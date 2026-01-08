Das ultimative Werkzeug für die Herausforderungen in der Immobilienbranche und für persönliches Wachstum

Produkt-Beschreibung: Bollinger Breakout Prop Master ist ein hochpräziser Expert Advisor, der speziell für die Volatilität der modernen Märkte entwickelt wurde. Im Gegensatz zu riskanten Grid- oder Martingale-Systemen verwendet dieser EA eine solide Logik, die auf Bollinger Bändern für die Einstiegspräzision und einem gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt zum Filtern des Haupttrends basiert. Er handelt mit dem Marktfluss, nicht gegen ihn.

Hauptmerkmale:

Prop Firm Ready: Enthält einen "Smart Lot"-Algorithmus, der das Risiko automatisch berechnet, um Ihren Drawdown zu schützen, was ihn ideal für das Überspringen von Herausforderungen macht.

Trendfolgend: Es wird nur gehandelt, wenn der Kursverlauf die Trendrichtung oberhalb/unterhalb des SMA 200 bestätigt.

Keine gefährlichen Methoden: Kein Martingale, kein Grid. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

Brokerunabhängig: Auto-Normalisierung des Volumens/der Lose, um bei jedem Broker zu funktionieren.

Empfehlungen: