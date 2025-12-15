ZIVA TrendX

ZIVA TrendX ist ein professioneller trendorientierter Indikator, der entwickelt wurde, um eine klare und strukturierte Einschätzung der Marktrichtung durch einen wolkenbasierten Analyserahmen zu liefern.

Der Indikator analysiert das Kursverhalten relativ zu dynamisch abgeleiteten Trendgrenzen und bildet eine kontinuierliche Wolkenstruktur, die die vorherrschende Marktrichtung visuell darstellt. Diese Struktur ermöglicht es Händlern, die Ausrichtung auf die vorherrschenden Richtungsbedingungen beizubehalten und gleichzeitig kurzfristige Marktstörungen herauszufiltern.

Alle internen Berechnungen werden auf geschlossenen Kerzen durchgeführt, was ein stabiles Verhalten und eine konsistente historische Interpretation gewährleistet.

Trend-Rahmenwerk

  • Eine Aufwärtstrendphase wird erkannt, wenn der Kurs oberhalb der Wolkenstruktur bleibt.

  • Eine Abwärtstrendphase liegt vor, wenn der Kurs unterhalb der Wolkenstruktur bleibt.

  • Trendkontinuität und -übergänge werden visuell durch die Entwicklung der Wolke dargestellt.

Logik der Handelssignale

Zusätzlich zur Trendvisualisierung generiert ZIVA TrendX direktionale Kauf- und Verkaufssignale, die sich streng an der aktiven Trendstruktur orientieren:

  • Kaufsignale werden ausschließlich bei bestätigten Aufwärtstrendbedingungen erzeugt.

  • Verkaufssignale werden ausschließlich bei bestätigten Abwärtstrends generiert.

Dieser Ansatz wurde entwickelt, um eine disziplinierte Ausführung zu unterstützen, indem Einstiege in Richtung des breiteren Marktkontextes und nicht in Richtung des Gegentrends bevorzugt werden.

Wichtigste Funktionsmerkmale

  • Wolkenbasierte Visualisierung der Marktstruktur.

  • Richtungsbestätigung des Trends (Hausse / Baisse).

  • Auf den Trend ausgerichtete Kauf- und Verkaufsindikationen.

  • Volatilitätsabhängige Bewertung der Trendstärke.

  • Multi-Timeframe-Trendübersicht über ein integriertes Dashboard.

  • Optimiert für Intraday- und Scalping-Analysen.

  • Saubere und unaufdringliche Chartdarstellung.

Bestimmungsgemäße Verwendung

ZIVA TrendX ist als Marktkontext- und Trendbestätigungstool konzipiert und eignet sich für die Integration in eine breite Palette von diskretionären oder systematischen Handelsansätzen. Es unterstützt die Entscheidungsfindung durch die Klärung von Richtungsbedingungen, anstatt zu versuchen, zukünftige Kursbewegungen vorherzusagen.

Haftungsausschluss

Dieser Indikator ist für den analytischen Einsatz in Handelsumgebungen gedacht.
Er stellt keine persönliche Finanzberatung oder Anlageempfehlung dar.
Die Marktbedingungen können sich ändern, und historische Beobachtungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Entwickelt als proprietäres Analysetool von ZIVA Trade.


