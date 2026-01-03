SmartCalendar

商品説明：SmartCalendar

SmartCalendarは、MetaTrader 5（MT5）のチャート上に経済指標カレンダーを直接統合し、トレードの意思決定を劇的に効率化する高機能インジケーターです 。
経済指標の発表時刻を垂直線で可視化するだけでなく、次の重要イベントまでのカウントダウンをリアルタイムで表示し、チャンスを逃さないためのアラート通知機能を備えています 。

主な機能
イベントの可視化: 過去から未来までの経済指標を重要度別に色分けして表示 。
カウントダウンタイマー: 次の重要イベントまで「あと何時間何分何秒か」をチャート隅に表示 。ドラッグ＆ドロップで位置調整も可能です 。

スマートアラート: 指標発表の10分前、1分前にデスクトップ通知で警告 。
詳細なツールチップ: チャート上の垂直線にマウスを合わせるだけで、前回値、予想値、修正値などの詳細情報を瞬時に確認可能 。
ターゲットマスク: 直近の指標発表前後をハイライトし、ボラティリティの警戒を促します 。

『TargetCurrencies』の設定について（重要）
本インジケーターには、監視したい通貨を柔軟に切り替える機能が備わっています。

AutoCurrency (自動検出):
true（初期設定）にすると、現在表示しているチャートの通貨ペア（例：EURUSDならEURとUSD）に関連する指標を自動的に抽出して表示します 。

TargetCurrencies (手動指定):
特定の通貨指標を常に表示したい場合、ここに通貨コードをカンマ区切りで入力します（例: JPY,USD,EUR） 。

AutoCurrencyと組み合わせる場合: AutoCurrencyをtrueにし、さらにTargetCurrenciesにUSDと入力すると、表示中のペア＋USDの指標が網羅されます 。
特定の通貨のみに絞る場合: AutoCurrencyをfalseにし、TargetCurrenciesに希望の通貨だけを入力してください。

設定パラメータ
HoursBack / HoursForward: 過去・未来の何時間分を取得するかを設定 。
Alert Settings: 10分前・1分前の通知ON/OFF 。
Appearance: 重要度（高・中・低）ごとの色や線種、カウントダウンの文字サイズや位置をカスタマイズ可能 。

開発者からのメッセージ
経済指標はマーケットを動かす最大の要因です。SmartCalendarを導入することで、ニュースサイトを何度も確認する手間を省き、テクニカル分析とファンダメンタルズのスケジュール管理を一つの画面で完結させましょう。
作者のその他のプロダクト
EasyOrder i
Yasutaka Imabayashi
ユーティリティ
Full Description (Japanese) Easy Order - 視覚的トレードアシスタント Easy Order は、裁量トレードを「より速く」「より安全に」「より直感的」にするために設計されたプロフェッショナルなトレード支援ツールです。手動で価格を入力する手間はもう必要ありません。チャート上のラインをドラッグするだけで、瞬時にトレードのセットアップが完了します。 主な機能 直感的なビジュアル操作 チャート上に表示される   エントリー(Entry) 、 損切り(SL) 、 利確(TP)   の3本のラインをマウスでドラッグするだけです。 価格とラインの位置関係から、自動的に適切な注文タイプ（Buy Stop, Sell Limitなど）を判別します。 リアルタイム・リスク管理 リスク計算 : 注文を出す前に、想定される   損失額   と   利益額   を通貨とパーセンテージ（例: -5,000円 / -1.0%）でリアルタイムに表示します。 リスクリワード比 : リスクに対するリワードの比率（例: 1:2.5）を自動計算し、有利なトレードかどうかを瞬時に判断でき
