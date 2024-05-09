High and Low Levels EMA

High and Low Levels EMA

Технический индикатор в помощь трейдеру. Однажды пришла идея при изучении индикатора Moving Average (MA).
Так как мувинги эти сглаженное, среднее значения цены за выбранный период, то как и у обычной цены и у мувинга
должны быть «хаи и лои».


Данный индикатор, показывает уровни High и Low. Динамических уровней поддержки и сопротивления.


О понятии High и Low.

Хай — от английского high — обозначает наиболее высокую цену («рынок на хаях» — капитализация активов на рынке
максимально высокая). А лои — от английского low — напротив говорят о минимальной стоимости или тренде на ее
снижение. Когда фондовые индексы день за днем устанавливают новые исторические максимумы — акции на хаях,
а если наоборот — опускаются до минимальных значений — на лоях.


Перевод по словам.

low — низкий, небольшой, низко, слабо, тихо, мычать, мычание, низина.

high — высокий, большой, сильный, высоко, сильно, интенсивно, максимум, высшая точка.

 

Примечание. Метод торговли с помощью Индикатора High and Low ЕМА 

Данный индикатор, очень хороший помощник, для тех трейдеров которые в своей торговли используют средние скользящие.
Разных периодов. Трейдеру достаточно ввести параметры своих МА в индикатор, и мувинги, средние скользящие добавятся
на график.


Цена графика в японских свечах или барах как известно, имеют свои хаи и лои, т.е. самые высокие точки цен и самые низкие.
В большинстве случаев на хаях трейдеры продают а на лоях покупают, при повторном подходе к данным точкам цен.
Данный индикатор рисует на графике разворотные точки, уровнями, динамических средних скользящих. В работе, их, можно
использовать как дополнительные точки входа в рынок. И использовать как запасы хода, меж уровнями, при расстановке тейк
профитов или стоп лоссов. Подробности и пример входа, на скрине индикатора.




Кратко о понятии ЕМА.

Скользящая средняя (moving average, MA) — это дополнительная линия на графике цены актива.
Внешне она повторяет график цены, но с небольшим запозданием и более гладко, без колебаний.

Основные характеристики:

1.    Показывает тренды. Если скользящая устремлена вверх и цена выше МА — тренд восходящий.
Если скользящая направлена вниз и цена располагается ниже ее линии — тренд нисходящий.

2.    Чем длиннее МА, тем сильнее тренд. Самой сильной мною считается 777-дневная МА.

3.    Мувинг часто выступает Динамическим уровнем поддержки и сопротивления: цена возвращается
 к скользящей, бьётся об неё и отскакивает.

4.    Пересечения двух и более МА с разными периодами могут говорить о смене тренда.

5.    Хорошо работает во время ярко выраженного тренда и даёт много ложных сигналов в боковике.




Некоторые входные параметры индикатора:

  • Period ЕМА (1,2,3,4,5) – период средней скользящей.

  • Metod EMA – метод построения MA


    В основных параметрах индикатора можно менять значение МА, по умолчанию я установил любимые параметры 21 и 89 период.
    Экспоненциальные. Цвета уровней хай и лоу, тоже меняются в основных входных параметрах. А также можно указывать размер
    отрезка, т.е. длину уровня. Ещё можно включать тип уровня «Луч», и тогда на графике будут видно ещё и исторические уровни
    в пределах текущей цены.

    Цвет и толщины самих ЕМА можно менять в соседней вкладке входных параметров «    Colors», где «0 строка» это свойства первого
    Мувинга. Стиль. Толщина. Цвет.  



    P.S.     Попутного тренда друзья единомышленники и Успехов нам во всём.
    Все вопросы и предложения,  пишите личными сообщениями автору,  или
    комментариями к данному индикатору. И мы сделаем нашу с вами работу
    трейдера ещё комфортнее, удобнее и прибыльнее. На связи. VT 

 


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Scalper Vault is a professional scalping system which provides you with everything you need for successful scalping. This indicator is a complete trading system which can be used by forex and binary options traders. The recommended time frame is M5. The system provides you with accurate arrow signals in the direction of the trend. It also provides you with top and bottom signals and Gann market levels. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFT
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicators
TREND LINES PRO    helps understand where the market is truly changing direction. The indicator shows real trend reversals and points where major players re-enter. You see   BOS lines   Trend changes and key levels on higher timeframes — without complex settings or unnecessary noise. Signals don't repaint and remain on the chart after the bar closes. VERSION MT 5     -     Reveals its maximum potential when paired with the   RFI LEVELS PRO  indicator What the indicator shows: Real shifts   tren
ReTest Histogram ms
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
Gold Multi Factor Adaptive Engine
Guang Jun Huang
Indicators
Adopt market correlation and indicator resonance Here are some trading recommendations based on the current market conditions: (1) Note: It doesn't mean you have a perfect deal, but rather helps you avoid bad trades (2) Why traditional indicators are prone to distortion. For example, the 10-day moving average is calculated by calculating the average price of the top 10 candlesticks. Result: I prove I want to rise, and the signal is easily distorted. This indicator adopts a self-proof + corrob
Master Volume profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT5 HERE   Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis This Master Edition is engineered for clarity and speed, featuring a unique Auto-Theme Sync system that instantly beautifies your chart layout upon loading. Key Features: True Money Flow Calculation: Goes beyond stand
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Today is the Day
Alexander Shienkov
5 (3)
Indicators
This simple information indicator shows the name of the current day and past working days, months and years. On the concept of time and timeframe It is common knowledge that a timeframe is a time interval considered in technical analysis of free financial markets, during which the price and other market data changes occur when the price charts are plotted. In the MetaTrader 4 trading terminal, these periods are separated by vertical dashed line, which can be enabled or disabled by simply pressi
FREE
Opening Candle Time
Alexander Shienkov
5 (2)
Indicators
A simple information indicator showing the time left before the opening of the next candlestick or bar. About the concept of a timeframe A timeframe is the time interval considered in the technical analysis of free financial markets (the same applies to the global currency market), during which the price and other market data change. The smallest timeframe is the so-called tick. A timeframe is the time interval used to group quotes when drawing elements of a price chart (bars, Japanese candlest
FREE
Opening Hours Vertical Levels
Alexander Shienkov
Indicators
Indicator of vertical lines on the timeframes М5 and М1. It draws the lines for the period of the current day and the previous day. This indicator visualizes visually shows the trader the beginning and end of the chart hour, as well as the past hourly periods, 30-minute and 5-minute chart intervals. The advantage provided by this indicator is that the trader using this indicator on a chart of a currency pair with the smaller timeframe will always be aware of when the new hour begins. On the con
FREE
Spread and Cost pips
Alexander Shienkov
5 (2)
Indicators
It is another simple information indicator. This indicator shows the current spread of a financial instrument and the value of one point with a volume of 0.10 lot. About the Spread Spread is the difference between the Ask and the Bid price of an asset in the stock or currency exchange. Let's refer to Central Banks and currency exchange in these banks, in order to understand why Spread is so important in currency trading. In Central Banks, we always see the difference between the buying and the
FREE
The Bid price Above Below EMA
Alexander Shienkov
Indicators
EMA Above Below Bid price Технический индикатор в помощь трейдеру. Данный индикатор, показывает расположение пяти ЕМА,  пяти средних скользящих, относительно цены формирующей японские свечи или бары (цена Bid ). О понятии ЕМА. Скользящая средняя (moving average, MA)  — это дополнительная линия на графике цены актива.  Внешне она повторяет график цены, но с небольшим запозданием и более гладко, без колебаний. Основные характеристики: 1.     Показывает тренды. Если скользящая устремлена ввер
FREE
History VT
Alexander Shienkov
Indicators
History VT Информационный индикатор. Показывает на графике, сразу после открытия сделки, стрелку именно на той японской свече, где позиция открыта. То есть там, где появилась штрихпунктирная линия открытой сделки, в терминале. Далее, после открытия сделки, как обычно, трейдер ставит SL и TP  и ждёт итога своего выбора направления движения. После того как сделка закрылась, по « sl » или « tp » или «вручную», индикатор отображает на графике уровни и текстовые сноски параметров сделки. Сноски
FREE
ATR info panel
Alexander Shienkov
5 (1)
Indicators
Индикатор таблица, постоянно меняющихся значений, пройденных ценой пунктов от начало дня (D1) , от начала недели (W1) и от начала текущего месяца (MN) . Индикатор также показывает средний дневной АТР за выбранный период. Параметры всей таблицы регулируются. Перемещение по осям монитора, для расположения в удобном месте, цвета текстов и заполнений ячеек, размеры столбцов, строк, цифр и текстов. Пользоваться можно на белом и тёмном фоне. По индикатору трейдер может легко определить настроение на р
Margin Out aud PLUS 100
Alexander Shienkov
Indicators
Indicator of the Margin Call, Stop Out and Plus 100 (one hundred percent of profit to the deposit) levels. It has been designed to better visualize and maintain money management when trading financial instruments. The levels drawn by the indicator have different colors. They visualize the price range, at which a broker generates a notification (Margin Call) and force closes the deals (Stop Out) due to the shortage of funds on the account, in case the price goes against the positions opened by a
Round price levels alert
Alexander Shienkov
Indicators
An indicator of round levels. A range of important price levels with sound and text alerts, which are generated when the current Bid price of a currency pair is equal to a round number. This indicator visually shows the trader true support and resistance levels, which are used by most of traders and trading robots. The advantage provided by this indicator is that the trader using this indicator on a chart does not need to draw any additional levels. Round price levels represent a certain barrier
Doji Marker Point
Alexander Shienkov
Indicators
This indicator shows the levels and signal dots of the Doji pattern. The indicator allows traders to easily determine possible location of a price rebound. Doji is a candlestick with Open and Close price equal, or almost equal. It should also have shadows of approximately the same size on both sides. Doji denotes the balance between buyers and sellers, or the absence of major players, or level testing. This pattern can mean both a reversal and a continuation of the trend. Indicator Parameters I
Crossing signal ema
Alexander Shienkov
Indicators
This indicator visualizes the intersection of two moving averages. (SМА, EMA, SMMA, LWMA). It has been created for visibility of signals and notification about intersections of Moving Average. Moving Average is simply the averaged value of the price for the selected timeframe (TF). Therefore, the moving averages are used on a wide variety of timeframes, from 1 minute to a year and even decades. Possible types of moving averages in the indicator SMA (Simple Moving Average); EMA (Exponential Movi
Signal Moving Average Convergence Divergence
Alexander Shienkov
Indicators
This indicator visualizes the intersection of two moving averages in the MACD oscillator. It uses the histogram color to signal about the moving averages crossing the zero level of the indicator. The MACD (Moving Average Convergence/Divergence) indicator is a popular oscillator actively used by traders when working in the currency and stock markets to determine trends and to search for trading signals. This linear indicator allows obtaining a variety of trading signals: crossing the zero line; d
Folding meter 4 Trend Lines
Alexander Shienkov
4.5 (2)
Indicators
Folding rule of 4 trend lines The indicator has been created based on the "Folding rule" trading strategy. It shows four pairs of inclined resistance and support lines. These lines are plotted based on the nearest High and Low of the ZigZag technical indicator with four given input parameters. The indicator draws dots above and below the price extremums that have been used for plotting the trend lines. The indicator of trend lines facilitates the plotting of trend lines, channels and technical p
Kiss III EMA
Alexander Shienkov
Indicators
Индикатор динамического уровня сопротивления и поддержки Moving Average. Визуально показывает момент прикосновение цены Bid , одной или трёх скользящих средних с   заданными во входных параметрах свойствами. Создан для наглядности сигналов и оповещения состоявшегося пересечения (прикосновения) цены Bid и Moving Average. Скользящая средняя — это просто усредненное значение цены за выбранный период времени, он же таймфрейм (ТФ). Именно поэтому скользящие используются на самых разнообразных ТФ,
OHLC External Candle
Alexander Shienkov
Indicators
Open High Low Close Внешняя Свеча Индикатор внешних свечей наложенных на график с выбранными вами тайм фреймом. Наглядно отображаете уровни OHLC и пройденное значение ATR текущей свечи и свечей в истории. OHLC — аббревиатура, дословно расшифровывается как: O — open (цена открытия интервала (бара или японской свечи)). H — high (максимум цены интервала). L — low (минимум цены интервала). C — close (цена закрытия интервала). Данный индикатор наглядно покажет трейдеру, уровень открытия, закрыт
ATR Sessions Pips
Alexander Shienkov
Indicators
Ещё один простой информационный индикатор, показывающий самые важные торговые сессии валютного рынка. О понятии торговых сессий. Всем известно, что торговая сессия – это промежуток времени, в течение которого банки и другие участники рынка ведут активную торговлю, при этом активизируются   в определённые часы рабочего дня. Валютный рынок, рынки акций и сырьевые рынки   работают круглосуточно с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней. Когда в одной стране ещё спят, в другой рабочий ден
Risk Manager VT
Alexander Shienkov
Utilities
Risk Manager VT Робот - помощник, от команды VT. О рискменеджменте в торговле: Грамотный риск менеджмент в трейдинге – это залог успеха при решении основных Ваших задач, при активной ручной торговле, на биржевом рынке: дисциплина и контроль эмоций! Данный помощник поможет вам с лёгкостью ограничивать риски на каждую сделку, и правильно выставить уровни прибылей. Те кто долго торгуют, на валютном рынке, уже знают, что правильное соотношение риск/прибыль, является эффективным инструментом в
Open Day and ATR
Alexander Shienkov
Indicators
Информационный индикатор, показывающий самые важные торговые уровни для внутридневной торговли, и не только. О понятии уровней «Поддержка» и «Сопротивление». Всем известно, что исторический ценовой диапазон цен состоит из уровней от которых в прошлом, были значимые движения. И уровни работающие в прошлом, наверняка будут работать и сейчас. К примеру, уровень, находящийся снизу текущей цены является уровнем «Поддержки», если от него ранее было значительное движение. К примеру, уровень, нах
Channels VT Auto Multi
Alexander Shienkov
Indicators
Auto Multi Channels VT Ещё один технический индикатор в помощь трейдеру. Данный индикатор, автоматически показывает, наклонные каналы в восходящем, нисходящем и боковом движении цены, т.е. тренды. (Внутри дня. Среднесрочные и долгосрочные, а также Восходящие, нисходящие и боковые). О понятии Тренд. На бирже, трендом называется  направленное движение ценового графика в одну из сторон (вверх или вниз) . То есть, тренд в трейдинге — это ситуация, когда цена определенное время возрастает или сниж
Old Time Frame EMA
Alexander Shienkov
Indicators
Old Time Frame EMA   Индикатор двух динамических уровней сопротивления и поддержки Moving Average. Данный индикатор рисует на открытом графике младшего тайм фрейма, ЕМА со старшего тайм фрейма.   Создан для наглядности сигналов, для входа в рынок, для тех трейдеров, у кого Средние Скользящие Цены (ЕМА или МА), являются основным сигналом для открытия или закрытия сделок. А также ориентиром, направлением тренда в движении текущих цен, внутри дня и в среднесрочной торговле. Возможные типы сред
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