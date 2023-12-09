AIS MT4 Indicator 5 All Inclusive Set
- Indicators
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AIRAT SAFINAIS AIRAT SAFIN ﺍﻳص ﺍﻳرﺍد صافين
- Version: 1.0
AIS MT4 INDICATOR 5 ALL INCLLUSIVE SET
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! ATTENTION ! LIMITATION OF FREE OFFER PERIOD IS IMPLICIT !
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! CONFIRMATION 2024-08-20 20:00 !
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GUIDE
CHAPTER 1 IMPORTANT INFORMATION
<1>
THIS INDICATOR IS ONE OF THE SERIES OF NEW AIS INDICATORS
AIS MT4 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC=
AIS MT4 INDICATOR 2 =MULTIFRAMES=
AIS MT4 INDICATOR 3 =LINES=
AIS MT4 INDICATOR 4 =MARKET PROFILES=
AIS MT4 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET=
CHAPTER 2 GENERAL FEATURES OF THE SERIES
<1> AIS MT4 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC= <DEVELOPMENT PAUSED>
DISPLAYS MAIN TIME POINTS AND PRICE LEVELS OF THE CHART
SUCH AS
2 MAIN GLOBAL EXTREMUMS OF THE CHART
2 MAIN LOCAL EXTREMUMS NEAREST TO CURRENT TIME
AND RELATED GRAPHIC AND NUMERICAL INFORMATION
<PREDECESSOR => AIS1 ADVANCED INDICATOR => mql5.com/ru/code/8735>
<2> AIS MT4 INDICATOR 2 =MULTIFRAMES= <DEVELOPMENT PAUSED>
DISPLAYS THE ONLY TRUE FORM OF TIME FRAMES
AS RECTANGLES IN A TWO-DIMENSIONAL LINEAR PRICE-TIME COORDINATE SYSTEM
INCLUDING
SYNTHETIC TIME FRAMES OF SUCH PERIODS AS
D* W* MN* Y* WHERE * IS 2 OR 3 OR 4 <ETC>
<UP TO 7 PERIODS ON ONE CURRENT CHART SIMULTANEOUSLY>
<PREDECESSOR => AIS1 ADVANCED INDICATOR SUPERLIGHT => mql5.com/ru/code/8764>
<3> AIS MT4 INDICATOR 3 =LINES= <DEVELOPMENT COMPLETED>
AUTOMATICALLY DRAWS EQUIDISTANT HORIZONTAL AND VERTICAL LINES
<PREDECESSOR 1 => A TOOL: VERTICAL GRID PLOTTER => mql5.com/en/code/9006>
<PREDECESSOR 2 => A TOOL: HORIZONTAL GRID PLOTTER => mql5.com/en/code/9005>
<4> AIS MT4 INDICATOR 4 =MARKET PROFILES= <DEVELOPMENT PAUSED>
DRAWS 2 SETS OF MARKET PROFILES OF 2 TYPES
=1= BASED ON TIME
=2= BASED ON VOLUMES
<PREDECESSOR => AIS5 TRADE MACHINE => mql5.com/en/code/9315>
<5> THIS AIS MT4 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET=
IS DESIGNED TO INCLUDE ALL FEATURES OF THE SERIES
BUT CURRENTLY INCLUDES ONLY 1 COMPONENT OF THE PLANNED 4 COMPONENTS
THIS COMPONENT IS => AIS INDICATOR 3 =LINES=
<6> UNTIL RELEASE OF ANY 2ND INDICATOR OF SERIES
THIS AIS MT4 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET= VERSION 1
WILL BE THE ONLY ONE PRODUCT OF SERIES
IN THE MQL5.COM MARKET OF TRADING APPLICATIONS FOR METATRADER 4
CHAPTER 3 CURRENT FEATURES OF AIS MT4 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET= VERSION 1
<1> CURRENT VERSION 1 OF THIS AIS MT4 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET=
INCLUDES NOW ONLY 1 COMPONENT OF THE PLANNED 4 COMPONENTS
THIS COMPONENT IS => AIS INDICATOR 3 =LINES= VERSION 1
<2> AIS INDICATOR 3 =LINES= VERSION 1
=1= CONTROLS MOST IMPORTANT PARAMETERS OF THE CHART
=1=> FORCED PLACEMENT OF THE PRICE CHART ON THE BACKGROUND
=2=> DISPLAYING OF TIME AND PRICE SCALES
=2= AUTOMATICALLY DRAWS
UP TO 5 INDEPENDENT SETS OF EQUIDISTANT HORIZONTAL LINES
AND
UP TO 5 INDEPENDENT SETS OF EQUIDISTANT VERTICAL LINES
EACH SET OF LINES HAS ITS OWN INDEPENDENT INPUT SET OF PARAMETERS
=3= AUTOMATICALLY CONTROLS MINIMUM INTERVAL IN PIXELS BETWEEN LINES
TO AUTOMATICALLY HIDE/SHOW SET OF LINES IN CASE OF NECESSARY
ACCORDING TO PRESET PARAMETERS
=4= CAN AUTOMATICALLY HIDE/SHOW TIME LABELS OF VERTICAL LINES
ACCORDING TO PRESET PARAMETERS
=5= WORKS ON INTERNAL TIMER TO BE INDEPENDENT OF THE SPEED OF INCOMING TICKS
CHAPTER 4 QUICK START
<1> SET CHART BACKGROUND COLOR TO ONE OF DARK COLORS <BLACK FOR EXAMPLE>
<2> LEAVE ALL INPUT PARAMETERS OF THIS INDICATOR AS IS
<3> LET IT RUN
CHAPTER 5 DETAILED INSTRUCTIONS
<1> PREPARATION OF DETAILED INSTRUCTIONS IS NOT PLANNED
AUTHOR AIS AIRAT SAFIN
<1> HOLDER OF THE WORLD RECORD 2020 IN TRADING FOR FINANCIAL EFFICIENCY
+10000% IN 2 WEEKS FROM 2020-03-05 TO 2020-03-20
ACCOUNT BALANCE INCREASED FROM $ 1,000,000 TO $ 100,000,000
DETAILS => www.mql5.com/en/users/AIS
<2> CREATOR OF AIS TRADING ROBOTS SERIES ACB1 AND ACB6
WHICH HAVE OVER 100,000 DOWNLOADS FROM MQL5.COM CODE BASE
THE TOTAL NUMBER OF DOWNLOADS FOR AIS PUBLICATIONS IS OVER 300,000
=> https://www.mql5.com/en/users/AIS/publications
2024-02-09 17:35