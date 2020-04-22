OHLC External Candle

Open High Low Close Внешняя Свеча





Индикатор внешних свечей наложенных на график с выбранными вами тайм фреймом.

Наглядно отображаете уровни OHLC и пройденное значение ATR текущей свечи и свечей в истории.



OHLC — аббревиатура, дословно расшифровывается как:

O — open (цена открытия интервала (бара или японской свечи)).

H — high (максимум цены интервала).

L — low (минимум цены интервала).

C — close (цена закрытия интервала).



Данный индикатор наглядно покажет трейдеру, уровень открытия, закрытия, а также уровни

минимумов и максимумов предыдущих внешних свечей (старших периодов) наложенных прямо на текущий график.



Преимущество работы с данным индикатором в том, что Трейдер добавив индикатор на график валютной пары

с включенным младшим тайм фреймом всегда будет в курсе где начался и закрылся прошлый час, тридцать минут,

пятнадцать, пять минут, день, неделя, месяц. И на какой цене были зафиксированы экстремумы данных периодов.





О понятии времени и таймфрейм

Всем известно что Тайм фрейм - это промежуток времени, рассматриваемый в техническом анализе свободных финансовых рынков,

в течение которого происходит изменение цен и иных рыночных данных, в период построения ценовых графиков.

В MetaTrader 4 торговом терминале есть стандартная возможность переключения периодов графика переключить который

можно простым нажатием кнопок: М1, М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1, MN (тайм фрейм периодом месяц).



Данный индикатор рисует свечи старше текущего выбранного периода графика и рисует их прямо поверх самого графика.

А также рисует уровни OHLC отображаемых индикатором свечей (баров) и значения ATR свечи(бара) формирующейся и уже сформированных.



На всех отображаемых уровнях в настройках индикатора можно включить ценовые метки. Чтобы знать точную цену уровней и работать с ней.







Параметры индикатора





Periods of external indicator candles

- Период внешней свечи индикатора, по умолчанию: Н1.

The number of outer candles on the chart - Количество отображаемых индикатором свечей в истории графика, по умолчанию: 100.

The color of bullish candles - Цвет восходящей, "бычьей" свечи,

по умолчанию: DeepSkyBlue.

Color of bearish candles -

Цвет нисходящей, "медвежьей" свечи, по умолчанию: LightSalmon.



Fill or not fill the color of the candle body -

Заполнять или не заполнять цветом тело свечи, по умолчанию: true.

The thickness of the contour lines of the outer candles -

Толщина контурных линий внешних свечей, по умолчанию: 2.



As far as bars or candles ago to draw the line OHLC -

Насколько баров или свечей назад, нарисовать линии OHLC, по умолчанию: 4.



On / off Open Close lines - Отображать или не отображать уровни открытия и закрытия свечей, по умолчанию: true.





Color of the Open and Close lines at the ascending candle - Цвет линий открытия и закрытия на восходящей свече, оп умолчанию: DodgerBlue .

Color of the Open and Close lines at the descending candle - Цвет линий открытия и закрытия на нисходящей свече, оп умолчанию: DarkOrange.



Width Open Close lines - Толщина линий открытия закрытия свечи или бара, по умолчанию: 2.

Style lines Open Close at a width of 1 - Стиль линий открытия и закрытия свечи, при толщине 1, по умолчанию: Solid.



Lengths line Open Close High Low - Длина линии Open Close High Low, по умолчанию: ray (луч).

Alignment lines for the candle to close - Выравнивание линий цены закрытия свечи, по умолчанию: LeftPart.



How many periods forward to draw the cut length - Насколько периодов вперёд рисовать линию если выбрана длинна Cut (отрезок), по умолчанию: 3.



On / Off price labels of all lines - Вкл / выкл ценовые метки всех линий.

On / Off value of ATR of external candles - Вкл / выкл значение ATR внешних свечей.



On / Off High and Low lines - Вкл / выкл линии high и low.

Цвет линий, стиль при толщине 1, и толщину линий High и Low, также можно менять по своему усмотрению.







Примечание: Период свечей индикатора должен быть больше выбранного периода графика терминала.

Индикатор пригодится трейдерам для торговли внутри дня. На тайм фреймах: от М1 и выше.

Если на младшем тайм фрейме внешняя свеча не отобразилась, обнови график или загрузи котировки

младших тайм фреймов с сервера брокера.









