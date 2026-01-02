Phoenix ATR Volatility Meter

Phoenix ATR Volatilite Ölçer (MT5)


MetaTrader 5 için gerçek zamanlı volatilite izleme aracı. Grafikte mevcut piyasa volatilitesini görüntülemek için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) kullanır.


Amaç


Piyasa volatilitesi, stop yerleştirme, pozisyon büyüklüğü, kayma ve strateji etkinliğini doğrudan etkiler. Volatilitenin farkında olmadan işlem yapmak, hızlı piyasalarda aşırı risk almaya veya sakin koşullarda fırsatların kaçırılmasına neden olur.


Phoenix ATR Volatilite Ölçer, mevcut grafik verilerini kullanarak ATR'yi hesaplar ve değeri grafiğinizde açıkça gösterir. Ölçer gerçek zamanlı olarak güncellenir ve sembol ve zaman dilimi değişikliklerine otomatik olarak uyum sağlar, böylece yatırımcılar piyasanın sakin, aktif veya yüksek volatiliteye sahip olup olmadığını değerlendirebilir.


Kurulum


MQL5 Market'ten indirin ve herhangi bir grafiğe ekleyin. Ölçer hemen görünür ve herhangi bir yapılandırma gerektirmez.


Gereksinimler


MetaTrader 5 build 3280 veya üstü. Bu, özel bir göstergedir. Volatilite ölçümü için ATR kullanır ve tüm brokerlar ve enstrümanlarla çalışır. ATR değerleri, seçilen zaman dilimine bağlıdır.


Geri Bildirim ve Yorumlar


Bu aracı yararlı bulursanız, lütfen MQL5'te 5 yıldızlı bir yorum bırakmayı düşünün. Geri bildiriminiz, Phoenix'in gelecekteki güncellemelerini, iyileştirmelerini ve yeni araçlarını doğrudan şekillendirir — yatırımcıların gerçekten değer verdiği şeyleri daha fazla geliştiririz.


Destek


MQL5 Özel Mesajı aracılığıyla ömür boyu destek. 24 saat içinde yanıt.


Phoenix Global Investments Ltd tarafından geliştirilmiştir.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tüm hakları saklıdır.


Önerilen ürünler
SMC Structure Markup
Seyed Mohammad Hosseini Hejazi
4.67 (15)
Göstergeler
Overview The Smart Money Structure Markup Indicator for MetaTrader 5 is a powerful tool designed to help traders identify key market structures based on popular Smart Money Concepts (SMC) strategies. This indicator detects micro-market structures, providing insights into price movements and potential trend changes. It highlights important elements such as valid Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), and Inducement (IDM), helping traders to make informed decisions. Key Features Ma
FREE
Trend Entry Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
MT5 için "Trend Giriş Histogramı" Crypto_Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok. - Trend Giriş Histogramı göstergesi, Entry_bar (Giriş Çubuğu) görüntülendiğinde trend yönüne giriş sinyallerini aramak için kullanılabilir. - Bu göstergenin benzersiz bir özelliği vardır - hesaplamalar için hem fiyatı hem de hacmi kullanır. - Trend Giriş Histogramı 2 renkte olabilir: düşüş trendi için kırmızı, yükseliş trendi için mavi. - Sabit trendi gördüğünüzde (aynı renkte en az 10 ardışık histogram çubuğu) - En
Smart Structure Concepts MT5
Cristhian Alexander Gaibor Cuasquer
Göstergeler
Smart Structure Concepts MT5 is an all-in-one Smart Money Concepts indicator created to help traders visually read institutional structure and understand why each movement occurs. Unlike most indicators on the Market, this system does not only draw patterns or zones. It teaches. Every visual element (BOS, CHoCH, OB, FVG, EQH, EQL, PDH, PDL, etc.) includes educational tooltips that explain the concept and the suggested trader action (buy, sell, or wait). These on-chart explanations make it perfe
FREE
Volatility Matrix
Alex Amuyunzu Raymond
Göstergeler
Volatility Matrix is a professional-grade MetaTrader 5 indicator designed to give traders a clear and dynamic view of real-time market volatility. It combines multiple adaptive volatility bands into a single analytical framework, allowing you to identify compression, expansion, and reversal zones across any timeframe or symbol. This tool goes far beyond standard volatility indicators. It builds a complete volatility structure around price action, revealing when the market is preparing for moveme
FREE
Supply Demand Dashboard MT5
Jan Flodin
5 (2)
Göstergeler
I recommend you to read the  product's blog  (manual) from start to end so that it is clear from the beginning what the indicator offers. This multi time frame and multi symbol supply and demand zone dashboard indicator sends alerts when the price has reached a supply/demand zone. It is also possible to use it to be alerted about regular double tops/bottoms instead of zones. It can be used with all time frames from M1 to MN. Maximum 9 time frames can be shown in the dashboard at the same time. 
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Göstergeler
Bu gösterge, pratik ticaret için mükemmel olan otomatik dalga analizine yönelik bir göstergedir! Dava... Not:   Dalga sınıflandırması için Batılı isimleri kullanmaya alışkın değilim. Tang Lun'un (Tang Zhong Shuo Zen) adlandırma kuralının etkisiyle, temel dalgayı   kalem   , ikincil dalga bandını ise   segment   olarak adlandırdım. aynı zamanda segmentin trend yönü vardır. Adlandırma   esas olarak trend segmentidir   (bu adlandırma yöntemi gelecekteki notlarda kullanılacaktır, öncelikle söyleyey
Pull It Back MT5
Salvatore Caligiuri
Göstergeler
PROMOTIONAL PERIOD - ONLY 2 COPIES LEFT OF FIRST 10 BUYERS AT PRICE 300,00$!!! CHECK SCREENSHOTS AND COMMENTS FOR OUR STRATEGY RULES AND LIVE TRADES SIGNALS PULL IT BACK  is a revolutionary trading system and a complete strategy with advanced algorithm developed to detect the trend direction after a  PULLBACK , a  RETREACEMENT  or a  KEY LEVEL BOUNCE . The goal of this indicator is to get as many pips as possible from market trend. Following strictly the rules of the strategy, you can become a
AlgoKing Chandelier Exit Indicator MT5
SQUAWKTRADEFX, LLC
Göstergeler
AlgoKing Chandelier Exit Indicator (MT5) The Chandelier Exit Indicator is a volatility based indicator that maximizes returns using the Average True Range (ATR) value and the highest high or lowest low of a period. Benefits Should be used as a trailing stop. Helps you exit a position when you have a respectable profit. Identifies a high probability of a trend reversal when the price moves against the prevailing trend by a distance equal to 3x the average volatility. Join the AlgoKing Lightning
StochasticDMACD
Omar Mohamad El Marstani
Göstergeler
StochasticDMACD.mq5 dosyası, mladen tarafından 2020 yılında geliştirilen özel bir MQL5 teknik göstergesidir. Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) düzeltmesini, Stokastik Osilatörün aralık sınırlı normalizasyonuyla birleştiren, momentum tabanlı bir osilatördür. Temel İşlevsellik Gösterge, fiyat verilerini trend momentumunu hesaplamadan önce normalize edilmiş bir aralığa dönüştürerek çalışır. Stokastik Normalizasyon: Ham fiyatlar yerine, gösterge Hızlı ve Yavaş EMA'ları alarak ve belirti
FREE
VWAP Simple
Deibson Carvalho
4.24 (29)
Göstergeler
The Volume Weighted Average Price is similar to a moving average, except volume is included to weight the average price over a period.    Volume-Weighted Average Price [VWAP] is a dynamic, weighted average designed to more accurately reflect  a security’s true average price over a given period . Mathematically, VWAP is the summation of money (i.e., Volume x Price) transacted divided by the total volume over any time horizon, typically from market open to market close. VWAP reflects the capitali
FREE
Ict institutional zones
Marrion Netondo Wabomba
Göstergeler
SMC VALID EA (MT5) Version: 1.10 Author: Marrion Brave Wabomba Category: Smart Money Concepts (SMC) and  ICT concepts ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro)  ICT Smart Money Daily Zones (SMC Pro) – ICT Daily Buy & Sell Zones Pro is a professional-grade Smart Money Concepts (SMC) / ICT trading indicator for MetaTrader 5, designed to clearly map institutional daily levels and guide traders with high-probability decision zones . This indicator automatically analyzes the Daily timeframe (PDH / PD
Hrum
Yvan Musatov
Göstergeler
The Hrum indicator was created to neutralize temporary pauses and rollbacks. It analyzes price behavior and, if there is a temporary weakness in the trend, you can notice this from the indicator readings, as in the case of a pronounced change in trend direction. Entering the market is not difficult, but staying in it is much more difficult. With the Giordano Bruno indicator and its unique trend line, staying on trend will become much easier! Every rise and every fall is reflected in your emoti
RSI Scanner with Alerts MT5
Keith Watford
Göstergeler
A useful scanner/dashboard that shows the RSI values for multiple symbols and Time-frames. It can be easily hidden/displayed with a simple click on the scanner man top left of the dashboard. You can input upper and lower RSI values and the colours can be set to show when above/below these values. The default values are 70 and 30. There are also input colours for when the RSI is above or below 50 (but not exceeding the upper/lower levels Symbols and time-frames are input separated by commas. S
Market Structure Hh Hl Lh Ll
Vladimir Karputov
Göstergeler
Tanım: "Piyasa Yapısı HH HL LH LL" göstergesi, finansal piyasalardaki fiyat dinamiklerini analiz etmek için güçlü ve aynı zamanda basit bir araçtır. Bu gösterge, yatırımcıların ve yatırımcıların trendlerdeki değişiklikleri tespit etmelerine ve fiyat zaman serilerindeki önemli noktaları tespit etmelerine yardımcı olur. Göstergenin temel bileşenleri: HH (Yüksek Yüksek): Fiyatın bir önceki yüksek tepenin üzerinde kapandığı tepe. HH güçlenen bir yükseliş trendine işaret ediyor. HL (Yüksek Düşük)
Session Separator MT5
Luong N Man
Göstergeler
Session separator indicator draws boxes for each trading session to show the trader open and close hours with its high and low. Key features: Option to set hours and colours for 3 trading sessions. Boxes update immediately when breaking out of high/low. Hour shift or auto time zone. Choose the amount of days to draw session boxes. Indicator works on H1 and lower for visibility. Choose border style
MT5 Fimathe Canal de referencia e zona neutra
Gidione Fontes
Göstergeler
Esse indicador mede o 1º Canal de referencia e a 1º  Zona Neutra * configurar o canal macro para verificar a frequencia MAIOR H1 H4 1D * configurar o canal micro para verificar a frequencia Menor 1M 5M 15M Como instalar o Indicador fimathe. E uma pré mentoria tem uma estrategia Secreta bonus nesse video . assitao o video para enteder as logicas que podemos iniciar com esse indicador. https://www.youtube.com/playlist?list=PLxg54MWVGlJzzKuaEntFbyI4ospQi3Kw2
Colored Chaikin Money Flow
Sidnei Da Silva Santos Junior
Göstergeler
The Chaikin Money Flow (CMF) is an indicator created by Marc Chaikin in the 1980s to monitor the accumulation and distribution of a  stock   over a specified period. The default CMF period is 21 days. The indicator readings range between +1 and -1. Any crosses above or below 0 can be used to confirm changes in money flow, as well as buying or selling momentum, but many traders look for divergences to predict trend reversal based on volume.  This indicator was developed not only to be used by man
Daily VWAP Indicator
Rafael Gazzinelli
5 (5)
Göstergeler
Daily VWAP Indicator (Volume Weighted Average Price) Special Deal! Leave a review and get the indicator  Long & Short Cointegration Analyzer for free — just send me a message! Description The Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) indicator is an essential tool for traders seeking to identify the true average price of an asset throughout the day, adjusted by traded volume. Primarily used by institutional and professional traders, the daily VWAP serves as a reference point to identify the av
FREE
Dynamoc SR Trend Channel
JEREMIAH AREKHANDIA
Göstergeler
DYNAMIC SR TREND CHANNEL Dynamic SR Trend Channel is a simple indicator for trend detection as well as resistance/support levels on the current timeframe. It shows you areas where to expect possible change in trend direction and trend continuation. It works with any trading system (both price action and other trading system that use indicators) and is also very good for renko charting system as well. In an uptrend, the red line (main line) serves as the support and the blue line serves as the r
MT5 CuanHunter Signal Indicator
Jivi Muzaqi Guntur
Göstergeler
Features: Clear Buy/Sell labels with directional arrows. Automatic Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) labels for better risk management. Easy-to-read chart signals (no messy lines). Works on any timeframe and any asset (Forex, Gold, Indices, Crypto, Stocks). Compatible with MetaTrader 5 (MT5 desktop & mobile sync) . Perfect for: Beginner traders who need straightforward signals. Experienced traders who want an extra confirmation tool. Anyone looking to simplify their chart without clutter.
Trend Pulse Apex
Camila Bernardez Camero
Göstergeler
Trend Pulse Apex — Desen Tanıma + Trend Filtresi + Momentum Filtresi (Yeniden Çizmez) Trend Pulse Apex, yüksek olasılıklı mum formasyonlarını tespit edip canlı trend ve momentum kontrolleriyle onaylar. Sadece kapanmış çubuklara yerleştirilen sabit oklar ve net etiketlerle, gösterge yeniden çizme veya gecikme olmadan hassas sinyaller sunar. Temel Özellikler • Desen Tanıma: Shooting Stars, Engulfings, Stars, Dojis, Hammers, Piercing Lines ve Dark Cloud Covers gibi ondan fazla gelişmiş Japon mum
Mean Reversal Heikin Ashi Indicator
Renato Takahashi
Göstergeler
Mean Reversal Heikin Ashi Indicator calculates special trade reversal points based on Heikin Ashi candlesticks patterns. This indicator can be used on all symbols, even in Forex or B3 Brazillian Markets. You can configure just the position of each arrow. Then, after include the indicator on the graphic, pay attention on each arrow that indicates a long or short trade.
Session Volume Profile MT5
Farkhat Guzairov
Göstergeler
Session Volume Profile  is an advanced graphical representation that displays trading activity during Forex trading sessions at specified price levels. The Forex market can be divided into four main trading sessions: the Australian session, the Asian session, the European session and the favorite trading time - the American (US) session. POC  - profile can be used as a support and resistance level for intraday trading. VWAP  - Volume Weighted Average Price. ATTENTION  ! For the indicator to w
Sessions LIT
Joao Vitor Santos Pinto
Göstergeler
Master the Market with the Exclusive Sessões LIT Indicator! The   Sessões LIT   is an indicator specially developed for traders using the   LIT (Liquidity Inducement Trader)   strategy. With it, you’ll have a clear and precise visualization of the main trading sessions, along with strategic markings to identify liquidity zones and key market points. All of this is customizable and intuitive, directly on your MetaTrader 5. Key Benefits: Clear Visualization of Trading Sessions: Colored boxes highl
VTC Volatility
Ricardo Almeida Branco
Göstergeler
The VTC Volatility indicator was written to support a Brazilian stock market strategy in the WDO (USDBRL), but it can be adapted to other strategies and markets. In the new indicator update, it is now allowed to choose up to 4 levels to determine the range, and thus be more versatile. The Brazilian stock exchange (B3) has the VTC which is a "Structured Exchange Rate Volatility Transaction" (more information on the B3 website). At around 10:00 am, the VTC "Call" comes out and Brazilian broker
VIDYA Enhanced
David Ben Svaiter
Göstergeler
VIDYA-ENHANCED göstergesi (Değişken Endeks Dinamik Ortalama) trendleri ve yatay hareketleri belirlemek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. Chande Momentum Osilatörünü bir volatilite endeksi olarak kullanarak hassasiyetini piyasa volatilitesine göre dinamik olarak ayarlar. Bu özellik, VIDYA-ENHANCED'in önemli fiyat hareketleri dönemlerinde daha çevik olmasını sağlarken, daha az değişken aşamalarda daha istikrarlı kalmasını sağlar.  Özellikler: - Fiyatı 12 seçenek arasından seçin - Met
TFM Trend Frequency Market
Fabio Rocha
Göstergeler
Trend Frequency Market MT5 Carry out analysis and backtest even before opening your orders, check the strategy's Winrate and stay in favor of the Trend and the strength of the movement. The TFM indicator is specialized in providing you with the strength points of the movement, painting the candles GREEN or RED to report price aggression from the Players who are acting at the exact moment. Taking advantage of this detection, the indicator plots Arrow and Entry, Stop Loss and Take Profit levels
Percentage range consolidation
Diego De Cesaro
Göstergeler
Percentage Range Consolidation O Percentage Range Consolidation é um indicador poderoso projetado para identificar zonas de consolidação de preço com base em variações percentuais ao longo do tempo. Ideal para traders que buscam detectar áreas de compressão de volatilidade e possíveis pontos de ruptura (breakout). Principais características: Identifica até 3 zonas de consolidação simultâneas, cada uma configurável de forma independente. Cálculo baseado na variação percentual entre a máxima e mín
Koala Trend Line
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (6)
Göstergeler
Koala Trend Line Upgraded To Version 1.2 Last Upgrade Improvement : New Parameter Added that allow user to connect trend line to 2nd or 3th or Xth highest or lowest point. My Request : **Dear Customers Please Release Your Review On Koala Trend Line, And Let Me Improve By Your Feed Backs. Join Koala Trading Solution Channel in mql5 community to find out the latest news about all koala products, join link is below : https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution WHAT ABOUT OTHER FREE
FREE
KVO Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
Göstergeler
Klinger Volume Oscillator (KVO) - A Powerful Trend & Momentum Indicator This is an enhanced version of the Klinger Volume Oscillator (KVO) , a widely used indicator designed to help traders identify momentum shifts, trend direction, and overbought/oversold conditions in the market. How the KVO Indicator Works: Volume-Based Trend Identification – Unlike traditional oscillators that rely solely on price movements, the KVO uses both price and volume to detect market trends and momentum shifts .
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
Power Candles – Tüm Piyasalar İçin Güce Dayalı Giriş Sinyalleri Power Candles , Stein Investments’ın kanıtlanmış güç analizini doğrudan fiyat grafiğinize taşır. Sadece fiyata tepki vermek yerine, her mum gerçek piyasa gücüne göre renklendirilir. Bu sayede momentum birikimleri, güç hızlanmaları ve net trend geçişleri anında görülebilir. Tüm Piyasalar İçin Tek Mantık Power Candles tüm işlem sembollerinde otomatik olarak çalışır. Gösterge, mevcut sembolün Forex mi yoksa Forex dışı bir piyasa mı old
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (34)
Göstergeler
*** Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş gerçek zamanlı bir piyasa analiz aracıdır. Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, yatırımcıların piyasa yapısını daha sistematik ve net bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmak, işlem verimliliğini artırmak ve stratejiniz için uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanmaktadır. Birden fazla zaman dilim
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Göstergeler
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5'te Altın (XAU/USD) Ticaret Sistemi Ciddi yatırımcı için: Altın ticaretine, birden fazla piyasa analiz faktörünü birleştiren, yapılandırılmış, veriye dayalı bir metodoloji ile yaklaşın. Bu araç, Altın ticaret analizinizi desteklemek için üretilmiştir. Sınırlı Fiyat Fırsatı Bu, fiyat artmadan Gold Sniper Scalper Pro'ya sahip olma şansıdır.  Ürün fiyatı, sonraki her 10 satın alma işleminden sonra $50 artacaktır. Son Fiyat: $498 Analitik Avantajınızı Tanımlaya
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
Smart Stop Indicator – Stop-loss düzeylerini doğrudan grafikte akıllı ve hassas şekilde belirleyin Genel Bakış Smart Stop Indicator, stop-loss seviyesini tahmin ederek veya sezgilere güvenerek değil, net ve sistematik bir şekilde belirlemek isteyen traderlar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu araç, klasik price-action mantığını (yükselen tepeler, düşen dipler) modern breakout algılama ile birleştirerek bir sonraki mantıklı stop seviyesini belirler. Trendlerde, yatay piyasalarda veya hızlı k
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Göstergeler
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Göstergeler
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Meravith Auto, Meravith ticaret sisteminin otomatik bir versiyonudur. Gösterge, rengini değiştiren bir trend çizgisinden oluşur. Yükseliş trendindeyken yeşil, düşüş trendindeyken kırmızıdır. Bu, trendin destek çizgisidir. Boğa hacminin ayı hacmine eşit olduğu bir likidite çizgisi. Üçlü boğa sapma çizgisi. Üçlü ayı sapma çizgisi. Yüksek hacmi gösteren mor ve mavi noktalar. Mor nokta, ortalama hacmin iki sapma üstünde hacmi gösterirken, mavi nokta iki sapmayı gösterir. Nasıl kullanılır? Trend çizg
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Göstergeler
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Göstergeler
TREND FLOW PRO , piyasanın gerçekten yön değiştirdiği noktaları belirlemeye yardımcı olur. Gösterge, trend dönüşlerini ve büyük piyasa katılımcılarının yeniden piyasaya girdiği bölgeleri vurgular. Grafikteki BOS işaretleri, gerçek trend değişimlerini ve üst zaman dilimlerinin önemli seviyelerini temsil eder. Gösterge verileri yeniden çizilmez ve her mum kapandıktan sonra grafikte kalır. Göstergenin ana bileşenleri: BOS FLOW – trend dalgaları ve gerçek trend değişimleri. Büyük piyasa katılımcılar
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Göstergeler
Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli Gold Entry Sniper , XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Temel Özellikler ve Avantajlar Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi – M1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir. ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır. Profesyonel Gra
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Göstergeler
Trend Line PRO   göstergesi bağımsız bir işlem stratejisidir. Trend değişimini, işleme giriş noktasını gösterir ve ayrıca üç seviyede Kar Al ve Zarar Durdur korumasını otomatik olarak hesaplar. Trend Line PRO , tüm Meta Trader sembolleri için mükemmeldir: para birimleri, metaller, kripto para birimleri, hisse senetleri ve endeksler. Gösterge, gerçek hesaplarda işlem yaparken kullanılır ve bu da stratejinin güvenilirliğini doğrular. Trend Line PRO   ve gerçek Sinyal kullanan robotlar burada bu
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Göstergeler
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 , MetaTrader 5 için piyasa yapısı ve ICT / Smart Money konseptlerinin analizini otomatikleştiren bir göstergedir. Hiçbir işlem açmaz ve emir yönetmez: Bu bir görsel analiz aracıdır , otomatik işlem robotu değildir. Gösterge neleri gösterir Gösterge grafiği tarar ve aşağıdaki bilgileri öne çıkarır : Piyasa yapısı : önemli swing’ler, HH, HL, LH, LL Yapı kırılımları : Break of Structure (BOS) ve Change of Charact
Yazarın diğer ürünleri
Phoenix Candle Timer Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Göstergeler
Phoenix Mum Zamanlayıcı Paneli (MT5) MetaTrader 5 için gerçek zamanlı mum geri sayım zamanlayıcı. Mevcut mumda kalan kesin süreyi göstererek işlem zamanlamasını ve ticaret disiplinini iyileştirir. Amaç Doğru mum zamanlaması, isteğe bağlı işlemciler ve algoritmik stratejiler için çok önemlidir. Bir mum içinde çok erken veya çok geç giriş yapmak risk, spread maruziyeti ve sinyal geçerliliğini etkileyebilir. Phoenix Mum Zamanlayıcı Paneli, broker sunucu zamanıyla senkronize edilmiş net bir geri
FREE
Phoenix News Countdown Calendar
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Göstergeler
Phoenix News Geri Sayım Takvimi (MT5) MetaTrader 5 için gerçek zamanlı ekonomik haber geri sayım paneli. Yatırımcıların volatilite artışları etrafındaki riski yönetmelerine yardımcı olmak için yaklaşan yüksek etkili olayları hassas geri sayım zamanlayıcılarıyla görüntüler. Amaç Ekonomik haberler beklenmedik volatilite, kayma ve düşüşlere neden olur. Yüksek etkili olaylara körü körüne yatırım yapmak, teknik kurulumları ve risk kontrollerini anında geçersiz kılabilir. Phoenix Haber Geri Sayım
FREE
Phoenix Spread Panel
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Göstergeler
Phoenix Spread Paneli (MT5) MetaTrader 5 için gerçek zamanlı spread izleme paneli. Grafikte mevcut alış/satış spreadini puan olarak gösterir. Amaç Spread genişlemesi, ticaret kayıplarının en çok göz ardı edilen kaynaklarından biridir. Düşük likidite, rolloverlar, haberler veya dalgalı koşullar sırasında spreadler önemli ölçüde genişleyebilir ve aksi takdirde geçerli olan işlemleri anında zarara dönüştürebilir. Phoenix Spread Paneli, spread maliyetini sürekli ve gerçek zamanlı olarak gösterir
FREE
Phoenix Drawdown Meter
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Yardımcı programlar
Phoenix Drawdown Meter (MT5) MetaTrader 5 için gerçek zamanlı drawdown izleme aracı. Yatırımcıların riski yönetmelerine ve hesap limitlerini aşmamalarına yardımcı olmak için canlı hesap drawdown yüzdesini grafiğinizde gösterir. Amaç Drawdown, prop firm hesapları veya sıkı risk yönetimi portföyleri işleten yatırımcılar için en kritik risk ölçütüdür. Drawdown limitlerinin aşılması, hesapların geçersiz hale gelmesine veya haftalarca süren ilerlemenin ortadan kalkmasına neden olabilir. Phoenix D
FREE
Phoenix Magic Number Dashboard
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Yardımcı programlar
Phoenix Magic Number Dashboard (MT5) MetaTrader 5 için gerçek zamanlı çoklu EA izleme panosu. Magic numaraları kullanarak birden fazla Uzman Danışmanı aynı anda izler ve her strateji için canlı açık ve kapalı kar/zarar bilgilerini görüntüler. Amaç Birden fazla Uzman Danışmanı konsolide bir denetim olmadan çalıştırmak, risk, performans ve maruz kalma açısından kör noktalara yol açar. EA'ları tek tek izlemek zaman kaybına neden olur ve kaçırılan düşüşler veya sessiz arızalar olasılığını artırır
FREE
Close All Trades Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Yardımcı programlar
Tüm İşlemleri Kapat Düğmesi (MT5) MetaTrader 5 için tek tıklamayla pozisyon kapatma aracı. Grafiğinizde, basıldığında tüm açık pozisyonları kapatan ve reddedilen ve yeniden fiyatlandırılan işlemleri otomatik olarak işleyen kırmızı bir düğme görüntüler. Amaç Volatil koşullar veya platform sorunları sırasında birden fazla pozisyonu tek tek kapatmak zaman kaybına neden olur ve kayma riskini artırır. Tüm İşlemleri Kapat Düğmesi, tek bir düğmeye basarak anında portföy likidasyonu sağlar.
FREE
Phoenix Breakeven Button
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Yardımcı programlar
Phoenix Breakeven Button (MT5) MetaTrader 5 için tek tıklamayla stop loss ayarlama aracı. Tek bir düğmeye basarak tüm açık pozisyonları breakeven seviyesine taşır ve işlemler kârlı hale geldiğinde aşağı yönlü riski ortadan kaldırır. Amaç Aktif işlemler sırasında birden fazla pozisyonda stop loss'ları manuel olarak ayarlamak zaman kaybına ve tereddütlere neden olur. Phoenix Breakeven Button, anında risk koruması sağlar ve fiyatlar olumlu yönde hareket ettiğinde yatırımcıların tek bir tıklama i
FREE
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Göstergeler
Para Birimi Gücü Paketi (MT5) 8 para birimi ve altın üzerinde gerçek zamanlı para birimi gücü analizi, korelasyon takibi ve seans bazlı ticaret istihbaratı için profesyonel 7 sekmeli gösterge paneli. Genel Bakış Para Birimi Gücü Paketi, yedi özel panel aracılığıyla kapsamlı çoklu para birimi analizi sağlar: Güç Ölçer, Seans Performansı, Çift Tarayıcı, Analiz Sekmesi, Korelasyon Matrisi, Korelasyon Kümeleri ve Ayarlar. Sistem, RSI momentumunu, SMA trend onayını ve ATR volatilite ölçümünü kulla
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt