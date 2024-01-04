Kiss III EMA
- Indicators
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- Version: 3.0
- Updated: 4 January 2024
- Activations: 10
Индикатор динамического уровня сопротивления и поддержки Moving Average. Визуально показывает момент прикосновение цены Bid,
одной или трёх скользящих средних с заданными во входных параметрах свойствами.
Создан для наглядности сигналов и оповещения состоявшегося пересечения (прикосновения) цены Bid и Moving Average.
Скользящая средняя — это просто
усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ).
Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ, от 1 минуты до года и даже десятилетий.
Возможные типы средних скользящих в индикаторе:
- SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
- EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя;
- SMMA (Smoothed Moving Average) - сглаженная скользящая средняя;
- LWMA (Linear Weighted Moving Average) – линейно-взвешенная скользящая средняя;
В индикаторе есть возможность менять цвет и период всех Moving Average. При правильном понимании, индикатор наглядно показывают трейдеру, направление тренда по валютному инструменту.
Пробой или отскок цены от Moving Average разных периодов и типов, является самой простой стратегией из многообразия методов торговли на валютном рынке.
К примеру, если трейдер видит что цена пробила МА и цена закрепляется выше
или ниже, то появляется возможный сигнал для входа в рынок по начавшемуся
направлению.
Оповещение о пересечении:
Вовремя прикосновения ценой Bid средней скользящей, индикатор Kiss EMA 365 создаёт:
- Звуковое уведомление.
- Рисует графический значок на состоявшемся прикосновения.
- Открывает окно алерта, где написано время состоявшегося прикосновения, название валютного инструмента, период МА, таймфрейм (ТФ).
Входные параметры индикатора по умолчанию:
Настройки каждого из трёх ЕМА:
- Period Moving Average- период первого Moving Average, по умолчанию: 365.
- Method Moving Average- тип построения Moving Average, по умолчанию: Simple.
- Moving Averege price - По умолчанию в построении MA используются цены закрытия баров: Close price.
- Color of MA and price tag – Цвет Moving Average и ценовой метки, по умолчанию: Black.
- Width МА – толщина МА, по умолчанию: 2.
- Style MA – стиль МА, по умолчанию: Dot.
- Show touch icons - показывать прикосновения(значки), по умолчанию: true;
- Touch icon code DOWN - код значка при сигнале вниз, по умолчанию: 218;
- Сolor icon DOWN - Цвет значка при сигнале вниз, по умолчанию: Green;
- Touch icon code UP - код значка при сигнале вверх, по умолчанию: 217;
- Сolor icon UP - Цвет значка при сигнале вверх, по умолчанию: Green;
- Width touch icon – Толщина значков прикосновений, по умолчанию:1.
- Indent icon in % - Отступ значков в от бара или свечи в процентах, по умолчанию: 2.
- Enable or disable alert touch – Включить, выключить алерт сигнал, по умолчанию: True.
- Enable or disable price tag – Включить, выключить ценовую метку, по умолчанию: True.
- Width price tag – Толщина ценовой метки, по умолчанию: 1.
Примечание: Стиль линий МА меняется, при Width МА = 1.
Несколько советов трейдеру по стратегии пересечение МА:
- Не открывай сделки в пробой
или отскок от средней скользящей,
пока не закрылся таймфрейм, свеча или бар. (Сигнал: закрытие выше - покупаем, ниже – продаём.)
- Начавшееся движение скорее всего продолжиться.