Samurai Combo AO SMC

Dies ist ein **3-in-1 Strategie-Indikator**, der Folgendes kombiniert:

1. **Bill Williams' Awesome Oscillator (AO)** für Momentum.

2. **ICT/SMC Breakout Logic** (Asian Session range & Judas Swings).

3. **Volumenpreisanalyse (VPA)** für volumenstarke Umkehrungen.

---

### 1. Visuelle Legende (Die Bedeutung der Chartsymbole)

#### **A. AO Momentum-Pfeile (Trendfolge)**

* **🔵 Blauer Pfeil:** **AO Main Buy.** Das Momentum hat sich nach oben verschoben (roter Balken $\auf$ blauen Balken unter Null).

* **🔴 Roter Pfeil:** **AO Main Sell.** Das Momentum hat sich nach unten verschoben (Blauer Balken $\bis$ Roter Balken über Null).

* **🟡 Goldpfeil:** **Gegenläufiger Kauf.** Aggressiver Einstieg an einem Wellentief.

* **🟠 Orangefarbener Pfeil:** **Gegentrend Verkaufen.** Aggressiver Einstieg an einem Wellentop.

#### **B. SMC-Volumenpfeile (High Vol Reversals)**

**🟢 Limonengrüner Pfeil:** **Bullish Order Block.** Eine High-Volume-Engulfing-Kerze (Verkäufer sitzen in der Falle, Käufer haben übernommen).

* **🔴 Roter Pfeil:** **Bearish Order Block.** Eine High-Volume-Engulfing-Kerze (Käufer sitzen in der Falle, Verkäufer haben übernommen).

* *Hinweis: Standardmäßig werden diese nur auf dem **M15-Zeitrahmen** angezeigt.

#### **C. Ausbruchs- und Sitzungslinien**

* **Aqua Box:** Die **Asian Session Range** (00:00 - 08:00).

**Magenta Linie (gestrichelt):** Tageseröffnungskurs.

* **Weiße Linien:** Höchst- und Tiefstkurse von gestern.

* **Orange "Signal"-Etikett:** **Judas Swing.** Ein gefälschter Ausbruch (z.B. Preis bricht Hoch, aber Trend ist bärisch).

* **Magenta "Signal"-Etikett:** **Echter Ausbruch.** Der Kurs bricht in Richtung des Trends aus.

--- ### 2. Der "Spickzettel" Strategie-Leitfaden Verwenden Sie diese spezifischen Setups für den Handel mit dem Indikator. Nehmen Sie nicht jeden einzelnen Pfeil blind.

#### **Setup 1: Die "Londoner Umkehr" (der Judas Swing)**

*Am besten geeignet, um das Hoch oder Tief des Tages zu erwischen.

1. **Warten Sie auf den Schluss der Asian Box (08:00 Server Time).

2. Achten Sie auf den **Trendstatus** im Chart (z. B. "STRONG BEARISH").

3. **Der Auslöser:** * **Bärischer Trend:** Warten Sie darauf, dass der Kurs **ÜBER** das Asian Box High bricht. Wenn der Indikator **"BEARISH JUDAS "** (Orange) anzeigt, bereiten Sie sich auf den Verkauf vor. **Bullischer Trend:** Warten Sie darauf, dass der Kurs das Asian Box Low **BELOW** durchbricht. Wenn der Indikator **"BULLISH JUDAS "** (Orange) anzeigt, sind Sie bereit zu kaufen.

4. **Die Bestätigung:** Warten Sie auf einen **Roten AO-Pfeil** (für Verkauf) oder **Blauen AO-Pfeil** (für Kauf), der unmittelbar nach dem Fakeout erscheint.

#### **Setup 2: Die Trendfortsetzung (SMC Flow)**

*Am besten geeignet, um einen starken Trend mitzunehmen.

1. Suchen Sie nach einem **"ECHTEN BREAKOUT "** Signal (Farbe Magenta). * *Beispiel:* Der Trend ist bullisch und der Preis durchbricht das asiatische Hoch.

2. **Der Zusammenfluss:** * Achten Sie auf einen **Limonengrünen SMC-Pfeil** (hohes Kaufvolumen) oder einen **Blauen AO-Pfeil**.

3. **Einstieg:** Steigen Sie ein, wenn die Kerze mit dem Pfeil schließt.

4. **Stop Loss:** Unterhalb der jüngsten Konsolidierung oder der asiatischen Mittellinie.

#### **Setup 3: Der "Zero Cross" Scalp**

*Am besten geeignet für M5 oder M15 Scalping.

1. Ignorieren Sie die Breakout-Boxen. Konzentrieren Sie sich auf die **AO-Pfeile**.

2. **Kaufsignal:** Der Kurs liegt über der **Tageseröffnung (magentafarbene Linie)** + **blauer AO-Pfeil**.

3. **Verkaufssignal:** Der Kurs liegt unter der **Tageseröffnung (magentafarbene Linie)** + **roter AO-Pfeil**.

4. *Tipp:* Wenn der Pfeil mit einem **Grünen/Roten SMC-Volumen-Pfeil** zusammenfällt, ist die Gewinnrate deutlich höher.

---

### 3. Erläuterung der Tasteneingabeeinstellungen Wenn Sie die Einstellungen des Indikators anpassen müssen, finden Sie hier die entsprechenden Informationen:

**AO-Spitzenwert-Einstellungen**

* `InpAODayFilter`: Behalten Sie `true`, um das Diagramm sauber zu halten (zeigt nur Pfeile für den aktuellen Tag).

* `InpAOShowCounter`: Setzen Sie auf `false`, wenn Sie ein Anfänger sind (entfernt die riskanten Gold/Orange-Pfeile).


**Visuelle Einstellungen für Ausbrüche**

* `InpBWTrendFilter`:

**TRUE:** Der Indikator gibt nur Signale, die mit dem gestrigen Trend übereinstimmen (Sicherer).

**FALSE:** Er kennzeichnet jeden Ausbruch (mehr Signale, mehr Rauschen).

* `InpBWAsianFill`: Zeichnet die Hintergrundfarbe für die asiatische Box.


**SMC Lautstärke-Einstellungen**

* `InpSMCOnlyM15`:

**TRUE:** Volumenpfeile erscheinen nur auf 15-Minuten-Charts (empfohlen für Genauigkeit).

* **FALSE:** Erlaubt Volumenpfeile auf allen Zeitrahmen.

* `InpSMCMult`: Empfindlichkeit. Erhöhen Sie auf `2.0`, um weniger, aber stärkere Volumensignale zu sehen.

---

### 4. Technische Anforderungen

1. **Installation:** Speichern Sie den Code als `SamuraiFX_Ultimate_Combo.mq5` in Ihrem `MQL5/Indicators` Ordner.

2. **Kompilieren:** Öffnen Sie MetaEditor und klicken Sie auf "Kompilieren".

3. **Zeitrahmen:** Die Breakout-Logik ist für **M15** konzipiert. Die asiatische Box wird auf H1 oder H4 falsch aussehen. **Bleiben Sie bei M15 für beste Ergebnisse.

4. **Daten:** Vergewissern Sie sich, dass Ihr Diagramm über historische Daten für "gestern" verfügt, damit das tägliche Hoch/Tief berechnet werden kann.

### ⚠️ Risiko-Warnung

**Das "Judas"-Signal:** Es beruht auf dem Konzept, dass die Märkte während der Londoner Eröffnung oft in die entgegengesetzte Richtung der eigentlichen Bewegung ausbrechen. Manchmal ist ein Ausbruch jedoch nur ein Ausbruch. Warten Sie immer auf den Kerzenschluss.

**Volumen:** Das Forex-Volumen ist das "Tick-Volumen", nicht das tatsächliche Börsenvolumen. Es ist während der aktiven Sitzungen (London/NY) zuverlässig, aber unzuverlässig während der toten Stunden.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


**--- PRODUKTBESCHREIBUNG START ---

** **Samurai Combo AO SMC** ist ein professionelles 3-in-1-Handelssystem, das die Momentum-Logik von Bill Williams, ICT/SMC-Ausbruchskonzepte und die Volumen-Preis-Analyse kombiniert. Es wurde entwickelt, um Rauschen herauszufiltern und hochwahrscheinliche Umkehrungen und Ausbrüche zu identifizieren, insbesondere auf dem M15-Zeitrahmen.

**Schlüsselmerkmale:**

1. **AO Momentum Engine:** Identifiziert Trendverschiebungen (blaue/rote Pfeile) und aggressive Erschöpfungspunkte des Gegentrends (goldene/orange Pfeile).

2. **SMC Volume Blocks:** Erkennt "Smart Money"-Aktivitäten durch die Analyse volumenstarker Engulfing-Kerzen im Verhältnis zur Durchschnittsperiode.

3. **Asian Session Breakouts:** Zeichnet automatisch die Asian Box (00:00-08:00) und erkennt "Judas Swings" (Fakeouts) vs. "Real Breakouts".

**HANDELSVORSCHLAG (Spickzettel):**

**Strategie 1: Der Londoner Ausbruch (Trend)** * **Zeit:** London Open (08:00 - 10:00 Server Time).

* **Signal:** Der Kurs durchbricht die **Asian Box** Hoch/Tief.

* **Bestätigung:** Achten Sie auf die **"REAL BREAKOUT "** Textbeschriftung + eine passende **AO Pfeil** Farbe.

**Strategie 2: Der Judas Swing (Reversal)**

* **Konzept:** Fallenstellen der Trader zu Beginn der Sitzung.

**Signal:** Der Kurs bricht aus der asiatischen Box aus, aber gegen den Tagestrend (z.B. Durchbruch des Hochs, während der Trend bärisch ist).

* **Auslöser:** Warten Sie auf das **"JUDAS "**-Signal und einen **Volumenumkehrpfeil** (SMC), um in die entgegengesetzte Richtung einzusteigen.

**Strategie 3: Volume Confluence** * **Bester Zeitpunkt:** US Session.

**Signal:** Wenn ein **AO-Farbwechsel** (Blau/Rot) auf der *exakten gleichen Kerze* wie ein **SMC-Volumenpfeil** stattfindet. Dies sind die Setups mit der höchsten Wahrscheinlichkeit.

**Einstellungen & Eingaben:** * **M15-Optimierung:** Die Logik ist auf den 15-Minuten-Zeitrahmen abgestimmt.

**Trendfilter:** Kann eingeschaltet werden, um Signale zu ignorieren, die gegen den Tagestrend verstoßen.

**Alerts:** Umfasst Pop-up, Mobile Push und visuelle Dashboard-Statistiken.



Empfohlene Produkte
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indikatoren
Der Accumulation/Distribution-Indikator ist ein Indikator, der im Wesentlichen zur Messung von Angebot und Nachfrage entwickelt wurde. Er erreicht dies, indem er versucht zu bestimmen, ob Händler tatsächlich akkumulieren (kaufen) oder verteilen (verkaufen). Dieser Indikator sollte genauer sein als andere Standard-MT5-AD-Indikatoren, um den Kauf-/Verkaufsdruck anhand des Volumens zu messen, Trendwechsel durch Divergenz zu erkennen und das Akkumulations-/Verteilungsniveau (A/D) zu berechnen. Anwe
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft der fortschrittlichen Volumenanalyse mit dem Weis Wave Scouter, einem revolutionären Indikator für MetaTrader 5, der die bewährten Prinzipien der Wyckoff-Methode und der Volume Spread Analysis (VSA) vereint. Entwickelt für Trader, die Präzision und Tiefe in ihren Operationen suchen, bietet dieser Indikator eine taktische Marktlesung durch die Analyse von kumulierten Volumenwellen und hilft dabei, Schlüsselpunkte für Trendwenden und -fortsetzungen zu identifizieren. Weis W
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der WAPV Price and Volume Indicator for MT5 ist Teil des Toolsets (Wyckoff Academy Wave Market) und (Wyckoff Academy Price and Volume). Der WAPV-Preis- und Volumenindikator für MT5 wurde entwickelt, um die Volumenbewegung auf dem Chart auf intuitive Weise einfach zu visualisieren. Damit können Sie die Momente des Spitzenvolumens und Momente beobachten, in denen der Markt kein professionelles Interesse hat Identifizieren Sie Momente, in denen sich der Markt durch Trägheit bewegt und nicht durch d
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi geglättet Strategie ist ein sehr einfaches, aber leistungsfähiges System, um Forex-Markt Trend Richtung zu bekommen. Dieser Indikator ist eigentlich 2 Indikatoren in 1 Pack, Heiken Ashi und Heiken Ashi Smoothed Moving Average beide enthalten. Weil HA (Heiken Ashi) und HAS (Heiken Ashi Smoothed) in einem einzigen Systemereignis mit den notwendigen Puffern und einer Schleife berechnet werden, ist es der SCHNELLSTE, OPTIMIERTE und EFFIZIENTE HA, der den kombinierten Indikator von MetaTr
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indikatoren
Verwenden Sie das Volumen bei Ihrer Marktbeobachtung? Sicherlich verwenden es viele Händler und können sich nicht vorstellen, ohne es zu arbeiten. Der Indikator Color Histogram Volume Set ermöglicht es dem Benutzer, den Wert zu wählen, den er für interessant hält, um ihn zu überwachen. Wenn Sie diesen Wert überschreiten, haben Sie eine visuelle Bestätigung und, wenn Sie wollen, auch einen akustischen Alarm, der vom Indikator ausgegeben wird. Natürlich gibt es auch andere Möglichkeite
Gekko ADX Plus
Rodrigo Galeote
Indikatoren
Dies ist der Cutomized Cutomized Average Directional Index (ADX) von Gekko, eine angepasste Version des berühmten ADX-Indikators. Verwenden Sie den regulären ADX und nutzen Sie die Vorteile von zwei Berechnungen von Einstiegssignalen und verschiedenen Möglichkeiten, sich warnen zu lassen, wenn ein potenzieller Einstiegs- oder Ausstiegspunkt vorhanden ist. Eingaben Zeitraum: Periode für die ADX-Berechnung; PlotSignalType: Wie wird der Indikator die Einstiegssignale (Swing) berechnen: 1- ShowSwin
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indikatoren
Mit Renko Plus können Sie die Funktionen der Indikatorfunktionalität nutzen, indem Sie sie einfach zum Metatrader5-Chart hinzufügen. Das Renko-Diagramm ist ein von den Japanern entwickeltes Diagramm, das auf der Grundlage von Kursbewegungen und nicht wie die meisten Diagramme auf der Grundlage von standardisierten Preisen und Zeitintervallen erstellt wird. Es wird vermutet, dass es nach dem japanischen Wort für Ziegelsteine, "renga", benannt ist, da die Grafik wie eine Reihe von Ziegelsteinen
Precision Arrows
Nervada Emeule Adams
Indikatoren
Precision Arrows – Präzise Handelssignale mit integriertem Take-Profit und Stop-Loss Precision Arrows ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der für Trader entwickelt wurde, die Wert auf Genauigkeit, Klarheit und Zuverlässigkeit legen. Er liefert hochpräzise Kauf- und Verkaufssignale und setzt automatisch Take-Profit (TP) - und Stop-Loss (SL) -Level, um konsistentes und diszipliniertes Trading zu ermöglichen. Der Indikator funktioniert auf Forex-, Indizes-, Krypto- und synthetischen Märkten
Gekko Heiken Ashi Plus
Rodrigo Galeote
Indikatoren
Dies ist die anpassbare Version des berühmten Heiken Ashi-Indikators von Gekko. Er erweitert die Anwendung des berühmten Heiken Ashi und berechnet starke Einstiegs- und Ausstiegssignale. Eingaben Anzahl der Balken für den Indikator: Anzahl der historischen Balken für den Indikator, halten Sie sie niedrig für eine bessere Leistung; Produce Arrow Signals: Bestimmen Sie, ob der Indikator ein Pfeilsignal für Long/Short erzeugen soll; Erzeugt Signal nur, wenn ein Balken schließt: Warten Sie, bis ein
YF Bounce Zones
Peter Maggen
Indikatoren
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link zu EURUSD Only Free Version --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904 +++ Volllizenz --> https://www.mql5.com/en/market/product/156842 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ XMAS SALE +++ Erhalten Sie diesen Indikator kostenlos, wenn Sie die Forecast System Full License mieten (eine Lizenz für ein Konto ) ++
Super Arrow MT5 indicator
Yan Zhen Du
Indikatoren
Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: " aktueller Zeitrahmen" Funkti
Market Structure Analyzer
Philani Mthembu
Indikatoren
Der Market Structure Analyzer ist ein leistungsstarkes Tool für Händler, die sich mit Marktstrukturen und Smart-Money-Konzepten beschäftigen. Dieser umfassende Indikator bietet eine Reihe von Funktionen, die dabei helfen, wichtige Marktniveaus, potenzielle Einstiegspunkte und Liquiditätsbereiche zu identifizieren. Das bietet er: 1. Erkennung von Hoch-/Tiefständen : Identifiziert und markiert präzise Hochs und Tiefs und bietet so einen klaren Überblick über die Marktstruktur. 2. Dynamische Ang
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Der Weis Wave Chart Forex für MT5 ist ein Preis- und Volumenindikator. Die Lesart von Preis und Volumen wurde durch Richard Demille Wyckoff auf der Grundlage der drei von ihm geschaffenen Gesetze verbreitet: Angebot und Nachfrage, Ursache und Wirkung und Aufwand vs. Ergebnis. Bereits 1900 verwendete R.Wyckoff das Wellendiagramm in seinen Analysen. Viele Jahre später, um 1990, automatisierte David Weis das Wellendiagramm von R. Wyckoff, und heute bringen wir Ihnen die Entwicklung des Wellendiagra
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Indikatoren
Donchian Channel DC ist ein Indikator für Donchian Channels, der neben der Mittelwertlinie auch die Maximal- und Minimalwerte einer bestimmten Periode aufzeichnet. Es ist möglich, eine einfache Periode für die Analyse zu konfigurieren und der Indikator wird alle drei Werte darstellen. Sie können mit diesem Indikator als Trend oder Umkehrung handeln, je nach Strategie. Lassen Sie nicht zu, andere Indikatoren zu testen, sobald andere Expert Advisors.
AW Heiken Ashi MT5
AW Trading Software Limited
Indikatoren
AW Heiken Ashi – Intelligenter Trend- und TP-Indikator. Ein fortschrittlicher Indikator basierend auf dem klassischen Heiken Ashi, angepasst für Händler, mit mehr Flexibilität und Übersichtlichkeit. Im Gegensatz zum Standardindikator hilft AW Heiken Ashi bei der Trendanalyse, der Bestimmung von Gewinnzielen und der Filterung falscher Signale und ermöglicht so sicherere Handelsentscheidungen. Einrichtungshandbuch und Anweisungen – Hier / MT4-Version – Hier Vorteile von AW Heiken Ashi: Funktionier
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indikatoren
Der Volume Spread Analysis Indikator basiert auf der ursprünglichen Volume Spread Analysis Methode. Er wurde für die schnelle und einfache Erkennung von VSA-Mustern entwickelt. Obwohl dieser Indikator sehr einfach aussieht, ist er das anspruchsvollste Tool, das wir je entwickelt haben. Es handelt sich um ein wirklich leistungsstarkes Analysetool, das sehr zuverlässige Handelssignale erzeugt. Da es sehr benutzerfreundlich und verständlich ist, eignet es sich für jeden Händlertyp, unabhängig von s
WAPV Weis Wave Chart MT5
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indikatoren
Das Weis Wave Chart für MT5 ist ein Preis- und Volumenindikator. Die Lesart von Preis und Volumen wurde durch Richard Demille Wyckoff auf der Grundlage der drei von ihm geschaffenen Gesetze verbreitet: Angebot und Nachfrage, Ursache und Wirkung und Aufwand vs. Ergebnis. Bereits 1900 verwendete R.Wyckoff das Wellendiagramm in seinen Analysen. Viele Jahre später, um 1990, automatisierte David Weis das Wellendiagramm von R. Wyckoff, und heute bringen wir Ihnen die Entwicklung des Wellendiagramms vo
FourAverageMT5
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indikatoren
FourAverage ist ein neues Wort bei der Trenderkennung. Mit der Entwicklung der Informationstechnologie und einer großen Anzahl von Teilnehmern sind die Finanzmärkte zunehmend weniger anfällig für die Analyse veralteter Indikatoren. Herkömmliche technische Analysetools wie der gleitende Durchschnitt oder der Stochastik sind nicht in der Lage, die Richtung eines Trends oder seine Umkehrung in seiner reinen Form zu bestimmen. Kann ein Indikator die richtige Richtung des zukünftigen Preises anzeigen
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Indikatoren
Smart Reversion Pattern wurde von Smart Trader entwickelt - Smart Reversion Pattern ist ein Indikator, der in der Lage ist, Umkehrmuster zu erkennen , sowohl bullische als auch bärische Umkehrmuster. Er wurde entwickelt, um eine schnelle Echtzeiterkennung von Mustern zu ermöglichen. Wir haben uns auch Gedanken über die Benutzeroberfläche gemacht und ein sauberes und angenehmes Aussehen geschaffen, um Formationsmuster auf dem Chart zu erkennen. Hinweis: Wenn ein Muster, das Sie benötigen, nich
True Weis Wave
Atila Goncalves Firmino
Indikatoren
Eine Version, die auf der Beschreibung von David Waves in seinem Buch "Trade About to Happen" über seine Anpassung des Wyckoff-Wellencharts basiert. Der Indikator akkumuliert richtungsbezogen das Volumen und addiert es zu jedem Ziegelstein oder Kerzenschluss, mit farblicher Anzeige für aufwärts und abwärts. Er kann mit Tick- oder realem Volumen verwendet werden und ändert auch die Farbe, wenn der kumulierte Wert der vorherigen Welle überschritten wird, was das Handelssignal ist. Gelbe Farbe wir
Enhanced Heiken Ashi Indicator
David Ben Svaiter
Indikatoren
HAshi-E ist eine verbesserte Methode zur Analyse von Heiken-Ashi-Signalen. Unterrichtung: Heiken-Ashi wird besonders für seine Fähigkeit geschätzt, kurzfristige Volatilität herauszufiltern, was es zu einem bevorzugten Instrument für die Identifizierung und Verfolgung von Trends macht. Es hilft bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf Einstiegs- und Ausstiegspunkte und unterstützt bei der Unterscheidung zwischen falschen Signalen und echten Trendumkehrungen. Im Gegensatz zu traditionellen Can
Order Blocks Finder Dynamic MT5
Jhoniel Viloria
Indikatoren
CHART OBJEKTE: Blauer Kasten : Bullische Orderblöcke (OB) Rotes Kästchen : Bearish OB Orangefarbener Kasten : Abgeschwächter OB. Der Preis prallte von diesem Bereich ab und erreichte ein neues Hoch/Tief Hellgraue Box : Der Kurs ist von diesem Bereich abgeprallt, hat aber keinen neuen Höchst-/Tiefststand erreicht Dunkelgrauer Kasten : Gebrochener OB. Gefüllte Kästchen : TimeFrame 1 Orderblöcke Nicht ausgefüllte Kästchen : TimeFrame 2 Bestellblöcke INDIKATOR-EINSTELLUNGEN: Order Block Required L
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indikatoren
Orderbuch, auch bekannt als Marktbuch, Markttiefe, Level 2, - ist eine dynamisch aktualisierte Tabelle mit den aktuellen Volumina der Kauf- und Verkaufsaufträge für ein bestimmtes Finanzinstrument zu Preisen nahe Bid und Ask. MetaTrader 5 bietet die Möglichkeit, das Marktbuch von Ihrem Broker zu erhalten, allerdings nur in Echtzeit und ohne Zugriff auf die Historie. Der Indikator OrderBook Cumulative Indicator akkumuliert die Marktbuchdaten online und stellt sie auf dem Chart dar. Darüber hinaus
Candle Fusion Pro
Martin Alejandro Bamonte
Indikatoren
Candle Fusion Pro – Mustererkennung + Trendfilter + Momentumfilter (Kein Repainting) Erkenne starke Kerzenmuster und bestätige ihre Stärke mit Echtzeit-Trend- und Momentum-Analyse. Candle Fusion Pro ist das ultimative visuelle Werkzeug für Trader, die auf präzises Price Action Trading , Trendstruktur und mehrschichtige Bestätigung setzen. Hauptfunktionen Signalbasierter Einstieg : Erkennt über 10 fortgeschrittene japanische Candlestick-Muster , darunter: Shooting Stars (Level 2, 3, 4) Bullish/
Currency Strength Lines
Augusto Martins Lopes
Indikatoren
Währungsstärke-Indikator Beschreibung Dieser Indikator analysiert die relative Stärke der wichtigsten Währungen auf dem Forex-Markt und bietet eine klare und objektive Sicht darauf, welche Währungen sich im Vergleich zu anderen stärken oder schwächen. Er bewertet Schlüsselwährungspaare (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF) und berechnet die Stärke mithilfe von Methoden wie RSI oder ROC, je nach den vom Benutzer festgelegten Einstellungen. Die Ergebnisse werden in einzelnen Linien für jede Wäh
Updown v6
Guner Koca
Indikatoren
up down v6 für mt5 ist kein repaint alle timeframe und alle Paare Indikator. rot Histogramm cros Trigger, die bis Punkt ist, und legte einen roten Punkt auf Histogramm. und blauen Histogramm cros Trigger, die tief point.and setzen blauen Punkt auf Histogramm ist. dieser Indikator müssen manchmal heraus zu zoomen. für diese pres + Taste. wenn neu kommt Signal ist zu hoch macht vor unsichtbar.rote und blaue Punkte sind there.to die Signale zu sehen. Indikator ist keine repaint und kann alle Zeitra
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indikatoren
Lassen Sie sich über jeden Farbwechsel von Heiken Ashi (HA)-Kerzen informieren. Der Indikator löst jedes Mal, wenn die HA-Kerzen ihre Farbe ändern, alte und neue Signale aus. ( Hinweis Dieses Tool basiert auf dem Code des Heiken Ashi Indikators, der von MetaQuotes Software Corp. entwickelt wurde) Eigenschaften Die Signale werden beim Schließen des letzten Balkens/bei der Eröffnung eines neuen Balkens ausgelöst; Jede Art von Warnungen kann aktiviert werden: Dialogfeld, E-Mail-Nachricht, SMS-Bena
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Es funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen, wie 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Weitere Produkte dieses Autors
Samurai Volume SR and Fractal AO
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
# SamuraiFX Combined Pro V14 **Master Market Turns mit Echtzeit-Volumen & Struktur** Hören Sie auf zu raten, wo der Markt drehen wird. Der **SamuraiFX Combined Pro** ist ein umfassendes Handelssystem, das die **Tagesstruktur**, den **Volumenfluss** und die **Preisaktion** in einem einzigen, sich nicht wiederholenden Dashboard kombiniert. Es hilft Ihnen, hochwahrscheinliche Umkehrungen und starke Ausbrüche zu identifizieren, ohne die Verzögerung durch traditionelle Indikatoren. ### **Schlüsselv
SamuraiFX Pro Volume Profile
Elvin Entero Tomolin
5 (1)
Indikatoren
# Produktname: SamuraiFX Pro Volume Profile & Signale (MT5) **Hören Sie auf, blind zu handeln. Sehen Sie, wohin sich das "Smart Money" bewegt. ** Die meisten Indikatoren sagen Ihnen nur, *wenn* sich der Preis bewegt. **SamuraiFX Pro** zeigt Ihnen, *wo* sich das Volumen tatsächlich befindet. Dieses institutionelle Tool kombiniert **Volumenprofil**, **VWAP** und **Preisaktionsanalyse** in einem sauberen, nicht übermalenden Chart-Overlay. Es erkennt automatisch die tägliche Marktstruktur und liefer
Zonar Smart Analysis
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
** Zonar Smart Analysis** ist ein komplettes "Smart Money"-Handelssystem für MetaTrader 5, das die klassische **Opening Range Breakout (ORB)**-Strategie automatisiert und gleichzeitig falsche Signale mit Hilfe fortschrittlicher Price Action-Algorithmen (Wick Rejection & Swing Analysis) herausfiltert. Hören Sie auf zu raten, wohin die Sitzung geht. Lassen Sie Zonar die Zonen zeichnen, den Ausbruch identifizieren und institutionelle Orderblöcke für maximalen Zusammenfluss hervorheben. ### Haupt
SamuraiFX PD Volume Dashboard
Elvin Entero Tomolin
5 (1)
Indikatoren
# SamuraiFX Volume & Zones - Kurzanleitung ### 1. Die Zonen (Wo man handelt) * **Premium Zone (Top/Pink):** Teure Preise. Institutionelle **Verkaufszone**. * **Discount Zone (Unten/Grün):** Günstige Preise. Institutionelle **Einkaufszone**. * **Gleichgewicht (mittlere blaue Linie):** Fairer Wert. 50% der Tagesspanne. ### 2. Das Dashboard (Der Trendfilter) *Prüfen Sie das Dashboard, bevor Sie einen Handel eingehen. Es zeigt Ihnen, wer die Zone kontrolliert. | Zone | Dominanz | Status
SamuraiFX Momentum Hunter
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
# Produktname: SamuraiFX Momentum Hunter **Aktuelle Version:** 4.0 (Smart Validation Update) **Kategorie:** Trend / Oszillatoren / Fraktale **Timeframes:** M15, H1, H4, D1 (empfohlen) ### ️ Handeln Sie diszipliniert. Eliminieren Sie das Rauschen. Der **SamuraiFX Momentum Hunter** ist nicht nur ein weiterer Pfeilindikator. Es ist ein komplettes Handelssystem, das das Momentum des **Awesome Oscillator (AO)** und **Accelerator Oscillator (AC)** mit der strukturellen Präzision von **Fraktalen** k
Gold Seasonality Pro
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
**Produktname:** Gold Seasonality Pro (Auto Fibonacci) **Überschrift:** Automatisieren Sie die "Smart Money" saisonale Strategie für Gold (XAUUSD). **Übersicht** Hören Sie auf zu raten, wo Gold umkehren wird. Die Geschichte zeigt, dass **März** und **Oktober** die beiden stärksten Monate für institutionelle Trendwechsel sind. **Gold Seasonality Pro** sucht automatisch nach diesen Schlüsselmonaten, analysiert den Kauf- oder Verkaufsdruck und zeichnet die exakten Fibonacci-"Sweet Spot"-Niveaus für
Zonar Breakout System
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
**Zonar** ist ein professioneller Handelsassistent, der entwickelt wurde, um die **Opening Range Breakout (ORB)** Strategie zu automatisieren. Im Gegensatz zu Standardindikatoren verwendet Zonar eine "Smart-Align"-Engine, die automatisch die wahre Markteröffnung für **jedes Instrument** (Gold, US30, NASDAQ, Forex oder Aktien) ohne manuelle Zeitzonenanpassung erkennt. Es kombiniert Volatilitätsanalyse (ATR), Smart Money Concepts (FVG/OB) und Daily Sentiment Levels, um ein komplettes, datengesteue
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension