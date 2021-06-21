SimSim Trading Simple Signal

Trend Deviation VLADISLAV AKINDINOV Indicators

Trend indicator with calculation of dynamic levels and signaling their intersection. Description of input parameters: StepTF = true; - Calculation of the indicator by closing the bar (true) or by each tick (false) BarsCount = 300; - Number of settlement bars Price = PRICE_CLOSE; - Type of price used TimeFrame = PERIOD_CURRENT; - Estimated timeframe TrendPeriod = 9; - Trend calculation period TrendDeviations = 4.9; - coefficient of deviation PeriodTrendSmooth = 1; - Trend smoothing perio