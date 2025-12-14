Supply and Demand X





Angebot und Nachfrage im Handel beschreiben, wie Käufer (Nachfrage) und Verkäufer (Angebot) die Preise von Vermögenswerten festlegen, wobei eine hohe Nachfrage/ein geringes Angebot die Preise erhöhen (Premium) und eine geringe Nachfrage/ein hohes Angebot sie senken (Discount); Händler identifizieren diese Ungleichgewichte als "Zonen" auf Charts (z. B. Rally-Base-Rally für die Nachfrage, Drop-Base-Drop für das Angebot), um potenzielle Einstiegs-/Ausstiegspunkte zu finden, mit dem Ziel, in Discount-Nachfrage-Zonen zu kaufen und in Premium-Angebots-Zonen zu verkaufen, wobei sie das Volumen und die Preisentwicklung zur Bestätigung der institutionellen Aktivität nutzen.

Kernkonzepte

Angebot: Die Menge eines Vermögenswerts, die Verkäufer bereit sind, anzubieten; ein hohes Angebot drückt die Preise nach unten.

Nachfrage: Die Menge eines Vermögenswerts, die Käufer zu kaufen bereit sind; eine hohe Nachfrage treibt die Preise in die Höhe.

Gleichgewicht: Der Punkt, an dem Angebot und Nachfrage übereinstimmen und den Marktpreis bestimmen.

Handelszonen für Angebot und Nachfrage

Nachfragezone: Ein Bereich, in dem ein starker Kaufdruck herrschte, der zu einem starken Preisanstieg führte (z. B. Rally-Base-Rally-Muster). Händler suchen hier nach Kaufgelegenheiten, um einen möglichen Preisnachlass zu erzielen.

Angebotszone: Ein Bereich, in dem ein starker Verkaufsdruck herrschte, der zu starken Kursrückgängen führte (z. B. Drop-Base-Drop-Muster). Händler wollen hier verkaufen, um einen möglichen Aufschlag zu erzielen.

Institutionelle Fußabdrücke: Starke Kursbewegungen (Dochte, große Kerzen) mit hohem Volumen signalisieren oft, dass große Akteure einsteigen und starke Zonen schaffen.

Wie Händler es verwenden

Identifizieren Sie Zonen: Suchen Sie nach starken, klaren Kursbewegungen (Impulsen), die die vorherige Struktur durchbrechen und vor dem Impuls "Basen" (Seitwärtsbewegungen) bilden.

Einstieg: Kaufen Sie nahe dem oberen Ende einer Nachfragezone oder verkaufen Sie nahe dem unteren Ende einer Angebotszone, wenn der Preis zurückkehrt.

Risikomanagement: Setzen Sie Stop-Losses knapp außerhalb der Zonengrenze (z. B. unterhalb der Nachfragezone) und nutzen Sie die Positionsgröße, um das Risiko zu steuern, so UTrada und EBC Financial Group.

Kontext: Berücksichtigen Sie den allgemeinen Markttrend; es ist oft sicherer, in Aufwärtstrends die Nachfrage zu kaufen und in Abwärtstrends das Angebot zu verkaufen.