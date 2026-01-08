Bollinger Breakout Prop Master

La herramienta definitiva para los retos de la empresa y el crecimiento personal

Descripción del Producto: Bollinger Breakout Prop Master es un Asesor Experto de alta precisión diseñado específicamente para la volatilidad de los mercados modernos. A diferencia de los arriesgados sistemas de rejilla o martingala, este EA utiliza una lógica sólida basada en las Bandas de Bollinger para la precisión de entrada y una Media Móvil de 200 periodos para filtrar la tendencia principal. Opera con el flujo del mercado, no contra él.

Características principales:

  • Preparado para Prop Firm: Incluye un algoritmo de "Lote Inteligente" que auto-calcula el riesgo para proteger su drawdown, haciéndolo ideal para pasar retos.

  • Seguimiento de tendencias: Sólo opera cuando la acción del precio confirma la dirección de la tendencia por encima/debajo de la SMA 200.

  • Sin métodos peligrosos: No Martingale, No Grid. Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit fijos.

  • Independiente del broker: Auto-normalización de volumen/lotes para trabajar en cualquier broker.

Recomendaciones:

  • Símbolo: EURUSD (Optimizado), GBPUSD, XAUUSD.

  • Marco temporal: M15 (Recomendado).

  • Depósito mínimo: $100.


