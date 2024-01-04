Kiss III EMA

Индикатор динамического уровня сопротивления и поддержки Moving Average. Визуально показывает момент прикосновение цены Bid,

одной или трёх скользящих средних с заданными во входных параметрах свойствами.

Создан для наглядности сигналов и оповещения состоявшегося пересечения (прикосновения) цены Bid и Moving Average.

Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ).



Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий.

Возможные типы средних скользящих в индикаторе:

SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;

EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя;

SMMA (Smoothed Moving Average) - сглаженная скользящая средняя;

LWMA (Linear Weighted Moving Average) – линейно-взвешенная скользящая средняя;



В индикаторе есть возможность менять цвет и период всех Moving Average. При правильном понимании, индикатор наглядно показывают трейдеру, направление тренда по валютному инструменту.



Пробой или отскок цены от Moving Average разных периодов и типов, является самой простой стратегией из многообразия методов торговли на валютном рынке.

К примеру, если трейдер видит что цена пробила МА и цена закрепляется выше или ниже, то появляется возможный сигнал для входа в рынок по начавшемуся направлению.





Оповещение о пересечении:

Вовремя прикосновения ценой Bid средней скользящей, индикатор Kiss EMA 365 создаёт:

Звуковое уведомление. Рисует графический значок на состоявшемся прикосновения. Открывает окно алерта, где написано время состоявшегося прикосновения, название валютного инструмента, период МА, таймфрейм (ТФ).





Входные параметры индикатора по умолчанию:



Настройки каждого из трёх ЕМА:



Period Moving Average - период первого Moving Average, по умолчанию : 365.

период первого по умолчанию Method Moving Average - тип построения Moving Average, по умолчанию : Simple.

тип построения по умолчанию Moving Averege price - По умолчанию в построении MA используются цены закрытия баров: Close price.

- По умолчанию в построении MA используются цены закрытия баров: Close price. Color of MA and price tag – Цвет Moving Average и ценовой метки , по умолчанию : Black.

Цвет и ценовой метки по умолчанию Width МА – толщина МА, по умолчанию: 2.

– толщина МА, по умолчанию: 2. Style MA – стиль МА, по умолчанию: Dot .

Show touch icons - показывать прикосновения(значки), по умолчанию: true;

- показывать прикосновения(значки), по умолчанию: true; Touch icon code DOWN - код значка при сигнале вниз, по умолчанию: 218;

- код значка при сигнале вниз, по умолчанию: 218; Сolor icon DOWN - Цвет значка при сигнале вниз, по умолчанию: Green;

- Цвет значка при сигнале вниз, по умолчанию: Green; Touch icon code UP - код значка при сигнале вверх, по умолчанию: 217;

- код значка при сигнале вверх, по умолчанию: 217; Сolor icon UP - Цвет значка при сигнале вверх, по умолчанию: Green;

Width touch icon – Толщина значков прикосновений, по умолчанию:1.

– Толщина значков прикосновений, по умолчанию:1. Indent icon in % - Отступ значков в от бара или свечи в процентах, по умолчанию: 2.

Enable or disable alert touch – Включить, выключить алерт сигнал, по умолчанию: True .

– Включить, выключить алерт сигнал, по умолчанию: . Enable or disable price tag – Включить, выключить ценовую метку, по умолчанию: True .

– Включить, выключить ценовую метку, по умолчанию: . Width price tag – Толщина ценовой метки, по умолчанию: 1.



Примечание: Стиль линий МА меняется, при Width МА = 1.

Несколько советов трейдеру по стратегии пересечение МА:

Не открывай сделки в пробой или отскок от средней скользящей,

пока не закрылся таймфрейм, свеча или бар. (Сигнал: закрытие выше - покупаем, ниже – продаём.) Начавшееся движение скорее всего продолжиться.



