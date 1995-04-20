High and Low Levels EMA

Технический индикатор в помощь трейдеру. Однажды пришла идея при изучении индикатора Moving Average (MA).

Так как мувинги эти сглаженное, среднее значения цены за выбранный период, то как и у обычной цены и у мувинга

Данный индикатор, показывает уровни High и Low. Динамических уровней поддержки и сопротивления.







О понятии High и Low .



Хай — от английского high — обозначает наиболее высокую цену («рынок на хаях» — капитализация активов на рынке

максимально высокая). А лои — от английского low — напротив говорят о минимальной стоимости или тренде на ее

снижение. Когда фондовые индексы день за днем устанавливают новые исторические максимумы — акции на хаях,

Перевод по словам.

low — низкий, небольшой, низко, слабо, тихо, мычать, мычание, низина.

high — высокий, большой, сильный, высоко, сильно, интенсивно, максимум, высшая точка.





Примечание. Метод торговли с помощью Индикатора High and Low ЕМА :



Данный индикатор, очень хороший помощник, для тех трейдеров которые в своей торговли используют средние скользящие.

Разных периодов. Трейдеру достаточно ввести параметры своих МА в индикатор, и мувинги, средние скользящие добавятся

Цена графика в японских свечах или барах как известно, имеют свои хаи и лои, т.е. самые высокие точки цен и самые низкие.

В большинстве случаев на хаях трейдеры продают а на лоях покупают, при повторном подходе к данным точкам цен.

Данный индикатор рисует на графике разворотные точки, уровнями, динамических средних скользящих. В работе, их, можно

использовать как дополнительные точки входа в рынок. И использовать как запасы хода, меж уровнями, при расстановке тейк

Кратко о понятии ЕМА.



Скользящая средняя (moving average, MA) — это дополнительная линия на графике цены актива.

Внешне она повторяет график цены, но с небольшим запозданием и более гладко, без колебаний.

1. Показывает тренды. Если скользящая устремлена вверх и цена выше МА — тренд восходящий.

2. Чем длиннее МА, тем сильнее тренд. Самой сильной мною считается 777-дневная МА.





3. Мувинг часто выступает Динамическим уровнем поддержки и сопротивления: цена возвращается

4. Пересечения двух и более МА с разными периодами могут говорить о смене тренда.





Некоторые входные параметры индикатора:

В основных параметрах индикатора можно менять значение МА, по умолчанию я установил любимые параметры 21 и 89 период.

Экспоненциальные. Цвета уровней хай и лоу, тоже меняются в основных входных параметрах. А также можно указывать размер

отрезка, т.е. длину уровня. Ещё можно включать тип уровня «Луч», и тогда на графике будут видно ещё и исторические уровни

Цвет и толщины самих ЕМА можно менять в соседней вкладке входных параметров « Colors », где «0 строка» это свойства первого

P.S. Попутного тренда друзья единомышленники и Успехов нам во всём.

Все вопросы и предложения, пишите личными сообщениями автору, или

комментариями к данному индикатору. И мы сделаем нашу с вами работу

