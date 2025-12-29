Titan WVAP Intraday

Beschreibung:

<hr> <p><strong>Handeln Sie mit der gleichen Benchmark, die von institutionellen Händlern und Hedge-Fonds verwendet wird.</strong></p> <p>Der <strong>Titan VWAP (Volume Weighted Average Price)</strong> ist nicht nur ein gleitender Durchschnitt; er ist der ultimative Gleichgewichtspunkt des Marktes für den Tag. Während normale gleitende Durchschnitte hinter dem Preis zurückbleiben, kombiniert Titan VWAP <strong>Preis</strong> und <strong>Volumen</strong>, um Ihnen die wahre Trendrichtung und die Liquiditätsniveaus zu zeigen.</p>

<p>Die meisten kostenlosen VWAP-Indikatoren im Internet sind mathematisch falsch oder setzen sich zu Beginn des Tages nicht richtig zurück. <strong>Titan VWAP Intraday</strong> garantiert mathematische Präzision mit einem <strong>True Daily Reset</strong>-Mechanismus und volumengewichteten Standardabweichungsbändern.</p>

<h3>Hauptmerkmale:</h3> <ul> <li><strong>Institutionelle Logik:</strong> Berechnet den echten Intraday-VWAP und setzt ihn zu Beginn eines jeden Handelstages automatisch zurück.</li> <li><strong>Standardabweichungsbänder:</strong> Enthält obere und untere Bänder auf Basis der volumengewichteten Varianz. Perfekt für Mean-Reversion-Strategien und die Identifizierung von überkauften/überverkauften Zonen.</li> <li><strong>Volumenflexibilität:</strong> Funktioniert sowohl mit <strong>Tick Volume</strong> (Forex) als auch mit <strong>Real Volume</strong> (Aktien/Futures).</li> <li><strong>Keine Neufärbung:</strong> Der Indikator färbt niemals geschlossene Balken neu. Was Sie sehen, ist, was Sie bekommen.</li> <li><strong>Komplettes Alarmsystem:</strong> Verpassen Sie nie einen Handel. Lassen Sie sich sofort per mobiler Push-Benachrichtigung, E-Mail oder Pop-up benachrichtigen, wenn der Kurs den VWAP überschreitet oder die Bänder berührt.</li> </ul>

<h3>Handeln mit Titan VWAP:</h3> <ol> <li><strong>Trendfolge:</strong> Wenn der Kurs <strong>über</strong> der orangen VWAP-Linie liegt, ist der Intraday-Trend bullisch. Suchen Sie nach Kaufszenarien. Liegt er darunter, ist der Trend bärisch.</li> <li><strong>Mean Reversion (Scalping):</strong> Wenn der Kurs die <strong>oberen oder unteren Bänder</strong> erreicht, ist er statistisch gesehen verlängert. Institutionelle Algorithmen nehmen bei diesen Niveaus oft Gewinne mit und treiben den Preis zurück in Richtung VWAP (Mittelwert).</li> <li><strong>Dynamische Unterstützung/Widerstand:</strong> Die VWAP-Linie fungiert oft als starke dynamische Unterstützung in einem Aufwärtstrend und als Widerstand in einem Abwärtstrend.</li> </ol>

<h3>Parameter:</h3> <ul> <li><strong>InpPriceType:</strong> Für die Berechnung verwendeter Preis (empfohlen wird der typische Preis).</li> <li><strong>InpUseRealVolume:</strong> Auf <i>false</i> für Forex, <i>true</i> für Stocks/Futures mit realen Volumendaten gesetzt.</li> <li><strong>InpStdDevMultiplier:</strong> Multiplikator für die Bänder (Standard: 2.0 deckt ca. 95% des Kursgeschehens ab).</li> <li><strong>Alarmeinstellungen:</strong> Aktivieren/Deaktivieren Sie Alarme für Crosses oder Bandberührungen.</li> </ul>

<p><i>Hinweis: Damit die mobilen Benachrichtigungen funktionieren, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihre MetaQuotes ID in Ihrem MT5 Terminal konfiguriert haben (Tools -> Optionen -> Benachrichtigungen).</i></p>

<hr>


Weitere Produkte dieses Autors
Titan SuperTrend Pro
Ilkay Ozsoy
Indikatoren
Hören Sie auf, den Trend zu erraten. Sehen Sie ihn klar und deutlich. Der SuperTrend ist einer der beliebtesten und zuverlässigsten Trendfolgeindikatoren der Welt, und das aus gutem Grund: Er funktioniert. Aber Standardversionen können in Echtzeit schwer zu lesen sein. Titan SuperTrend Pro übernimmt diesen klassischen Algorithmus und verbessert ihn für den modernen Trader. Er bietet kristallklare visuelle Signale auf Ihrem Chart und sofortige Warnungen auf Ihrem Handy, damit Sie nie wieder eine
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension