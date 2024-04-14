History VT
- Indicators
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- Version: 1.4
- Updated: 14 April 2024
History VT
Информационный индикатор. Показывает на графике, сразу после открытия сделки, стрелку именно на той японской свече, где позиция открыта.
То есть там, где появилась штрихпунктирная линия открытой сделки, в терминале.
Далее, после открытия сделки, как обычно, трейдер ставит SL и TP и ждёт итога своего выбора направления движения.
После того как сделка закрылась, по «sl» или «tp» или «вручную», индикатор отображает на графике уровни и текстовые сноски параметров сделки.
Сноски Входа (input) и сноски Выхода (Exit) могут быть расположены под углом или горизонтально, от точек входа и выхода.
Цвет текста сносок, в зависимости от направления открытой сделки может меняться.
Линия самой сделки, как обычно, если мы перетащили сделку с истории терминала на график - пунктирная. (На продажу красная. На покупку синяя).
Рядом с текстом сноски, возможно цифровое отображение параметра сделки:
- там, где вход (input) отображается объём сделки.
- там, где выход (exit) отображается значение в валюте депозита. Тоже самое и в
значениях SL и TP. (цифровые значения в скобочках). См. скриншот.
Работа индикатора.
Индикатор хорошо пригодиться для всех инвесторов, трейдеров, работающих серьёзно и добросовестно относящихся к своей работе. Ведя журнал сделок,
добавляя в него скриншоты завершившегося входа в рынок можно сэкономить потраченное время на вытаскивание закрытой сделки из истории,
в окне терминал на график. Индикатор сам добавляет данную информацию. Как только сделка закрылась.
Некоторые параметры индикатора:
- Show comment on trade – показывать комментарий индикатора. Если выключено, то отображаются только линии и стрелочки.
- Offset comment in pixels along "Y","X" – параметр сноски линии по горизонтали и вертикали.
- The size of the comment text – размер текста сноски комментария.
Также в индикаторе можно, самостоятельно менять текст сносок. По умолчанию они:
- ТР – уровень тейк "профита".
- SL – уровень стоп "лосса".
- Input – уровень сноска "Вход".
- Exit – уровень сноска "Выход".
- Display "Value" of your transaction – показывать или не показывать цифровой параметр сделки (объём, и денежное отображение в валюте депозита).