Phoenix ATR Volatility Meter

Phoenix ATR Volatility Meter (MT5)


Инструмент для мониторинга волатильности в реальном времени для MetaTrader 5. Использует средний истинный диапазон (ATR) для отображения текущей волатильности рынка на вашем графике.


Назначение


Волатильность рынка напрямую влияет на размещение стопов, размер позиций, проскальзывание и эффективность стратегии. Торговля без учета волатильности часто приводит к чрезмерному риску на быстро меняющихся рынках или упущенным возможностям в спокойных условиях.


Индикатор волатильности Phoenix ATR рассчитывает ATR на основе текущих данных графика и четко отображает значение на вашем графике. Индикатор обновляется в режиме реального времени и автоматически адаптируется к изменениям символа и таймфрейма, позволяя трейдерам оценить, является ли рынок спокойным, активным или высоковолатильным.


Установка


Скачайте с MQL5 Market и прикрепите к любому графику. Индикатор появляется сразу и не требует настройки.


Требования


MetaTrader 5 build 3280 или выше. Это пользовательский индикатор. Использует ATR для измерения волатильности и работает со всеми брокерами и инструментами. Значения ATR зависят от выбранного таймфрейма.


Отзывы и рецензии


Если вы считаете этот инструмент полезным, пожалуйста, оставьте 5-звездочный отзыв на MQL5. Ваши отзывы напрямую влияют на будущие обновления, улучшения и новые инструменты Phoenix — мы создаем то, что действительно ценится трейдерами.


Поддержка


Пожизненная поддержка через личные сообщения MQL5. Ответ в течение 24 часов.


Разработано Phoenix Global Investments Ltd.

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Все права защищены.


