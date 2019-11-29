"SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь.

Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это.





Как работать с утилитой.

Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте.

Все параметры находятся в списке глобальных переменных (меню сервис/глобальные переменные). Мне кажется хранить параметры в глобальных переменных более удобным, при изменении значения параметра, не происходит перезагрузка эксперта, он просто продолжает работу с измененным значением переменной.





Рассмотрим глобальные переменные и их назначение.





1."Команда для всех сделок \\ Team for all deals="

Под командой будем понимать цифровое значение переменной.

Команда\\Team = 0 значение по умолчанию, эксперт просто работает.

-//- = 55 эксперт закрывает все сделки в терминале и не работает, не открывает новые сделки, и не сопровождает.

-//- = 77 эксперт закрывает все прибыльные сделки и оставляет в переменной команду = 0, эксперт продолжает нормальную работу.

-//- = 88 эксперт закрывает все убыточные сделки и оставляет в переменной команду = 0, эксперт продолжает нормальную работу.

-//- = 99 эксперт закрывает все сделки и оставляет в переменной команду = 0, эксперт продолжает нормальную работу.

Пока эксперт обрабатывает только эти команды, но в дальнейшем будем расширять спектр команд.





2."Эксперт Включен \\ Expert ON"

Переменная = 1 когда эксперт готов работать, если переменная=0, эксперт переходит в состояние. "Эксперт Выключен \\ Expert OFF" и соответственно эксперт не работает.





3.4. "Начальный Баланс Счета\\ Initial Account Balance=" и "Процент фиксации профита\\ Percentage profit fixing="

Сумма

Сумма









5. "Режем Лося Счета\\ Cutting Elk Accounts="

Тут всё понятно, как только сумма баланса + профита достигнет указанного значения, будут закрыты все ордера и эксперт прекратит работу.

6. "Размер лота на сделку\\ Lot size per trade="

Параметр = 0 (расчет лота) или фиксированный размер лота.





7. "Риск для Сделок\\ Risk for Transactions="

Риск для расчете лота, когда размер лота на сделку = 0, выполняется расчет лота, иначе лот фиксированный. Риск от 0.01% до 100%





8. "Мах.сделок по символу\\ Max. Symbol transactions="

Количество сделок по одному символу.





9. "Максимум сделок Всего\\ Maximum deals Total="

Максимум сделок можно открыть.





10.11. "Закрыть часть лота\\Close part of the lot NN%=" и "Закрыть часть лота\\Close part (pips\\SrHL)="

Параметры указывают возможность закрытия части сделки в NN% от лота, когда профит будет больше указанного значения pips\SrHL.





12. "Пипсы=0 или SrHL=1\\ Calculation in Pips\\SrHL="

Стопы и Профиты в пипсах или SrHL, если =0 то в пипсах, =1 тогда Стопы и профиты в единицах SrHL.

Например расчетов в SrHL: Тайм фрейм=240 период усреднения = 40

Рассчитанные SrHL: XAUUSD SrHL=7465, EURUSD SrHL=223

Допустим:

Уровень профита для XAUUSD в единицах SrHL = 5 Пересчет в пипсах 5*7465=37325

Уровень профита для EURUSD в единицах SrHL = 5 Пересчет в пипсах 5*223=1115





А если указать профит и стоп в фиксированных пипсах (500,200 и.т.д) волатильность инструмента не учитывается.

Меняя Тайм фрейм и период усреднения, после смены параметров, в журнале эксперта появятся SrHL по всем инструментам терминала. "Фикс.профит\\Fixing profit(pips\\SrHL)="

14. "Фикс.Лося\\Fixing loss (pips\\SrHL)="

15. "Ставим БУбыток\\No loss transaction (pips\\SrHL)="

16. "Тралим сделку\\Trailing deal (pips\\SrHL)="

17. "Шаг трала\\Pitch change trailing step(pips)="

18. "Тайм фрейм расчета\\SrHL\\Time frame calculation="

19. "Период для расчета\\SrHL\\Period for calculation="

Данные переменные для расчета и фиксации профита. Расчеты:= Нач.Бал*Процент Фиксации/100+Нач.Бал. Как толькобудет больше текущего баланса + текущий профита, все ордера закрываются. После закрытия, эксперт продолжит свою работу в обычном режиме. Если значение одной из переменных = 0, никакой фиксации не будет. Добавлена переменная фиксации, "Точность Процента" от 0 до 100%, т.е. фиксация с возможными отклонениями в пределах %%.