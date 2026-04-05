Open Day and ATR

Информационный индикатор, показывающий самые важные торговые уровни для внутридневной торговли, и не только.

О понятии уровней «Поддержка» и «Сопротивление».



Всем известно, что исторический ценовой диапазон цен состоит из уровней от которых в прошлом, были значимые движения.

И уровни работающие в прошлом, наверняка будут работать и сейчас. К примеру, уровень, находящийся снизу текущей цены

является уровнем «Поддержки», если от него ранее было значительное движение. К примеру, уровень, находящийся сверху

текущей цены, от которого был отскок вниз, является уровнем «Сопротивления».



В торговом терминале MetaTrader4 стандартные временные метки отображаются только по началу нового дня.

В данном индикаторе я отобразил четыре начала, четырёх дней. А также максимумы и минимумы, а также АТР каждого дня.





Работа индикатора.



Данный индикатор наглядно на графике показывает: начало, максимумы и минимумы торговых дней. А также визуально

показывает запас хода по инструменту (АТР), прошедших трёх дней. При добавлении индикатора на график, индикатор

размещает графические объекты, относящиеся к ближайшим торговым дням. Жёлтый ценовой диапазон (прямоугольник)

показывает запас хода по инструменту (АТР). Горизонтальные ценовые уровни показывают уровни открытия текущего дня

и ещё три дня в историю.



Цвет уровней, ценовых меток и стили всех графических объектов можно менять во входных параметрах.

Индикатор очень упрощает понимание графика и движения цен за четыре дня.



Данные уровни, как и любые другие уровни «Поддержки и Сопротивления» очень важны. Для того чтобы не упустить хорошую точку

входа в рынок, в данном индикаторе сделан, Визуальный и Звуковой Алерты.



АТР – среднее историческое значение, хода, валютного инструмента за предыдущие дни в пунктах. Считается, по следующей методике:

Замеряем расстояние между минимумом и максимумом предыдущего дня, также замеряем расстояние позавчерашнего дня..

И также замеряем расстояние между минимумами и максимумами на несколько дней в историю, складываем значения и делим

на количество размеренных дней. Предыдущих дней. Это и будет является среднем значением запаса хода по валютному инструменту сегодня.

По умолчанию индикатор сам считает и отображает уровни АТР за 10 рабочих дней (жёлтый прямоугольник). Запас хода - расстояние от открытия,

сегодняшнего дня, до жёлтого прямоугольника, сверху или снизу, текущей цены внутри сегодняшнего дня.







Некоторые параметры индикатора:

Number of Days to calculate all day ATR: – Количество дней для подсчёта АТР , по умолчанию : 10.

Price Tag all horizontal levels ( on / off ): – Показывать или не показывать ценовые метки горизонтальных уровней, по умолчанию: true .





I).Show Open level and ATR "Current Day" ( 0 ) level – Показывать уровни текущего дня , по умолчанию : true.

II).Show Open High Low and ATR "Last Day" ( 1 ) level: - Показывать уровни вчерашнего дня , по умолчанию : true.

III).Show Open High Low and ATR "Second Day" ( 2 ) level: – Показывать уровни позавчерашнего дня , по умолчанию : true.

IV ). Show Open High Low and ATR " Third Day " ( 3 ) level : - Показывать уровни три дня в историю, по умолчанию: true .





Alert touch all levels ( on / off ): - Включить Алерт прикосновения всех уровней, по умолчанию: true .

Alert ( Color Signal ) touch all levels : - Включить Цветовой Алерт прикосновения всех уровней, по умолчанию: Aqua . Т.е. меняется цвет фона графика,

при прикосновении текущей ценой, линией bid уровней индикатора.

0 - день текущий.

1 - день вчерашний.

2 - день позавчерашний.

3 - день четвёртый в историю от текущего.



Примечание: Таже в индикаторе можно менять: цвет, толщину и стиль всех линий. Возможные варианты отображения, на скринах в описании индикатора.



Важно в помощь трейдеру: Если за вчерашний день АТР не был пройден, то сегодня есть большая вероятность того, что дойдём до вчерашнего уровня АТР.



И помним: На уровне поддержки - покупаем, на уровне сопротивлении - продаём. Стопы прячем за уровень, от которого была открыта сделка. Рекомендуемый размер (sl): два спреда.







