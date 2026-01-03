商品説明：SmartCalendar





SmartCalendarは、MetaTrader 5（MT5）のチャート上に経済指標カレンダーを直接統合し、トレードの意思決定を劇的に効率化する高機能インジケーターです 。

経済指標の発表時刻を垂直線で可視化するだけでなく、次の重要イベントまでのカウントダウンをリアルタイムで表示し、チャンスを逃さないためのアラート通知機能を備えています 。





主な機能

イベントの可視化: 過去から未来までの経済指標を重要度別に色分けして表示 。

カウントダウンタイマー: 次の重要イベントまで「あと何時間何分何秒か」をチャート隅に表示 。ドラッグ＆ドロップで位置調整も可能です 。





スマートアラート: 指標発表の10分前、1分前にデスクトップ通知で警告 。

詳細なツールチップ: チャート上の垂直線にマウスを合わせるだけで、前回値、予想値、修正値などの詳細情報を瞬時に確認可能 。

ターゲットマスク: 直近の指標発表前後をハイライトし、ボラティリティの警戒を促します 。





『TargetCurrencies』の設定について（重要）

本インジケーターには、監視したい通貨を柔軟に切り替える機能が備わっています。





AutoCurrency (自動検出):

true（初期設定）にすると、現在表示しているチャートの通貨ペア（例：EURUSDならEURとUSD）に関連する指標を自動的に抽出して表示します 。





TargetCurrencies (手動指定):

特定の通貨指標を常に表示したい場合、ここに通貨コードをカンマ区切りで入力します（例: JPY,USD,EUR） 。





AutoCurrencyと組み合わせる場合: AutoCurrencyをtrueにし、さらにTargetCurrenciesにUSDと入力すると、表示中のペア＋USDの指標が網羅されます 。

特定の通貨のみに絞る場合: AutoCurrencyをfalseにし、TargetCurrenciesに希望の通貨だけを入力してください。





設定パラメータ

HoursBack / HoursForward: 過去・未来の何時間分を取得するかを設定 。

Alert Settings: 10分前・1分前の通知ON/OFF 。

Appearance: 重要度（高・中・低）ごとの色や線種、カウントダウンの文字サイズや位置をカスタマイズ可能 。





開発者からのメッセージ

経済指標はマーケットを動かす最大の要因です。SmartCalendarを導入することで、ニュースサイトを何度も確認する手間を省き、テクニカル分析とファンダメンタルズのスケジュール管理を一つの画面で完結させましょう。