - Закрыть все ордера.
  • Start Time - Время начала работы советника.
  • UseEquityStop - Включение закрытия ордеров если убыток достигнет установки в процентах.
  • TotalEquityRisk - Процент для закрытия ордеров.
  • Lot Start- первоначальный лот.
  • Max Trades - Максимальное количество ордеров которое открывает советник в каждом направлении.
  • Slip - разность от запрашиваемой цены для открытия/закрытия ордера от цены на рынке.
  • Reset - сброс всех счётчиков(только при реальной торговле).
  • OFF NEWS SERIES ORDERS - После закрытии серии новая не будет открыта.
  • Lot New - после закрытии серии это новый стартовый лот.  
  • LONG TRADES OPEN - Разрешены покупки.
  • SHORT TRADES OPEN - Разрешены продажи.
  • Lot Exponent - Множитель лот для BUY.
  • Take Profit - Размер прибыли.
  • Overall Stop - Размер закрытия убытков от средней цены по всем ордерам одной из направлений.
  • Step Exponent on-off - Множитель шага между ордерами.
  • Start Step Exp - С какого ордера начинает работать множитель шага.
  • Step Exponent - Множитель шага.
  • Step Profit on-off - Множитель шага для прибыли включение.
  • Step Exponent Profit - Множитель шага для прибыли.
  • Start Step Order Profit - С какого ордера начинает работать множитель для прибыли.

Аналогичные настройки для SELL.

  • Sliding Stop On-Off - Включение скользящего стопа по прибыльным ордерам.
  • Sliding Stop (Start)- размер при котором включатся скользящий стоп.
  • Sliding Stop  (Stop) -Размет при котором выключается скользящий стоп.
  • Ban Order Candle - Запрет выставлять более одного ордера на свече.
  • Period 0-1-5-10-15-30-60...- На какой свече запрещено выставлять несколько ордеров.
  • Ban Order Money - Торговля закрывается если средства на счету достигнут установленного размера.
  • Ban Money - Размер средств для закрытии торговли..

  • Close order (Stop Out) - Включение режима, при котором если средства на счету уменьшаются до критического уровня приближаясь к Stop Out и брокер начинает закрывать ордера сериями и дальнейшая торговля становится не управляемая и не предсказуема, что бы этого не произошло, советник сам закрывает последний ордер и так продолжает закрывать пока уровень средств не отойдёт от уровня Stop Out.

  • % Stop Out - Уровень больше  чем Stop Out, при котором советник начинает закрывать ордера(у разных брокеров уровень Stop Out разный и его нужно точно знать, советник при первом включении на графике выводит этот уровень в журнал советников).

  • No Torg Frakt max-min - Включает запрет советнику торговать если он выходит за пределы самого большого или малого фрактала.

  • No Torg Frakt Start Orders - С какого ордера начинает работать запрет.

  • Max Cand - Число свечей для поиска пиков фрактала.

  • Ban News on-off Включает ограничение торговли если установлено время новостей,  советник не открывает ордера.

  • news1 - Время первой новости итд

  • Before news - Время в минутах до новости, когда советник прекращает выставлять  ордера.
  • After the news - Время в минутах после новости, когда советник не выставляет  ордеров.
  • Sound Orders Profit - Звук, при закрытии прибыли советником (для установки своего звука - он должен быть в папке терминала Sound).
  • Sound Orders Open - Звук при открывании нового ордера советником. 
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Built to dominate the gold market. Official Information Seller profile Official channel User Guide LIMITED PRICE — $400 Aura Gold Pro Edition is available now for only $400 , but from September 1 , the price will increase to $999 . After September 1, the price will be more than double.  Don’t wait until the price goes up — secure your copy now for $400. Live Trading Signals  Roboforex https://www.mql5.com/en/signals/2366593 FPMarkets https://www.mql5.com/en/signals/2358523 ICTrading https://www.
Quantum iGold MT5
Yassine Mouhssine
4.54 (39)
Experts
Quantum iGold MT5 – Advanced AI Trading System (XAUUSD) Quantum iGold MT5 is a fully automated trading system built using advanced Artificial Intelligence techniques. It employs a hybrid neural architecture that integrates LSTM and Transformer models to analyze price behavior on XAUUSD . This structure enables the system to detect market patterns, adapt to volatility changes, and generate technically refined trading signals in real time. After purchase, please contact me via MQL5 private messa
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (505)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT4 Version
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (4)
Experts
LIVE SIGNAL REACHED NEW HIGH Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It elimin
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.34 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Experts
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.04 (25)
Experts
NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
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Forex Edward Teach
Denis Kudryashov
3.5 (2)
Experts
Edward Teach Forex This is an expert Advisor for short-term trading using a series of orders with their averaging and subsequent increase. The EA trades in both directions, choosing a more suitable side in the trading process. Hidden profits and virtual trailing stop are used.Also, the EA has the ability to stop trading (not to open new orders) before important news, both during manual installation, and receiving information from the indicator "News provider" . There are several logics that imp
Fx Ilan Pluss
Denis Kudryashov
3 (1)
Experts
Fx Ilan Pluss Советник Fx Ilan Pluss -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. FX Ilan Plus можно использовать либо на одном графике, либо на двух г
Fx Kryptonite
Denis Kudryashov
5 (2)
Experts
Forex Kryptonite  Kryptonite expert Advisor has no analogues , it was created on the basis of trading experience in the markets for more than 15 years. The EA has good information and shows excellent profitability, but still, at the heart of the EA is the security of the trading account. There are many included trading modules that improve the trading process of the robot and the trader, as well as the ability to connect the news indicator and connect your indicator. The EA has a trading strate
Ilan CarMen
Denis Kudryashov
Experts
Советник  Ilan CarMen -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan CarMen можно использовать либо на одном графи
Fx Analysis of Orders History
Denis Kudryashov
Utilities
Often it is necessary to analyze the history of order opening/closing on your real or demo trading account, or to take a screenshot of the terminal chart to see how well you or an EA performs. This is where the "Analysis of Orders History" tool comes in. The tool scans the history for all orders with the specified magic number and displays orders on the terminal screen, draws the history of deals opening and closing, and connects them with lines to make them clearly visible. Red arrows represent
Fx The First Order
Denis Kudryashov
Utilities
The utility is designed for manually placing the first order in trading with a user-defined magic number that corresponds to the magic number of the currently running EA. You can choose the direction for opening an order and open it using "The First Order". After that, disable "The First Order" and enable your trading expert, which picks up the newly placed order and considers it to be its own, managing it accordingly. Trading experience helps traders to better determine the trade direction than
Kryptonite Fx
Denis Kudryashov
Experts
Fx Kryptonite   Советник  Kryptonite  не имеет аналогов , он создан на основании опыта торговли на рынках более 15 лет. Советник имеет хорошую информативность и показывает отличную доходность, но всё же, в основе советника -это безопасность торгового счёта. Имеется множество включаемых торговых модулей которые улучшают торговый процесс робота и трейдера, так же есть возможность подключения новостного индикатора и подключение своего индикатора. В советнике имеется торговая стратегия "Волна", кото
Edward Teach Fx
Denis Kudryashov
Experts
Edward Teach Fx Это советник для краткосрочной торговли с использованием серии ордеров с их усреднением  и последующим увеличением. Советник торгует в обе стороны, выбирая более подходящую сторону в процессе торговли. Используется скрытые профиты и виртуальный скользящий стоп в виде трала.Так же советник имеет возможность останавливать торговлю (не открывать новые ордера) перед важными новостями, как   при ручной установке, так и получая информацию от индикатора "News provider" . Имеется несколь
Ilan RGD
Denis Kudryashov
Experts
Ilan RGD  Ilan RGD -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. либо сигналам своего индикатора пользователя(имеется возможность встроить его в советник). Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новост
Ilan Burbudos Fx
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Barbudos Fx Советник Ilan Barbudos Fx -это аналог советника торгующий на одном графика в разные стороны одновременно(для этого требуется соответственный счёт который это позволяет), с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первые ордера робот выставляет по двум свечам. Так же советник имеет возможность прекраща
Fx Abrams M1
Denis Kudryashov
Experts
Fx Abrams M1 Работа советника, это увеличение лота и их усреднение, но основное отличие, это пропорциональная торговля. Благодаря этому параметры советника не будут переоптимизированны. Советник торгует одновременно в обе стороны, без индикатора. Самая важная информация о работе выводится на график. Самое главное, это правильно оптимизировать советник. Покупки и продажи оптимизируются отдельно, для этого следует выключить LONG TRADES OPEN или SHORT TRADES OPEN. Далее следует выключить Step Profi
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
Ilan EA
Denis Kudryashov
Experts
Ilan  EA Ilan  EA is an analog of the expert Advisor, with the addition of many additional logic and trading options, with the left settings of the expert Advisor . The EA trades using the martingale system with an increase in subsequent lots in a series of orders in order to average them. The robot places the first order based on the signals of the built-in indicator. or signals from the user's own indicator (it is possible to embed it in the expert Advisor). The EA also has the ability to st
FX Ilan Plus
Denis Kudryashov
5 (1)
Experts
Советник FX Ilan Plus -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей. FX Ilan Plus можно использовать либо на одном графике, либо на двух графиках в проти
Karakurt
Denis Kudryashov
Experts
Основа работы советника, это увеличение лота и их усреднение, но основное отличие, это пропорциональная торговля. Благодаря этому параметры советника не будут переоптимизированны. Советник торгует одновременно в обе стороны, без индикатора. Самая важная информация о работе выводится на график. Главное правило- это правильно оптимизировать советник. Покупки и продажи оптимизируются отдельно, для этого следует выключить LONG TRADES OPEN или SHORT TRADES OPEN.   Начинать оптимизировать советник на
Forex Ilan Barbudos
Denis Kudryashov
4 (1)
Experts
Советник Forex Ilan Barbudos -это аналог советника торгующий на одном графика в разные стороны одновременно(для этого требуется соответственный счёт который это позволяет), с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первые ордера робот выставляет по двум свечам. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в
Fx Karakurt
Denis Kudryashov
Experts
Fx Karakurt    Работа робота, это увеличение лота и их усреднение,   основное отличие, это пропорциональная торговля. Благодаря этому параметры советника не будут переоптимизированны. Советник торгует одновременно в обе стороны, без индикатора. Самая важная информация о работе выводится на график. Главное правило- это правильно оптимизировать советник. Покупки и продажи оптимизируются отдельно, для этого следует выключить LONG TRADES OPEN или SHORT TRADES OPEN.   Начинать оптимизировать советник
Fx The First Orders
Denis Kudryashov
Utilities
The utility is designed for manually placing the first order in trading with a user-defined magic number that corresponds to the magic number of the currently running EA. You can choose the direction for opening an order and open it using "The First Orders". After that, disable "The First Orders" and enable your trading expert, which picks up the newly placed order and considers it to be its own, managing it accordingly. Trading experience helps traders to better determine the trade direction th
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