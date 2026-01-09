LIMITED TIME OFFER: Als Teil unserer Markteinführung bieten wir einen reduzierten Preis von $599 für die ersten 20 Lizenzen an. Sobald dieses Kontingent ausgeschöpft ist, wird der Preis auf den Standardpreis von 899 $ angepasst.



Gold GodTier Dual Neural AI

Gold GodTier Dual Neural ist ein professionelles Handelssystem, das von einer Dual-Core Artificial Intelligence Engine angetrieben wird. Es kombiniert LSTM (Long Short-Term Memory) für die Zeitreihen-Trendanalyse und XGBoost für eine hochpräzise Entscheidungsfindung.

Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs, die sich auf nachlaufende Indikatoren verlassen, analysiert dieses System die Marktstruktur, die Volatilität und das Volumen in Echtzeit, um zukünftige Kursbewegungen mit hoher Wahrscheinlichkeit vorherzusagen.

✅ PLUG & PLAY: Keine komplexe Installation erforderlich. Die AI Neural Networks sind vollständig in den EA eingebettet. Sie müssen keine externen Dateien herunterladen oder installieren. Laden Sie einfach den EA herunter und beginnen Sie sofort mit dem Handel!

🌟 Hauptvorteile

🧠 Dual-Core AI Technologie: Verwendet zwei separate KI-Modelle, die harmonisch zusammenarbeiten. Das eine identifiziert den Makrotrend, während das andere das genaue Einstiegssignal bestimmt.

🛡️ Guardian Sicherheitssystem: Eingebaute Kapitalschutzlogik. Der EA reduziert automatisch das Risiko bei Drawdowns und enthält ein tägliches Verlustlimit, um emotionales Handeln zu verhindern.

⛔ 100% sichere Logik: Kein Martingale. Kein Grid. Kein Averaging. Jeder Handel hat einen festen Stop Loss und Take Profit.

📉 Dynamische Risiko-Skalierung: Das System berechnet die Losgrößen automatisch auf der Grundlage Ihres Kontostands und des gewählten Risikoprofils.

✨ Intelligente Ausstiegsstrategie: Mit dynamischen Trailing Stops und Teilschließungen, um Gewinne frühzeitig zu sichern und gleichzeitig erfolgreiche Trades laufen zu lassen.

⚠️ ACHTUNG: Die Standardeinstellung ist derSicherheitsmodus (0,01 Lot) für die MQL5-Validierung. BITTE SCROLLEN Sie zum Abschnitt "Handelsmodi" weiter unten, um den EA für echte Gewinne einzustellen! 👇

🎮 3 Eingebaute Handelsmodi

🚨 WIE AKTIVIEREN: Nach der Installation gehen Sie zu Inputs und ändern Sie 'InpMode' von Validation Default zu einem dieser Modi:

🛡️ SAFE CORE (empfohlen): Schwerpunkt: Kapitalerhalt.

Risiko: Gering (0,7% pro Handel).

Beschreibung: Nimmt nur Trades mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf. Perfekt für Prop Firm Herausforderungen oder große persönliche Konten. 🚀 WACHSTUM: Schwerpunkt: Compounding Balance.

Risiko: Mittel (1,5% pro Handel).

Beschreibung: Ein ausgewogener Ansatz zwischen Häufigkeit und Präzision. Ideal für wachsende kleine bis mittelgroße Konten. 🔥 BEAST: Schwerpunkt: Aggressive Gewinne.

Risiko: Hoch (2,5 % pro Handel).

Beschreibung: Häufigere Trades mit höherem Risiko. Für erfahrene Händler, die mit der Volatilität vertraut sind.

📊 Empfehlungen

Symbol: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: M15.

Broker: ECN- oder Raw Spread-Konto (ein niedriger Spread ist für die KI-Leistung entscheidend).

VPS: Ein VPS mit niedriger Latenzzeit wird für den 24/7-Betrieb dringend empfohlen.

Mindesteinlage: $100 (für 0,01 Lot), $500+ empfohlen für optimale Leistung.

⚙️ Eingabeparameter

=== 🎮 HANDELSMODUS ===

InpMode: Wählen Sie hier Ihre Strategie aus(erforderlich: Wechsel zu Safe/Growth/Beast).

=== 🔧 BENUTZERDEFINIERTE EINSTELLUNGEN ===