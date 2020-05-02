StarTrend
- Indicators
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- Version: 1.68
- Updated: 19 September 2022
- Activations: 7
StarTrend è un indicatore a freccia che identifica, con alta probabilità, l'inizio di un nuovo trend. La sua versatilità, però, permette di utilizzarlo anche in strategia in cui cerchiamo operazioni a favore di trend.
StarTrend può essere la base del proprio sistema di trading oppure può integrare, per dare conferme o suggerimenti di astensione, il tuo sistema già collaudato.
StarTrend invia segnali di preallarme quando c'è un probabile rallentamento della forza del trend e poi disegna una stella quando il cambiamento di trend è più probabile.
StarTrend è stato studiato su timeframe D1 and H4 ma con StarSwing, e non solo, funziona perfettamente anche ai time frame più bassi. Si può operare perfettamente con le divergenze stocastiche o nello swing trading.
NO REPAINT!!!
I segnali sono confermati al cambio di candela e non saranno più cancellati.
PARAMETRI:
Precision Control: può assumere un valore tra 0 e 100. Più è alto questo valore più saranno filtrati i segnali.
Speed 0-200: può assumere un valore tra 0 e 200. Più è basso questo valore più saranno filtrati i segnali.
Show Entry Level: se a "true", l'indicatore disegnarà il livello d'ingresso suggerito in base al parametro successivo.
Correction in percentage: Permette di esprimere, in percentuale, il ritracciamento assegnabile per l'entry level consigliato.
Candle for history: Permette di esprimere quante candele nello storico analizzare; 0 significa tutte.
Alert pop-up active: se a "true", l'indicatore avviserà con un pop-up dopo una stella confermata.
Alert on smartphone active: se a "true", l'indicatore avviserà sullo smartphone dopo una stella confermata.
Alert email active: se a "true", l'indicatore avviserà via mail dopo una stella confermata.
Mail subject: permette di personalizzare l'oggetto mail inviata dalla piattaforma.
Time filter activated: se a "true" disegnerà stelline sono in una determinata fascia oraria.
Start time: permette di impostare l'ora iniziale della fascia oraria.
End time: permette di impostare l'ora finale della fascia oraria.
Fatti suggerire l'inizio del trend!