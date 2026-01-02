Phoenix ATR Volatility Meter

Phoenix ATR Volatilite Ölçer (MT5)





MetaTrader 5 için gerçek zamanlı volatilite izleme aracı. Grafikte mevcut piyasa volatilitesini görüntülemek için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanır.





Amaç





Piyasa volatilitesi, stop yerleştirme, pozisyon büyüklüğü, kayma ve strateji etkinliğini doğrudan etkiler. Volatilitenin farkında olmadan işlem yapmak, hızlı piyasalarda aşırı risk almaya veya sakin koşullarda fırsatların kaçırılmasına neden olur.





Phoenix ATR Volatilite Ölçer, mevcut grafik verilerini kullanarak ATR'yi hesaplar ve değeri grafiğinizde açıkça gösterir. Ölçer gerçek zamanlı olarak güncellenir ve sembol ve zaman dilimi değişikliklerine otomatik olarak uyum sağlar, böylece yatırımcılar piyasanın sakin, aktif veya yüksek volatiliteye sahip olup olmadığını değerlendirebilir.





Kurulum





MQL5 Market'ten indirin ve herhangi bir grafiğe ekleyin. Ölçer hemen görünür ve herhangi bir yapılandırma gerektirmez.





Gereksinimler





MetaTrader 5 build 3280 veya üstü. Bu, özel bir göstergedir. Volatilite ölçümü için ATR kullanır ve tüm brokerlar ve enstrümanlarla çalışır. ATR değerleri, seçilen zaman dilimine bağlıdır.





Geri Bildirim ve Yorumlar





Bu aracı yararlı bulursanız, lütfen MQL5'te 5 yıldızlı bir yorum bırakmayı düşünün. Geri bildiriminiz, Phoenix'in gelecekteki güncellemelerini, iyileştirmelerini ve yeni araçlarını doğrudan şekillendirir — yatırımcıların gerçekten değer verdiği şeyleri daha fazla geliştiririz.





Destek





MQL5 Özel Mesajı aracılığıyla ömür boyu destek. 24 saat içinde yanıt.





Phoenix Global Investments Ltd tarafından geliştirilmiştir.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tüm hakları saklıdır.