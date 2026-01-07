Phoenix Auto Fibonacci Monitor (MT5)





Professionelles Fibonacci-Analyse- und Swing-Analyse-Tool für MetaTrader 5. Erkennt automatisch dominante Marktschwankungen und liefert erweiterte Fibonacci-Retracement-Einblicke über ein visuelles Echtzeit-Dashboard.





Übersicht





Phoenix Auto Fibonacci Monitor identifiziert automatisch wichtige Marktschwankungen mithilfe von Pivot-Punkten und ATR-Validierung in höheren Zeitrahmen und zeichnet dann intelligente Fibonacci-Retracement-Niveaus direkt auf dem Chart auf. Das System verfolgt kontinuierlich die Niveaus 0,0 %, 23,6 %, 38,2 %, 50,0 %, 61,8 % und 100,0 % und passt sich dynamisch an, wenn sich neue Schwankungen bilden.





Jedes Fibonacci-Niveau wird anhand von fünf Schlüsselkriterien analysiert: genauer Preis, Stärkeklassifizierung (stark/mittel/schwach basierend auf der validierten Touch-Anzahl), Entfernungsklassifizierung (nah/moderat/entfernt im Verhältnis zum aktuellen Preis), Balken seit der letzten Interaktion und Rollenstatus (aktiv, gebrochen oder ungetestet). Die Rollenlogik erkennt automatisch, wann Niveaus respektiert, gebrochen oder zurückerobert werden, während sich die Preisstruktur entwickelt.





Der Indikator umfasst ein übersichtliches, professionelles 6-Spalten-Dashboard, das alle Fibonacci-Informationen auf einen Blick anzeigt, sowie einen klaren Indikator für Aufwärts-/Abwärtsbewegungen. Fibonacci-Linien werden direkt auf dem Chart mit automatischen Prozentangaben, optionalen Swing-Strukturlinien und einem hervorgehobenen Golden Pocket für schnelle Entscheidungen eingezeichnet. Die Linien können je nach Benutzerpräferenz nur nach vorne oder über den gesamten Chart verlängert werden.





Die Zonenbreite wird automatisch unter Verwendung von ATR für adaptive Marktsensitivität berechnet oder kann manuell in Pips definiert werden. Alle Berechnungen sind symbolbezogen und vollständig kompatibel mit Devisen, Indizes, Rohstoffen und Krypto-Instrumenten.





Zu den Alarmfunktionen gehören Näherungsalarme, wenn sich der Preis wichtigen Fibonacci-Niveaus nähert, Rollenwechselalarme, wenn Niveaus zwischen aktiven und gebrochenen Zuständen wechseln, sowie konfigurierbare Benachrichtigungen über Popups, Töne oder mobile Push-Alarme. Ein anpassbarer Hotkey ermöglicht das sofortige Umschalten zwischen Dashboard, Chartlinien oder beidem.





Installation





Laden Sie das Tool aus dem MQL5-Markt herunter und fügen Sie es zu einem beliebigen Chart hinzu. Das Dashboard und die Fibonacci-Niveaus werden automatisch initialisiert, sobald eine gültige Schwankung erkannt wird.





Anforderungen





MetaTrader 5 Build 3280 oder höher. Dies ist ein benutzerdefinierter Indikator. Kompatibel mit allen Brokern und Symboltypen. Für eine optimale Leistung sollten Sie einen niedrigeren Ausführungszeitrahmen verwenden und dem Indikator ermöglichen, Schwankungen aus einem höheren oder aktuellen Zeitrahmen zu erkennen.





Support





Lebenslanger Support über MQL5 Private Message. Die Antwort erfolgt in der Regel innerhalb von 24 Stunden.





