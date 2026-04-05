Channels VT Auto Multi

Auto Multi Channels VT

Ещё один технический индикатор в помощь трейдеру. Данный индикатор, автоматически показывает, наклонные каналы в восходящем,

нисходящем и боковом движении цены, т.е. тренды. (Внутри дня. Среднесрочные и долгосрочные, а также Восходящие, нисходящие и боковые).





О понятии Тренд.

На бирже, трендом называется направленное движение ценового графика в одну из сторон (вверх или вниз). То есть, тренд в трейдинге — это ситуация,

когда цена определенное время возрастает или снижается. Исходя из этого, ситуация, при которой цена некоторое время возрастает — это «тренд вверх».

А когда цена некоторое время снижается — это «тренд вниз».







Виды трендов в трейдинге. Существует всего три типа тренда: восходящий, нисходящий и боковой.

Восходящий тренд - наблюдается, когда цена по большей части движется вверх.

Нисходящий тренд - формируется, когда цена по большей части падает в течение долгого периода.

Горизонтальный или боковой тренд - это слабое движение цены, обычно внутри определённого узкого, диапазона цен, вправо.)





Что значит торговать по тренду?





Торговать по тренду значит:

Когда тренд восходящий - открывайся на повышение, если нисходящий – открываем сделки на понижение. Импульсы в трендах

всегда сильнее коррекций. Поэтому, если открываться в направлении импульсов, вероятность заработать всегда выше.







Кто торгует против тренда?





Торговля против тренда - это подход к торговле, когда трейдер стремится получить прибыль от ценовых движений, которые

идут вразрез с преобладающим трендом. Трейдеры, работающие против тренда, пытаются поймать краткосрочный откат цены

или полный разворот.

Обычно торговые стратегии против тренда имеют среднесрочную продолжительность - позиция удерживается от нескольких часов,

до нескольких дней и недель.

Примечание. Метод торговли с помощью трендового Индикатора AMC :



В дополнении, всего вышесказанного о трендах, хочется вспомнить ещё одну основу торговли – это уровни «Поддержки и Сопротивления».

Как известно принято считать, что эти уровни именно горизонтальные. И всем известно что трейдеру нужно на поддержке покупать,

а сопротивлении продавать. И для правильности сделок, войдя в рынок, размещать стоп ордера, за этими уровнями с учётом двух спредов.

Работая на отскок от уровней.



Ну так вот данный индикатор АМС, рисует автоматически ещё и наклонные уровни «Поддержки и Сопротивления» от которых можно и нужно

работать. И не малую важность в работе в канале, имеет наклонный уровень, «Середины канала» (СК). Т.е., к примеру, после того как цена

отскочила от сформированного низа или верха канала, дойдя и пробив середину канала, можно зайти в рынок с «Ретеста» наклонного уровня СК.



Но важнее всего заходить от краёв канала, т.е. от сформированных трендовых линий (верх или низ) канала. На поддержке покупаем,

на сопротивлении продаём. И как и в варианте с просто горизонтальными уровнями риск (sl) прячем за уровнями от которых была открыта сделка.

Подробности и примеры входов смотри на скрине индикатора. Успехов!







Что такое «Ретест» в трейдинге простыми словами?





Ретест - это повторный возврат к пробитому уровню поддержки/сопротивления. Слово происходит от двух слов - "Тест" - тестирование.

"Ре" - происхождение слова с англ. “обратно, опять снова”. Явление" ретеста" происходит у важных уровней, при котором цена сначала пробивает

ранее наметившийся уровень, а потом ненадолго возвращается к нему (происходит откат), после чего она продолжает движение в изначальном

направлении.





Расширение канала.



Также, по моему мнению, и я заметил, что в рынке в движениях цены есть симметрия движений цены. Поэтому, в данном индикаторе «АМС»,

я добавил ещё и «расширение канала». Т.е. когда цена вышла из канала, пробив верх или низ канала, есть смысл, с того же самого «ретеста»

уровня, зайти в продолжение движения. И запасом хода, постановкой тейк профита (tp) будет размер половины высоты канала, из которого

цена вышла пробив край канала. Подробности на скрине индикатора.



Расширение канала, во входных параметрах индикатора можно: выключать и включать.



При включенном расширении каналов, индикатор также рисует «уровни коррекции»,

точнее «борьбы» покупателей и продавцов, около краёв каналов. Смотри скрин индикатора.



Автоматических рисующихся каналов, в индикаторе – девять. Девять каналов индикатора, со своими индивидуальными расширениями.

Которые строятся по разным параметрам технического, стандартного индикатора "Zigzag". ( "high и low" предыдущих движений цены, за

энное количество свечей или баров графика).







Основные входные параметры индикатора:

Channel color – цвета каналов, по порядку, названий цвета. От меньшего к большему.





Width Channel – толщины уровней каналов. От меньшего к большему.





Style Expansion Channel – стили уровней расширения каналов, при толщине 1 (по умолчанию)., где 1 – пунктир. 2 - точка. 3 – штрих пунктир. 4 – двоеточие пунктир.



Параметры стилей уровней расширения вписываются также через запятую, от меньшего к большему.





On/Off channel icon – включить, выключить обозначение точек формирования канала high и low - ( zigzag ).





Channel building icon – стиль точки формирования канала. По умолчанию: 164. (Таблица стандартных иконок для МТ4, смотри на скрине индикатора).





Width icon – толщина, размер иконки индикатора. По умолчанию: 3.



Expansion Channels – включить, выключить расширение каналов.







P . S . Попутного тренда друзья единомышленники и Успехов нам во всём.

Все вопросы и предложения, пишите личными сообщениями автору, или

комментариями к данному индикатору. И мы сделаем нашу с вами работу

трейдера ещё комфортнее, удобнее и прибыльнее. На связи. VT ✔









