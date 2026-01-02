Phoenix ATR Volatility Meter (MT5)





Инструмент для мониторинга волатильности в реальном времени для MetaTrader 5. Использует средний истинный диапазон (ATR) для отображения текущей волатильности рынка на вашем графике.





Назначение





Волатильность рынка напрямую влияет на размещение стопов, размер позиций, проскальзывание и эффективность стратегии. Торговля без учета волатильности часто приводит к чрезмерному риску на быстро меняющихся рынках или упущенным возможностям в спокойных условиях.





Индикатор волатильности Phoenix ATR рассчитывает ATR на основе текущих данных графика и четко отображает значение на вашем графике. Индикатор обновляется в режиме реального времени и автоматически адаптируется к изменениям символа и таймфрейма, позволяя трейдерам оценить, является ли рынок спокойным, активным или высоковолатильным.





Установка





Скачайте с MQL5 Market и прикрепите к любому графику. Индикатор появляется сразу и не требует настройки.





Требования





MetaTrader 5 build 3280 или выше. Это пользовательский индикатор. Использует ATR для измерения волатильности и работает со всеми брокерами и инструментами. Значения ATR зависят от выбранного таймфрейма.





Отзывы и рецензии





Если вы считаете этот инструмент полезным, пожалуйста, оставьте 5-звездочный отзыв на MQL5. Ваши отзывы напрямую влияют на будущие обновления, улучшения и новые инструменты Phoenix — мы создаем то, что действительно ценится трейдерами.





Поддержка





Пожизненная поддержка через личные сообщения MQL5. Ответ в течение 24 часов.





