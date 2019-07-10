Quantum Trend Volume MT5
- Indicators
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Определения текущей тенденции одна из самых важных задач трейдера не зависимо от стиля торговли. Индикатор Quantum Trend Volume поможет с достаточно высокой вероятностью это сделать.
Quantum Trend Volume - индикатор распознавания тенденции, использующий авторский алгоритм расчета. Показания индикатора не изменяются не при каких условиях. В качестве дополнительной фильтрации используются тиковые объемы.
Индикатор подходит для любой валютной пары, любого таймфрейма, также его можно применять в качестве фильтра активности. Чем шире дистанция между линиями индикатора, тем большая активность на валютной паре.
Версия индикатора для MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/market/product/24573
Параметры индикатора
- Основные настройки (Main Settings):
- FirstPeriod - период для расчета первой переменной.
- SecondPeriod - период для расчета второй переменной.
- Shift - сдвиг значения второй переменной.
- Настройки оповещения (Alert Settings):
- Alerts - при true включается оповещение.
- AOnCurrent - при false оповещение происходит на открытии нового бара, при true на текущем.
- AMessage - отображение диалогового окна.
- ASound - воспроизведение звукового файла.
- AEmail - отправка электронного письма по адресу, указанному в окне настроек на закладке "Почта".
- ANotificaton - отправка уведомления на мобильные терминалы.
- soundfile - название звукового файла.