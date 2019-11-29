SimSim Expert Assistant

"SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь.
Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это.

Как работать с утилитой.
Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте.
Все параметры находятся в списке глобальных переменных (меню сервис/глобальные переменные). Мне кажется хранить параметры в глобальных переменных более удобным, при изменении значения параметра, не происходит перезагрузка эксперта, он просто продолжает работу с измененным значением переменной.

Рассмотрим  глобальные переменные и их назначение.

1."Команда для всех сделок \\ Team for all deals="

   Под командой будем понимать цифровое значение переменной.
   Команда\\Team = 0 значение по умолчанию, эксперт просто работает.
   -//- = 55 эксперт закрывает все сделки в терминале и не работает, не открывает новые сделки, и не сопровождает.
   -//- = 77 эксперт закрывает все прибыльные сделки и оставляет в переменной команду = 0, эксперт продолжает нормальную работу.
   -//- = 88 эксперт закрывает все убыточные сделки и оставляет в переменной команду = 0, эксперт продолжает нормальную работу.
   -//- = 99 эксперт закрывает все сделки и оставляет в переменной команду = 0,  эксперт продолжает нормальную работу.
  Пока эксперт обрабатывает только эти команды, но в дальнейшем будем расширять спектр команд.

2."Эксперт Включен \\ Expert ON"

  Переменная = 1 когда эксперт готов работать, если переменная=0, эксперт переходит в состояние. "Эксперт Выключен \\ Expert OFF" и соответственно эксперт не работает. 

3.4. "Начальный Баланс Счета\\ Initial Account Balance=" и "Процент фиксации профита\\ Percentage profit fixing="
   Данные переменные для расчета и фиксации профита.     Расчеты: Сумма = Нач.Бал*Процент Фиксации/100+Нач.Бал. Как только Сумма будет больше текущего баланса + текущий профита, все ордера    закрываются. После закрытия, эксперт продолжит свою работу в обычном режиме. Если значение одной из переменных = 0, никакой  фиксации не будет. Добавлена переменная  фиксации, "Точность Процента" от 0 до 100%, т.е. фиксация с возможными отклонениями в пределах %%.  



5. "Режем Лося Счета\\ Cutting Elk Accounts=" 

Тут всё понятно, как только сумма баланса + профита достигнет указанного значения, будут закрыты все ордера и эксперт прекратит работу.
 

6. "Размер лота на сделку\\ Lot size per trade=" 

    Параметр = 0 (расчет лота) или фиксированный размер лота.

7. "Риск для Сделок\\ Risk for Transactions=" 

   Риск для расчете лота, когда размер лота на сделку = 0, выполняется расчет лота, иначе лот фиксированный. Риск от 0.01% до 100%

8. "Мах.сделок по символу\\ Max. Symbol transactions=" 

   Количество сделок по одному символу.

9. "Максимум сделок Всего\\ Maximum deals Total="  

   Максимум сделок можно открыть.  

10.11. "Закрыть часть лота\\Close part of the lot NN%=" и "Закрыть часть лота\\Close part (pips\\SrHL)=" 

  Параметры указывают возможность закрытия части сделки в NN%  от лота, когда профит будет больше указанного значения pips\SrHL.

12. "Пипсы=0 или SrHL=1\\ Calculation in Pips\\SrHL=" 

   Стопы и Профиты в пипсах или SrHL, если =0 то в пипсах, =1 тогда Стопы и профиты в единицах SrHL.
Например расчетов в SrHL: Тайм фрейм=240 период усреднения = 40
Рассчитанные SrHL: XAUUSD SrHL=7465, EURUSD SrHL=223
Допустим:
Уровень профита для XAUUSD в единицах SrHL = 5    Пересчет в пипсах 5*7465=37325
Уровень профита для EURUSD в единицах SrHL = 5    Пересчет в пипсах 5*223=1115

А если указать профит и стоп в фиксированных пипсах  (500,200 и.т.д) волатильность инструмента не учитывается.
Меняя Тайм фрейм и период усреднения, после смены параметров, в журнале эксперта появятся SrHL по всем инструментам терминала. "Фикс.профит\\Fixing profit(pips\\SrHL)="

14. "Фикс.Лося\\Fixing loss (pips\\SrHL)="
15. "Ставим БУбыток\\No loss transaction (pips\\SrHL)="
16. "Тралим сделку\\Trailing deal (pips\\SrHL)="
17. "Шаг трала\\Pitch change trailing step(pips)="
18. "Тайм фрейм расчета\\SrHL\\Time frame calculation="
19. "Период для расчета\\SrHL\\Period for calculation="

  
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5 (1)
Utilities
Introduction This powerful MT4 trade mangement EA offers a way potentially to aggressively multiply trade profits in a riskfree manner. Once a trade has been entered with a defined stoploss and take profit target then the EA will add three pyramid add-on trades in order to increase the overall level of profit. The user sets the total combined profit target to be gained if everything works out. This can be specified either as a multiple of the original trade profit or as a total dollar amount. Fo
Crystal CopyCat Pro Trade Copier MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilities
Crystal CopyCat Pro Trade Copier Ultra-Fast Master–Slave Copier with Zero-Delay Execution and Cross-Platform MT5 Compatibility Architecture:   MT4 → MT4 and MT4 → MT5 Full Compatibility MT5 Version Free :   https://www.mql5.com/en/market/product/144569 MT5 Version Pro :  https://www.mql5.com/en/market/product/165051 Complete User Setup Guide:-  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222   1. Overview Crystal CopyCat Ultimate 5.0 is a next-generation trade copy engine engineered for professi
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the Grid manual will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. Ful
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.88 (32)
Utilities
Close If Profit or Loss with Trailing for MetaTrader 4 — automatic closing by total profit or loss A reliable trade-management utility for MetaTrader 4 that automatically closes positions when the total profit or total loss reaches the level you set. The Expert Advisor monitors open trades, calculates floating profit and loss, can trail profit, and helps close positions faster than manual reaction. MetaTrader 4 is still used by many manual traders, grid traders, scalpers, and Expert Advisor use
Trade Copier Professional MT4
Tola Moses Hector
Utilities
Trade Copier Professional — Local Copy Solution Trade Copier Professional is a reliable local trade copying system for MetaTrader 4/5. It allows traders to replicate positions instantly across multiple accounts on the same computer, with built‑in safety controls and a professional dashboard. Overview The EA operates in both Master and Slave modes from a single file, with seamless switching. Trades can be copied between MT4 and MT5 terminals without internet dependency, using local file‑based
Trade Signal Pro MT4 to Telegram Signal Provider
Bidhan Chandra Roy
Utilities
Trade Signal Pro (MT4) — Telegram Signal Provider (Utility) A lightweight utility that sends trade notifications from your MT4 account to Telegram. It does NOT open/close trades. It only reads positions/deals and sends messages. What it sends Entry signal (BUY/SELL) with Entry, SL, TP, pips + Risk:Reward   Updates when SL/TP is modified (reply/tag to the original signal)   Close notifications: TP hit / SL hit / Breakeven / Manual close   Optional Daily & Weekly performance summary (win
Trend Line Optimizer
Evgenii Aksenov
4.11 (19)
Utilities
This is an automatic parameter optimizer for the   Trend Line PRO   indicator Easily and quickly you will select the optimal parameters for your favorite Trend Line PRO indicator.  Optimization takes only a few seconds. The optimizer allows you to find the best parameters for each pair and period: Amplitude, TP1-TP3, StopLoss, as well as values for Time Filter and HTF Filter on the selected history section (Days)  To optimize different timeframes, you need a different range of history: M5-M15
Exp4 VirtualTradePad PRO SE for MT4
Vladislav Andruschenko
Utilities
VirtualTradePad PRO SE MT4 — advanced trading panel and chart workspace for MetaTrader 4 VirtualTradePad PRO SE is a professional trading panel and trade-management workspace for MetaTrader 4 . It helps traders open, manage, protect, close and analyze trades faster from one chart-based interface. The product was created for active manual traders who need more than a simple set of buttons. PRO SE combines one-click execution, pending orders, position control, partial close, basket profit/loss log
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.85 (61)
Utilities
Trading Panel for trading in 1 click.  Working with positions and orders!  Trading from the chart or the keyboard. Using our trading panel, you can trade in one click from the chart and perform trading operations 30 times faster than the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions that make life easier for a trader and help a trader conduct their trading activities much faster and more conveniently. Graphic tips and full information on trade deals on the chart
Trading History MT4
Siarhei Vashchylka
5 (9)
Utilities
Trading History - A program for trading and money management on the history of quotes in stratagy tester. It can work with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Very good for training and testing different strategies. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Allows you to test any trading strategy in the shortest possible time 2. An excellent simulator for trading training. You can gain months of trading experience
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (54)
Utilities
Trade Dashboard simplifies how you open, manage, and control your trades, with built-in lot size calculation. It allows you to execute trades, manage risk, and control positions directly on the chart, with tools such as partial close, breakeven, and trailing stop. Designed to reduce manual work and help you stay focused on your trading decisions. A demo version is available for testing. Detailed explanations of features are provided within the MQL5 platform. Installation instructions are include
More from author
SimSim arrow open up or down
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Indicators
SimSim arrow open up or down The indicator calculates and summarizes data from 23 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. The indicator
SimSim Histogram open up or down
Aleksandr Tyunev
Indicators
SimSim Histogram open up or down The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader determines for himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level, and color the histogram by color: buy, sell or neutral value. The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. FIRST Trial on TRIAL - THEN RENT or
SimSim Tournament Currency Strength Table
Aleksandr Tyunev
Indicators
SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
SimSim Histogram and Arrow UpDown
Aleksandr Tyunev
Indicators
The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. And the main user chooses the indicators necessary for him and indicates the parameters of these indicators
SimSim Waves Indicator
Aleksandr Tyunev
Indicators
Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
SimSim Trading Arrow
Aleksandr Tyunev
Indicators
Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
SimSim Trading Line
Aleksandr Tyunev
Indicators
Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
SimSim Trading Histogram
Aleksandr Tyunev
Indicators
Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисов
SimSim Trading Simple Signal
Aleksandr Tyunev
Indicators
MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA
Aleksandr Tyunev
Indicators
A very simple but effective indicator. It is based on the KijunSen line of the Ichimoku indicator and the built average MA on this line. Buy or Sell signal: this is the intersection point of two lines!!! I myself often use the KijunSen line of the Ichimoku indicator for trading, if the price is HIGHER, I consider only PURCHASES, if only SALES are LOWER. And after averaging the KijunSen line and forming the KijunSen MA line, the intersection points of the two lines appeared, which can be interpr
SimSim Active Take and StopLoss Lines
Aleksandr Tyunev
Utilities
The utility works with horizontal lines: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. These lines, which have strictly fixed names, are independently drawn by the trader on any chart in his terminal. There are options to create all the lines at once or select any of the four. The purpose of the lines becomes obvious when looking at their names. The Prof1 and Prof2 lines indicate the Take Profit levels for the transaction, but are presented in a visual form, which makes it easier for the trader to perceive the i
SimSim Trading Simple Signal MT5
Aleksandr Tyunev
Indicators
MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
SimSim Line KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
5 (1)
Indicators
AA very simple but effective indicator. It is based on the KijunSen line of the Ichimoku indicator, on which the moving average MA is built. Buy or sell signals occur at the moments of intersection of these two lines. I often use the KijunSen line of the indicator for my trading: when the price is ABOVE this line, I focus exclusively on BUYING, while when it is BELOW this line, I focus on SELLING. In addition, after averaging the KijunSen line and creating the KijunSen moving average, the main
SimSim Multiple ADX MT5
Aleksandr Tyunev
Experts
Expert Series: SimSim Multiple ADX MT5 Advisor. Multi-currency and multi-period, uses the standard ADX (Average Directional Movement Index) indicator. The advisor works with data obtained as a result of optimization. Three steps to generate source files for the advisor to work. Step #1. We create a ????.Xml file.      T_Tf = H1 - Selection of time frame. Time frame.      K_Period = 21 - Averaging period.      P_Prof = 0 - Take Profit. Profit level.      S_Stop = 0 - Stop Loss. Stop level.  
SimSim Multiple ADXWilder MT5
Aleksandr Tyunev
Experts
Expert Series: SimSim Multiple ADXWilder MT5 Advisor. Multi-currency and multi-period, uses the ADXWilder indicator (Average Directional Movement Index by Welles Wilder). The advisor works with data obtained as a result of optimization. Three steps to generate source files for the advisor to work. Step #1. We create a ????.Xml file.      T_Tf = H1 - Selection of time frame. Time frame.      K_Period = 21 - Averaging period.      P_Prof = 0 - Take Profit. Profit level.      S_Stop = 0 - Stop
SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
Aleksandr Tyunev
Utilities
The utility works with horizontal lines: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. These lines, which have strictly fixed names, are drawn by the trader on any chart in his terminal. There are options to create all the lines at once or select any of the four. The purpose of the lines becomes obvious when looking at their names. The Prof1 and Prof2 lines indicate the Take Profit levels for the transaction, but are presented in a visual form, which makes it easier for the trader to perceive the information. Th
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