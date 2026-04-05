Open Day and ATR
- Indicators
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- Version: 1.4
- Activations: 10
Информационный индикатор, показывающий самые важные торговые уровни для внутридневной торговли, и не только.
О понятии уровней «Поддержка» и «Сопротивление».
Всем известно, что исторический ценовой диапазон цен состоит из уровней от которых в прошлом, были значимые движения.
И уровни работающие в прошлом, наверняка будут работать и сейчас. К примеру, уровень, находящийся снизу текущей цены
является уровнем «Поддержки», если от него ранее было значительное движение. К примеру, уровень, находящийся сверху
текущей цены, от которого был отскок вниз, является уровнем «Сопротивления».
В торговом терминале MetaTrader4 стандартные временные метки отображаются только по началу нового дня.
В данном индикаторе я отобразил четыре начала, четырёх дней. А также максимумы и минимумы, а также АТР каждого дня.
Работа индикатора.
Данный индикатор наглядно на графике показывает: начало, максимумы и минимумы торговых дней. А также визуально
показывает запас хода по инструменту (АТР), прошедших трёх дней. При добавлении индикатора на график, индикатор
размещает графические объекты, относящиеся к ближайшим торговым дням. Жёлтый ценовой диапазон (прямоугольник)
показывает запас хода по инструменту (АТР). Горизонтальные ценовые уровни показывают уровни открытия текущего дня
и ещё три дня в историю.
Цвет уровней, ценовых меток и стили всех графических объектов можно менять во входных параметрах.
Индикатор очень упрощает понимание графика и движения цен за четыре дня.
Данные уровни, как и любые другие уровни «Поддержки и Сопротивления» очень важны. Для того чтобы не упустить хорошую точку
входа в рынок, в данном индикаторе сделан, Визуальный и Звуковой Алерты.
АТР – среднее историческое значение, хода, валютного инструмента за предыдущие дни в пунктах. Считается, по следующей методике:
Замеряем расстояние между минимумом и максимумом предыдущего дня, также замеряем расстояние позавчерашнего дня..
И также замеряем расстояние между минимумами и максимумами на несколько дней в историю, складываем значения и делим
на количество размеренных дней. Предыдущих дней. Это и будет является среднем значением запаса хода по валютному инструменту сегодня.
По умолчанию индикатор сам считает и отображает уровни АТР за 10 рабочих дней (жёлтый прямоугольник). Запас хода - расстояние от открытия,
сегодняшнего дня, до жёлтого прямоугольника, сверху или снизу, текущей цены внутри сегодняшнего дня.
Некоторые параметры индикатора:
- Number of Days to calculate all day ATR: – Количество дней для подсчёта АТР, по умолчанию: 10.
- Price Tag all horizontal levels (on/off): – Показывать или не показывать ценовые метки горизонтальных уровней, по умолчанию: true.
- I).Show Open level and ATR "Current Day" ( 0 ) level – Показывать уровни текущего дня, по умолчанию: true.
- II).Show Open High Low and ATR "Last Day" ( 1 ) level: - Показывать уровни вчерашнего дня, по умолчанию: true.
- III).Show Open High Low and ATR "Second Day" ( 2 ) level: – Показывать уровни позавчерашнего дня, по умолчанию: true.
- IV).Show Open High Low and ATR "Third Day" ( 3 ) level: - Показывать уровни три дня в историю, по умолчанию: true.
- Alert touch all levels (on/off): - Включить Алерт прикосновения всех уровней, по умолчанию: true.
- Alert ( Color Signal ) touch all levels: - Включить Цветовой Алерт прикосновения всех уровней, по умолчанию: Aqua. Т.е. меняется цвет фона графика,
при прикосновении текущей ценой, линией bid уровней индикатора.
0 - день текущий.
1 - день вчерашний.
2 - день позавчерашний.
3 - день четвёртый в историю от текущего.
Примечание: Таже в индикаторе можно менять: цвет, толщину и стиль всех линий. Возможные варианты отображения, на скринах в описании индикатора.
Важно в помощь трейдеру: Если за вчерашний день АТР не был пройден, то сегодня есть большая вероятность того, что дойдём до вчерашнего уровня АТР.
И помним: На уровне поддержки - покупаем, на уровне сопротивлении - продаём. Стопы прячем за уровень, от которого была открыта сделка. Рекомендуемый размер (sl): два спреда.