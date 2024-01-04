Risk Manager VT

Risk Manager VT

Робот - помощник, от команды VT.
О рискменеджменте в торговле:

Грамотный риск менеджмент в трейдинге – это залог успеха при решении основных Ваших задач, при активной ручной торговле, на биржевом рынке: дисциплина и контроль эмоций!

Данный помощник поможет вам с лёгкостью ограничивать риски на каждую сделку, и правильно выставить уровни прибылей.
Те кто долго торгуют, на валютном рынке, уже знают, что правильное соотношение риск/прибыль, является эффективным инструментом в работе.
Предыдущие убытки перекрываются следующими прибылями. Если не единожды ставить одинакового размера стоп ордера, и не перетаскивать их, надеясь,
на то что рынок всё же пойдёт в твою сторону. Правильная торговля и соблюдение всех пунктов своего алгоритма действий, дают свои фиксированные результаты.
Действуя по правилу: Короткий риск и большие прибыли придёт осознание того что работа может быть постоянной и стабильной, если делать всё правильно.

Ограничение рисков и правильная их расстановка, залог успеха каждого трейдера.
Данный робот помощник, с лёгкостью, поможет соблюдать правила маржинальной торговли.

Риск(sl) и тейкпрофиты(tp) помощник может ставить от всего вашего депозита или от его части.

Некоторые входные параметры эксперта:

  • Сhoice Risk - Выбор вида риска. В деньгах или в процентах от депозита.
  • Risk ( sl ) Value - Объём риска. Устанавливается в условных единицах, либо в процентном соотношении от всего или от его части депозита.
  • Profit ( tp ) Value - Объём прибыли. Устанавливается в условных единицах, либо в процентном соотношении от всего или от его части депозита.

Примечание: Эксперт VT, автоматически расставляет уровни риска и прибыли, по открытым или вновь открытым сделкам. По заданным вами параметрам.
                      Также в параметрах есть опция трейлинг стоп, которая при движении цены в вашу сторону, переведёт все сделки в безубыток.

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5 (2)
Utilities
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CandleStick Scanner for MT4
Mounir Cheikh
Utilities
The CandleStick Scanner is a tool that allow you to perform a   market scan   and search any candlestick pattern that you already created in the current chart, You can perform a quick search in the current chart (500 bars will be scanned),  This is a   lite version   of  CandleStick Factory for MT4   . The   full version   video can be found here :  https://www.youtube.com/watch?v=fq7pLXqVO94 The  full version  can be purchased here:  https://www.mql5.com/en/market/product/75628 How it works Yo
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Indicators
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Indicators
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FREE
DailyHit
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Indicators
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Experts
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Utilities
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5 (2)
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Today is the Day
Alexander Shienkov
5 (3)
Indicators
This simple information indicator shows the name of the current day and past working days, months and years. On the concept of time and timeframe It is common knowledge that a timeframe is a time interval considered in technical analysis of free financial markets, during which the price and other market data changes occur when the price charts are plotted. In the MetaTrader 4 trading terminal, these periods are separated by vertical dashed line, which can be enabled or disabled by simply pressi
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Opening Candle Time
Alexander Shienkov
5 (2)
Indicators
A simple information indicator showing the time left before the opening of the next candlestick or bar. About the concept of a timeframe A timeframe is the time interval considered in the technical analysis of free financial markets (the same applies to the global currency market), during which the price and other market data change. The smallest timeframe is the so-called tick. A timeframe is the time interval used to group quotes when drawing elements of a price chart (bars, Japanese candlest
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High and Low Levels EMA
Alexander Shienkov
Indicators
High and Low Levels EMA Технический индикатор в помощь трейдеру. Однажды пришла идея при изучении индикатора Moving A verage ( MA ). Так как мувинги эти сглаженное, среднее значения цены за выбранный период, то как и у обычной цены и у мувинга должны быть «хаи и лои». Данный индикатор, показывает уровни High и Low . Динамических уровней поддержки и сопротивления. О понятии High и Low . Хай  — от английского  high  — обозначает наиболее высокую цену («рынок на  хаях » — капитализация актив
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Opening Hours Vertical Levels
Alexander Shienkov
Indicators
Indicator of vertical lines on the timeframes М5 and М1. It draws the lines for the period of the current day and the previous day. This indicator visualizes visually shows the trader the beginning and end of the chart hour, as well as the past hourly periods, 30-minute and 5-minute chart intervals. The advantage provided by this indicator is that the trader using this indicator on a chart of a currency pair with the smaller timeframe will always be aware of when the new hour begins. On the con
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Spread and Cost pips
Alexander Shienkov
5 (2)
Indicators
It is another simple information indicator. This indicator shows the current spread of a financial instrument and the value of one point with a volume of 0.10 lot. About the Spread Spread is the difference between the Ask and the Bid price of an asset in the stock or currency exchange. Let's refer to Central Banks and currency exchange in these banks, in order to understand why Spread is so important in currency trading. In Central Banks, we always see the difference between the buying and the
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The Bid price Above Below EMA
Alexander Shienkov
Indicators
EMA Above Below Bid price Технический индикатор в помощь трейдеру. Данный индикатор, показывает расположение пяти ЕМА,  пяти средних скользящих, относительно цены формирующей японские свечи или бары (цена Bid ). О понятии ЕМА. Скользящая средняя (moving average, MA)  — это дополнительная линия на графике цены актива.  Внешне она повторяет график цены, но с небольшим запозданием и более гладко, без колебаний. Основные характеристики: 1.     Показывает тренды. Если скользящая устремлена ввер
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History VT
Alexander Shienkov
Indicators
History VT Информационный индикатор. Показывает на графике, сразу после открытия сделки, стрелку именно на той японской свече, где позиция открыта. То есть там, где появилась штрихпунктирная линия открытой сделки, в терминале. Далее, после открытия сделки, как обычно, трейдер ставит SL и TP  и ждёт итога своего выбора направления движения. После того как сделка закрылась, по « sl » или « tp » или «вручную», индикатор отображает на графике уровни и текстовые сноски параметров сделки. Сноски
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ATR info panel
Alexander Shienkov
5 (1)
Indicators
Индикатор таблица, постоянно меняющихся значений, пройденных ценой пунктов от начало дня (D1) , от начала недели (W1) и от начала текущего месяца (MN) . Индикатор также показывает средний дневной АТР за выбранный период. Параметры всей таблицы регулируются. Перемещение по осям монитора, для расположения в удобном месте, цвета текстов и заполнений ячеек, размеры столбцов, строк, цифр и текстов. Пользоваться можно на белом и тёмном фоне. По индикатору трейдер может легко определить настроение на р
Margin Out aud PLUS 100
Alexander Shienkov
Indicators
Indicator of the Margin Call, Stop Out and Plus 100 (one hundred percent of profit to the deposit) levels. It has been designed to better visualize and maintain money management when trading financial instruments. The levels drawn by the indicator have different colors. They visualize the price range, at which a broker generates a notification (Margin Call) and force closes the deals (Stop Out) due to the shortage of funds on the account, in case the price goes against the positions opened by a
Round price levels alert
Alexander Shienkov
Indicators
An indicator of round levels. A range of important price levels with sound and text alerts, which are generated when the current Bid price of a currency pair is equal to a round number. This indicator visually shows the trader true support and resistance levels, which are used by most of traders and trading robots. The advantage provided by this indicator is that the trader using this indicator on a chart does not need to draw any additional levels. Round price levels represent a certain barrier
Doji Marker Point
Alexander Shienkov
Indicators
This indicator shows the levels and signal dots of the Doji pattern. The indicator allows traders to easily determine possible location of a price rebound. Doji is a candlestick with Open and Close price equal, or almost equal. It should also have shadows of approximately the same size on both sides. Doji denotes the balance between buyers and sellers, or the absence of major players, or level testing. This pattern can mean both a reversal and a continuation of the trend. Indicator Parameters I
Crossing signal ema
Alexander Shienkov
Indicators
This indicator visualizes the intersection of two moving averages. (SМА, EMA, SMMA, LWMA). It has been created for visibility of signals and notification about intersections of Moving Average. Moving Average is simply the averaged value of the price for the selected timeframe (TF). Therefore, the moving averages are used on a wide variety of timeframes, from 1 minute to a year and even decades. Possible types of moving averages in the indicator SMA (Simple Moving Average); EMA (Exponential Movi
Signal Moving Average Convergence Divergence
Alexander Shienkov
Indicators
This indicator visualizes the intersection of two moving averages in the MACD oscillator. It uses the histogram color to signal about the moving averages crossing the zero level of the indicator. The MACD (Moving Average Convergence/Divergence) indicator is a popular oscillator actively used by traders when working in the currency and stock markets to determine trends and to search for trading signals. This linear indicator allows obtaining a variety of trading signals: crossing the zero line; d
Folding meter 4 Trend Lines
Alexander Shienkov
4.5 (2)
Indicators
Folding rule of 4 trend lines The indicator has been created based on the "Folding rule" trading strategy. It shows four pairs of inclined resistance and support lines. These lines are plotted based on the nearest High and Low of the ZigZag technical indicator with four given input parameters. The indicator draws dots above and below the price extremums that have been used for plotting the trend lines. The indicator of trend lines facilitates the plotting of trend lines, channels and technical p
Kiss III EMA
Alexander Shienkov
Indicators
Индикатор динамического уровня сопротивления и поддержки Moving Average. Визуально показывает момент прикосновение цены Bid , одной или трёх скользящих средних с   заданными во входных параметрах свойствами. Создан для наглядности сигналов и оповещения состоявшегося пересечения (прикосновения) цены Bid и Moving Average. Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ). Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ,
OHLC External Candle
Alexander Shienkov
Indicators
Open High Low Close Внешняя Свеча Индикатор внешних свечей наложенных на график с выбранными вами тайм фреймом. Наглядно отображаете уровни OHLC и пройденное значение ATR текущей свечи и свечей в истории. OHLC — аббревиатура, дословно расшифровывается как: O — open (цена открытия интервала (бара или японской свечи)). H — high (максимум цены интервала). L — low (минимум цены интервала). C — close (цена закрытия интервала). Данный индикатор наглядно покажет трейдеру, уровень открытия, закрыт
ATR Sessions Pips
Alexander Shienkov
Indicators
Ещё один простой информационный индикатор, показывающий самые важные торговые сессии валютного рынка. О понятии торговых сессий. Всем известно, что торговая сессия – это промежуток времени, в течение которого банки и другие участники рынка ведут активную торговлю, при этом активизируются   в определённые часы рабочего дня. Валютный рынок, рынки акций и сырьевые рынки   работают круглосуточно с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней. Когда в одной стране ещё спят, в другой рабочий ден
Open Day and ATR
Alexander Shienkov
Indicators
Информационный индикатор, показывающий самые важные торговые уровни для внутридневной торговли, и не только. О понятии уровней «Поддержка» и «Сопротивление». Всем известно, что исторический ценовой диапазон цен состоит из уровней от которых в прошлом, были значимые движения. И уровни работающие в прошлом, наверняка будут работать и сейчас. К примеру, уровень, находящийся снизу текущей цены является уровнем «Поддержки», если от него ранее было значительное движение. К примеру, уровень, нах
Channels VT Auto Multi
Alexander Shienkov
Indicators
Auto Multi Channels VT Ещё один технический индикатор в помощь трейдеру. Данный индикатор, автоматически показывает, наклонные каналы в восходящем, нисходящем и боковом движении цены, т.е. тренды. (Внутри дня. Среднесрочные и долгосрочные, а также Восходящие, нисходящие и боковые). О понятии Тренд. На бирже, трендом называется  направленное движение ценового графика в одну из сторон (вверх или вниз) . То есть, тренд в трейдинге — это ситуация, когда цена определенное время возрастает или сниж
Old Time Frame EMA
Alexander Shienkov
Indicators
Old Time Frame EMA   Индикатор двух динамических уровней сопротивления и поддержки Moving Average. Данный индикатор рисует на открытом графике младшего тайм фрейма, ЕМА со старшего тайм фрейма.   Создан для наглядности сигналов, для входа в рынок, для тех трейдеров, у кого Средние Скользящие Цены (ЕМА или МА), являются основным сигналом для открытия или закрытия сделок. А также ориентиром, направлением тренда в движении текущих цен, внутри дня и в среднесрочной торговле. Возможные типы сред
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