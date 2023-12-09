AIS MT4 Indicator 5 All Inclusive Set

AIS MT4 INDICATOR 5 ALL INCLLUSIVE SET


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
! ATTENTION ! LIMITATION OF FREE OFFER PERIOD IS IMPLICIT !
! 
! CONFIRMATION 2024-08-20 20:00                           !
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


GUIDE


CHAPTER 1 IMPORTANT INFORMATION

<1>

THIS INDICATOR IS ONE OF THE SERIES OF NEW AIS INDICATORS

AIS MT4 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC=

AIS MT4 INDICATOR 2 =MULTIFRAMES=

AIS MT4 INDICATOR 3 =LINES=

AIS MT4 INDICATOR 4 =MARKET PROFILES=

AIS MT4 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET=



CHAPTER 2 GENERAL FEATURES OF THE SERIES


<1> AIS MT4 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC= <DEVELOPMENT PAUSED>

    DISPLAYS MAIN TIME POINTS AND PRICE LEVELS OF THE CHART 

    SUCH AS

    2 MAIN GLOBAL EXTREMUMS OF THE CHART

    2 MAIN LOCAL  EXTREMUMS NEAREST TO CURRENT TIME

    AND RELATED GRAPHIC AND NUMERICAL INFORMATION

    <PREDECESSOR => AIS1 ADVANCED INDICATOR => mql5.com/ru/code/8735>


<2> AIS MT4 INDICATOR 2 =MULTIFRAMES= <DEVELOPMENT PAUSED>

    DISPLAYS THE ONLY TRUE FORM OF TIME FRAMES

    AS RECTANGLES IN A TWO-DIMENSIONAL LINEAR PRICE-TIME COORDINATE SYSTEM

    INCLUDING

    SYNTHETIC TIME FRAMES OF SUCH PERIODS AS

    D* W* MN* Y* WHERE * IS 2 OR 3 OR 4 <ETC>

    <UP TO 7 PERIODS ON ONE CURRENT CHART SIMULTANEOUSLY>

    <PREDECESSOR => AIS1 ADVANCED INDICATOR SUPERLIGHT => mql5.com/ru/code/8764>


<3> AIS MT4 INDICATOR 3 =LINES= <DEVELOPMENT COMPLETED>

    AUTOMATICALLY DRAWS EQUIDISTANT HORIZONTAL AND VERTICAL LINES

    <PREDECESSOR 1 => A TOOL: VERTICAL   GRID PLOTTER => mql5.com/en/code/9006>

    <PREDECESSOR 2 => A TOOL: HORIZONTAL GRID PLOTTER => mql5.com/en/code/9005>


<4> AIS MT4 INDICATOR 4 =MARKET PROFILES= <DEVELOPMENT PAUSED>

    DRAWS 2 SETS OF MARKET PROFILES OF 2 TYPES

    =1= BASED ON TIME

    =2= BASED ON VOLUMES

    <PREDECESSOR => AIS5 TRADE MACHINE => mql5.com/en/code/9315>


<5> THIS AIS MT4 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET=

    IS DESIGNED TO INCLUDE ALL FEATURES OF THE SERIES

    BUT CURRENTLY INCLUDES ONLY 1 COMPONENT OF THE PLANNED 4 COMPONENTS

    THIS COMPONENT IS => AIS INDICATOR 3 =LINES=


<6> UNTIL RELEASE OF ANY 2ND INDICATOR OF SERIES

    THIS AIS MT4 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET= VERSION 1

    WILL BE THE ONLY ONE PRODUCT OF SERIES

    IN THE MQL5.COM MARKET OF TRADING APPLICATIONS FOR METATRADER 4



CHAPTER 3 CURRENT FEATURES OF AIS MT4 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET= VERSION 1


<1> CURRENT VERSION 1 OF THIS AIS MT4 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET=

    INCLUDES NOW ONLY 1 COMPONENT OF THE PLANNED 4 COMPONENTS

    THIS COMPONENT IS => AIS INDICATOR 3 =LINES= VERSION 1


<2> AIS INDICATOR 3 =LINES= VERSION 1

    =1= CONTROLS MOST IMPORTANT PARAMETERS OF THE CHART

        =1=> FORCED PLACEMENT OF THE PRICE CHART ON THE BACKGROUND

        =2=> DISPLAYING OF TIME AND PRICE SCALES

    =2= AUTOMATICALLY DRAWS

        UP TO 5 INDEPENDENT SETS OF EQUIDISTANT HORIZONTAL LINES

        AND

        UP TO 5 INDEPENDENT SETS OF EQUIDISTANT VERTICAL LINES

        EACH SET OF LINES HAS ITS OWN INDEPENDENT INPUT SET OF PARAMETERS

    =3= AUTOMATICALLY CONTROLS MINIMUM INTERVAL IN PIXELS BETWEEN LINES

        TO AUTOMATICALLY HIDE/SHOW SET OF LINES IN CASE OF NECESSARY

        ACCORDING TO PRESET PARAMETERS

    =4= CAN AUTOMATICALLY HIDE/SHOW TIME LABELS OF VERTICAL LINES

        ACCORDING TO PRESET PARAMETERS

    =5= WORKS ON INTERNAL TIMER TO BE INDEPENDENT OF THE SPEED OF INCOMING TICKS



CHAPTER 4 QUICK START

<1> SET CHART BACKGROUND COLOR TO ONE OF DARK COLORS <BLACK FOR EXAMPLE>

<2> LEAVE ALL INPUT PARAMETERS OF THIS INDICATOR AS IS

<3> LET IT RUN



CHAPTER 5 DETAILED INSTRUCTIONS

<1> PREPARATION OF DETAILED INSTRUCTIONS IS NOT PLANNED



AUTHOR    AIS AIRAT SAFIN


<1> HOLDER OF THE WORLD RECORD 2020 IN TRADING FOR FINANCIAL EFFICIENCY

    +10000% IN 2 WEEKS  FROM 2020-03-05 TO 2020-03-20

    ACCOUNT BALANCE INCREASED FROM $ 1,000,000 TO $ 100,000,000

    DETAILS => www.mql5.com/en/users/AIS


<2> CREATOR OF  AIS TRADING ROBOTS SERIES ACB1 AND ACB6 

    WHICH HAVE OVER 100,000 DOWNLOADS FROM MQL5.COM CODE BASE

    THE TOTAL NUMBER OF DOWNLOADS FOR AIS PUBLICATIONS IS OVER 300,000

    =>  https://www.mql5.com/en/users/AIS/publications



2024-02-09 17:35


Recommended products
TreendLines
Sajjad Karimi
5 (1)
Indicators
''Trendlines'' is an Indicator, that every Trader need and shows Trendline and  Support and resistance levels in all  Timeframe's. Also In 1-hour, 4-hour and daily time frames and Current timeframes, support, and resistance levels are specified and trend lines are drawn so that the trader can see all levels on a chart.   In   Properties   it is possible to turn off unnecessary Lines.  In ' Tendency indicator '' , as full package of Predictions that every Trader need, there  is also the Predict
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
1 (1)
Indicators
.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
FREE
High and low points for MetaTrader 4 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
5 (1)
Indicators
Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA. High and Low Points is a practical technical analysis indicator that plots levels corresponding to the highs and lows from previous periods (day / week / month) — levels that, in the Smart Money Concepts (SMC) and ICT approach, are treated as liquidity zones, while in classical technical analysis they serve as potential support and resistance levels. Indicator settings: •
FREE
Red Dragons Support and Resistance Levels
Irina Cherkashina
Indicators
The Red Dragons Support and Resistance Levels indicator automatically determines support and resistance levels using the proprietary algorithm based on historical and current data, so the levels are dynamic, which allows you to adjust trading targets based on the current price movement. For this reason, we use this indicator in our advisors, for example, Red Dragons, which you can purchase here: https://www.mql5.com/en/market/product/128713?source=Site +Market+MT4+New+Rating006 The panel also
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
SchaffTrendCycle indicator
Etsushi Ishizuka
Indicators
What is Schaff Trend Cycle? The Schaff Trend Cycle (STC) is an oscillator-type indicator designed to detect trend reversals in a timely manner. Compared to traditional indicators like moving averages or MACD, it combines cyclical patterns with momentum to more clearly identify the beginning and end of trends. Main Features Clear trend reversal signals: The cycle line rises in an uptrend and falls in a downtrend. Noise reduction in ranging markets: Smoothing based on cyclical timing helps filter
FREE
Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
Indicators
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT4 Candle Countdown is a simple and precise tool that shows the remaining time until the current candle closes directly on the chart. When your entry depends on the candle close, even a few seconds matter. This indicator helps you see the exact time and make decisions without rushing or guessing. An indicator for precise control over candle closing time. The indicator displays: time remaining until candle close current server time spread Stop Level
FREE
Power Trend Free
Yurij Kozhevnikov
5 (2)
Indicators
Power Trend Free - the indicator shows the trend strength in the selected period. Input Parameters The indicator has three input parameters: Period - a positive number greater than one, it shows the number of candlesticks used for calculations. If you enter one or zero, there will be no error, but the indicator will not be drawn. Applied Price - the standard "Apply to:" set meaning data used for the indicator calculation: Close - Close prices; Open - Open prices; High - High prices; Low - Low p
FREE
TCL Auto Supply and Demand Oscillator
Stratos Digital (PVT) Ltd
Indicators
Auto Supply and Demand Oscillator is an indicator for MetaTrader 4 and MetaTrader 5 that detects supply and demand zones automatically and displays them as a single oscillator value at the bottom of the chart, instead of drawing rectangles directly on price. Concept Supply zones are price areas where strong selling created a sharp downward move away from a balance area. Demand zones are price areas where strong buying created a sharp upward move. Traditional implementations draw boxes on the
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Indicators
*This is TradingView indicator converted to mql4* The SuperTrend V indicator is a popular technical analysis tool used to identify trends and potential trend reversals in financial markets. It is based on the concept of the SuperTrend indicator but incorporates additional features and variations. The SuperTrend V indicator uses a combination of price action and volatility to determine the trend direction and generate trading signals. Here are the key components and features of the indicator: Ca
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indicators
The indicator rely on The Toby strategy >> The mother candle which is bigger in range than the previous six candles. A vertical line shows the last Toby Candle with the targets shown up and down. The strategy is about the closing price out of the range of the toby candle to reach the 3 targets..The most probable to be hit is target1 so ensure reserving your profits and managing your stop lose.
FREE
True RSI Divergence MT4
Sergey Ermolov
Indicators
Even experienced traders can miss a strong divergence. True RSI Divergence automatically detects new signals and instantly notifies you, with a strong focus on identifying high-quality divergences rather than simply generating more alerts. RSI divergence is one of the most widely used technical analysis signals for identifying potential trend reversals and continuation opportunities. However, monitoring multiple symbols and timeframes manually is practically impossible. While you are analyzing o
FREE
PZ Inside Bars
PZ TRADING SLU
4.2 (5)
Indicators
Enhance your price action strategy: inside bar breakouts at your fingertips This indicator detects inside bars of several ranges, making it very easy for price action traders to spot and act on inside bar breakouts. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products  |  Get Help ] Easy to use and understand Customizable color selections The indicator implements visual/mail/push/sound alerts The indicator does not repaint or backpaint An inside bar is a bar or series of
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicators
QualifiedEngulfing Is Free Version Of ProEngulfing Indicator  ProEngulfing Is Paid Version Of This Indicator  Download It Here . What is Different Between free and paid version of ProEngulfing ?  Free version has limitation of One Signal Per Day Join Koala Trading Solution Channel in mql5 community to find out the latest news about all koala products, join link is below : https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution Introducing QualifiedEngulfing   – Your Professional Engulf Pattern In
FREE
WH DrawFib Pro MT4
Wissam Hussein
5 (7)
Indicators
Are you tired of manually drawing Fibonacci levels on your charts? Are you looking for a convenient and efficient way to identify key support and resistance levels in your trading? Look no further!  Introducing DrawFib Pro, the ultimate MetaTrader 4 indicator that does auto f ibonacci   levels   drawing on your charts and provides timely alerts when these levels are breached. With Draw Fib Pro, you can enhance your trading strategies, save time, and make more informed decisions. My fibonacci bas
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.56 (72)
Indicators
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
PPR and Engulfing
Yury Emeliyanov
5 (3)
Indicators
PPR and Engulfing is a unique technical indicator designed to identify the "PPR" and "Engulfing" patterns on currency charts in the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. These patterns can indicate potential trend reversals or continuations, providing traders with valuable signals for entering and exiting the market. Key Features: Automatic Pattern Detection : The indicator automatically identifies and marks PPR and Engulfing patterns with arrows on the chart. Visual Signals : Green upward arrows
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicators
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Magic SMA
Imre Heli
Indicators
The Magic SMA indicator is of great help in determining trend direction. It can be an excellent addition to your existing strategy or the basis of a new one. We humans can make better decisions when we see better visually. So we designed it to show a different color for rising and falling trends. Everyone can customize this in the way that suits them best. By setting the Trend Period, we can optimize it for longer or shorter trends for our strategy. It is great for all time frames. IF YOU NEED
FREE
Support and resistance levels
Alexandr Bryzgalov
4.29 (17)
Indicators
The indicator displays the probable ( Support and resistance ) levels. The indicator draws horizontal and trend levels of support and resistance. The indicator settings: Trends - the mode for displaying trend lines or horizontal lines of support and resistance Yes - display trend lines only No - display horizontal lines only UseResource - use the resources built into the indicator. Yes - use the ZigZag indicator from the resources of the product. No - use a custom ZigZag indicator. HistoryBar -
FREE
Gartley Guard Harmonics MT4
Ely Alsedy
Indicators
Harmonic Patterns are utilized for predicting market turning points with precision. These patterns offer a high win rate and numerous trade opportunities within a single trading day. Our indicator identifies the most prominent Harmonic Patterns based on principles outlined in Harmonic Trading literature. **IMPORTANT NOTES:** - The indicator does not repaint, lag, or redraw. It accurately identifies patterns at the D point, ensuring reliability in pattern detection.    **HOW TO USE:** 1. Drag
FREE
Pivot Points for MetaTrader 4 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
Indicators
Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA. Pivot Points are a classic technical analysis indicator that calculates the central pivot point (PP) as well as support (S1–S3) and resistance (R1–R3) levels based on the previous day’s High, Low, and Close. The indicator allows you to: • identify key zones where the price may bounce or break through • determine the direction of the trend • find good entry points, as well
FREE
Multi TF MA Levels
Luke Anthony Caras
Indicators
Multi-TF MA Levels plots a single moving average across multiple timeframes directly on your chart, giving you instant context at every level of the market. No switching charts. No mental maths. Just clean, flat lines showing exactly where the MA sits on M15, M30, H1, H4 and D1 — all updated on confirmed bar close so there is no repainting. Features Plots the local timeframe MA plus up to 5 higher timeframe MAs simultaneously HTF lines only update on confirmed bar close — no repainting Higher ti
FREE
DR IDR for all sessions
Chi Chun Ho
4.93 (15)
Indicators
Updates 9/12/2023 - If you are looking for the Spock EA, I don't sell it anymore. DM me for more info. 24/10/2023  -  Check out my other products. Starting to roll out some EAs & indicators based on this range. Currently there is no MT5 version. I am using MT4 myself. So I will spend my time mostly to develop more extensive stats for the Stats version and maybe even an EA. But I might  develop a MT5 version. All depends on the demand. Meaning, the more people request it, the bigger the chan
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicators
Overview of the Aroon Classic Indicator The Aroon Classic indicator is a technical tool that quantitatively identifies the emergence and persistence of trends on a chart. It uses two lines—“Aroon Up” and “Aroon Down”—to display trend strength and turning points within a range of 0–100. A higher Aroon Up value indicates a stronger uptrend, while a higher Aroon Down value indicates a stronger downtrend. Key Features Visually distinguishes trend initiation and reversal Customizable calculation peri
FREE
VR Donchian
Vladimir Pastushak
4.87 (15)
Indicators
The VR Donchian indicator is an improved version of the Donchian channel. Improvements affected almost all functions of the channel, but the main operating algorithm and channel construction were preserved. A change in the color of levels has been added to the ball indicator depending on the current trend - this clearly shows the trader a change in trend or flat. The ability to inform the trader about the breakout of one of two channel levels on a smartphone, email, or in the MetaTrader terminal
FREE
Hi Low Levels Last Day MT4
Igor Vishnevskii
5 (1)
Indicators
The free version of the Hi Low Last Day MT4 indicator . The Hi Low Levels Last Day MT4 indicator shows the high and low of the last trading day . The ability to change the color of the lines is available . Try the full version of the Hi Low Last Day MT4 indicator , in which additional indicator features are available : Displaying the minimum and maximum of the second last day Displaying the minimum and maximum of the previous week Sound alert when crossing max . and min . levels Selecting an arb
FREE
Stat Monitor 4
Sergei Linskii
Indicators
Stat Monitor is a good information indicator. Benefits of the indicator: The indicator provides useful information - the current spread, the cost of one lot of the symbol, trading leverage and the recommended lot size for trading. You can use the indicator on the MetaTrader 4 trading platform of any broker. The indicator provides useful information. Version of the Stat Monitor indicator for MetaTrader 5 I wish you all good luck in trading and stable profit!
FREE
Buyers of this product also purchase
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Indicators
Gann Made Easy is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (2)
Indicators
DayTrader PRO DayTrader PRO   is an advanced trading indicator that combines John Ehlers' Laguerre Filter with a powerful Auto-Optimization Engine. Instead of using fixed parameters, the indicator automatically searches for the best settings based on recent market conditions, helping you adapt to changing volatility without constant manual adjustments. The indicator generates clear   BUY   and   SELL   signals together with adaptive   Stop Loss   and   Take Profit   levels calculated from curre
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Indicators
SR Liquidity is a trading indicator designed to reveal the hidden zones where market liquidity concentrates and price reacts most strongly. These special liquidity areas act as powerful support and resistance levels, giving you a clear map of where the market is most likely to reverse. Instead of drawing ordinary Support/Resistance lines, SR Liquidity analyzes real price behavior to detect the zones where buying and selling pressure accumulate. These are actually the pools of liquidity that driv
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for all
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
5 (1)
Indicators
discount ends soon original price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 4 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss, or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactl
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Indicators
This product was   updated   for   the 2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indic
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Indicators
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indicators
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (3)
Indicators
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-Layer Filter, Auto TP/SL, Quality Score & Signal History Save | Complete XAUUSD Trading System No repaint in real time. The moment a signal appears, the arrow, entry, TP and SL are locked on the spot and never move afterward. What you trade is this real-time signal. And in v7.20, every signal that is actually sent is auto-saved and restored exactly after restart. BUYER BONUS Buy the lifetime license and receive AI Zone Radar (
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (5)
Indicators
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calculation
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicators
Super Signal – Skyblade Edition Professional No-Repaint / No-Lag Trend Signal System with Exceptional Win Rate | For MT4 / MT5 It works best on lower timeframes, such as 1-minute, 5-minute, and 15-minute charts. Core Features: Super Signal – Skyblade Edition is a smart signal system designed specifically for trend trading. It applies a multi-layered confirmation mechanism to detect only strong, directional moves supported by real momentum. This system does not attempt to predict tops or bottoms
Forex Breath System
Oleg Rodin
5 (5)
Indicators
Forex Breath System is a trend based trading system which can be used with any market. You can use this system with currencies, metals, commodities, indices, crypto and even stocks. It can also be used with any time frame. The system is universal. It shows trend and provides arrow signals with the trend. The indicator can also provide you with a special type of alerts when the signals appear in the direction of the trend which makes trend trading an easy task. The indicator is very easy to use a
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Indicators
A. What is A2SR ?   * It's a leading technical indicator (no repaint, no lagging). -- Guidance : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR has a special technique in determining the levels of Support ( demand ) and Resistance ( supply ) . Unlike the ordinary way that we seen on the net, A2SR has a original concept in determining actual SR levels.
ORB Seeker
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optional 50
Price Action Sniper
Elmira Memish
5 (3)
Indicators
Price Action Sniper is designed to trade the Price Action on the desired chart time frame. - Trend Reversals. - Trend Continuation. - Brekaouts. - Good tool for Binary Options Price action forms the basis for all technical analysis of a currency pair, commodity or other asset chart. Many short-term traders rely exclusively on price action and the formations and trends extrapolated from it to make trading decisions. Technical analysis as a practice is a derivative of price action since it uses p
ReTest Histogram ms
DMITRII GRIDASOV
Indicators
Crypto_Forex Indicator "ReTest Histogram" for MT4, No Repaint. - ReTest_Histogram indicator can be used for search of entry signals into the main trend direction after the retesting of strong S/R level. - ReTest Histogram can be in 2 colors: red for bearish trend and green for bullish one. - Once you see steady consecutive histogram columns of the same color it means new trend takes place. - ReTest signal is 1 column with opposite color in histogram and next column with trend color (see the pic
Smart Market Structure Toolkit mt4
Garry James Goodchild
Indicators
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (31)
Indicators
PRO Renko System is a highly accurate trading system specially designed for trading RENKO charts. The ARROWS and Trend Indicators DO NOT REPAINT! The system effectively neutralizes so called market noise giving you access to accurate reversal signals. The indicator is very easy to use and has only one parameter responsible for signal generation. You can easily adapt the tool to any trading instrument of your choice and the size of the renko bar. I am always ready to provide extra support to help
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicators
CURRENTLY 20% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This Indicator is specialized to show currency strength for any symbols like Exotic Pairs Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show true currency strength of Gold, Silver, Oil, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. This is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. Imagine how your trading
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Indicators
Scalper Inside PRO helps you read the intraday trend and plan a trade before you enter the market. It is built around three exclusive strategies for a sharper read of the market. The moment a signal appears, the indicator evaluates market direction and calculates the key levels, so you see the potential entry, the expected stop-loss and several profit-taking levels in advance. Detailed performance statistics show how different instruments and strategies performed in history and help you pick ass
PZ Turning Points MT4
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicators
Identify key turning points with reliable fractal analysis This indicator examines the price structure of fractals of different periods to determine possible reversal points in the market, providing timing to positional traders that already have a fundamental or technical valuation model. Unlike its younger brother, Reversal Fractals , this indicator won't miss reversals because of the period selected, and will find reversal fractals on a zig-zag fashion, ignoring those reversals which do not
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Indicators
Level Breakout Indicator is a technical analysis product that works from upper and lower boundaries, which can determine the direction of the trend. Works on candle 0 without redrawing or delays. In its work, it uses a system of different indicators, the parameters of which have already been configured and combined into a single parameter - “ Scale ”, which performs gradation of periods. The indicator is easy to use, does not require any calculations, using a single parameter you need to select
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.8 (104)
Indicators
Trading Special – 30% OFF Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This dashboard software is working on 28 currency pairs plus one. It is based on 2 of our main indicators (Advanced Currency Strength 28 and Advanced Currency Impulse). It gives a great overview of the entire Forex market plus Gold or 1 indices. It shows Advanced Currency Strength values, currency speed of movement and signals for 28 Forex pairs in all (9) timeframes. Imagine how your trading will improve when you can watch
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicators
Noise filtering: the key to mastering trends This indicator tracks the market trend with an unmatched reliability, by ignoring sudden fluctuations and market noise. It has been designed to trend-trade intraday charts and small timeframes. Its winning ratio is around 85%. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade Find oversold/overbought situations Enjoy noise-free trading at all times Avoid being whipsawed in intraday charts The indi
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (38)
Indicators
Scalper Vault is a professional scalping system which provides you with everything you need for successful scalping. This indicator is a complete trading system which can be used by forex and binary options traders. The recommended time frame is M5. The system provides you with accurate arrow signals in the direction of the trend. It also provides you with top and bottom signals and Gann market levels. The indicator provides all types of alerts including PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFT
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
Indicators
This indicator is a super combination of our 2 products  Advanced Currency IMPULSE with ALERT  and  Currency Strength Exotics . It works for all time frames and shows graphically impulse of strength or weakness for the 8 main currencies plus one Symbol! This Indicator is specialized to show currency strength acceleration for any symbols like Gold, Exotic Pairs, Commodities, Indexes or Futures. Is first of its kind, any symbol can be added to the 9th line to show  true currency strength accelerat
Gold Multi Factor Adaptive Engine
Guang Jun Huang
Indicators
Adopt market correlation and indicator resonance Here are some trading recommendations based on the current market conditions: (1) Note: It doesn't mean you have a perfect deal, but rather helps you avoid bad trades (2) Why traditional indicators are prone to distortion. For example, the 10-day moving average is calculated by calculating the average price of the top 10 candlesticks. Result: I prove I want to rise, and the signal is easily distorted. This indicator adopts a self-proof + corrob
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicators
Day Trader Master is a complete trading system for traders who prefer intraday trading. The system consists of two indicators. The main indicator is the one which is represented by arrows of two colors for BUY and SELL signals. This is the indicator which you actually pay for. I provide the second indicator to my clients absolutely for free. This second indicator is actually a good trend filter indicator which works with any time frame. THE INDICATORS DO NOT REPAINT AND DO NOT LAG! The system is
More from author
AIS Order Machine
AIRAT SAFIN
Utilities
MOST IMPORTANT INFORMATION <1> Exactly this program was used to set World Record in Trading 2020 Account Equity was increased from $1,000,000 to $100,000,000 in 16 days Details => www.mql5.com/en/users/AIS <2> In the last days of this record the position was creating by 1000-2000 orders It was used the computer with 1 core Pentium 4 CPU at 2.8 GHz and 1 GB memory In the last two days the daily profit was $40,000,000 every day <3> It was 100% manual trading And this special program was used to s
AIS MT5 Indicator 5 All Inclusive Set
AIRAT SAFIN
Indicators
AIS MT5 INDICATOR 5 ALL INCLLUSIVE SET GUIDE CHAPTER 1  IMPORTANT INFORMATION <1> THIS INDICATOR IS ONE OF THE SERIES OF NEW AIS INDICATORS AIS MT5 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC= AIS MT5 INDICATOR 2 =MULTIFRAMES= AIS MT5 INDICATOR 3 =LINES= AIS MT5 INDICATOR 4 =MARKET PROFILES= AIS MT5 INDICATOR 5 =ALL INCLUSIVE SET CHAPTER 2 GENERAL FEATURES OF THE SERIES <1> AIS MT5 INDICATOR 1 =ADVANCED CLASSIC= < DEVELOPMENT PAUSED >     DISPLAYS MAIN TIME POINTS AND PRICE LEVELS OF THE CHART      SUCH
Filter:
No reviews
Reply to review