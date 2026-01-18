Samurai Combo AO SMC

Dies ist ein **3-in-1 Strategie-Indikator**, der Folgendes kombiniert:

1. **Bill Williams' Awesome Oscillator (AO)** für Momentum.

2. **ICT/SMC Breakout Logic** (Asian Session range & Judas Swings).

3. **Volumenpreisanalyse (VPA)** für volumenstarke Umkehrungen.

---

### 1. Visuelle Legende (Die Bedeutung der Chartsymbole)

#### **A. AO Momentum-Pfeile (Trendfolge)**

* **🔵 Blauer Pfeil:** **AO Main Buy.** Das Momentum hat sich nach oben verschoben (roter Balken $\auf$ blauen Balken unter Null).

* **🔴 Roter Pfeil:** **AO Main Sell.** Das Momentum hat sich nach unten verschoben (Blauer Balken $\bis$ Roter Balken über Null).

* **🟡 Goldpfeil:** **Gegenläufiger Kauf.** Aggressiver Einstieg an einem Wellentief.

* **🟠 Orangefarbener Pfeil:** **Gegentrend Verkaufen.** Aggressiver Einstieg an einem Wellentop.

#### **B. SMC-Volumenpfeile (High Vol Reversals)**

**🟢 Limonengrüner Pfeil:** **Bullish Order Block.** Eine High-Volume-Engulfing-Kerze (Verkäufer sitzen in der Falle, Käufer haben übernommen).

* **🔴 Roter Pfeil:** **Bearish Order Block.** Eine High-Volume-Engulfing-Kerze (Käufer sitzen in der Falle, Verkäufer haben übernommen).

* *Hinweis: Standardmäßig werden diese nur auf dem **M15-Zeitrahmen** angezeigt.

#### **C. Ausbruchs- und Sitzungslinien**

* **Aqua Box:** Die **Asian Session Range** (00:00 - 08:00).

**Magenta Linie (gestrichelt):** Tageseröffnungskurs.

* **Weiße Linien:** Höchst- und Tiefstkurse von gestern.

* **Orange "Signal"-Etikett:** **Judas Swing.** Ein gefälschter Ausbruch (z.B. Preis bricht Hoch, aber Trend ist bärisch).

* **Magenta "Signal"-Etikett:** **Echter Ausbruch.** Der Kurs bricht in Richtung des Trends aus.

--- ### 2. Der "Spickzettel" Strategie-Leitfaden Verwenden Sie diese spezifischen Setups für den Handel mit dem Indikator. Nehmen Sie nicht jeden einzelnen Pfeil blind.

#### **Setup 1: Die "Londoner Umkehr" (der Judas Swing)**

*Am besten geeignet, um das Hoch oder Tief des Tages zu erwischen.

1. **Warten Sie auf den Schluss der Asian Box (08:00 Server Time).

2. Achten Sie auf den **Trendstatus** im Chart (z. B. "STRONG BEARISH").

3. **Der Auslöser:** * **Bärischer Trend:** Warten Sie darauf, dass der Kurs **ÜBER** das Asian Box High bricht. Wenn der Indikator **"BEARISH JUDAS "** (Orange) anzeigt, bereiten Sie sich auf den Verkauf vor. **Bullischer Trend:** Warten Sie darauf, dass der Kurs das Asian Box Low **BELOW** durchbricht. Wenn der Indikator **"BULLISH JUDAS "** (Orange) anzeigt, sind Sie bereit zu kaufen.

4. **Die Bestätigung:** Warten Sie auf einen **Roten AO-Pfeil** (für Verkauf) oder **Blauen AO-Pfeil** (für Kauf), der unmittelbar nach dem Fakeout erscheint.

#### **Setup 2: Die Trendfortsetzung (SMC Flow)**

*Am besten geeignet, um einen starken Trend mitzunehmen.

1. Suchen Sie nach einem **"ECHTEN BREAKOUT "** Signal (Farbe Magenta). * *Beispiel:* Der Trend ist bullisch und der Preis durchbricht das asiatische Hoch.

2. **Der Zusammenfluss:** * Achten Sie auf einen **Limonengrünen SMC-Pfeil** (hohes Kaufvolumen) oder einen **Blauen AO-Pfeil**.

3. **Einstieg:** Steigen Sie ein, wenn die Kerze mit dem Pfeil schließt.

4. **Stop Loss:** Unterhalb der jüngsten Konsolidierung oder der asiatischen Mittellinie.

#### **Setup 3: Der "Zero Cross" Scalp**

*Am besten geeignet für M5 oder M15 Scalping.

1. Ignorieren Sie die Breakout-Boxen. Konzentrieren Sie sich auf die **AO-Pfeile**.

2. **Kaufsignal:** Der Kurs liegt über der **Tageseröffnung (magentafarbene Linie)** + **blauer AO-Pfeil**.

3. **Verkaufssignal:** Der Kurs liegt unter der **Tageseröffnung (magentafarbene Linie)** + **roter AO-Pfeil**.

4. *Tipp:* Wenn der Pfeil mit einem **Grünen/Roten SMC-Volumen-Pfeil** zusammenfällt, ist die Gewinnrate deutlich höher.

---

### 3. Erläuterung der Tasteneingabeeinstellungen Wenn Sie die Einstellungen des Indikators anpassen müssen, finden Sie hier die entsprechenden Informationen:

**AO-Spitzenwert-Einstellungen**

* `InpAODayFilter`: Behalten Sie `true`, um das Diagramm sauber zu halten (zeigt nur Pfeile für den aktuellen Tag).

* `InpAOShowCounter`: Setzen Sie auf `false`, wenn Sie ein Anfänger sind (entfernt die riskanten Gold/Orange-Pfeile).





**Visuelle Einstellungen für Ausbrüche**

* `InpBWTrendFilter`:

**TRUE:** Der Indikator gibt nur Signale, die mit dem gestrigen Trend übereinstimmen (Sicherer).

**FALSE:** Er kennzeichnet jeden Ausbruch (mehr Signale, mehr Rauschen).

* `InpBWAsianFill`: Zeichnet die Hintergrundfarbe für die asiatische Box.





**SMC Lautstärke-Einstellungen**

* `InpSMCOnlyM15`:

**TRUE:** Volumenpfeile erscheinen nur auf 15-Minuten-Charts (empfohlen für Genauigkeit).

* **FALSE:** Erlaubt Volumenpfeile auf allen Zeitrahmen.

* `InpSMCMult`: Empfindlichkeit. Erhöhen Sie auf `2.0`, um weniger, aber stärkere Volumensignale zu sehen.

---

### 4. Technische Anforderungen

1. **Installation:** Speichern Sie den Code als `SamuraiFX_Ultimate_Combo.mq5` in Ihrem `MQL5/Indicators` Ordner.

2. **Kompilieren:** Öffnen Sie MetaEditor und klicken Sie auf "Kompilieren".

3. **Zeitrahmen:** Die Breakout-Logik ist für **M15** konzipiert. Die asiatische Box wird auf H1 oder H4 falsch aussehen. **Bleiben Sie bei M15 für beste Ergebnisse.

4. **Daten:** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Diagramm über historische Daten für "gestern" verfügt, damit das tägliche Hoch/Tief berechnet werden kann.

### ⚠️ Risiko-Warnung

**Das "Judas"-Signal:** Es beruht auf dem Konzept, dass die Märkte während der Londoner Eröffnung oft in die entgegengesetzte Richtung der eigentlichen Bewegung ausbrechen. Manchmal ist ein Ausbruch jedoch nur ein Ausbruch. Warten Sie immer auf den Kerzenschluss.

**Volumen:** Das Forex-Volumen ist das "Tick-Volumen", nicht das tatsächliche Börsenvolumen. Es ist während der aktiven Sitzungen (London/NY) zuverlässig, aber unzuverlässig während der toten Stunden.





-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





**--- PRODUKTBESCHREIBUNG START ---

** **Samurai Combo AO SMC** ist ein professionelles 3-in-1-Handelssystem, das die Momentum-Logik von Bill Williams, ICT/SMC-Ausbruchskonzepte und die Volumen-Preis-Analyse kombiniert. Es wurde entwickelt, um Rauschen herauszufiltern und hochwahrscheinliche Umkehrungen und Ausbrüche zu identifizieren, insbesondere auf dem M15-Zeitrahmen.

**Schlüsselmerkmale:**

1. **AO Momentum Engine:** Identifiziert Trendverschiebungen (blaue/rote Pfeile) und aggressive Erschöpfungspunkte des Gegentrends (goldene/orange Pfeile).

2. **SMC Volume Blocks:** Erkennt "Smart Money"-Aktivitäten durch die Analyse volumenstarker Engulfing-Kerzen im Verhältnis zur Durchschnittsperiode.

3. **Asian Session Breakouts:** Zeichnet automatisch die Asian Box (00:00-08:00) und erkennt "Judas Swings" (Fakeouts) vs. "Real Breakouts".

**HANDELSVORSCHLAG (Spickzettel):**

**Strategie 1: Der Londoner Ausbruch (Trend)** * **Zeit:** London Open (08:00 - 10:00 Server Time).

* **Signal:** Der Kurs durchbricht die **Asian Box** Hoch/Tief.

* **Bestätigung:** Achten Sie auf die **"REAL BREAKOUT "** Textbeschriftung + eine passende **AO Pfeil** Farbe.

**Strategie 2: Der Judas Swing (Reversal)**

* **Konzept:** Fallenstellen der Trader zu Beginn der Sitzung.

**Signal:** Der Kurs bricht aus der asiatischen Box aus, aber gegen den Tagestrend (z.B. Durchbruch des Hochs, während der Trend bärisch ist).

* **Auslöser:** Warten Sie auf das **"JUDAS "**-Signal und einen **Volumenumkehrpfeil** (SMC), um in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen.

**Strategie 3: Volume Confluence** * **Bester Zeitpunkt:** US Session.

**Signal:** Wenn ein **AO-Farbwechsel** (Blau/Rot) auf der *exakten gleichen Kerze* wie ein **SMC-Volumenpfeil** stattfindet. Dies sind die Setups mit der höchsten Wahrscheinlichkeit.

**Einstellungen & Eingaben:** * **M15-Optimierung:** Die Logik ist auf den 15-Minuten-Zeitrahmen abgestimmt.

**Trendfilter:** Kann eingeschaltet werden, um Signale zu ignorieren, die gegen den Tagestrend verstoßen.

**Alerts:** Umfasst Pop-up, Mobile Push und visuelle Dashboard-Statistiken.







