Phoenix ATR Volatility Meter
- Indicatori
- PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
- Versione: 1.0
Phoenix ATR Volatility Meter (MT5)
Strumento di monitoraggio della volatilità in tempo reale per MetaTrader 5. Utilizza l'Average True Range (ATR) per visualizzare la volatilità attuale del mercato sul grafico.
Scopo
La volatilità del mercato influisce direttamente sul posizionamento degli stop, sul dimensionamento delle posizioni, sullo slippage e sull'efficacia delle strategie. Fare trading senza essere consapevoli della volatilità spesso porta a rischi eccessivi nei mercati veloci o a opportunità sprecate in condizioni di calma.
Il misuratore di volatilità Phoenix ATR calcola l'ATR utilizzando i dati attuali del grafico e visualizza chiaramente il valore sul grafico. Il misuratore si aggiorna in tempo reale e si adatta automaticamente ai cambiamenti di simbolo e intervallo di tempo, consentendo ai trader di valutare se il mercato è calmo, attivo o altamente volatile.
Installazione
Scaricalo dal MQL5 Market e collegalo a qualsiasi grafico. Il misuratore appare immediatamente e non richiede alcuna configurazione.
Requisiti
MetaTrader 5 build 3280 o superiore. Si tratta di un indicatore personalizzato. Utilizza l'ATR per misurare la volatilità e funziona con tutti i broker e gli strumenti. I valori ATR dipendono dal timeframe selezionato.
Feedback e recensioni
Se ritieni utile questo strumento, ti invitiamo a lasciare una recensione a 5 stelle su MQL5. Il tuo feedback contribuisce direttamente agli aggiornamenti futuri di Phoenix, ai miglioramenti e ai nuovi strumenti: realizziamo ciò che i trader apprezzano davvero.
Assistenza
Assistenza a vita tramite messaggi privati MQL5. Risposta entro 24 ore.
Sviluppato da Phoenix Global Investments Ltd.
© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. Tutti i diritti riservati.