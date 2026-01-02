Phoenix ATR Volatility Meter (MT5)





Echtzeit-Volatilitätsüberwachungstool für MetaTrader 5. Verwendet die Average True Range (ATR), um die aktuelle Marktvolatilität in Ihrem Chart anzuzeigen.





Zweck





Die Marktvolatilität wirkt sich direkt auf die Platzierung von Stopps, die Positionsgröße, Slippage und die Wirksamkeit von Strategien aus. Trading ohne Kenntnis der Volatilität führt oft zu übermäßigen Risiken in schnellen Märkten oder zu verpassten Chancen in ruhigen Marktbedingungen.





Der Phoenix ATR Volatility Meter berechnet die ATR anhand der aktuellen Chartdaten und zeigt den Wert übersichtlich in Ihrem Chart an. Der Meter wird in Echtzeit aktualisiert und passt sich automatisch an Änderungen des Symbols und des Zeitrahmens an, sodass Händler beurteilen können, ob der Markt ruhig, aktiv oder sehr volatil ist.





Installation





Laden Sie das Tool aus dem MQL5 Market herunter und fügen Sie es zu einem beliebigen Chart hinzu. Der Meter wird sofort angezeigt und erfordert keine Konfiguration.





Anforderungen





MetaTrader 5 Build 3280 oder höher. Dies ist ein benutzerdefinierter Indikator. Er verwendet ATR zur Volatilitätsmessung und funktioniert mit allen Brokern und Instrumenten. Die ATR-Werte hängen vom ausgewählten Zeitrahmen ab.





Feedback & Bewertungen





Wenn Sie dieses Tool nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf MQL5. Ihr Feedback fließt direkt in zukünftige Updates, Verbesserungen und neue Tools von Phoenix ein – wir entwickeln mehr von dem, was Trader tatsächlich schätzen.





Support





Lebenslanger Support über MQL5 Private Message. Antwort innerhalb von 24 Stunden.





Entwickelt von Phoenix Global Investments Ltd.

