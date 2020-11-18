SimSim Trading Histogram

Это индикатор гистограмма. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала.

Как работать с индикаторам.
Следим за сигналом и принимаем решения, цвета гистограммы показывают когда возможны покупки а когда продажи, или нейтральный цвет - сделать паузу. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал остался на свече № 1.


  Для связи индикатора с советниками есть буфер № 0. Который содержит текущий сигнал индикатора от -100% до +100%. Разработчик может сам определить на каком уровне сигнала Купить или Продать. 


Входные параметры индикатора.

1. Основые входные параметры:

  • MinSig - Min. signal level. / Мин, сигнал. (0-100)%

  • Signal averaging period.   / Период усреднения сигнала. (0-99). Если период усреднения = 0 или 1, то сигнал без усреднения.

  • Signal averaging method. / Метод усреднения сигнала.(0-3)

2. Виды и размеры индикаторных стрелок, цвета и размер шрифта:

  • DRAW TYPE HISTOGRAM / ВИД ГИСТОГРАММЫ
  • Type of signal arrow.      /Вид стрелки сигнала. (стрелки и вертикальные линии можно не использовать)
  • Vertical line style.          /Вертикальная линия стиль. 
  • Signal Arrow Dimensions /Размеры стрелки сигнала
  • Indicator line width        / Толщина линий индикатора
  • Shopping colors              /Цвета покупок
  • Color for sales                /Цвета продаж
  • Neutral Color                 / Цвет нейтральный
  • Text color                      /Цвет текста
  • Text Font Size               /Размер шрифта текста
  • Signal in the window is (0) -no. /№ Сигнала в окне(0)-нет.
  • Maximum Historical Bars           /Максимум исторических баров

3. Сигналы оповещения звук в терминале, почта, мобильный:
  • Sound File          / Файл Звукового сигнала
  • Signal to mail     / Сигнал на почту
  • Signal to mobile / Сигнал на мобильный

4. Для теста индикатора:

    • Profit Color                           / Цвет профитных результатов
    • Color of unprofitable results / Цвет убыточных результатов
    • Test profit level                    / Тестовый уровень профита
    • Test stop level                      / Тестовый уровень стопа
    • Indicator test mode.             / Режим тестирования индикатора
    Режимы тестирования индикатора:
    1. Просто тест.
    2. Тест и статистика.
    3. Тест, статистика и формирование CSV файла.  CSV файл формируется в папке tester\files\. Начальный шаблон имени файла:  "SimSim_TEST_...  .csv". Далее файл загружается как таблица в OpenOffice или Exel от Microsoft  и по данным из файла строятся диаграммы (смотрите примеры на скринах

    5. Для всех желающих есть тонкая настройка по всем индикаторам:

    • 1.Use indicator "Rsi" for calculation. / Использовать Rsi для расчета Сигнала.

    •    Period RSI = 14

    •    Price RSI = PRICE_WEIGHTED

    .

    • 23.Use indicator "Bands" for calculationю / Использовать Bands для расчета Сигнала.
    •      Deviation Bands = 2
    •      Period Bands = 14
    •      Averaging method Bands = MODE_SMMA



    P.S. Буду очень признателен за отзывы о работе индикатора. По результатам работы системы тестирования индикатора, начал разработку советника. 
           Диаграммы по данным работы теста, очень интересные.



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    Scalper Vault is a professional scalping system which provides you with everything you need for successful scalping. This indicator is a complete trading system which can be used by forex and binary options traders. The recommended time frame is M5. The system provides you with accurate arrow signals in the direction of the trend. It also provides you with top and bottom signals and Gann market levels. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFT
    Color Trend FX
    Alexey Minkov
    4.5 (4)
    Indicators
    Color Trend FX shows the current trend direction and marks entry points, trailing levels and possible exit points right on the chart. The indicator is built for traders who want to see where to open, get hints on when to close, and check how it performed on history. It can work as a standalone tool, as part of your own system, or as a base for your Expert Advisors. The indicator plots signals as colored dots that follow the trend and also act as trailing levels for open positions. When the move
    Trend Catcher ind
    Ramil Minniakhmetov
    5 (11)
    Indicators
    TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
    GOLD Impulse with Alert
    Bernhard Schweigert
    4.67 (12)
    Indicators
    This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
    Gold Multi Factor Adaptive Engine
    Guang Jun Huang
    Indicators
    Adopt market correlation and indicator resonance Here are some trading recommendations based on the current market conditions: (1) Note: It doesn't mean you have a perfect deal, but rather helps you avoid bad trades (2) Why traditional indicators are prone to distortion. For example, the 10-day moving average is calculated by calculating the average price of the top 10 candlesticks. Result: I prove I want to rise, and the signal is easily distorted. This indicator adopts a self-proof + corrob
    Day Trader Master
    Oleg Rodin
    5 (15)
    Indicators
    Day Trader Master is a complete trading system for traders who prefer intraday trading. The system consists of two indicators. The main indicator is the one which is represented by arrows of two colors for BUY and SELL signals. This is the indicator which you actually pay for. I provide the second indicator to my clients absolutely for free. This second indicator is actually a good trend filter indicator which works with any time frame. THE INDICATORS DO NOT REPAINT AND DO NOT LAG! The system is
    ReTest Histogram ms
    DMITRII GRIDASOV
    Indicators
    Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
    Mechanism Trend
    Vitalii Zakharuk
    Indicators
    The Mechanism Trend indicator is a hybrid indicator that shows the moments for entering the market with arrows. This indicator was created on the basis of the original indicators for searching for extreme points, the indicator is well suited for determining a reversal or a large sharp jerk to one side. When the trend changes, the Mechanism Trend indicator uses color signaling: green - when changing from a downtrend to an uptrend, and red - vice versa, to a downtrend. You can use the indicator
    Trend Lines PRO
    Roman Podpora
    5 (1)
    Indicators
    TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
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    "SimSim Expert Assistant" утилита для сопровождению сделок трейдера в терминале МТ4. Утилита бесплатная, пользуйтесь. Кроме того, утилита открывает сделки по сигналам индикаторов SimSim Trading (через глобальные). Параметр индикатора "Signal shaping for SimSim Expert Assistan" указывает на это. Как работать с утилитой. Expert Assistant работает в терминале МТ4 и устанавливается в папку Expert, в утилите нет ни одного параметра при старте. Все параметры находятся в списке глобальных переменных
    FREE
    SimSim arrow open up or down
    Aleksandr Tyunev
    5 (1)
    Indicators
    SimSim arrow open up or down The indicator calculates and summarizes data from 23 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. The indicator
    SimSim Histogram open up or down
    Aleksandr Tyunev
    Indicators
    SimSim Histogram open up or down The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader determines for himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level, and color the histogram by color: buy, sell or neutral value. The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. An indicator can be a good addition to your trading strategy. FIRST Trial on TRIAL - THEN RENT or
    SimSim Tournament Currency Strength Table
    Aleksandr Tyunev
    Indicators
    SimSim Tournament Currency Strength Table   This is a multi-currency indicator; it shows the relative strength of the currency and 28 major currency pairs. There are many similar indicators on the market, but let there be one more. In this indicator, unlike others, you can specify weighting factors for each timeframe. Weighting factors. Why are they? Each trader prefers to work with a specific time frame, which is the main one for him, and the signals from him are most important. Examples of s
    SimSim Histogram and Arrow UpDown
    Aleksandr Tyunev
    Indicators
    The indicator calculates and summarizes data from 25 standard indicators. What standard indicators to use, the trader chooses himself. As a result of the calculation, we obtain the current signal level. Positive values of the signal indicate a possible purchase, negative values indicate a sale.  The indicator implements a testing system that can be tested by downloading the demo version. And the main user chooses the indicators necessary for him and indicates the parameters of these indicators
    SimSim Waves Indicator
    Aleksandr Tyunev
    Indicators
    Indicator. "Indicator wave or Indicator Ma". Using 23 standard indicators and the author's algorithm, the levels of purchases (from 0 to +100) and sales (from 0 to -100) are calculated. Then, using the calculated levels, the "Wave Indicator" draws a wave with 21 moving averages. The wave number is equal to the averaging period of the calculated levels. Waves # 1 - 7 Fast Moving Averages Waves from No. 8 -14 moving averages Waves from No. 15-21 slow moving averages Looking at the figures drawn
    SimSim Trading Arrow
    Aleksandr Tyunev
    Indicators
    Это стрелочный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал
    SimSim Trading Line
    Aleksandr Tyunev
    Indicators
    Это линейный индикатор. Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и рассчитывает уровень сигнала, который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала. Как работать с индикаторам. Следим за сигналом и принимаем решения. При пересечении нулевого уровня индикатора снизу вверх можно рассматривать покупки. При пересечении нулевого уровня сверху вни
    SimSim Trading Simple Signal
    Aleksandr Tyunev
    Indicators
    MT4 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ4, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
    SimSim Line KijunSen Plus MA
    Aleksandr Tyunev
    Indicators
    A very simple but effective indicator. It is based on the KijunSen line of the Ichimoku indicator and the built average MA on this line. Buy or Sell signal: this is the intersection point of two lines!!! I myself often use the KijunSen line of the Ichimoku indicator for trading, if the price is HIGHER, I consider only PURCHASES, if only SALES are LOWER. And after averaging the KijunSen line and forming the KijunSen MA line, the intersection points of the two lines appeared, which can be interpr
    SimSim Active Take and StopLoss Lines
    Aleksandr Tyunev
    Utilities
    The utility works with horizontal lines: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. These lines, which have strictly fixed names, are independently drawn by the trader on any chart in his terminal. There are options to create all the lines at once or select any of the four. The purpose of the lines becomes obvious when looking at their names. The Prof1 and Prof2 lines indicate the Take Profit levels for the transaction, but are presented in a visual form, which makes it easier for the trader to perceive the i
    SimSim Trading Simple Signal MT5
    Aleksandr Tyunev
    Indicators
    MT5 trend indicator works without redrawing. Provides signals for entering trades, works on charts of any instrument. Трендовый индикатор МТ5, работает без перерисовки.  Выдает сигналы для входа в сделки, работает на графиках любого инструмента. Input parameters are for styling and messages only. / Входные параметры только для оформления и сообщений. All original signal calculations do not need additional parameters. / Все оригинальные расчеты сигнала, не нуждаются в дополнительных параметрах.
    SimSim Line KijunSen Plus MA MT5
    Aleksandr Tyunev
    5 (1)
    Indicators
    AA very simple but effective indicator. It is based on the KijunSen line of the Ichimoku indicator, on which the moving average MA is built. Buy or sell signals occur at the moments of intersection of these two lines. I often use the KijunSen line of the indicator for my trading: when the price is ABOVE this line, I focus exclusively on BUYING, while when it is BELOW this line, I focus on SELLING. In addition, after averaging the KijunSen line and creating the KijunSen moving average, the main
    SimSim Multiple ADX MT5
    Aleksandr Tyunev
    Experts
    Expert Series: SimSim Multiple ADX MT5 Advisor. Multi-currency and multi-period, uses the standard ADX (Average Directional Movement Index) indicator. The advisor works with data obtained as a result of optimization. Three steps to generate source files for the advisor to work. Step #1. We create a ????.Xml file.      T_Tf = H1 - Selection of time frame. Time frame.      K_Period = 21 - Averaging period.      P_Prof = 0 - Take Profit. Profit level.      S_Stop = 0 - Stop Loss. Stop level.  
    SimSim Multiple ADXWilder MT5
    Aleksandr Tyunev
    Experts
    Expert Series: SimSim Multiple ADXWilder MT5 Advisor. Multi-currency and multi-period, uses the ADXWilder indicator (Average Directional Movement Index by Welles Wilder). The advisor works with data obtained as a result of optimization. Three steps to generate source files for the advisor to work. Step #1. We create a ????.Xml file.      T_Tf = H1 - Selection of time frame. Time frame.      K_Period = 21 - Averaging period.      P_Prof = 0 - Take Profit. Profit level.      S_Stop = 0 - Stop
    SimSim Active Take and StopLoss Lines MT5
    Aleksandr Tyunev
    Utilities
    The utility works with horizontal lines: Prof1, Prof2, Loss1, Loss2. These lines, which have strictly fixed names, are drawn by the trader on any chart in his terminal. There are options to create all the lines at once or select any of the four. The purpose of the lines becomes obvious when looking at their names. The Prof1 and Prof2 lines indicate the Take Profit levels for the transaction, but are presented in a visual form, which makes it easier for the trader to perceive the information. Th
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