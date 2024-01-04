Risk Manager VT
- Utilities
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- Version: 2.1
- Updated: 4 January 2024
- Activations: 15
Risk Manager VT
Робот - помощник, от команды VT.
О рискменеджменте в торговле:
Грамотный риск менеджмент в трейдинге – это залог успеха при решении основных Ваших задач, при активной ручной торговле, на биржевом рынке: дисциплина и контроль эмоций!
Данный помощник поможет вам с лёгкостью ограничивать риски на каждую сделку, и правильно выставить уровни прибылей.
Те кто долго торгуют, на валютном рынке, уже знают, что правильное соотношение риск/прибыль, является эффективным инструментом в работе.
Предыдущие убытки перекрываются следующими прибылями. Если не единожды ставить одинакового размера стоп ордера, и не перетаскивать их, надеясь,
на то что рынок всё же пойдёт в твою сторону. Правильная торговля и соблюдение всех пунктов своего алгоритма действий, дают свои фиксированные результаты.
Действуя по правилу: Короткий риск и большие прибыли придёт осознание того что работа может быть постоянной и стабильной, если делать всё правильно.
Ограничение рисков и правильная их расстановка, залог успеха каждого трейдера.
Данный робот помощник, с лёгкостью, поможет соблюдать правила маржинальной торговли.
Риск(sl) и тейкпрофиты(tp) помощник может ставить от всего вашего депозита или от его части.
- Сhoice Risk - Выбор вида риска. В деньгах или в процентах от депозита.
- Risk ( sl ) Value - Объём риска. Устанавливается в условных единицах, либо в процентном соотношении от всего или от его части депозита.
- Profit ( tp ) Value - Объём прибыли. Устанавливается в условных единицах, либо в процентном соотношении от всего или от
его части депозита.
Примечание: Эксперт VT, автоматически расставляет уровни риска и прибыли, по открытым или вновь открытым сделкам. По заданным
вами параметрам.
Также в параметрах есть опция трейлинг стоп, которая при движении цены в вашу сторону, переведёт все сделки в безубыток.