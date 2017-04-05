ATR info panel

Индикатор таблица, постоянно меняющихся значений, пройденных ценой пунктов от начало дня (D1), от начала недели (W1) и от начала текущего месяца (MN).

Индикатор также показывает средний дневной АТР за выбранный период. Параметры всей таблицы регулируются. Перемещение по осям монитора, для расположения в удобном месте, цвета текстов и заполнений ячеек, размеры столбцов, строк, цифр и текстов. Пользоваться можно на белом и тёмном фоне.

По индикатору трейдер может легко определить настроение на рынке и направление движений валютной пары за временные периоды.

В таблицу индикатора во входных его параметрах можно добавить до пятнадцати торговых инструментов.



Название выбранных инструментов в таблице, являются кнопками переключения графиков валютных пар (инструментов).







Некоторые параметры индикатора:

D1 - отображение столбика значений пройденных пунктов от начало дня.

- отображение столбика значений пройденных пунктов от начало дня. W1 - отображение столбика значений пройденных пунктов от начало недели.

- отображение столбика значений пройденных пунктов от начало недели. MN - отображение столбика значений пройденных пунктов от начало месяца.

- отображение столбика значений пройденных пунктов от начало месяца. ATR - количество дней для подсчёта АТР, по умолчанию: 14.

- количество дней для подсчёта АТР, по умолчанию: 14. Sym1 - символ валютной пары, по умолчанию: GOLD.

- символ валютной пары, по умолчанию: GOLD. Sym2 - символ валютной пары, по умолчанию: GBPUSD.

- символ валютной пары, по умолчанию: GBPUSD. Sym3 - символ валютной пары, по умолчанию: GBPCHF.

- символ валютной пары, по умолчанию: GBPCHF. Sym4 - символ валютной пары, по умолчанию: GBPJPY.

- символ валютной пары, по умолчанию: GBPJPY. Sym5 - символ валютной пары, по умолчанию: GBPAUD.

- символ валютной пары, по умолчанию: GBPAUD. Sym6 - символ валютной пары, по умолчанию: EURGBP.

- символ валютной пары, по умолчанию: EURGBP. Sym7 - символ валютной пары, по умолчанию: EURAUD.

- символ валютной пары, по умолчанию: EURAUD. Sym8 - символ валютной пары, по умолчанию: EURJPY.

- символ валютной пары, по умолчанию: EURJPY. Sym9 - символ валютной пары, по умолчанию: EURUSD.

- символ валютной пары, по умолчанию: EURUSD. Sym10 - символ валютной пары, по умолчанию: USDJPY.

- символ валютной пары, по умолчанию: USDJPY. Sym1 1 - символ валютной пары, по умолчанию: USDCAD.

1 - символ валютной пары, по умолчанию: USDCAD. Sym12 - символ валютной пары, по умолчанию: USDCHF.

- символ валютной пары, по умолчанию: USDCHF. Sym1 3 - символ валютной пары, по умолчанию: AUDUSD.

3 - символ валютной пары, по умолчанию: AUDUSD. Sym14 - символ валютной пары, по умолчанию: -

- символ валютной пары, по умолчанию: - Sym1 5 - символ валютной пары, по умолчанию: -

5 - символ валютной пары, по умолчанию: - Right indent - отступ таблицы по оси Х, по умолчанию: 20.

- отступ таблицы по оси Х, по умолчанию: 20. Indent from the top - отступ таблицы по оси Y, по умолчанию: 20.



- отступ таблицы по оси Y, по умолчанию: 20. Ширина столбцов по умолчанию: 50,40.

Высота строк и ячеек: 20,20.