PinBar Pattern MT5 r

Crypto_Forex Indikator PINBAR-Muster für MT5, ohne Neuzeichnung, ohne Verzögerung.





- Der Indikator „PINBAR-Muster“ ist ein sehr leistungsstarker Indikator für Price Action Trading.

- Der Indikator erkennt PinBars im Chart:

- Bullish PinBar – Blauer Pfeil im Chart (siehe Bilder).

- Bearish PinBar – Roter Pfeil im Chart (siehe Bilder).

- Mit Benachrichtigungen für PC und Mobilgeräte .

- Der Indikator „PINBAR-Muster“ lässt sich hervorragend mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus kombinieren.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.