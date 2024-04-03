ATR Sessions Pips

Ещё один простой информационный индикатор, показывающий самые важные торговые сессии валютного рынка.

О понятии торговых сессий.


Всем известно, что торговая сессия – это промежуток времени, в течение которого банки и другие
участники рынка ведут активную торговлю, при этом активизируются  в определённые часы рабочего дня.

Валютный рынок, рынки акций и сырьевые рынки  работают круглосуточно с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней.
Когда в одной стране ещё спят, в другой рабочий день уже в разгаре,а где-то он только начинается или уже подходит к концу.
В торговом терминале MetaTrader 4 стандартные временные метки отображаются только по началу нового дня.
Данные периоды разделены вертикальными пунктирными линиями, включить и отключить которые можно простым нажатием сочетания клавиш "Ctrl + Y".

Работа индикатора.

Данный индикатор наглядно на графике показывает начало, конец, максимумы и минимумы торговый сессий.
А также количество пройденных ценой пунктов (АТР), прошедших сессий и сессии которая активна сейчас.
При добавлении его на график размещает графические объекты относящиеся к торговым сессиям.
Цвет, размеры текста, ценовых меток и стили всех графических объектов, а также задавать время торговых сессии индикатора,
можно менять во входных параметрах.

Индикатор очень упрощает понимание графика и движения цен за прошлый и текущий период времени.

Основными торговыми сессиями принято считать:

  • Азиатская (Asia)
  • Европейская (Europe)
  • Американская (America)

    Примечание 1: Есть ещё Австралийская (тихоокеанская) (Pacific) торговая сессия,
    но она менее валатильна и коротко временна. В Индикаторе она не отображается.

    Примечание 2: Каждая из торговых сессий, в мире, отличается от остальных не только временем работы,
    но и некоторыми специфическими особенностями торговли.

Параметры индикатора

  • Show price tags high and low sessions current day – Показывать ценовые метки торговых сессий текущего дня, по умолчанию: True.
  • Color Price Tags trading sessions – Цвет ценовых меток, по умолчанию: DodgerBlue.
  • Size Price Tags trading sessions –  Размер ценовых меток, по умолчанию: 1.

  • Show the name and ATR sessions - Показывать название торговых сессий и АТР (количество пунктов между минимумом и максиму за торговую сессию), по умолчанию: true.
  • On / Off the name of the sessions –  Включить \Выключить только название ТС, по умолчанию: false.
  • The color of the names of the session and ATR - Цвет текста АТР и пройденных пунктов, по умолчанию: DodgerBlue.
  • The font size of the names of the session and ATR - Размер текста, по умолчанию: 8.
  • Indent font name of the session and ATR - Отступ текста от прямоугольника торговых сессий вверх, по умолчанию: 20.

  • The Number of days trading sessions are displayed  - Количество дней для отображения индикатором сессий, по умолчанию: 5. (если много линий уменьши до 2.) 

  • Opening hours of the Asian session - Время открытия Азиатской торговой сессии, по умолчанию: 02:00. (мск)
  • Closing hours of the Asian session - Время закрытия Азиатской торговой сессии, по умолчанию: 09:00. (мск)
  • The color rectangle of the Asian session - Цвет прямоугольника Азиатской торговой сессии, по умолчанию: DodgerBlue.

    • Opening hours of the European session - Время открытия Европейской торговой сессии, по умолчанию: 09:00. (мск)
    • Closing hours of the European session - Время закрытия Европейской торговой сессии, по умолчанию: 17:00. (мск)
    • The color rectangle of the European session - Цвет прямоугольника Европейской торговой сессии, по умолчанию: DodgerBlue.
    • Opening hours of the American session - Время открытия Американской торговой сессии, по умолчанию: 15:30. (мск)
    • Closing hours of the American session - Время закрытия Американской торговой сессии, по умолчанию: 22:00. (мск)
    • The color rectangle of the American session - Цвет прямоугольника Американской торговой сессии, по умолчанию: DodgerBlue.


    Примечание    : Индикатор подходит для работы при любом цвете фона графика и очень удобен для анализа движений цены во времени.

    Примечание: В IV версии индикатора в названии торговых сессий добавлен текст Минимумы и Максимумы (max min).
    К примеру:     Min (Asia0) Pips: 478  - где 0 это сегодняшний день.. То есть минимум Азиатской сессии сегодняшнего дня. 
    Если 1, то день вчерашний.. Если 2, то день позавчерашний.. и .тд.

    Важно: По умолчанию отображение количества дней, и торговых сессий в них может превышать ваше зрительное восприятие уровней. (можно сделать меньше).
    Сдвиг текст очень удобен на таймфреймах не выше М15. Если индикатор не прорисовался дождись нового Тика т.е. обновления котировки.


    Важные новые параметры индикатора: 

    1. Добавлены дополнительные уровни экстремумов.

    2. Название уровней и значение АТР можно сдвигать вправо.

    3. Цифровое Значение АТР, в пунктах можно выключать.

    4. Дополнительные уровни Экстремумов можно отключать.

    5. Можно менять количество дней отображения сессий. 

    6. Можно включать и выключать заливку квадратов сессий. 



    При отображении текста индикатора, к примеру:

    1. Max(EU0) - это максимум Европейской сессии "сегодня".

    1.1. Min(EU0) - это минимум Европейской сессии "сегодня".


    2. Max(EU1) - это максимум Европейской сессии "вчера".

    2.1. Min(EU1) - это минимум Европейской сессии "вчера".


    3. Max(EU2) - это максимум Европейской сессии "позавчера".

    3.1. Min(EU2) - это минимум Европейской сессии "позавчера".  и так далее.. 3,4,5. 


    Тоже самое и с другими торговыми сессиями. US1. US2. US3.. и так далее.., где 

    US1- это сессия вчерашнего дня. Сегодняшнего дня - это значение с цифрой 0.

    Цифра 5 это сессия пятидневной давности. К примеру:  Max(Asia5). Это максимум

    Азиатской Торговой Сессии пять дней назад. 





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    This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System   is currently available for $99. The price will   increase to $199   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-re
    BTMM State Engine Pro MT4
    Garry James Goodchild
    Indicators
    BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
    Prop Firm Sniper
    Mohamed Hassan
    4.33 (6)
    Indicators
    Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
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    PZ TRADING SLU
    5 (2)
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    Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Display
    Finesia Sniper
    Robby Suhendrawan
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    Finesia Scalper - High Probability & Non-Repainting System Discounted   Price   !!     Secure the Lowest Price Today. Next The price will increase to   250 USD . Are you looking for a powerful, high-probability trading indicator that removes the guesswork from your chart? Finesia Scalper is a professional-grade, 100% non-repainting trading tool designed to provide you with ultimate precision. Built on a proven algorithm, this indicator seamlessly combines three highly effective trading methodolo
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    Forex Breath System is a trend based trading system which can be used with any market. You can use this system with currencies, metals, commodities, indices, crypto and even stocks. It can also be used with any time frame. The system is universal. It shows trend and provides arrow signals with the trend. The indicator can also provide you with a special type of alerts when the signals appear in the direction of the trend which makes trend trading an easy task. The indicator is very easy to use a
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    Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
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    5 (1)
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    4.43 (7)
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    Specials Discount now. The Next Generation Forex Trading Tool. Dynamic Forex28 Navigator is the evolution of our long-time, popular indicators, combining the power of three into one: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 reviews) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 reviews) + CS28 Combo Signals (recent Bonus) Details about the indicator  https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 What Does The Next-Generation Strength Indicator Offer? Everything you loved about the originals, now
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    Trading Special –40% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With only ONE chart you can read Currency Strength for 28 Forex pairs! Imagine how your trading will improve because you are able to pinpoint the exact trigger point of a new trend or scalping opportunity? User manual: click here That's the first one, the original! Don't buy a
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    Margin Out aud PLUS 100
    Alexander Shienkov
    Indicators
    Indicator of the Margin Call, Stop Out and Plus 100 (one hundred percent of profit to the deposit) levels. It has been designed to better visualize and maintain money management when trading financial instruments. The levels drawn by the indicator have different colors. They visualize the price range, at which a broker generates a notification (Margin Call) and force closes the deals (Stop Out) due to the shortage of funds on the account, in case the price goes against the positions opened by a
    Round price levels alert
    Alexander Shienkov
    Indicators
    An indicator of round levels. A range of important price levels with sound and text alerts, which are generated when the current Bid price of a currency pair is equal to a round number. This indicator visually shows the trader true support and resistance levels, which are used by most of traders and trading robots. The advantage provided by this indicator is that the trader using this indicator on a chart does not need to draw any additional levels. Round price levels represent a certain barrier
    Doji Marker Point
    Alexander Shienkov
    Indicators
    This indicator shows the levels and signal dots of the Doji pattern. The indicator allows traders to easily determine possible location of a price rebound. Doji is a candlestick with Open and Close price equal, or almost equal. It should also have shadows of approximately the same size on both sides. Doji denotes the balance between buyers and sellers, or the absence of major players, or level testing. This pattern can mean both a reversal and a continuation of the trend. Indicator Parameters I
    Crossing signal ema
    Alexander Shienkov
    Indicators
    This indicator visualizes the intersection of two moving averages. (SМА, EMA, SMMA, LWMA). It has been created for visibility of signals and notification about intersections of Moving Average. Moving Average is simply the averaged value of the price for the selected timeframe (TF). Therefore, the moving averages are used on a wide variety of timeframes, from 1 minute to a year and even decades. Possible types of moving averages in the indicator SMA (Simple Moving Average); EMA (Exponential Movi
    Signal Moving Average Convergence Divergence
    Alexander Shienkov
    Indicators
    This indicator visualizes the intersection of two moving averages in the MACD oscillator. It uses the histogram color to signal about the moving averages crossing the zero level of the indicator. The MACD (Moving Average Convergence/Divergence) indicator is a popular oscillator actively used by traders when working in the currency and stock markets to determine trends and to search for trading signals. This linear indicator allows obtaining a variety of trading signals: crossing the zero line; d
    Folding meter 4 Trend Lines
    Alexander Shienkov
    4.5 (2)
    Indicators
    Folding rule of 4 trend lines The indicator has been created based on the "Folding rule" trading strategy. It shows four pairs of inclined resistance and support lines. These lines are plotted based on the nearest High and Low of the ZigZag technical indicator with four given input parameters. The indicator draws dots above and below the price extremums that have been used for plotting the trend lines. The indicator of trend lines facilitates the plotting of trend lines, channels and technical p
    Kiss III EMA
    Alexander Shienkov
    Indicators
    Индикатор динамического уровня сопротивления и поддержки Moving Average. Визуально показывает момент прикосновение цены Bid , одной или трёх скользящих средних с   заданными во входных параметрах свойствами. Создан для наглядности сигналов и оповещения состоявшегося пересечения (прикосновения) цены Bid и Moving Average. Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ). Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ,
    OHLC External Candle
    Alexander Shienkov
    Indicators
    Open High Low Close Внешняя Свеча Индикатор внешних свечей наложенных на график с выбранными вами тайм фреймом. Наглядно отображаете уровни OHLC и пройденное значение ATR текущей свечи и свечей в истории. OHLC — аббревиатура, дословно расшифровывается как: O — open (цена открытия интервала (бара или японской свечи)). H — high (максимум цены интервала). L — low (минимум цены интервала). C — close (цена закрытия интервала). Данный индикатор наглядно покажет трейдеру, уровень открытия, закрыт
    Risk Manager VT
    Alexander Shienkov
    Utilities
    Risk Manager VT Робот - помощник, от команды VT. О рискменеджменте в торговле: Грамотный риск менеджмент в трейдинге – это залог успеха при решении основных Ваших задач, при активной ручной торговле, на биржевом рынке: дисциплина и контроль эмоций! Данный помощник поможет вам с лёгкостью ограничивать риски на каждую сделку, и правильно выставить уровни прибылей. Те кто долго торгуют, на валютном рынке, уже знают, что правильное соотношение риск/прибыль, является эффективным инструментом в
    Open Day and ATR
    Alexander Shienkov
    Indicators
    Информационный индикатор, показывающий самые важные торговые уровни для внутридневной торговли, и не только. О понятии уровней «Поддержка» и «Сопротивление». Всем известно, что исторический ценовой диапазон цен состоит из уровней от которых в прошлом, были значимые движения. И уровни работающие в прошлом, наверняка будут работать и сейчас. К примеру, уровень, находящийся снизу текущей цены является уровнем «Поддержки», если от него ранее было значительное движение. К примеру, уровень, нах
    Channels VT Auto Multi
    Alexander Shienkov
    Indicators
    Auto Multi Channels VT Ещё один технический индикатор в помощь трейдеру. Данный индикатор, автоматически показывает, наклонные каналы в восходящем, нисходящем и боковом движении цены, т.е. тренды. (Внутри дня. Среднесрочные и долгосрочные, а также Восходящие, нисходящие и боковые). О понятии Тренд. На бирже, трендом называется  направленное движение ценового графика в одну из сторон (вверх или вниз) . То есть, тренд в трейдинге — это ситуация, когда цена определенное время возрастает или сниж
    Old Time Frame EMA
    Alexander Shienkov
    Indicators
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