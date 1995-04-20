High and Low Levels EMA

Технический индикатор в помощь трейдеру. Однажды пришла идея при изучении индикатора Moving Average (MA).
Так как мувинги эти сглаженное, среднее значения цены за выбранный период, то как и у обычной цены и у мувинга
должны быть «хаи и лои».


Данный индикатор, показывает уровни High и Low. Динамических уровней поддержки и сопротивления.


О понятии High и Low.

Хай — от английского high — обозначает наиболее высокую цену («рынок на хаях» — капитализация активов на рынке
максимально высокая). А лои — от английского low — напротив говорят о минимальной стоимости или тренде на ее
снижение. Когда фондовые индексы день за днем устанавливают новые исторические максимумы — акции на хаях,
а если наоборот — опускаются до минимальных значений — на лоях.


Перевод по словам.

low — низкий, небольшой, низко, слабо, тихо, мычать, мычание, низина.

high — высокий, большой, сильный, высоко, сильно, интенсивно, максимум, высшая точка.

 

Примечание. Метод торговли с помощью Индикатора High and Low ЕМА 

Данный индикатор, очень хороший помощник, для тех трейдеров которые в своей торговли используют средние скользящие.
Разных периодов. Трейдеру достаточно ввести параметры своих МА в индикатор, и мувинги, средние скользящие добавятся
на график.


Цена графика в японских свечах или барах как известно, имеют свои хаи и лои, т.е. самые высокие точки цен и самые низкие.
В большинстве случаев на хаях трейдеры продают а на лоях покупают, при повторном подходе к данным точкам цен.
Данный индикатор рисует на графике разворотные точки, уровнями, динамических средних скользящих. В работе, их, можно
использовать как дополнительные точки входа в рынок. И использовать как запасы хода, меж уровнями, при расстановке тейк
профитов или стоп лоссов. Подробности и пример входа, на скрине индикатора.




Кратко о понятии ЕМА.

Скользящая средняя (moving average, MA) — это дополнительная линия на графике цены актива.
Внешне она повторяет график цены, но с небольшим запозданием и более гладко, без колебаний.

Основные характеристики:

1.    Показывает тренды. Если скользящая устремлена вверх и цена выше МА — тренд восходящий.
Если скользящая направлена вниз и цена располагается ниже ее линии — тренд нисходящий.

2.    Чем длиннее МА, тем сильнее тренд. Самой сильной мною считается 777-дневная МА.

3.    Мувинг часто выступает Динамическим уровнем поддержки и сопротивления: цена возвращается
 к скользящей, бьётся об неё и отскакивает.

4.    Пересечения двух и более МА с разными периодами могут говорить о смене тренда.

5.    Хорошо работает во время ярко выраженного тренда и даёт много ложных сигналов в боковике.




Некоторые входные параметры индикатора:

  • Period ЕМА (1,2,3,4,5) – период средней скользящей.

  • Metod EMA – метод построения MA


    В основных параметрах индикатора можно менять значение МА, по умолчанию я установил любимые параметры 21 и 89 период.
    Экспоненциальные. Цвета уровней хай и лоу, тоже меняются в основных входных параметрах. А также можно указывать размер
    отрезка, т.е. длину уровня. Ещё можно включать тип уровня «Луч», и тогда на графике будут видно ещё и исторические уровни
    в пределах текущей цены.

    Цвет и толщины самих ЕМА можно менять в соседней вкладке входных параметров «    Colors», где «0 строка» это свойства первого
    Мувинга. Стиль. Толщина. Цвет.  



    P.S.     Попутного тренда друзья единомышленники и Успехов нам во всём.
    Все вопросы и предложения,  пишите личными сообщениями автору,  или
    комментариями к данному индикатору. И мы сделаем нашу с вами работу
    трейдера ещё комфортнее, удобнее и прибыльнее. На связи. VT 

 


