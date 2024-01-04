Risk Manager VT





Робот - помощник, от команды VT.

О рискменеджменте в торговле:



Грамотный риск менеджмент в трейдинге – это залог успеха при решении основных Ваших задач, при активной ручной торговле, на биржевом рынке: дисциплина и контроль эмоций!



Данный помощник поможет вам с лёгкостью ограничивать риски на каждую сделку, и правильно выставить уровни прибылей.

Те кто долго торгуют, на валютном рынке, уже знают, что правильное соотношение риск/прибыль, является эффективным инструментом в работе.

Предыдущие убытки перекрываются следующими прибылями. Если не единожды ставить одинакового размера стоп ордера, и не перетаскивать их, надеясь,

на то что рынок всё же пойдёт в твою сторону. Правильная торговля и соблюдение всех пунктов своего алгоритма действий, дают свои фиксированные результаты.

Действуя по правилу: Короткий риск и большие прибыли придёт осознание того что работа может быть постоянной и стабильной, если делать всё правильно.



Ограничение рисков и правильная их расстановка, залог успеха каждого трейдера.

Данный робот помощник, с лёгкостью, поможет соблюдать правила маржинальной торговли.



Риск(sl) и тейкпрофиты(tp) помощник может ставить от всего вашего депозита или от его части.





Сhoice Risk - Выбор вида риска. В деньгах или в процентах от депозита.

- Выбор вида риска. В деньгах или в процентах от депозита. Risk ( sl ) Value - Объём риска. Устанавливается в условных единицах, либо в процентном соотношении от всего или от его части депозита.

- Объём риска. Устанавливается в условных единицах, либо в процентном соотношении от всего или от его части депозита. Profit ( tp ) Value - Объём прибыли. Устанавливается в условных единицах, либо в процентном соотношении от всего или от его части депозита.





Примечание: Эксперт VT, автоматически расставляет уровни риска и прибыли, по открытым или вновь открытым сделкам. По заданным вами параметрам.

Также в параметрах есть опция трейлинг стоп, которая при движении цены в вашу сторону, переведёт все сделки в безубыток.

