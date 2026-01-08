Bollinger Breakout Prop Master
- Yoandris Acosta Acosta
- Version: 13.0
- Aktivierungen: 5
Produkt-Beschreibung: Bollinger Breakout Prop Master ist ein hochpräziser Expert Advisor, der speziell für die Volatilität der modernen Märkte entwickelt wurde. Im Gegensatz zu riskanten Grid- oder Martingale-Systemen verwendet dieser EA eine solide Logik, die auf Bollinger Bändern für die Einstiegspräzision und einem gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt zum Filtern des Haupttrends basiert. Er handelt mit dem Marktfluss, nicht gegen ihn.
Hauptmerkmale:
-
Prop Firm Ready: Enthält einen "Smart Lot"-Algorithmus, der das Risiko automatisch berechnet, um Ihren Drawdown zu schützen, was ihn ideal für das Überspringen von Herausforderungen macht.
-
Trendfolgend: Es wird nur gehandelt, wenn der Kursverlauf die Trendrichtung oberhalb/unterhalb des SMA 200 bestätigt.
-
Keine gefährlichen Methoden: Kein Martingale, kein Grid. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.
-
Brokerunabhängig: Auto-Normalisierung des Volumens/der Lose, um bei jedem Broker zu funktionieren.
Empfehlungen:
-
Symbol: EURUSD (Optimiert), GBPUSD, XAUUSD.
-
Zeitrahmen: M15 (Empfohlen).
-
Mindesteinlage: $100.