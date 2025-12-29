Titan WVAP Intraday

Beschreibung:

<hr> <p><strong>Handeln Sie mit der gleichen Benchmark, die von institutionellen Händlern und Hedge-Fonds verwendet wird.</strong></p> <p>Der <strong>Titan VWAP (Volume Weighted Average Price)</strong> ist nicht nur ein gleitender Durchschnitt; er ist der ultimative Gleichgewichtspunkt des Marktes für den Tag. Während normale gleitende Durchschnitte hinter dem Preis zurückbleiben, kombiniert Titan VWAP <strong>Preis</strong> und <strong>Volumen</strong>, um Ihnen die wahre Trendrichtung und die Liquiditätsniveaus zu zeigen.</p>

<p>Die meisten kostenlosen VWAP-Indikatoren im Internet sind mathematisch falsch oder setzen sich zu Beginn des Tages nicht richtig zurück. <strong>Titan VWAP Intraday</strong> garantiert mathematische Präzision mit einem <strong>True Daily Reset</strong>-Mechanismus und volumengewichteten Standardabweichungsbändern.</p>

<h3>Hauptmerkmale:</h3> <ul> <li><strong>Institutionelle Logik:</strong> Berechnet den echten Intraday-VWAP und setzt ihn zu Beginn eines jeden Handelstages automatisch zurück.</li> <li><strong>Standardabweichungsbänder:</strong> Enthält obere und untere Bänder auf Basis der volumengewichteten Varianz. Perfekt für Mean-Reversion-Strategien und die Identifizierung von überkauften/überverkauften Zonen.</li> <li><strong>Volumenflexibilität:</strong> Funktioniert sowohl mit <strong>Tick Volume</strong> (Forex) als auch mit <strong>Real Volume</strong> (Aktien/Futures).</li> <li><strong>Keine Neufärbung:</strong> Der Indikator färbt niemals geschlossene Balken neu. Was Sie sehen, ist, was Sie bekommen.</li> <li><strong>Komplettes Alarmsystem:</strong> Verpassen Sie nie einen Handel. Lassen Sie sich sofort per mobiler Push-Benachrichtigung, E-Mail oder Pop-up benachrichtigen, wenn der Kurs den VWAP überschreitet oder die Bänder berührt.</li> </ul>

<h3>Handeln mit Titan VWAP:</h3> <ol> <li><strong>Trendfolge:</strong> Wenn der Kurs <strong>über</strong> der orangen VWAP-Linie liegt, ist der Intraday-Trend bullisch. Suchen Sie nach Kaufszenarien. Liegt er darunter, ist der Trend bärisch.</li> <li><strong>Mean Reversion (Scalping):</strong> Wenn der Kurs die <strong>oberen oder unteren Bänder</strong> erreicht, ist er statistisch gesehen verlängert. Institutionelle Algorithmen nehmen bei diesen Niveaus oft Gewinne mit und treiben den Preis zurück in Richtung VWAP (Mittelwert).</li> <li><strong>Dynamische Unterstützung/Widerstand:</strong> Die VWAP-Linie fungiert oft als starke dynamische Unterstützung in einem Aufwärtstrend und als Widerstand in einem Abwärtstrend.</li> </ol>

<h3>Parameter:</h3> <ul> <li><strong>InpPriceType:</strong> Für die Berechnung verwendeter Preis (empfohlen wird der typische Preis).</li> <li><strong>InpUseRealVolume:</strong> Auf <i>false</i> für Forex, <i>true</i> für Stocks/Futures mit realen Volumendaten gesetzt.</li> <li><strong>InpStdDevMultiplier:</strong> Multiplikator für die Bänder (Standard: 2.0 deckt ca. 95% des Kursgeschehens ab).</li> <li><strong>Alarmeinstellungen:</strong> Aktivieren/Deaktivieren Sie Alarme für Crosses oder Bandberührungen.</li> </ul>

<p><i>Hinweis: Damit die mobilen Benachrichtigungen funktionieren, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihre MetaQuotes ID in Ihrem MT5 Terminal konfiguriert haben (Tools -> Optionen -> Benachrichtigungen).</i></p>

<hr>