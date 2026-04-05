Channels VT Auto Multi

Auto Multi Channels VT

Ещё один технический индикатор в помощь трейдеру. Данный индикатор, автоматически показывает, наклонные каналы в восходящем,
нисходящем и боковом движении цены, т.е. тренды. (Внутри дня. Среднесрочные и долгосрочные, а также Восходящие, нисходящие и боковые).

О понятии Тренд.

На бирже, трендом называется направленное движение ценового графика в одну из сторон (вверх или вниз). То есть, тренд в трейдинге — это ситуация,
когда цена определенное время возрастает или снижается. Исходя из этого, ситуация, при которой цена некоторое время возрастает — это «тренд вверх».
А когда цена некоторое время снижается — это «тренд вниз».


Виды трендов в трейдинге. Существует всего три типа тренда: восходящий, нисходящий и боковой.

Восходящий тренд - наблюдается, когда цена по большей части движется вверх.

Нисходящий тренд - формируется, когда цена по большей части падает в течение долгого периода.

Горизонтальный или боковой тренд - это слабое движение цены, обычно внутри определённого узкого, диапазона цен, вправо.)



Что значит торговать по тренду?

Торговать по тренду значит: 
Когда тренд восходящий - открывайся на повышение, если нисходящий – открываем сделки на понижение. Импульсы в трендах
всегда сильнее коррекций. Поэтому, если открываться в направлении импульсов, вероятность заработать всегда выше.


Кто торгует против тренда?

Торговля против тренда  -  это подход к торговле, когда трейдер стремится получить прибыль от ценовых движений, которые
идут вразрез с преобладающим трендом. Трейдеры, работающие против тренда, пытаются поймать краткосрочный откат цены
или полный разворот.

Обычно торговые стратегии против тренда имеют среднесрочную продолжительность - позиция удерживается от нескольких часов,
до нескольких дней и недель.

 

Примечание. Метод торговли с помощью трендового Индикатора AMC:  

В дополнении, всего вышесказанного о трендах, хочется вспомнить ещё одну основу торговли – это уровни «Поддержки и Сопротивления».
Как известно принято считать, что эти уровни именно горизонтальные. И всем известно что трейдеру нужно на поддержке покупать,
а сопротивлении продавать. И для правильности сделок, войдя в рынок, размещать стоп ордера, за этими уровнями с учётом двух спредов.
Работая на отскок от уровней.

Ну так вот данный индикатор АМС, рисует автоматически ещё и наклонные уровни «Поддержки и Сопротивления» от которых можно и нужно
работать. И не малую важность в работе в канале, имеет наклонный уровень, «Середины канала» (СК). Т.е., к примеру, после того как цена
отскочила от сформированного низа или верха канала, дойдя и пробив середину канала, можно зайти в рынок с «Ретеста» наклонного уровня СК.

Но важнее всего заходить от краёв канала, т.е. от сформированных трендовых линий (верх или низ) канала. На поддержке покупаем,
на сопротивлении продаём. И как и в варианте с просто горизонтальными уровнями риск (sl) прячем за уровнями от которых была открыта сделка.
Подробности и примеры входов смотри на скрине индикатора. Успехов!  



Что такое «Ретест» в трейдинге простыми словами?

Ретест - это повторный возврат к пробитому уровню поддержки/сопротивления. Слово происходит от двух слов - "Тест" - тестирование.
"Ре" - происхождение слова с англ. “обратно, опять снова”. Явление" ретеста" происходит у важных уровней, при котором цена сначала пробивает
ранее наметившийся уровень, а потом ненадолго возвращается к нему (происходит откат), после чего она продолжает движение в изначальном
направлении.



Расширение канала.

Также, по моему мнению, и я заметил, что в рынке в движениях цены есть симметрия движений цены. Поэтому, в данном индикаторе «АМС»,
я добавил ещё и «расширение канала». Т.е. когда цена вышла из канала, пробив верх или низ канала, есть смысл, с того же самого «ретеста»
уровня, зайти в продолжение движения. И запасом хода, постановкой тейк профита (tp) будет размер половины высоты канала, из которого
цена вышла пробив край канала. Подробности на скрине индикатора.

Расширение канала, во входных параметрах индикатора можно: выключать и включать.

При включенном расширении каналов, индикатор также рисует «уровни коррекции»,
точнее «борьбы» покупателей и продавцов, около краёв каналов. Смотри скрин индикатора.

Автоматических рисующихся каналов, в индикаторе – девять. Девять каналов индикатора, со своими индивидуальными расширениями.
Которые строятся по разным параметрам технического, стандартного индикатора "Zigzag". ( "high и low" предыдущих движений цены, за
энное количество свечей или баров графика).

Основные входные параметры индикатора:

  • Channel color – цвета каналов, по порядку, названий цвета. От меньшего к большему.

  • Width Channel – толщины уровней каналов. От меньшего к большему.

  • Style Expansion Channel стили уровней расширения каналов, при толщине 1 (по умолчанию)., где 1 – пунктир. 2 - точка. 3 – штрих пунктир. 4 – двоеточие пунктир.

    Параметры стилей уровней расширения вписываются также через запятую, от меньшего к большему.

  • On/Off channel icon – включить, выключить обозначение точек формирования канала high и low - (zigzag).

  • Channel building icon – стиль точки формирования канала. По умолчанию: 164. (Таблица стандартных иконок для МТ4, смотри на скрине индикатора).

  • Width icon – толщина, размер иконки индикатора. По умолчанию: 3.
     
  • Expansion Channels – включить, выключить расширение каналов.



    P.S.     Попутного тренда друзья единомышленники и Успехов нам во всём.
    Все вопросы и предложения,  пишите личными сообщениями автору,  или
    комментариями к данному индикатору. И мы сделаем нашу с вами работу
    трейдера ещё комфортнее, удобнее и прибыльнее. На связи.     VT 



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Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 It works best on lower timeframes, such as 1-minute, 5-minute, and 15-minute charts. Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does not attempt to predict tops or bottoms
Mechanism Trend
Vitalii Zakharuk
Indicators
The Mechanism Trend indicator is a hybrid indicator that shows the moments for entering the market with arrows. This indicator was created on the basis of the original indicators for searching for extreme points, the indicator is well suited for determining a reversal or a large sharp jerk to one side. When the trend changes, the Mechanism Trend indicator uses color signaling: green - when changing from a downtrend to an uptrend, and red - vice versa, to a downtrend. You can use the indicator
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicators
Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
Currency Strength Matrix
Raymond Gilmour
4.5 (26)
Indicators
THE ONLY CURRENCY STRENGTH INDICATOR THAT IS BASED ON PRICE ACTION. DESIGNED FOR TREND, MOMENTUM & REVERSAL TRADERS This indicator  reads price action to confirm trend and strength . Advanced multi-currency and multi-time frame indicator that shows you simply by looking at one chart, every currency pair that is trending and the strongest and weakest currencies driving those trends. For full details on how to use this indicator, and also how to get a FREE chart tool, please see user manual HERE
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Indicators
Currency Strength Wizard is a very powerful indicator that provides you with all-in-one solution for successful trading. The indicator calculates the power of this or that forex pair using the data of all currencies on multiple time frames. This data is represented in a form of easy to use currency index and currency power lines which you can use to see the power of this or that currency. All you need is attach the indicator to the chart you want to trade and the indicator will show you real str
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicators
CURRENTLY 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is specialized to show currency strength for any symbols like Exotic Pairs Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show true currency strength of Gold, Silver, Oil, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. This is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. Imagine how your trading
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicators
Introducing   Quantum Breakout PRO , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you trade Breakout Zones! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years, Quantum Breakout PRO is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative and dynamic breakout zone strategy. Quantum Breakout Indicator will give you signal arrows on breakout zones with 5 profit target zones and stop loss suggestion based on the breakout box. I
More from author
Today is the Day
Alexander Shienkov
5 (3)
Indicators
This simple information indicator shows the name of the current day and past working days, months and years. On the concept of time and timeframe It is common knowledge that a timeframe is a time interval considered in technical analysis of free financial markets, during which the price and other market data changes occur when the price charts are plotted. In the MetaTrader 4 trading terminal, these periods are separated by vertical dashed line, which can be enabled or disabled by simply pressi
FREE
Opening Candle Time
Alexander Shienkov
5 (2)
Indicators
A simple information indicator showing the time left before the opening of the next candlestick or bar. About the concept of a timeframe A timeframe is the time interval considered in the technical analysis of free financial markets (the same applies to the global currency market), during which the price and other market data change. The smallest timeframe is the so-called tick. A timeframe is the time interval used to group quotes when drawing elements of a price chart (bars, Japanese candlest
FREE
High and Low Levels EMA
Alexander Shienkov
Indicators
High and Low Levels EMA Технический индикатор в помощь трейдеру. Однажды пришла идея при изучении индикатора Moving A verage ( MA ). Так как мувинги эти сглаженное, среднее значения цены за выбранный период, то как и у обычной цены и у мувинга должны быть «хаи и лои». Данный индикатор, показывает уровни High и Low . Динамических уровней поддержки и сопротивления. О понятии High и Low . Хай  — от английского  high  — обозначает наиболее высокую цену («рынок на  хаях » — капитализация актив
FREE
Opening Hours Vertical Levels
Alexander Shienkov
Indicators
Indicator of vertical lines on the timeframes М5 and М1. It draws the lines for the period of the current day and the previous day. This indicator visualizes visually shows the trader the beginning and end of the chart hour, as well as the past hourly periods, 30-minute and 5-minute chart intervals. The advantage provided by this indicator is that the trader using this indicator on a chart of a currency pair with the smaller timeframe will always be aware of when the new hour begins. On the con
FREE
Spread and Cost pips
Alexander Shienkov
5 (2)
Indicators
It is another simple information indicator. This indicator shows the current spread of a financial instrument and the value of one point with a volume of 0.10 lot. About the Spread Spread is the difference between the Ask and the Bid price of an asset in the stock or currency exchange. Let's refer to Central Banks and currency exchange in these banks, in order to understand why Spread is so important in currency trading. In Central Banks, we always see the difference between the buying and the
FREE
The Bid price Above Below EMA
Alexander Shienkov
Indicators
EMA Above Below Bid price Технический индикатор в помощь трейдеру. Данный индикатор, показывает расположение пяти ЕМА,  пяти средних скользящих, относительно цены формирующей японские свечи или бары (цена Bid ). О понятии ЕМА. Скользящая средняя (moving average, MA)  — это дополнительная линия на графике цены актива.  Внешне она повторяет график цены, но с небольшим запозданием и более гладко, без колебаний. Основные характеристики: 1.     Показывает тренды. Если скользящая устремлена ввер
FREE
History VT
Alexander Shienkov
Indicators
History VT Информационный индикатор. Показывает на графике, сразу после открытия сделки, стрелку именно на той японской свече, где позиция открыта. То есть там, где появилась штрихпунктирная линия открытой сделки, в терминале. Далее, после открытия сделки, как обычно, трейдер ставит SL и TP  и ждёт итога своего выбора направления движения. После того как сделка закрылась, по « sl » или « tp » или «вручную», индикатор отображает на графике уровни и текстовые сноски параметров сделки. Сноски
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ATR info panel
Alexander Shienkov
5 (1)
Indicators
Индикатор таблица, постоянно меняющихся значений, пройденных ценой пунктов от начало дня (D1) , от начала недели (W1) и от начала текущего месяца (MN) . Индикатор также показывает средний дневной АТР за выбранный период. Параметры всей таблицы регулируются. Перемещение по осям монитора, для расположения в удобном месте, цвета текстов и заполнений ячеек, размеры столбцов, строк, цифр и текстов. Пользоваться можно на белом и тёмном фоне. По индикатору трейдер может легко определить настроение на р
Margin Out aud PLUS 100
Alexander Shienkov
Indicators
Indicator of the Margin Call, Stop Out and Plus 100 (one hundred percent of profit to the deposit) levels. It has been designed to better visualize and maintain money management when trading financial instruments. The levels drawn by the indicator have different colors. They visualize the price range, at which a broker generates a notification (Margin Call) and force closes the deals (Stop Out) due to the shortage of funds on the account, in case the price goes against the positions opened by a
Round price levels alert
Alexander Shienkov
Indicators
An indicator of round levels. A range of important price levels with sound and text alerts, which are generated when the current Bid price of a currency pair is equal to a round number. This indicator visually shows the trader true support and resistance levels, which are used by most of traders and trading robots. The advantage provided by this indicator is that the trader using this indicator on a chart does not need to draw any additional levels. Round price levels represent a certain barrier
Doji Marker Point
Alexander Shienkov
Indicators
This indicator shows the levels and signal dots of the Doji pattern. The indicator allows traders to easily determine possible location of a price rebound. Doji is a candlestick with Open and Close price equal, or almost equal. It should also have shadows of approximately the same size on both sides. Doji denotes the balance between buyers and sellers, or the absence of major players, or level testing. This pattern can mean both a reversal and a continuation of the trend. Indicator Parameters I
Crossing signal ema
Alexander Shienkov
Indicators
This indicator visualizes the intersection of two moving averages. (SМА, EMA, SMMA, LWMA). It has been created for visibility of signals and notification about intersections of Moving Average. Moving Average is simply the averaged value of the price for the selected timeframe (TF). Therefore, the moving averages are used on a wide variety of timeframes, from 1 minute to a year and even decades. Possible types of moving averages in the indicator SMA (Simple Moving Average); EMA (Exponential Movi
Signal Moving Average Convergence Divergence
Alexander Shienkov
Indicators
This indicator visualizes the intersection of two moving averages in the MACD oscillator. It uses the histogram color to signal about the moving averages crossing the zero level of the indicator. The MACD (Moving Average Convergence/Divergence) indicator is a popular oscillator actively used by traders when working in the currency and stock markets to determine trends and to search for trading signals. This linear indicator allows obtaining a variety of trading signals: crossing the zero line; d
Folding meter 4 Trend Lines
Alexander Shienkov
4.5 (2)
Indicators
Folding rule of 4 trend lines The indicator has been created based on the "Folding rule" trading strategy. It shows four pairs of inclined resistance and support lines. These lines are plotted based on the nearest High and Low of the ZigZag technical indicator with four given input parameters. The indicator draws dots above and below the price extremums that have been used for plotting the trend lines. The indicator of trend lines facilitates the plotting of trend lines, channels and technical p
Kiss III EMA
Alexander Shienkov
Indicators
Индикатор динамического уровня сопротивления и поддержки Moving Average. Визуально показывает момент прикосновение цены Bid , одной или трёх скользящих средних с   заданными во входных параметрах свойствами. Создан для наглядности сигналов и оповещения состоявшегося пересечения (прикосновения) цены Bid и Moving Average. Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ). Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ,
OHLC External Candle
Alexander Shienkov
Indicators
Open High Low Close Внешняя Свеча Индикатор внешних свечей наложенных на график с выбранными вами тайм фреймом. Наглядно отображаете уровни OHLC и пройденное значение ATR текущей свечи и свечей в истории. OHLC — аббревиатура, дословно расшифровывается как: O — open (цена открытия интервала (бара или японской свечи)). H — high (максимум цены интервала). L — low (минимум цены интервала). C — close (цена закрытия интервала). Данный индикатор наглядно покажет трейдеру, уровень открытия, закрыт
ATR Sessions Pips
Alexander Shienkov
Indicators
Ещё один простой информационный индикатор, показывающий самые важные торговые сессии валютного рынка. О понятии торговых сессий. Всем известно, что торговая сессия – это промежуток времени, в течение которого банки и другие участники рынка ведут активную торговлю, при этом активизируются   в определённые часы рабочего дня. Валютный рынок, рынки акций и сырьевые рынки   работают круглосуточно с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней. Когда в одной стране ещё спят, в другой рабочий ден
Risk Manager VT
Alexander Shienkov
Utilities
Risk Manager VT Робот - помощник, от команды VT. О рискменеджменте в торговле: Грамотный риск менеджмент в трейдинге – это залог успеха при решении основных Ваших задач, при активной ручной торговле, на биржевом рынке: дисциплина и контроль эмоций! Данный помощник поможет вам с лёгкостью ограничивать риски на каждую сделку, и правильно выставить уровни прибылей. Те кто долго торгуют, на валютном рынке, уже знают, что правильное соотношение риск/прибыль, является эффективным инструментом в
Open Day and ATR
Alexander Shienkov
Indicators
Информационный индикатор, показывающий самые важные торговые уровни для внутридневной торговли, и не только. О понятии уровней «Поддержка» и «Сопротивление». Всем известно, что исторический ценовой диапазон цен состоит из уровней от которых в прошлом, были значимые движения. И уровни работающие в прошлом, наверняка будут работать и сейчас. К примеру, уровень, находящийся снизу текущей цены является уровнем «Поддержки», если от него ранее было значительное движение. К примеру, уровень, нах
Old Time Frame EMA
Alexander Shienkov
Indicators
Old Time Frame EMA   Индикатор двух динамических уровней сопротивления и поддержки Moving Average. Данный индикатор рисует на открытом графике младшего тайм фрейма, ЕМА со старшего тайм фрейма.   Создан для наглядности сигналов, для входа в рынок, для тех трейдеров, у кого Средние Скользящие Цены (ЕМА или МА), являются основным сигналом для открытия или закрытия сделок. А также ориентиром, направлением тренда в движении текущих цен, внутри дня и в среднесрочной торговле. Возможные типы сред
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