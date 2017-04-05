ATR info panel
- Indicators
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- Version: 4.1
- Updated: 8 January 2024
- Activations: 10
Индикатор таблица, постоянно меняющихся значений, пройденных ценой пунктов от начало дня (D1), от начала недели (W1) и от начала текущего месяца (MN).
Индикатор также показывает средний дневной АТР за выбранный период. Параметры всей таблицы регулируются. Перемещение по осям монитора, для расположения в удобном месте, цвета текстов и заполнений ячеек, размеры столбцов, строк, цифр и текстов. Пользоваться можно на белом и тёмном фоне.
По индикатору трейдер может легко определить настроение на рынке и направление движений валютной пары за временные периоды.
В таблицу индикатора во входных его параметрах можно добавить до пятнадцати торговых инструментов.
Название выбранных инструментов в таблице, являются кнопками переключения графиков валютных пар (инструментов).
Некоторые параметры индикатора:
- D1 - отображение столбика значений пройденных пунктов от начало дня.
- W1 - отображение столбика значений пройденных пунктов от начало недели.
- MN - отображение столбика значений пройденных пунктов от начало месяца.
- ATR - количество дней для подсчёта АТР, по умолчанию: 14.
- Sym1 - символ валютной пары, по умолчанию: GOLD.
- Sym2 - символ валютной пары, по умолчанию: GBPUSD.
- Sym3 - символ валютной пары, по умолчанию: GBPCHF.
- Sym4 - символ валютной пары, по умолчанию: GBPJPY.
- Sym5 - символ валютной пары, по умолчанию: GBPAUD.
- Sym6 - символ валютной пары, по умолчанию: EURGBP.
- Sym7 - символ валютной пары, по умолчанию: EURAUD.
- Sym8 - символ валютной пары, по умолчанию: EURJPY.
- Sym9 - символ валютной пары, по умолчанию: EURUSD.
- Sym10 - символ валютной пары, по умолчанию: USDJPY.
- Sym11 - символ валютной пары, по умолчанию: USDCAD.
- Sym12 - символ валютной пары, по умолчанию: USDCHF.
- Sym13 - символ валютной пары, по умолчанию: AUDUSD.
- Sym14 - символ валютной пары, по умолчанию: -
- Sym15 - символ валютной пары, по умолчанию: -
- Right indent - отступ таблицы по оси Х, по умолчанию: 20.
- Indent from the top - отступ таблицы по оси Y, по умолчанию: 20.
- Ширина столбцов по умолчанию: 50,40.
- Высота строк и ячеек: 20,20.
Примечание: Индикатор подходит как для торговли на М1, М5, М15, М30, так и для торговли на старших тайм фреймах.
При работе с индикатором рекомендуется настроить графики всех таймфреймов на одном мониторе.
Если торгуешь на одном мониторе, то этот индикатор для тебя. (смотри скрин описания).
пользуюсь несколько месяцев. удобный и простой помощник,можно всё подстроить под себя. самое главное для меня это автоматическая отрисовка ближайших уровней и переключение всех настроенных окон одним кликом! ни разу не пожалел о покупке, Александру огромный респект!!! спасибо!