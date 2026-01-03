SmartCalendar: Visuelle Wirtschaftsereignisse & Echtzeit-Countdown

SmartCalendar ist ein leistungsstarker MQL5-Indikator, der entwickelt wurde, um den Wirtschaftskalender direkt in Ihre MetaTrader 5-Charts zu integrieren. Er macht das ständige Überprüfen externer Nachrichten-Websites überflüssig, indem er anstehende Volatilitätsereignisse visualisiert und einen Echtzeit-Countdown für die wichtigsten Datenveröffentlichungen bietet.

Hauptmerkmale

Visuelle Ereignis-Linien: Zeichnet automatisch vertikale Linien für vergangene und zukünftige Wirtschaftsereignisse, farblich kodiert nach Wichtigkeit (hoch, moderat, niedrig). Live-Countdown-Timer: Zeigt einen Echtzeit-Countdown bis zum nächsten wichtigen Nachrichtenereignis an. Das Timer-Label ist verschiebbar, so dass Sie es an einer beliebigen Stelle in Ihrem Diagramm positionieren können. Erweiterte Warnungen: Verpassen Sie niemals ein marktbewegendes Ereignis mit den integrierten Warnmeldungen, die 10 Minuten und 1 Minute vor der Veröffentlichung ausgelöst werden. Dynamische Ereignismaske: Hebt das unmittelbare Zeitfenster rund um das nächste Ereignis hervor, um vor möglichen Ausrutschern oder hoher Volatilität zu warnen. Umfangreiche Tooltips: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Ereigniszeile, um eine detaillierte Zusammenfassung zu sehen, einschließlich aktueller, prognostizierter und früherer Werte mit überarbeiteten Daten.

Verstehen von "Zielwährungen" und Erkennung

Der Indikator bietet flexible Möglichkeiten, um zu filtern, welche Nachrichtenereignisse in Ihrem Chart angezeigt werden:

Auto-Detect Currency (AutoWährung): Wenn diese Option aktiviert ist, erkennt der Indikator automatisch die Basis- und Gewinnwährungen Ihres aktuellen Charts (z.B. EUR und USD für EURUSD) und zeigt alle relevanten Ereignisse für diese Währungen an.

Manueller Währungsfilter (TargetCurrencies): Sie können manuell festlegen, welche Währungen überwacht werden sollen, indem Sie deren Codes durch Kommata getrennt eingeben (z. B. USD, GBP, JPY). Pro-Tipp: Wenn AutoCurrency aktiviert ist, werden die in TargetCurrencies aufgeführten Währungen zu den automatisch erkannten hinzugefügt. Dies ist ideal für die Überwachung globaler USD-Nachrichten beim Handel mit einem kleineren Cross-Pair.

Einstellungen & Anpassungen Zeithorizont: Legen Sie fest, wie viele Stunden zurück (Historie) oder nach vorne (Zukunft) geschaut werden soll. Visuelle Stile: Passen Sie die Farben und Linienstile (durchgezogen, gestrichelt, gepunktet) für jede Wichtigkeitsstufe vollständig an. Timer-Benutzeroberfläche: Passen Sie Schriftgröße, Farbe und Eckverankerung für die Countdown-Anzeige an Ihre Diagrammvorlage an.

Verwendung Hängen Sie SmartCalendar an ein beliebiges Diagramm an. Stellen Sie sicher, dass "DLL-Importe zulassen" aktiviert ist (erforderlich für den Zugriff auf die Kalender-API von MetaTrader). Passen Sie Ihre Alarmeinstellungen und Währungsfilter an. Handeln Sie mit der Gewissheit, dass Sie immer über den fundamentalen Zeitplan informiert sind.