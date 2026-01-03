SmartCalendar: Eventos económicos visuales y cuenta atrás en tiempo real

SmartCalendar es un indicador MQL5 de alto rendimiento diseñado para integrar el calendario económico directamente en sus gráficos de MetaTrader 5. Elimina la necesidad de comprobar constantemente los sitios web de noticias externas mediante la visualización de los próximos eventos de volatilidad y proporciona una cuenta atrás en tiempo real para la publicación de los datos más críticos .

Características principales

Líneas visuales de eventos: Dibuja automáticamente líneas verticales para los acontecimientos económicos pasados y futuros, codificados por colores según su importancia (Alta, Moderada, Baja) . Cuenta atrás en tiempo real: muestra una cuenta atrás en tiempo real hasta el próximo acontecimiento de gran impacto. La etiqueta del temporizador se puede arrastrar y colocar en cualquier lugar del gráfico. Alertas avanzadas: No se pierda nunca un acontecimiento importante para el mercado gracias a las alertas integradas que se activan 10 minutos y 1 minuto antes de la publicación . Máscara dinámica de eventos: Resalta la ventana de tiempo inmediata que rodea al próximo evento para advertir de posibles deslices o alta volatilidad . Información detallada: Pase el ratón por encima de cualquier línea de evento para ver un resumen detallado, incluidos los valores reales, previstos y anteriores con datos revisados .

Comprensión de "TargetCurrencies" y detección

El indicador ofrece formas flexibles de filtrar qué eventos de noticias se muestran en su gráfico:

Detección automática de divisas (AutoCurrency): Cuando se establece en true, el indicador detecta automáticamente las monedas base y de beneficio de su gráfico actual (por ejemplo, EUR y USD para EURUSD) y muestra todos los eventos relevantes para esas monedas .

Filtro manual de divisas (TargetCurrencies): Puede especificar manualmente qué divisas supervisar introduciendo sus códigos separados por comas (por ejemplo, USD,GBP,JPY) . Consejo Pro: Si AutoCurrency es true, las divisas listadas en TargetCurrencies se añadirán a las detectadas automáticamente . Esto es perfecto para monitorear las noticias globales del USD mientras opera un par cruzado menor.

Configuración y personalización Horizonte temporal: Defina cuántas horas mirar hacia atrás (Historia) o hacia adelante (Futuro). Estilos visuales: Personalice completamente los colores y estilos de línea (Sólido, Rayado, Punteado) para cada nivel de importancia. Temporizador UI: Ajuste el tamaño de la fuente, el color y el anclaje de las esquinas para que la pantalla de cuenta atrás se adapte a su plantilla de gráfico.

Cómo utilizarlo Adjunte SmartCalendar a cualquier gráfico. Asegúrese de que "Permitir importaciones DLL" está activado (necesario para el acceso a la API de Calendario de MetaTrader). Personalice sus preferencias de alertas y filtros de divisas. Opere con la confianza de estar siempre al tanto del calendario fundamental.