Auto Optimized RSI MT5

Auto Optimized RSI ist ein benutzerfreundlicher, intelligenter Pfeil-Indikator, der entwickelt wurde, um präzise Kauf- und Verkaufssignale zu liefern. Er nutzt Handelssimulationen auf historischen Daten, um automatisch die effektivsten RSI-Kauf-/Verkaufsschwellen für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen zu ermitteln.

Dieser Indikator kann als eigenständiges Handelssystem verwendet werden oder als Teil einer bestehenden Strategie – besonders nützlich für kurzfristige Trader.

Im Gegensatz zu herkömmlichen RSI-Werten (wie 70/30) passt Auto Optimized RSI seine Schwellen dynamisch an, basierend auf echtem Kursverhalten und Backtesting-Ergebnissen. Er überwacht wichtige Statistiken wie Trefferquote, Drawdown und durchschnittlichen Gewinn/Verlust, um sich an den aktuellen Markt anzupassen und wirklich funktionierende Signale zu liefern.

Wenn der RSI die optimierten Schwellenwerte durchkreuzt, erscheinen Kauf- oder Verkaufspfeile direkt auf dem Chart und helfen dir, bessere Einstiege mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit zu finden.

Wenn du mich nach dem Kauf kontaktierst, bekommst du kostenlos zusätzliche Tools und exklusive Trading-Tipps!

Viel Erfolg beim Traden!







