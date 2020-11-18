SimSim Trading Arrow
- Indicators
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- Version: 1.1
- Updated: 18 November 2020
- Activations: 9
Это стрелочный индикатор.Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала.
Это стрелочный индикатор.Он выбирает данные от 23-х стандартных индикаторов и расчитывает уровень сигнала который показывает предполагаемое движение цены инструмента торговли. Минимальный уровень сигнала индикатора установлен в пределах -100 до +100%. Используйте усреднение для формирования сигнала.
Как работать с индикаторам.
Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал остался на свече № 1. Для покупок или продаж смотрим на знак сигнала, + это для продаж, - для покупок. И чем больше цифровое значение, тем сильнее сигнал.
Буфера индикатора для связи с советниками.
Как работать с индикаторам.
Следим за сигналом и принимаем решения. Индикатор перерисовывается только на нулевой свечи, поэтому решения принимаются после закрытия свечи с новым сигналом, и сигнал остался на свече № 1. Для покупок или продаж смотрим на знак сигнала, + это для продаж, - для покупок. И чем больше цифровое значение, тем сильнее сигнал.
Буфера индикатора для связи с советниками.
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В буфере № 0 - текущий сигнал индикатора от -100% до +100%. Разработчик может сам определить на каком уровне сигнала Купить или Продать.
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В буфере № 1 - по умолчанию содержит значение = EMPTY_VALUE или сигнал о покупке в виде значения = Low() свечи на которой получен сигнал.
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В буфере № 2 - по умолчанию содержит значение = EMPTY_VALUE или сигнал о продаже в виде значения = High() свечи на которой получен сигнал.
Входные параметры индикатора.
Входные параметры индикатора.
1. Основые входные параметры:
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MinSig - Min. signal level. / Мин, сигнал. (0-100)%
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Signal averaging period. / Период усреднения сигнала. (0-99). Если период усреднения = 0 или 1, то сигнал без усреднения.
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Signal averaging method. / Метод усреднения сигнала.(0-3)
2. Виды и размеры индикаторных стрелок, цвета и размер шрифта:
- Type of signal arrow. /Вид стрелки сигнала
- Signal Arrow Dimensions /Размеры стрелки сигнала
- Shopping colors /Цвета покупок
- Color for sales /Цвета продаж
- Text color /Цвет текста
- Text Font Size /Размер шрифта текста
- Signal in the window is (0) -no. /№ Сигнала в окне(0)-нет.
- Maximum Historical Bars /Максимум исторических баров
3. Сигналы оповещения звук в терминале, почта, мобильный:
- Sound File / Файл Звукового сигнала
- Signal to mail / Сигнал на почту
- Signal to mobile / Сигнал на мобильный
- Sound File / Файл Звукового сигнала
- Signal to mail / Сигнал на почту
- Signal to mobile / Сигнал на мобильный
4. Для теста индикатора:
- Profit Color / Цвет профитных результатов
- Color of unprofitable results / Цвет убыточных результатов
- Test profit level / Тестовый уровень профита
- Test stop level / Тестовый уровень стопа
- Indicator test mode. / Режим тестирования индикатора
Режимы тестирования индикатора:
- Просто тест.
- Тест и статистика.
- Тест, статистика и формирование CSV файла. CSV файл формируется в папке tester\files\. Начальный шаблон имени файла: "SimSim_TEST_... .csv". Далее файл загружается как таблица в OpenOffice или Exel от Microsoft и по данным из файла строятся диаграммы (смотрите примеры на скриншотах)
Режимы тестирования индикатора:
- Просто тест.
- Тест и статистика.
- Тест, статистика и формирование CSV файла. CSV файл формируется в папке tester\files\. Начальный шаблон имени файла: "SimSim_TEST_... .csv". Далее файл загружается как таблица в OpenOffice или Exel от Microsoft и по данным из файла строятся диаграммы (смотрите примеры на скриншотах)
5. Для всех желающих есть тонкая настройка по всем индикаторам:
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1.Use indicator "Rsi" for calculation. / Использовать Rsi для расчета Сигнала.
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Period RSI = 14
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Price RSI = PRICE_WEIGHTED
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