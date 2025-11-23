Auto Grid trades

Auto Grid: automatic Grid orders based on your existing trades.

Automate complex trading strategies with sophisticated grid systems that detect new positions and automatically create optimized order arrays.

    Multifunctional utility: 66+ features, including Auto Grid tool  |  contact me if you have any questions  |  MT5 version

    A. Intelligent Trade Detection & Monitoring:

    1. Symbol-specific or comprehensive portfolio scanning
    2. Advanced order type detection with precise categorization
    3. Strategic monitoring initiation: immediate, delayed, or condition-based
    4. Magic number integration for algorithmic strategy compatibility


    B. Sophisticated Grid Configuration:

    1. Strategic Order Placement: Multiple positioning methodologies
    2. Intelligent Direction Logic: Same, opposite, or market-based order creation
    3. Precision Order Quantity: Customizable grid density and structure
    4. Advanced Offset Systems: Fixed spacing or dynamic percentage progression
    5. Comprehensive Level Management: SL/TP inheritance with size or price consistency
    6. Sophisticated Lot Sizing: Fixed, progressive increase, or strategic reduction
    7. Expiration Control: Custom timeframes or original order inheritance


    C. Advanced Exit Strategy Automation:

    • Multiple closure methodologies for precise strategy execution
    • Condition-based termination with comprehensive trigger options
    • Portfolio optimization with best-entry preservation systems

    Advanced Automation Management

    • One-click strategy activation with immediate implementation
    • Comprehensive status monitoring with detailed reporting
    • Preset system for rapid strategy deployment and optimization

    Additional input settings (interface):

    • Font size;
    • Panel size (percentage);
    • Dark / white theme;


    Algo Trading must be allowed.

    Recommended products
    Virtual Collider Manual
    IPA Investments LTD
    Utilities
    Virtual Collider Manual   is a trading assistant with a built-in panel for manual trading. It automatically moves a position opened by a trader in profit using innovative adaptive grid algorithm of averaging and adaptive pyramiding Know-how of the grid algorithm of averaging and pyramiding of the   Virtual Collider Manual   trading robot is based on fully automatic adaptation of all characteristics of dynamically build order grid and pyramid with actual price movement with no need for adjusting
    H4 GBPUSD Trend Scalper
    Valeriy Potapov
    Experts
    H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
    Green Mower 9
    Yaakov Markos
    Utilities
    By :ForextraderEanow   Green Mower 10.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        This EA is Famous Grid Strategy that open grid of trades with the same size (not martingale)  and make PROFIT even when the Forex price moves in the WRONG Direction
    Blue CARA MT4
    Duc Anh Le
    Experts
    | Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
    Vizzion
    Joel Protusada
    Experts
    Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
    TradePilot
    Hossein Khalil Alishir
    Utilities
    TradePilot Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 TradePilot is a professional and user-friendly Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) . It simplifies automated trading , risk management , and trade execution using a smart trading panel . Perfect for beginners and experienced traders looking for a reliable trade manager EA with automated lot size calculation . Key Advantages User-Friendly Trading Panel: Customizable panel with buttons and hotkeys. Smart Risk Management: Supports percen
    Project Infinity
    Sergey Yarmish
    Experts
    The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
    GoldenTrend
    Aliaksandr Sych
    Experts
    GoldenTrend — a next-generation high-frequency scalping Expert Advisor designed to extract profit from the smallest market movements. Utilizing advanced algorithms for price action and volume analysis, it opens dozens of highly accurate trades daily with minimal risk. Why GoldenTrend? Монитор Ultra-Fast Trades : Captures profit from 5–15 pip movements. Ideal for ECN accounts with low spreads. Adaptive Strategy : Automatically adjusts to current market volatility and dynamically shifts tradi
    EA Super scalper universal
    Ruslan Pishun
    Experts
    The Super scalper universal is a fully automated scalping Expert Advisor, which uses five indicators. Each open position is protected by a hidden stop order managed by an advanced modification algorithm. When searching for the suitable signals, the EA uses the integrated indicator in conjunction with the trend and time filters, as well as the volatility filter. It use dynamic position closure, which considers the location where the order had been opened and the subsequent price action. Profit is
    Trading Helper
    Siarhei Vashchylka
    Utilities
    Trading Helper - Program for trading and money management. It works with pending and immediate orders, and is equipped with trailing stop, breakeven and take profit functions. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Comfortable trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Fixed percent method. The panel can select the lot size based on a predetermined risk 3. Trading with a fixed lot. In a few clicks, select a lot and open a Trade 4. Posi
    TrendLines And Volumes
    Alexander Nikolaev
    Experts
    This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
    SG Opposit Grid MT4
    Hleb Smoliar
    Experts
    The “ SG Opposit Grid ” EA works with Virtual TakeProfit(or real) - at the trader's choice. The EA looks for signals to enter the market along the trend on D1 and H1 . If the signals coincide, the EA on the working period ( М1 - М30 depends on the trader's choice) looks for a confirming pattern and opens a position in the direction of the trend. If, after opening a position, the price moves in a profitable direction, the position is closed upon reaching the virtual TProfit with a profit. If the
    The Secret of Dow
    Ng Eng Zhan
    Experts
    About The Secret of Dow The Secret of Dow  is an unique system running on a complex set of algorithms and advanced machine learning computation mechanism to analyze massive sets of data from the neural network, and combines with a special set of price action movement analysis to optimize the trading decision, and it will then predicts the next best possible and potential moves of the Dow Jones (US30) prices. The advantages of The Secret of Dow:- Easy plug and play, worry free with easy param
    Trendline Trade Panel
    Sugianto
    5 (1)
    Experts
    The Trendline Trade Panel was created to make it easier to train forex trading skills in backtester and at the same time make it easier to live trade using trendlines with the push of a button. This ea is perfect for beginners who want to learn to trade manually because all of its features are equipped with basic tools for trading forex. Other uses for Trendline Trade Panel: + Can be used to perform recovering loss positions made by other EA or positions that open manually. Fill in magic number
    Max ScalperSpeed
    Paranchai Tensit
    Experts
    Max ScalperSpeed   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose to ad
    TSTrendLineSymbol
    Salvatore Labriola
    Utilities
    Utility, which draws buy or sell trendlines, which can also become support or resistances able to close any position on the screen Algorithm that calculates the gain of the position, at the touch closure of the line.   The benefits you get: Works on forex and CFD, timeframe from M1 to Weekly. Easy to use screen control panel. Audible warning messages at the touch of the line. Easy to use.
    Smart Funded Hft
    Barbaros Bulent Kortarla
    4.82 (65)
    Experts
    Smart Funded EA is an expert advisor designed to pass the HFT challenges of prop firms that allow its use. You can check my blog post about HFT Prop firms before buying a challenge. Do I need to back-test? You do not need to backtest, and demo servers that you backtest will not give the real results since HFT prop firms servers and symbols are specially designed friendly with HFT bots. Samart Funded HFT has a hundred percent success rate so do not waste your time back testing. You can test the
    Classic Market Surfer EA MT4
    Buti Andy Moeng
    5 (1)
    Experts
    Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
    Close All Trades with Confirmation Alert
    Azuan Noor
    Utilities
    Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
    Breakout Follower With Super Security
    Ji Sui Song
    Experts
    1 max spread need less than 50 pips,or you will not got profit 2 almost not need to optimization 3 most time it will open orders ,no position, it usually take 1 to 2 months to get profit. 4  change trade_lots according your money.  usually   100 usd for 0.1 lots. 5 i test on eurusd ,it almost no loss. 6 best trade on that change quickly tell me about your trade if you have any question
    Macd Pro I
    Steve Zoeger
    Experts
    MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. The Ea is based on the MACD Indicator and 3 more and has been kept simple. ========================================= Maybe better to go for small profit, set it on higher time frames then you can use it for more pairs at the same time. =========================================== => works on all Time Frames but i would recommend the
    EA Macd Indicator Strategy Cut Loss
    Zafar Iqbal Sheraslam
    Experts
    The Moving Average Convergence Divergence (MACD) is a popular technical analysis tool used by traders and analysts to identify trends and potential buy or sell signals in a financial instrument, such as a stock, currency pair, or commodity. It's essentially a combination of two moving averages, often referred to as the "fast" and "slow" moving averages. Here's how the MACD is calculated: Fast Moving Average (12-period EMA): This is a 12-period Exponential Moving Average (EMA) of the asset's pric
    Jet Punch
    Didit Haryadi Saputra
    Experts
    Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
    Magic Win
    Reni
    4 (2)
    Experts
    EA MAGIC WIN is the advanced trading system which was tested for long on different market conditions with heavy load tests. Based on our custom indicator which is backed with mean reversion concept along with few other algorithm this products fits itself into the current market conditions and act accordingly.  Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD Recommended TF: M15. Setfile can be downloaded from here : Click Here Features Easy Setup: You just need to drag the EA
    Red Hawk EA
    Profalgo Limited
    4.18 (17)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Red Hawk is a "mean reversion" trading system, that trades during the quiet times of the market. It runs on 9 pairs currently: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, EURCHF, EURGBP, AUCAD, AUDJPY, EURAUD and USDCAD. Recommended timeframe: M5 Since this kind of strategy works best with low spread and fast execution, I advise using an good ECN broker. IMPORTANT F
    Exclusive DC
    Natalyia Nikitina
    Experts
    Exclusive DC — Advisor for Prop Firm Challenges (XAUUSD) Exclusive DC is a specialized algorithm designed for trading gold (XAUUSD), created exclusively for traders taking Prop Firm Challenges. The advisor is fully optimized and ready to work immediately after installation. The main task for the user is risk management — all other processes are handled automatically. Attention! Contact me immediately after purchase to receive setup instructions! Important: If you don’t know what a Prop Firm Chal
    Bollinger Reversal Pro MT4
    Adam Benjamin Kildare
    Experts
    SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! Bollinger Reversal Pro (MT4) is a professional, fully-customisable Expert Advisor that targets reversal setups at the outer Bollinger Bands , filtered by RSI and ADX to avoid weak, choppy signals. It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed c
    Argo Gold Edition MT4
    Encho Enev
    1 (1)
    Experts
    Hello traders! I present to you Argo Gold Edition - an expert built for gold trading, which is tailored to the specifics of gold movements on international markets. The basis of its logic is that it follows profitable patterns drawn from past periods. Mathematical algorithms are based on the correlation between the values of the indicators used and the corresponding movement of the price of gold. The expert is built on the basis of the ARGO series. It specializes in GOLD / XAUUSD trading. 2 or 3
    Fundamental Robot MT4
    Kyra Nickaline Watson-gordon
    Experts
    Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
    Cm EA TrailingStopOrders
    Vladimir Khlystov
    Experts
    The algorithm of the adviser's work: When the Expert Advisor is launched at a specified distance from the price (first_step), BuyStop and SellStop orders are placed. Further, depending on which way the price went, one of them becomes market, and the other begins to crawl after the price. When the price rolls back, it also becomes market. If we have reached a set profit in some direction, the order is closed and a creeping pending order of the same direction is placed again. If the profit is no
    Buyers of this product also purchase
    Local Trade Copier EA MT4
    Juvenille Emperor Limited
    4.96 (104)
    Utilities
    Experience exceptionally  fast trade copying with the Local Trade Copier EA MT4 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the Local Trade Copier EA MT4 offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking to inc
    Trade Assistant MT4
    Evgeniy Kravchenko
    4.42 (192)
    Utilities
    It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
    Forex Trade Manager MT4
    InvestSoft
    4.98 (424)
    Utilities
    Welcome to Trade Manager MT4 - the ultimate   risk management tool   designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT4 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indice
    Copy Cat More Trade Copier MT4
    Dilwyn Tng
    5 (3)
    Utilities
    Copy Cat More Trade Copier MT4 is not just a simple local trade copier; it is a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with its blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both   Master (sender) and Slave (receiver)   modes, with real-time synchronization of market and pending orders
    Averaging Helper
    Sergey Batudayev
    5 (2)
    Utilities
    Averaging Helper - This sort of trading helper instrument will help you average out your previously unprofitable positions using two techniques: standard averaging hedging with the subsequent opening of positions according to the trend The utility has the ability to sort out several open positions in different directions at once, both for buy and for sell. For example, you opened 1 position for a sell and the second for a buy, and they are both unprofit, or one is in the unprofit and one is in
    Telegram To MT4 Copier
    Trinh Dat
    4.95 (40)
    Utilities
    The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
    MT4 to Telegram Signal Provider
    Lukas Roth
    4.88 (41)
    Utilities
    MT4 to Telegram Signal Provider   turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT5 Version ] [ Discord Version ]  New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
    Exp COPYLOT CLIENT for MT4
    Vladislav Andruschenko
    4.69 (65)
    Utilities
    Trade copier for MetaTrader 4.   It copies forex trades, positions, and orders from any accounts. It is one of the best trade copiers   MT4-MT4, MT5 - MT4   for the   COPYLOT MT4   version (or   MT4 - MT5 MT5 - MT5   for the   COPYLOT MT5   version).        MT5 version Full Description +DEMO +PDF   How To Buy    How To Install     How to get Log Files    How To Test and Optimize    All products from Expforex Copier  version for      MetaTrader 5  terminal ( МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5 )-  Copylot Cli
    TradePanel MT4
    Alfiya Fazylova
    4.84 (89)
    Utilities
    Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
    Remote Trade Copier MT4
    Rashed Samir
    5 (1)
    Utilities
    Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
    Trade Copier Pro
    Vu Trung Kien
    4.57 (14)
    Utilities
    Trade Copier Pro is a tool to copy trade remotely to MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will not be able to receive t
    Trade Dashboard MT4
    Fatemeh Ameri
    4.96 (53)
    Utilities
    Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
    News Filter EA MT4
    Rashed Samir
    5 (9)
    Utilities
    News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
    Second Chart the Time Frame in Seconds
    Boris Sedov
    4.8 (5)
    Utilities
    Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 4 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators, Expert Advisors (EAs), and scripts, operating as conveniently as with standard charts. Unlike standard tools,
    VirtualTradePad mt4 Extra
    Vladislav Andruschenko
    4.86 (58)
    Utilities
    Trading Panel for trading in 1 click.  Working with positions and orders!  Trading from the chart or the keyboard. Using our trading panel, you can trade in one click from the chart and perform trading operations 30 times faster than the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions that make life easier for a trader and help a trader conduct their trading activities much faster and more conveniently. Graphic tips and full information on trade deals on the chart
    RS Trade Copier
    Boris Sedov
    5 (1)
    Utilities
    Professional solution for copying trades between terminals. RS Trade Copier is a reliable and flexible system for copying trading operations between MetaTrader 4 terminals. The program suits experienced traders, signal providers, and individual investors, enabling high-precision trade replication with minimal latency. It supports simple automatic configuration as well as advanced manual settings. Does not interfere with manually opened trades or other expert advisors. All operations executed loc
    ManHedger MT4
    Peter Mueller
    5 (1)
    Utilities
    THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
    Profrobotrading Channel EA
    Irina Cherkashina
    Utilities
    With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
    All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
    Amir Atif
    5 (5)
    Utilities
    Candlestick Pattern Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert system that checks all timeframes and currency pairs for different candlestick patterns that are formed in them. Scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the candlestick patterns in the most important areas of the chart to find breakout and reversal patterns in the price chart. Download demo version   (works on M30,D1,W1 timeframes and 20 symbols of Market Watch window) Read the
    Forward Alert To Telegram
    Trinh Dat
    4.73 (11)
    Utilities
    The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
    X2 Copy MT4
    Liubov' Shkandrii
    Utilities
    Discover Instant Trade Copying with the Revolutionary X2 Copy MT4. With just a 10-second setup, you'll get a powerful tool for syncing trades between MetaTrader terminals on a single Windows computer or VPS with unprecedented speed - under 0.1 seconds. Whether you're managing multiple accounts, following signals, or scaling your strategy, X2 Copy MT4 adapts to your workflow with unparalleled precision and control. Stop waiting — start copying with market-leading speed and reliability. Download t
    Loss Recovery Trading Robot
    Quang Dung Pham
    5 (2)
    Utilities
    This is an Expert Adviser use for manual trading as a background EA or combine with external EA to open orders. Loss Recovery Trading is one of your options to handle the lose positions instead of using stop loss by setting a zone recovery area and target to exit the turn rounds sequence. How It Work? If the market goes against your first positions direction at the specific of losing points, the EA will open an opposite direction position with calculated larger lot size and also keep the first
    Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
    Kaijun Wang
    5 (11)
    Utilities
    Copier->Convenient and fast interface interaction, users can use it right away   ->>>> Recommended to use on Windows computers or VPS Windows Features: Diversified and personalized copy trading settings: 1. Different lot modes can be set for different signal sources 2. Different signal sources can be set for forward and reverse copy trading 3. Signals can be set with comments 4. Whether to calibrate the lot according to the contract lot Diversified and personalized copy order settings 2: 1. Dif
    Zone Trader MT4
    LEE SAMSON
    5 (1)
    Utilities
    Trade support and resistance or supply and demand zones automatically once you have identified the key areas you want to trade from. This EA allows you to draw buy and sell zones with a single click and then place them exactly where you expect price to turn. The EA then monitors those zones and will automatically take trades based on price action you specify for the zones. Once the initial trade is taken, the EA will then get out in profit at the opposite zone you place, which becomes the target
    Market Screener for MT4
    Sergey Batudayev
    5 (1)
    Utilities
    This is a screener that allows to identify assets that are more than usually overbought (% growth) or oversold (% fall)  within a selected period of time (time frame). The market is ruled by the law, buy cheaper, sell more expensive,  but without an automatic scanner it is very difficult to identify assets overbought or oversold, say, within the current week, or the current hour, or month. There can be dozens or hundreds of instruments, sometimes it is simply not possible to physically analyze e
    Bermaui Manual EA
    Muhammad Elbermawi
    5 (10)
    Utilities
    This is a semi-automatic expert advisor that trades the grid system. The idea is to gradually take different positions in the market, then to calculate the break-even level for them. When the prices pass this break-even by a predetermined distance all opened orders are closed. Important Information Here is the user's guide:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/730567 You can try this EA with any of my other products, here:    https://www.mql5.com/en/users/bermaui314/seller Important Features T
    Telegram to MT4 Coppy
    Sergey Batudayev
    3.57 (7)
    Utilities
    Telegram to MT4: The Ultimate Signal Copying Solution Streamline your trading with Telegram to MT4 , the cutting-edge utility designed to copy trading signals directly from Telegram channels and chats to your MetaTrader 4 platform—without the need for DLLs. This robust solution ensures seamless execution of signals with unparalleled precision and customization options, saving you time and boosting your efficiency. [ Instructions and DEMO ] Key Features Direct Telegram API Integration Authenticat
    EasyInsight AIO MT4
    Alain Verleyen
    4 (2)
    Utilities
    EASY Insight AIO – All-In-One Power for AI-Driven Trading Want to skip the setup and start scanning the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds? EASY Insight AIO is the complete plug-and-play solution for AI-powered trade analysis. It includes all core Stein Investments indicators built-in and automatically exports clean, structured CSV files – perfect for backtesting, AI prompts, and live market decision-making. No need to install or configure indicators manu
    Take a Break
    Eric Emmrich
    5 (31)
    Utilities
    The most advanced news filter on MQL market - free demo available Take a Break has transformed from a basic news filter into a comprehensive account protection solution. It seamlessly pauses any other Expert Advisors during news events or based on your custom filters, all while safeguarding your EA settings - restoring them automatically when trading resumes for complete peace of mind. Typical use cases: A single news filter for all your EAs. Stop trading during news/high volatility (+ close all
    Trade Manager MT4 DaneTrades
    Levi Dane Benjamin
    4.09 (11)
    Utilities
    Trade Manager to help you quickly enter and exit trades while automatically calculating your risk. Including features to help prevent you from Over Trading, Revenge Trading and Emotional Trading. Trades can be managed automatically and the account performance metrics can be visualised in a graph. These features make this panel ideal for all manual traders and it helps to enhance the MetaTrader 4 platform. Multi Language support. MT5 Version  |   User Guide + Demo The Trade Manager does not work
    More from author
    Trade Assistant 38 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.91 (22)
    Utilities
    Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunctional Trading Panel All-in-one trading assistant with over 66 professional tools for smart, fast, and precise trading. This advanced trading utility combines risk management, order automation, technical analysis, and portfolio control in one powerful and intuitive dashboard. It helps traders reduce manual work, minimize mistakes, and make more confident trading decisions. Why Traders Choose This Tool Open, manage, and close trades faster — everything from
    Trade Assistant Pro 36 in 1
    Makarii Gubaydullin
    4.76 (21)
    Utilities
    Ultimate Trade Assistant MT4 — Multifunctional Trading Tool Over 66 features for professional trading — manage risk, automate execution and analyze markets in one panel. The assistant integrates risk management, smart order handling, position tracking, and real-time analytics . Suitable for Forex, stocks, indices, crypto, metals, and more. Why traders choose it Fast one-click trading and management Automatic lot and risk calculation Smart orders: grid, OCO, hidden, and virtual SL/TP Trade manage
    Fibonacci Auto Drawing
    Makarii Gubaydullin
    Indicators
    Automatically plots Fibo levels, based on the High & Low prices from the specified time frame Multiple bars may be united: e.g. you can get a Fibo based on the 10-days Highs and Lows My   #1 Utility : 65+ features, including this indicator  |   Contact me  for any questions  |  MT5 version Helps to see potential reversal levels; Patterns formed at the Fibo levels tend to be stronger; Significantly reduces the time spent on manual  plotting ; Settings: Timeframe to calculate the base High & Low p
    Timer Countdown
    Makarii Gubaydullin
    5 (3)
    Utilities
    Countdown timer till the bar closure, + % Progress status:  #1 multifunctional utility :   66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions   |    MT4 version In the settings of the indicator, you can configure: Timeframe for Calulculation; true / false:   Higher TimeFrame option (next from the currently used: M15->M30, H4->D1...) Position: 1 = Bottom Left corner; 2 = Bottom Right corner; 3 = Top Left corner; 4 = Top Right corner; Font Size; Color; Font Style;
    FREE
    Countdown Bar Timer
    Makarii Gubaydullin
    Utilities
    Countdown timer till the bar closure, + % Progress status:  #1 multifunctional utility :   66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions   |    MT5 version In the settings of the indicator, you can configure: Timeframe for Calulculation; true / false: Higher TimeFrame option (next from the currently used: M15->M30, H4->D1...) Position: 1 = Bottom Left corner; 2 = Bottom Right corner; 3 = Top Left corner; 4 = Top Right corner; Font Size; Color; Font Style;
    FREE
    Renko Charts Pro
    Makarii Gubaydullin
    Indicators
    Filter out small price movements and focus on the larger trend . Renko chart indicator will help you to filter out a minor price movements so that you can focus on the overall trend. The price must move a specified amount to create a Renko brick. This makes it easy to spot the current trend direction in which the price is moving. Multifunctional utility : includes 66+ features  |   Contact me  if you have any questions  |    MT4 version In the settings of the indicator, you can configure: Calcu
    Spread and Swap
    Makarii Gubaydullin
    5 (1)
    Utilities
    Displays the current market information with a per-second update. Spread size; Swap size: for short and long positions; Optionally, you can enable the display of the current time; Multifunctional utility : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions   |  MT5 version In the settings of the indicator, you can configure: Font size; Text color; Select the positioning: left / right corner of the chart; Turn on / off the display of the current time (local time onyour
    FREE
    Swap and Spread
    Makarii Gubaydullin
    Utilities
    Displays the current market information with a per-second update. Spread size; Swap size: for short and long positions; Local time (optionally); Multifunctinal utility : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions   |    MT4 version In the settings of the indicator, you can configure: Font size; Text color; Select the positioning: left / right corner of the chart; Local time: on/off; The program file should be placed to the " Indicators " directory.
    FREE
    Lot Size Calc
    Makarii Gubaydullin
    Utilities
    Quickly find the lot size  directly in the terminal , to comply with risk management. Check out my  #1 Trade Manager : 66+ features, including PRO risk management  |   Contact me  if you have any questions it works on any trading instruments: Forex, Stocks, Futures, Indices, CFD, Bonds, Cryptocurrencies; interface minimization function; flexibility of use; money management; It is especially useful for short-term traders, when they need to act  quickly . For calculation it is necessary to specify
    Price Action Pro
    Makarii Gubaydullin
    Indicators
    The indicator displays the most important Price Action Patterns that indicate a potential reversal / continuation of the trend. Check out my  #1 Pro Manager : 66+ features, including this indicator  |   Contact me  if you have any questions Avaliable Patterns: Pin bar; Engulfing; Inside bar (Harami); Morning star; Evening star; Dark Cloud Cover; Piercing Line; Features: You can   select patterns   to display and disable unnecessary patterns; Notifications : alerts in the terminal, Email and Pus
    Support and Resistance Auto
    Makarii Gubaydullin
    Indicators
    The indicator displays the levels that are extremes for the specified time frames. Resistance level is the maximum price of the last closed bar; Support level is the minimum price of the last closed bar; Check out my  #1 Trade Assistant : 66+ fueatures, including this indicator  |   Contact me  if you have any questions 2 operating modes: Real bodies:  Open and Close prices will be used; Extremes:  High and Low prices will be used; This indicator: Helps to see potential reversal levels; Patter
    Sessions NY London Tokyo
    Makarii Gubaydullin
    Utilities
    The indicator shows the operating time of the world exchanges. Help you to see which markets are currently most active Check out my  #1 Pro  Utility : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions Helps to select the most volatile instruments at the moment; Especially useful for an intraday traders; 1) When using on time frames 1H and below: the lines will correspond to the actual location of the bars on the chart, and when moving the chart, the lines of the tradi
    Lines of risk
    Makarii Gubaydullin
    Utilities
    The indicator displays the   specified Risk Level   on the chart, for long and short positions. Check out my  #1 Trade Manager : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions It may be useful when setting the Stop Loss level, the value of which is visible on the right price axis. To calculate the level of risk, a   Fixed  / or   Last used   lot size is used. Imput Settings: Last traded lot:  set " true " to make the calculation for your last used   trading lot; Lo
    Candle Size
    Makarii Gubaydullin
    Indicators
    Finds the bars that exceed the specified size Check out my  #1 Trade Assistant : 66+ features, including this indicator  |   Contact me  if you have any questions 2 operating modes: Real body:  the difference between the   open and close   prices will be used; Extremes:  the difference between the   maximum and minimum   prices will be used; This Indicator: Convenient for   filter patterns   in a period of low volatility; Indicates the   beginning of a trend ; Helps to see the most   significa
    Bar Directions All Timeframes
    Makarii Gubaydullin
    Indicators
    Shows the direction of the bars on all major timeframes. Multifunctional utility : 65+ features, including this indicator      |     Version for MT5 The meaning of the visual signals ( squares): Red : Close price is  lower  than the Open price: Close < Open;  Green : Close price is  higher  than the Open price: Close > Open; Blue : Close price is  equal  to the Open price: Close = Open; You can set the Shift of the calculated bar, relative to the current bar: Shift = 0: the direction of the c
    Pips Counter with Alerts
    Makarii Gubaydullin
    Utilities
    Informer for calculating the results of open trades Check out my  #1 Trade Manager : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions The information panel groups open orders into 2 categories: Buys Sells For each category, the symbol and the current number of pips are displayed. The total result for all open trades is shown below. Notifications can be enabled or disabled by simply clicking on the button: When the notification is enabled, you will know when the profi
    Indicators 14 in 1
    Makarii Gubaydullin
    5 (1)
    Indicators
    14 Indicators and auxiliary tools for convenient trading This utility contains 14 additional tools that can be useful for certain actions of the trader,   thereby simplifying and speeding up the trading process. Check out my  #1 Trade Manager : includes 66+ features and indicators  |   Contact me  if you have any questions Due to the different monitor resolutions, some users may encounter the fact that the labels will be displayed with an overlay or be too small. If you encounter such a problem,
    Daily Pips Target
    Makarii Gubaydullin
    Utilities
    Informer for tracking your daily trading results Check out my  #1 Trade Assistant : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions In the upper part of the panel, you set the daily profit target (in pips): Manually entering a value; Using the + and - buttons (the change step can be configured in the settings); The dashboard then groups trades into 2 categories: Current floating result; Summing up closed trades; The final result is displayed at the bottom: achieveme
    Gap indicator
    Makarii Gubaydullin
    Indicators
    Displays the appearance of a gap on the chart (when the closing price of the previous bar differs from the opening price of the new bar). #1 multifunctional utility:  66+ features, including this indicator  |   Contact me  if you have any questions  |   MT5 version In the initial settings you can configure: The size of the gap (in points): only gaps that exceed this value will be displayed. Arrow color : separate for up and down gaps. When you hover the mouse over the gap arrows on the chart, t
    Market information
    Makarii Gubaydullin
    Utilities
    Market information and detailed statistics: analysis of volatility and price bars. Check out my  # 1 Trade Assistant : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions Specify any currency pair/trading instrument to get information: Market information: Current spread; Swap for long positions (buys); Swap for short positions (sells); Select a time frame and number of periods to analyze price changes: Average volatility; Maximum volatility; Minimum volatility; Maximum
    Market watch list
    Makarii Gubaydullin
    Utilities
    Monitor your favorite Symbols Multifunctional utility:  66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions   |   MT5 version This tool opens in a separate window: it can be moved (drag anywhere), and minimized [v]. You can adjust the Watchlist on the panel: Click [edit list] to add / remove the Symbols from the Watchlist. Calculated value: it may either be the last [closed bar], or the current [floating bar]. Select the [timeframe] for calculation. There are 2 types of
    Multi Timeframe
    Makarii Gubaydullin
    Indicators
    The indicator helps you to analyze 3 different Time Intervals on a single screen: so that you can see the overall price action. Check out my  #1 Trade Manager : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions In the initial settings you can configure: TimeFrame 1; TimeFrame 2; TimeFrame 3; The number of bars to be shown; Colors of bullish and bearish bars; Product file should be located in the 'Indicators' directoty.
    Trade statistics
    Makarii Gubaydullin
    Utilities
    Detailed statistics of your trading for the selected time period Check out my  #1 Trade Manager : 66+ features, including extended statistics  |   Contact me  if you have any questions Statistics display modes: For the  selected   currency pair/trading instrument Statistics for  all trades   (" ALL ") You can select the period for which you want to get statistics: 1 day 1 week 1 month 2   months 3   months 6   months 1 year 2 years All trading history Displayed information:  Gross profit Gross l
    Alert Levels PRO
    Makarii Gubaydullin
    Utilities
    Utility for setting notifications when a given price level is reached Check out my  #1 Trade Manager : 66+ features, including Alerts and Trend Line alerts  |   Contact me  if you have any questions The alert can be set in three ways: Manual entry of the price level; Setting the price change: in percent / in pips / in market points; By moving the level with the mouse: there is also a magnet function, when activated, the level will snap to the nearest OHLC values; Optionally, you can enable / di
    Manage trades
    Makarii Gubaydullin
    Utilities
    Management of active and pending orders: automatic breakeven, TP/SL changes, partial / full closing, visual display of levels on the chart Check out my #1  Utility : 66+ features, including PRO trade management   |    Contact me  if you have any questions 1) Main window: to manage orders, you can set a specific symbol [Symbol], or select all symbols [ALL] Close all active positions [ALL] Close all profitable trades [profits] Close all loosing trades [losses] Close all long trades (for buy) [long
    Stats 2 in 1 and WeekDay Analyzer
    Makarii Gubaydullin
    Utilities
    Detailed statistics of your trading for the selected period Check out my  #1 Trade Assistant : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions The utility includes 2 separate tools: Trade Statistics WeekDays Analyzer Statistics display modes: For the selected  currency pair/trading instrument Statistics for all trades   (" ALL ") You can select the period for which you want to get statistics: 1 day 1 week 1 month 2   months 3   months 6   months 1 year 2 years All tr
    Future bar
    Makarii Gubaydullin
    Indicators
    The indicator shows the currently forming candle of the selected time frame Multiple bars may be optionally united into a single candle: helps to see the bigger picture Multifunctional Utility : 65+ features, including this indicator  |   Contact me  for any questions  |   MT5 version In the input settings, select the timeframe  that will be used for the future bar: To the right of the current price, you will see a bar forming on the specified interval. If activated in the settings, the Countdow
    Weekday stats best entry
    Makarii Gubaydullin
    Utilities
    Profit/loss statistics for each day of the week Check out my  #1 Utility : 66+ features, including extended statistics  |   Contact me  if you have any questions Statistics display modes: For the  selected   currency pair/trading instrument Statistics for  all trades   (" ALL ") You can select the period for which you want to get statistics: 1 day 1 week 1 month 2   months 3   months 6   months 1 year 2 years All trading history Displayed information:  You will see statistics for each day of the
    Trend on market
    Makarii Gubaydullin
    Indicators
    Trend dashboard: multi timeframe indicator, shows you the summary of the current trend This tool  is based on the 3 major indicators: RSI,  Stochastic and Commodity Channel Index. The   alerts   option   will help  you   not   to   miss   the   beginning   of the   trend. Multifunctional utility : includes 66+ features  |   Contact me  if you have any questions  |   MT5 version A variety of options will allow you to customize the indicator according to your needs. Settings: Calculated bar: eith
    Multi TF Charts
    Makarii Gubaydullin
    Indicators
    Analyze up to 3 additional charts of other timeframes , without switching the main chart. Check out my  Multifunctional utility : 66+ features, including this tool  |   Contact me  if you have any questions   |    MT5 version The indicator opens in a  separate window: The window   can be moved   to any place on the chart (using the   [<M>]   button). The window can also be minimized to save space ( [ <^>]  button) In the window that appears, you can configure: The period   of the 1st chart (left
    Filter:
    No reviews
    Reply to review