Descripción del Producto: Bollinger Breakout Prop Master es un Asesor Experto de alta precisión diseñado específicamente para la volatilidad de los mercados modernos. A diferencia de los arriesgados sistemas de rejilla o martingala, este EA utiliza una lógica sólida basada en las Bandas de Bollinger para la precisión de entrada y una Media Móvil de 200 periodos para filtrar la tendencia principal. Opera con el flujo del mercado, no contra él.

Características principales:

Preparado para Prop Firm: Incluye un algoritmo de "Lote Inteligente" que auto-calcula el riesgo para proteger su drawdown, haciéndolo ideal para pasar retos.

Seguimiento de tendencias: Sólo opera cuando la acción del precio confirma la dirección de la tendencia por encima/debajo de la SMA 200.

Sin métodos peligrosos: No Martingale, No Grid. Cada operación tiene un Stop Loss y Take Profit fijos.

Independiente del broker: Auto-normalización de volumen/lotes para trabajar en cualquier broker.

Recomendaciones: