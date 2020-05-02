StarTrend è un indicatore a freccia che identifica, con alta probabilità, l'inizio di un nuovo trend. La sua versatilità, però, permette di utilizzarlo anche in strategia in cui cerchiamo operazioni a favore di trend.

StarTrend può essere la base del proprio sistema di trading oppure può integrare, per dare conferme o suggerimenti di astensione, il tuo sistema già collaudato.

StarTrend invia segnali di preallarme quando c'è un probabile rallentamento della forza del trend e poi disegna una stella quando il cambiamento di trend è più probabile.

StarTrend è stato studiato su timeframe D1 and H4 ma con StarSwing, e non solo, funziona perfettamente anche ai time frame più bassi. Si può operare perfettamente con le divergenze stocastiche o nello swing trading.

NO REPAINT!!!



I segnali sono confermati al cambio di candela e non saranno più cancellati.



PARAMETRI:

Precision Control : può assumere un valore tra 0 e 100. Più è alto questo valore più saranno filtrati i segnali.

Speed 0-200 : può assumere un valore tra 0 e 200. Più è basso questo valore più saranno filtrati i segnali.

Show Entry Level : se a "true", l'indicatore disegnarà il livello d'ingresso suggerito in base al parametro successivo.

Correction in percentage : Permette di esprimere, in percentuale, il ritracciamento assegnabile per l'entry level consigliato.

Candle for history : Permette di esprimere quante candele nello storico analizzare; 0 significa tutte.

Alert pop-up active : se a "true", l'indicatore avviserà con un pop-up dopo una stella confermata.

Alert on smartphone active : se a "true", l'indicatore avviserà sullo smartphone dopo una stella confermata.

Alert email active : se a "true", l'indicatore avviserà via mail dopo una stella confermata.

Mail subject : permette di personalizzare l'oggetto mail inviata dalla piattaforma.

Time filter activated : se a "true" disegnerà stelline sono in una determinata fascia oraria.

Start time: permette di impostare l'ora iniziale della fascia oraria.

End time: permette di impostare l'ora finale della fascia oraria.









Fatti suggerire l'inizio del trend!











