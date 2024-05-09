The Bid price Above Below EMA

EMA Above Below Bid price

Технический индикатор в помощь трейдеру. Данный индикатор, показывает расположение пяти ЕМА,
 пяти средних скользящих, относительно цены формирующей японские свечи или бары (цена Bid).


О понятии ЕМА.

Скользящая средняя (moving average, MA) — это дополнительная линия на графике цены актива.
 Внешне она повторяет график цены, но с небольшим запозданием и более гладко, без колебаний.

Основные характеристики:

1.    Показывает тренды. Если скользящая устремлена вверх и цена выше МА — тренд восходящий.
Если скользящая направлена вниз и цена располагается ниже ее линии — тренд нисходящий.

2.    Чем длиннее МА, тем сильнее тренд. Самой сильной мною считается 777-дневная МА.

3.    Мувинг часто выступает Динамическим уровнем поддержки и сопротивления: цена возвращается
к скользящей, бьётся об неё и отскакивает.

4.    Пересечения двух и более МА с разными периодами могут говорить о смене тренда.

5.    Хорошо работает во время ярко выраженного тренда и даёт много ложных сигналов в боковике.





Виды МА в трейдинге.  Виды скользящих средних (мувингов) можно условно разделить по построению на:

·  SMA – Simple MA. Каждый член ряда обладает равным весом, это простой расчет среднего значения на определенной дистанции.

·  ЕМА – Exponential MA. Значимость свечей, на которых рассчитывается ЕМА, меняется по экспоненте.
          Наибольший вес назначается недавним ценам.

·  Smoothed MA – сглаженный мувинг. Особенность этого подвида – учет свечей, выходящих за пределы промежутка, на котором
                         рассчитывается значение индикатора.

·  LWMA – Linear Weighted МА. В линейно-взвешенном подвиде используется тот же принцип работы, что и в ЕМА, но методика
             распределения значимости свечей иная. Их вес меняется в соответствии с арифметической прогрессией.



Что значит bid на бирже?

Bid; предлагаемая цена) — цена спроса, наивысшая цена покупателя, по которой он согласен купить валюту, ценные бумаги и т. п. активы.
В биржевой практике ценой бид на текущий момент обычно считают наивысшую цену, по которой есть ожидающая удовлетворения заявка
на покупку, по которой любой желающий может продать свои активы.

Бид (англ. Bid; предлагаемая цена) — цена спроса, наивысшая цена покупателя, по которой он согласен купить валюту,
ценные бумаги и т. п. активы. В биржевой практике ценой бид на текущий момент обычно считают наивысшую цену,
по которой есть ожидающая удовлетворения заявка на покупку, по которой любой желающий может продать свои активы.
Биду противостоит аск — цена предложения. Разницу между ними называют спред.

 

Примечание. Метод торговли с помощью Индикатора квадратов ЕМА 

Данный индикатор, очень хороший помощник, для тех трейдеров которые в своей торговли используют средние скользящие.
Разных периодов.

Трейдеру достаточно ввести параметры своих МА в индикатор, и не переключая тайм фреймов видеть,
где находиться текущая цена относительно мувингов, т.е. выше или ниже цены Bid.

ячейки индикатора легко расположить по координатам на любом размере монитора.
Я к примеру, располагаю индикатор прямо под кнопками переключения тайм фреймов.
Как изображено на скринах к индикатору.

Текст названия столбиков, тайм фреймы, можно отключать поставив размер текст 0.
Рядом со строкой ячеек отображается цифровое значение всех добавленных вами МА во входные параметры индикатора. Для наглядности.

Сами мувинги, средние скользящие Вы на график добавляете сами. По вашему усмотрению, и дублируете их значение в данный индикатор.

По индикатору, очень хорошо, визуально видны тренды и тенденции текущей цены. Если Ячейки зелёные, то на всех тайм фреймах,
то сейчас преобладает восходящих тренд. Если ячейки красные, то нисходящий, и цена находиться под мувингами.

К индикатору легко приспособиться, и он будет давать вам дополнительную информацию для принятия вами решений по своей торговой
системе., если у Вы используете средние скользящие в своей торговой стратегии. Не переключая тайм фреймы графиков валютных инструментов.



Некоторые входные параметры индикатора:

  • Period ЕМА (1,2,3,4,5) – период средней скользящей.

  • Metod EMA – метод построения MA


    В параметрах индикатора можно менять цвета ячеек и размеры текстов. А также перемещать по двум координатным осям на графике.
    По умолчанию в индикаторе введены мною проверенные годами, параметры ЕМА. Которые работают как динамические уровни
    поддержки и сопротивления. Пересечение малых средних 21 и 89 ЕМА, является разворотом тренда. Добавьте их на график и убедитесь сами.


    P.S.     Попутного тренда друзья единомышленники и Успехов нам во всём.
    Все вопросы и предложения,  пишите личными сообщениями автору,  или
    комментариями к данному индикатору. И мы сделаем нашу с вами работу
    трейдера ещё комфортнее, удобнее и прибыльнее. На связи. VT 

 


Recommended products
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Reversal 2
Murodil Eminjonov
Indicators
The "REVERSAL" indicator is a pointer indicator without redrawing and delay. The "REVERSAL" indicator shows the best trend entry points on the chart. It is better to use it in tandem with other trend indicators as a filter. The indicator shows good results on all timeframes. The signal is generated after the candle closes and appears as blue and red arrows. If you reduce the amplitude, then you can trade in the style of scalping
FREE
Smart Flow MT4
Douglas Rodrigues
Indicators
Smart Flow - Institutional Aggression Tracker Smart Flow   is a powerful and intuitive indicator designed to read the true market order flow and identify zones of strong institutional aggression. Instead of guessing tops and bottoms, Smart Flow directly paints your chart's candles whenever it detects a relevant directional capital injection, making your trading decisions highly objective. Working Principle The indicator performs an advanced mathematical calculation on every candle to estimate th
FREE
TCL Auto Supply and Demand Oscillator
Stratos Digital (PVT) Ltd
Indicators
Auto Supply and Demand Oscillator is an indicator for MetaTrader 4 and MetaTrader 5 that detects supply and demand zones automatically and displays them as a single oscillator value at the bottom of the chart, instead of drawing rectangles directly on price. Concept Supply zones are price areas where strong selling created a sharp downward move away from a balance area. Demand zones are price areas where strong buying created a sharp upward move. Traditional implementations draw boxes on the
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicators
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicators
Volume Profile Indicator / Market Profile Indicator What this is not : FMP is not the classic letter-coded TPO display , does not display the overall chart data profile calculation , and , it does not segment the chart into periods and calculate them. What it does :  Most importantly ,the FMP indicator will process data that resides between the left edge of the user defined spectrum and the right edge of the user defined spectrum. User can define the spectrum by just pulling each end of the indi
FREE
Heiken Ashi RSI Oscillator
Noiros Tech
4.94 (18)
Indicators
YOU CAN NOW DOWNLOAD FREE VERSIONS OF OUR PAID INDICATORS . IT'S OUR WAY OF GIVING BACK TO THE COMMUNITY ! >>>    GO HERE TO DOWNLOAD This system is an Heiken Ashi system based on RSI calculations . The system is a free open source script originally published on TradingView by JayRogers . We have taken the liberty of converting the pine script to Mq4 indicator . We have also added a new feature which enables to filter signals and reduces noise on the arrow signals. Background HEIKEN ASHI Th
FREE
One Minutes Scalper
David Jumbo
Indicators
Perfect for one minutes high trading and scalping. This indicator is very effective for trading on one minutes, in the hour. A combination of moving averages and STOCHASTICS calculation to produce a very convincing signal every hour. Blue colour signals a buy opportunity. Follow the X signs for possible buy points. The Blue average line serves as possible trend direction and support. Red colour signals a sell opportunity. Follow the X signs for possible sell points. The Red average line serves a
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicators
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Indicators
This indicator is very useful for day traders or short term traders. No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended Take Profit / Stop Loss pips for your trade. The indicator will display Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss lines for you to easily see if the target is feasible or not.
FREE
Shadow Flare MT4
Kestutis Balciunas
Indicators
Shadow Flare Indicator is a non-repainting trend & liquidity tool for MetaTrader 4. It runs a configurable moving-average baseline (HMA, EMA, SMA, or RMA) wrapped in an Average True Range envelope and produces a sticky trend state that only flips when price closes through the upper or lower band. The same trend engine drives an automatic supply/demand zone module that detects pivot highs and pivot lows, draws coloured boxes around them, and mitigates each zone the moment price closes through it.
FREE
WH Price Wave Pattern MT4
Wissam Hussein
4.4 (5)
Indicators
Welcome to our   Price Wave Pattern   MT4 --(ABCD Pattern)-- The ABCD pattern is a powerful and widely used trading pattern in the world of technical analysis. It is a harmonic price pattern that traders use to identify potential buy and sell opportunities in the market. With the ABCD pattern, traders can anticipate potential price movements and make informed decisions on when to enter and exit trades. Send me a  Message and Get A Free Gift : ABCD  Symbol Scanner Dashboard! EA Version : Price
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicators
QualifiedEngulfing Is Free Version Of ProEngulfing Indicator  ProEngulfing Is Paid Version Of This Indicator  Download It Here . What is Different Between free and paid version of ProEngulfing ?  Free version has limitation of One Signal Per Day Join Koala Trading Solution Channel in mql5 community to find out the latest news about all koala products, join link is below : https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution Introducing QualifiedEngulfing   – Your Professional Engulf Pattern In
FREE
Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
Indicators
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT4 Candle Countdown is a simple and precise tool that shows the remaining time until the current candle closes directly on the chart. When your entry depends on the candle close, even a few seconds matter. This indicator helps you see the exact time and make decisions without rushing or guessing. An indicator for precise control over candle closing time. The indicator displays: time remaining until candle close current server time spread Stop Level
FREE
Stock Exchange Channel
Dmitriy Zaytsev
Indicators
Индикатор реализован для определения классического канала движения цены, который используется на крупных биржевых площадках. Не перерисовывается Синий уровень - это уровень поддержки  Красный уровень - это уровень сопротивления  Белый уровень - является Pivot-уровнем  Настройки Period_SEC  - ввод  значения периода . Примечание:  Индикатор определяет уровни только на пятизначных котировках! Метод торговли:  Открытие позиций осуществляется от уровней , именно на их значениях происходит отскок цены
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
AutoDiMA
Vasiliy Anokhin
Indicators
Индикатор " AutoDiMA " рисует по графику в основном окне скользящую среднюю с динамическим периодом, рассчитываемым по стандартному индикатору " Average True Range (ATR) ". Когда " ATR " изменяется в диапазоне значений между верхним уровнем и нижним уровнем - тогда в заданном диапазоне меняется вариативный период скользящей средней. Принцип ускорения или замедления скользящей средней переключается в настройках параметром " FLATing ". ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: - DRAWs : Количество баров для отображения
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicators
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.56 (72)
Indicators
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicators
MASi Three Screens is based on the trading strategy by Dr. Alexander Elder. This indicator is a collection of algorithms. Algorithms are based on the analysis of charts of several timeframes. You can apply any of the provided algorithms. List of versions of algorithms:     ThreeScreens v1.0 - A simple implementation, with analysis of the MACD line;     ThreeScreens v1.1 - A simple implementation, with analysis of the MACD histogram;     ThreeScreens v1.2 - Combines the first two algorithms in
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicators
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Indicators
The free version of the Hi Low Last Day MT4 indicator . The Hi Low Levels Last Day MT4 indicator shows the high and low of the last trading day . The ability to change the color of the lines is available . Try the full version of the Hi Low Last Day MT4 indicator , in which additional indicator features are available : Displaying the minimum and maximum of the second last day Displaying the minimum and maximum of the previous week Sound alert when crossing max . and min . levels Selecting an arb
FREE
Silver Bullet MT4
Saksham Solanki
5 (2)
Indicators
Contact me for any queries or custom orders, if you want to use this in an EA. Key Features: Pattern Recognition : Identifies Fair Value Gaps (FVGs) Spots Break of Structure (BOS) points Detects Change of Character (CHoCH) patterns Versatile Application : Optimized for candlestick charts Compatible with any chart type and financial instrument Real-Time and Historical Analysis : Works seamlessly with both real-time and historical data Allows for backtesting strategies and live market analysis Vi
FREE
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicators
The Candle GAP indicator is an essential tool for traders utilizing Gap Trading Strategies as it automatically identifies candle gaps for each day of the week. A gap refers to a price level difference between the close and open of two consecutive days. This indicator recognizes four types of gap patterns: Common, Breakaway, Continuation, and Exhaustion. By incorporating this indicator into any chart, traders can validate their signals and enhance their trading decisions. One of the key features
FREE
PipsFactoryMonthlyDemo
Alfred Kamal
5 (1)
Indicators
This is Demo Version of PipsFactoryMonthly This indicator depends on High and Low price of Currency in last Month and then i made some secret equations to draw 10 lines. Features You will know what exactly price you should enter the market. You will know when to be out of market. You will know you what should you do in market: Buy Sell Take profit and there are 3 levels to take your profit Support Resistance Risk to buy Risk to Sell Signal Types and Timeframe Used You can use this indicator ju
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicators
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Indicators
*This is TradingView indicator converted to mql4* The SuperTrend V indicator is a popular technical analysis tool used to identify trends and potential trend reversals in financial markets. It is based on the concept of the SuperTrend indicator but incorporates additional features and variations. The SuperTrend V indicator uses a combination of price action and volatility to determine the trend direction and generate trading signals. Here are the key components and features of the indicator: Ca
FREE
Cart Indicator
Akira Egashira
Indicators
This is a regression tree indicator for MT4/MT5. This indicator classificate nodes on the time period so that the deviation becomes smaller, and displays regression line and channel for each node. It's free! Attached CartDemo.ex4 and CartDemo.ex5 is a Demo version and has the following limitations: Can't use HighSpeed method (default method is RandomForest) Maximum number of bars is 260 (increase from 200) There is no expiration date and can be started many times, but it stops after an hour.
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicators
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Two Period RSI
Libertas LLC
5 (4)
Indicators
Two Period RSI compares long-term and short-term RSI lines, and plots a fill between them for improved visualization. Fill is colored differently according to an uptrend (short period RSI above long period RSI) or a downtrend (short period RSI below long period RSI). Short-term RSI crossing long-term RSI adds a more robust trend confirmation signal than using single period RSI alone. This is a small tool to help visualize and confirm RSI trends. We hope you enjoy! Looking for RSI alerts? You can
FREE
Buyers of this product also purchase
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (2)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
3.5 (4)
Indicators
DayTrader PRO (Buy DayTrader PRO and Get another Paid Self Optimizing indicator for Free as Bonus) DayTrader PRO   is an advanced trading indicator that combines John Ehlers' Laguerre Filter with a powerful Auto-Optimization Engine. Instead of using fixed parameters, the indicator automatically searches for the best settings based on recent market conditions, helping you adapt to changing volatility without constant manual adjustments. The indicator generates clear   BUY   and   SELL   signals
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.8 (104)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
Indicators
discount ends soon original price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 4 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss, or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactl
Beast Super Signal
Florian Zuercher
4.73 (89)
Indicators
Limited SALE Now On!!! Get 20% OFF! Was $249, now only $199! The Beast Super Signal indicator is a straightforward, trend-based indicator that's easy to use. It continuously monitors current market conditions, looking for new trends or opportunities to join existing ones. When all of its internal strategies align perfectly, the indicator provides a buy or sell signal. Just act on the signal arrow alert; no additional confirmation is needed. This versatile trading tool works across all currency
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the pot
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicators
Scalper Inside PRO helps you read the intraday trend and plan a trade before you enter the market. It is built around three exclusive strategies for a sharper read of the market. The moment a signal appears, the indicator evaluates market direction and calculates the key levels, so you see the potential entry, the expected stop-loss and several profit-taking levels in advance. Detailed performance statistics show how different instruments and strategies performed in history and help you pick ass
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (12)
Indicators
This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicators
KT Renko Patterns identifies eight formations on an existing live Renko chart and draws the pattern structure, a stop-loss reference, and Fibonacci target levels directly on the chart. Set up the Renko chart first. MetaTrader does not create Renko charts by default. Open a live Renko chart with the generator of your choice, then attach this indicator to that chart. The indicator analyzes Renko bricks. It does not create the bricks or place trades. As new bricks arrive, the indicator watches for
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indicators
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
IQ FX Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (2)
Indicators
IQ FX Gann Levels a precision trading indicator based on W.D. Gann’s square root methods . It plots real-time, non-repainting support and resistance levels to help traders confidently spot intraday and scalping opportunities with high accuracy. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst, whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient mathematics which proved to be extremely accurate. Setup & Guide:  Download  MT5 Ver
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.78 (9)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System   is currently available for $99. The price will   increase to $199   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-re
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicators
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
Finesia Sniper
Robby Suhendrawan
Indicators
Finesia Scalper - High Probability & Non-Repainting System Discounted   Price   !!     Secure the Lowest Price Today. Next The price will increase to   250 USD . Are you looking for a powerful, high-probability trading indicator that removes the guesswork from your chart? Finesia Scalper is a professional-grade, 100% non-repainting trading tool designed to provide you with ultimate precision. Built on a proven algorithm, this indicator seamlessly combines three highly effective trading methodolo
Angle Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Angle Iindicator - is an indicator for identifying direction changes and trend confirmation. It analyzes price behavior and identifies reversal points, identifying peaks and troughs on the chart. It supports trend directions. Suitable for use on any financial instruments and timeframes. The internal parameters are already configured; all you need to do is place the indicator on the chart and set the "Multiplier" parameter for the desired result. The indicator generates arrows on the current ca
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
Indicators
Forex Breath System is a trend based trading system which can be used with any market. You can use this system with currencies, metals, commodities, indices, crypto and even stocks. It can also be used with any time frame. The system is universal. It shows trend and provides arrow signals with the trend. The indicator can also provide you with a special type of alerts when the signals appear in the direction of the trend which makes trend trading an easy task. The indicator is very easy to use a
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
TMM Channel System
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
T.M.M Channel System is a forex trading system which provides signals for BUY and SELL with the Trend using special trend filter price channel indicator. This indicator is easy to adapt to any market using only two parameters. This channel indicator does not repaint! The channel indicator is recommended for trading on H4 charts but can be used with any time frame though. After purchase you will download the channel indicator. The arrow indicator will be provided to you for free after purchase. Y
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 It works best on lower timeframes, such as 1-minute, 5-minute, and 15-minute charts. Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does not attempt to predict tops or bottoms
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
The indicator accurately shows the reversal points and price return zones where the   Major players . You see where new trends are forming and make decisions with maximum precision, maintaining control over every trade. VERSION MT5     -     Reveals its maximum potential when combined with the   TREND LINES PRO   indicator What the indicator shows: Reversal structures and reversal levels with activation at the beginning of a new trend. Display of   TAKE PROFIT   and   STOP LOSS   levels with mi
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (659)
Indicators
Trading Special –40% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual: click here That's the first one, the original! Don't buy a
More from author
Today is the Day
Alexander Shienkov
5 (3)
Indicators
This simple information indicator shows the name of the current day and past working days, months and years. On the concept of time and timeframe It is common knowledge that a timeframe is a time interval considered in technical analysis of free financial markets, during which the price and other market data changes occur when the price charts are plotted. In the MetaTrader 4 trading terminal, these periods are separated by vertical dashed line, which can be enabled or disabled by simply pressi
FREE
Opening Candle Time
Alexander Shienkov
5 (2)
Indicators
A simple information indicator showing the time left before the opening of the next candlestick or bar. About the concept of a timeframe A timeframe is the time interval considered in the technical analysis of free financial markets (the same applies to the global currency market), during which the price and other market data change. The smallest timeframe is the so-called tick. A timeframe is the time interval used to group quotes when drawing elements of a price chart (bars, Japanese candlest
FREE
High and Low Levels EMA
Alexander Shienkov
Indicators
High and Low Levels EMA Технический индикатор в помощь трейдеру. Однажды пришла идея при изучении индикатора Moving A verage ( MA ). Так как мувинги эти сглаженное, среднее значения цены за выбранный период, то как и у обычной цены и у мувинга должны быть «хаи и лои». Данный индикатор, показывает уровни High и Low . Динамических уровней поддержки и сопротивления. О понятии High и Low . Хай  — от английского  high  — обозначает наиболее высокую цену («рынок на  хаях » — капитализация актив
FREE
Opening Hours Vertical Levels
Alexander Shienkov
Indicators
Indicator of vertical lines on the timeframes М5 and М1. It draws the lines for the period of the current day and the previous day. This indicator visualizes visually shows the trader the beginning and end of the chart hour, as well as the past hourly periods, 30-minute and 5-minute chart intervals. The advantage provided by this indicator is that the trader using this indicator on a chart of a currency pair with the smaller timeframe will always be aware of when the new hour begins. On the con
FREE
Spread and Cost pips
Alexander Shienkov
5 (2)
Indicators
It is another simple information indicator. This indicator shows the current spread of a financial instrument and the value of one point with a volume of 0.10 lot. About the Spread Spread is the difference between the Ask and the Bid price of an asset in the stock or currency exchange. Let's refer to Central Banks and currency exchange in these banks, in order to understand why Spread is so important in currency trading. In Central Banks, we always see the difference between the buying and the
FREE
History VT
Alexander Shienkov
Indicators
History VT Информационный индикатор. Показывает на графике, сразу после открытия сделки, стрелку именно на той японской свече, где позиция открыта. То есть там, где появилась штрихпунктирная линия открытой сделки, в терминале. Далее, после открытия сделки, как обычно, трейдер ставит SL и TP  и ждёт итога своего выбора направления движения. После того как сделка закрылась, по « sl » или « tp » или «вручную», индикатор отображает на графике уровни и текстовые сноски параметров сделки. Сноски
FREE
ATR info panel
Alexander Shienkov
5 (1)
Indicators
Индикатор таблица, постоянно меняющихся значений, пройденных ценой пунктов от начало дня (D1) , от начала недели (W1) и от начала текущего месяца (MN) . Индикатор также показывает средний дневной АТР за выбранный период. Параметры всей таблицы регулируются. Перемещение по осям монитора, для расположения в удобном месте, цвета текстов и заполнений ячеек, размеры столбцов, строк, цифр и текстов. Пользоваться можно на белом и тёмном фоне. По индикатору трейдер может легко определить настроение на р
Margin Out aud PLUS 100
Alexander Shienkov
Indicators
Indicator of the Margin Call, Stop Out and Plus 100 (one hundred percent of profit to the deposit) levels. It has been designed to better visualize and maintain money management when trading financial instruments. The levels drawn by the indicator have different colors. They visualize the price range, at which a broker generates a notification (Margin Call) and force closes the deals (Stop Out) due to the shortage of funds on the account, in case the price goes against the positions opened by a
Round price levels alert
Alexander Shienkov
Indicators
An indicator of round levels. A range of important price levels with sound and text alerts, which are generated when the current Bid price of a currency pair is equal to a round number. This indicator visually shows the trader true support and resistance levels, which are used by most of traders and trading robots. The advantage provided by this indicator is that the trader using this indicator on a chart does not need to draw any additional levels. Round price levels represent a certain barrier
Doji Marker Point
Alexander Shienkov
Indicators
This indicator shows the levels and signal dots of the Doji pattern. The indicator allows traders to easily determine possible location of a price rebound. Doji is a candlestick with Open and Close price equal, or almost equal. It should also have shadows of approximately the same size on both sides. Doji denotes the balance between buyers and sellers, or the absence of major players, or level testing. This pattern can mean both a reversal and a continuation of the trend. Indicator Parameters I
Crossing signal ema
Alexander Shienkov
Indicators
This indicator visualizes the intersection of two moving averages. (SМА, EMA, SMMA, LWMA). It has been created for visibility of signals and notification about intersections of Moving Average. Moving Average is simply the averaged value of the price for the selected timeframe (TF). Therefore, the moving averages are used on a wide variety of timeframes, from 1 minute to a year and even decades. Possible types of moving averages in the indicator SMA (Simple Moving Average); EMA (Exponential Movi
Signal Moving Average Convergence Divergence
Alexander Shienkov
Indicators
This indicator visualizes the intersection of two moving averages in the MACD oscillator. It uses the histogram color to signal about the moving averages crossing the zero level of the indicator. The MACD (Moving Average Convergence/Divergence) indicator is a popular oscillator actively used by traders when working in the currency and stock markets to determine trends and to search for trading signals. This linear indicator allows obtaining a variety of trading signals: crossing the zero line; d
Folding meter 4 Trend Lines
Alexander Shienkov
4.5 (2)
Indicators
Folding rule of 4 trend lines The indicator has been created based on the "Folding rule" trading strategy. It shows four pairs of inclined resistance and support lines. These lines are plotted based on the nearest High and Low of the ZigZag technical indicator with four given input parameters. The indicator draws dots above and below the price extremums that have been used for plotting the trend lines. The indicator of trend lines facilitates the plotting of trend lines, channels and technical p
Kiss III EMA
Alexander Shienkov
Indicators
Индикатор динамического уровня сопротивления и поддержки Moving Average. Визуально показывает момент прикосновение цены Bid , одной или трёх скользящих средних с   заданными во входных параметрах свойствами. Создан для наглядности сигналов и оповещения состоявшегося пересечения (прикосновения) цены Bid и Moving Average. Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ). Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ,
OHLC External Candle
Alexander Shienkov
Indicators
Open High Low Close Внешняя Свеча Индикатор внешних свечей наложенных на график с выбранными вами тайм фреймом. Наглядно отображаете уровни OHLC и пройденное значение ATR текущей свечи и свечей в истории. OHLC — аббревиатура, дословно расшифровывается как: O — open (цена открытия интервала (бара или японской свечи)). H — high (максимум цены интервала). L — low (минимум цены интервала). C — close (цена закрытия интервала). Данный индикатор наглядно покажет трейдеру, уровень открытия, закрыт
ATR Sessions Pips
Alexander Shienkov
Indicators
Ещё один простой информационный индикатор, показывающий самые важные торговые сессии валютного рынка. О понятии торговых сессий. Всем известно, что торговая сессия – это промежуток времени, в течение которого банки и другие участники рынка ведут активную торговлю, при этом активизируются   в определённые часы рабочего дня. Валютный рынок, рынки акций и сырьевые рынки   работают круглосуточно с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней. Когда в одной стране ещё спят, в другой рабочий ден
Risk Manager VT
Alexander Shienkov
Utilities
Risk Manager VT Робот - помощник, от команды VT. О рискменеджменте в торговле: Грамотный риск менеджмент в трейдинге – это залог успеха при решении основных Ваших задач, при активной ручной торговле, на биржевом рынке: дисциплина и контроль эмоций! Данный помощник поможет вам с лёгкостью ограничивать риски на каждую сделку, и правильно выставить уровни прибылей. Те кто долго торгуют, на валютном рынке, уже знают, что правильное соотношение риск/прибыль, является эффективным инструментом в
Open Day and ATR
Alexander Shienkov
Indicators
Информационный индикатор, показывающий самые важные торговые уровни для внутридневной торговли, и не только. О понятии уровней «Поддержка» и «Сопротивление». Всем известно, что исторический ценовой диапазон цен состоит из уровней от которых в прошлом, были значимые движения. И уровни работающие в прошлом, наверняка будут работать и сейчас. К примеру, уровень, находящийся снизу текущей цены является уровнем «Поддержки», если от него ранее было значительное движение. К примеру, уровень, нах
Channels VT Auto Multi
Alexander Shienkov
Indicators
Auto Multi Channels VT Ещё один технический индикатор в помощь трейдеру. Данный индикатор, автоматически показывает, наклонные каналы в восходящем, нисходящем и боковом движении цены, т.е. тренды. (Внутри дня. Среднесрочные и долгосрочные, а также Восходящие, нисходящие и боковые). О понятии Тренд. На бирже, трендом называется  направленное движение ценового графика в одну из сторон (вверх или вниз) . То есть, тренд в трейдинге — это ситуация, когда цена определенное время возрастает или сниж
Old Time Frame EMA
Alexander Shienkov
Indicators
Old Time Frame EMA   Индикатор двух динамических уровней сопротивления и поддержки Moving Average. Данный индикатор рисует на открытом графике младшего тайм фрейма, ЕМА со старшего тайм фрейма.   Создан для наглядности сигналов, для входа в рынок, для тех трейдеров, у кого Средние Скользящие Цены (ЕМА или МА), являются основным сигналом для открытия или закрытия сделок. А также ориентиром, направлением тренда в движении текущих цен, внутри дня и в среднесрочной торговле. Возможные типы сред
Filter:
_Striker_
161
_Striker_ 2024.06.12 10:55 
 

User didn't leave any comment to the rating

Alexander Shienkov
6976
Reply from developer Alexander Shienkov 2024.06.12 13:11
Благодарю! Попутного тренда в рынках, и в жизни в целом!
Coreentrades
188
Coreentrades 2024.06.03 09:03 
 

User didn't leave any comment to the rating

Alexander Shienkov
6976
Reply from developer Alexander Shienkov 2024.06.03 18:44
tnk/
Reply to review